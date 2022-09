Il poker. Senza dubbio, fra tutti i giochi di carte che esistono al mondo, e in generale fra tutte le attività ricreative che hanno avuto un ruolo nella storia dell’uomo, il poker è fra le più importanti. In particolare nella sua versione denominata ‘Texas hold’em’, rimanda ad una mistica tutta Americana fatta di far west, cowboys e ranch nel profondo sud degli Stati Uniti.

Non è un caso infatti che, nonostante le origini del poker siano non esattamente chiarissime ancora oggi, si sia abbastanza certi che la fama di questo gioco, anche se in una sua variante in qualche modo arcaica, sia dovuta alla diffusione che ha avuto nel sud degli Stati Uniti. Soprattutto nelle zone intorno a New Orleans e lungo il corso del fiume Mississippi, già a partire dalla prima metà del diciannovesimo secolo; luoghi tipicamente associati alle grandi conquiste verso ovest, e al mito americano dell’esploratore,e non da ultimo, appunto al poker. E non è un caso, allo stesso modo, che il poker sia uno dei giochi di carte in cui più di tutti conta l’abilità del giocatore. Infatti, nonostante il caso abbia il suo ruolo, come in ogni gioco di carte, in questo caso l’abilità del giocatore può fare la differenza, fino al punto in cui ha senso fare distinzione fra giocatori amatoriali e giocatori professionisti; fino al punto in cui ha senso organizzare campionati mondiali di questa disciplina, nei quali difatti i più famosi professionisti si sfidano a colpi di raise, check e bluff per determinare chi è il migliore al mondo.

Proprio questo ruolo dell’abilità del singolo, della sua capacità di comprendere le meccaniche del gioco, contribuisce a creare una sorta di aura mistica intorno a quello che in teoria dovrebbe essere un semplice gioco di carte. Nelle dinamiche di una partita, la fortuna ha un ruolo subalterno rispetto alle abilità nel bluff, all’abilità nel leggere i segnali che gli altri giocatori seduti al tavolo inviano, e alla comprensione che si ha delle regole e del sistema che governano il poker. Ma andiamo con ordine.

Il poker e le sue origini

Il poker ad oggi indica una famiglia di giochi di carte, fra loro anche piuttosto diversi. Famiglia di cui il famoso Texas Holdem fa parte, e di cui è probabilmente la variante più diffusa; oltre che quella di regolamento utilizzata nei tornei come il WSOP, i cosiddetti mondiali di poker. L’origine del poker è probabilmente da ricollegarsi ad un gioco francese chiamato poque o invece ad uno di origine estremo-orientale, chiamato al nas. Non tutti gli studiosi sono sicuri di quali siano effettivamente le origini del gioco che conosciamo oggi. Quanto è invece accettato è che, come già accennato, nella prima metà del diciannovesimo secolo, il poker si diffuse in alcune zone degli Stati Uniti d’America, e in particolare nelle zone intorno a New Orleans e lungo il corso del fiume Mississipi. E sono proprio gli Stati Uniti il luogo in cui, nel corso del diciottesimo e del diciannovesimo secolo, il poker ha raggiunto la sua posizione di preminenza attuale all’interno dell’universo dei giochi di carte, elevandosi a vera e propria disciplina sportiva, e ottenendo che venisse ogni anno stabilito il miglior giocatore di poker del mondo, facendo competere tutti i migliori professionisti nelle WSOP, Word Series Of Poker. Questa fase ha avuto inizio negli anni 70 dello scorso secolo, momento storico nel quale la codificazione delle regole, e la concentrazione a Las Vegas dei migliori giocatori americani (e, dunque, del mondo) ha dato origine al sopracitato torneo, e a una generale impennata dell’interesse nei confronti del poker, ormai inteso come disciplina professionistica. Sono infatti di questo periodo sia le prime figure cult del poker professionistico, sia le prime vere e proprie guide tattiche alla partita di poker. Sono di questi anni i primi campioni, come Puggy Pearson, Johnny Moss, Doyle Brunson (autore di Super/System, una delle prime vere guide teoriche al poker), Amarillo Slim, e altri con loro.

Poker e cultura pop

Negli anni ‘80 il poker occupa già un posto importante, che ad oggi non ha ancora lasciato, nell’immaginario collettivo. Nella pop culture, si potrebbe dire. Diventa protagonista di una serie di film, viene mostrato come gioco di carte di riferimento in serie TV che hanno fatto la storia, come ad esempio Star Trek, continuano ad essere pubblicati libri sul poker. Questo anche perché, negli Stati Uniti, patria del Texas Holdem, venne approvato nel 1988 il famoso ‘Indian Gaming Regulatory Act’, il quale fondamentalmente permetteva che venissero legalmente giocate partite di poker sui terreni appartenenti agli Indiani di America, e che contribuì ad accrescerne ulteriormente la fama.

Con la fama del gioco ‘in sé’, accrebbe quella dei giocatori di poker, che già in questo periodo iniziarono ad essere vere e proprie star. Un esempio è Stuart Errol Ungar, che da giovanissimo batté uno dei grandissimi della precedente generazione, Doyle Brunson, e divenne famoso in tutti gli Stati Uniti, arrivando ad essere considerato addirittura come il più grande giocatore di poker di tutti i tempi.

Poker come sport

Ma la vera rivoluzione, nel mondo del texas holdem, avvenne nei primi anni del ventunesimo secolo. Pur avendo, come spiegato, ottenuto un certo seguito ed una certa fama, soprattutto negli Stati Uniti, non si poteva ancora parlare di una disciplina sportiva ai livelli di importanza di quelle più classiche, come calcio, o pallacanestro; non si poteva ancora parlare di un vero e proprio fenomeno mondiale. Questo soprattutto perchè le partite di poker, pur senza dubbio emozionanti e di alto livello, non venivano solitamente trasmesse in televisione, e perchè le partite venivano giocate esclusivamente ‘di persona’. E dunque il poker rimaneva un qualcosa di riservato a una pur ampia cerchia di appassionati, divisi in gruppi che difficilmente riuscivano a collegarsi e ad interagire, sfavorendo il circolare di idee, tattiche, notizie, fama. A queste due problematiche, due diverse soluzioni, rese possibili dall’incredibile sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi venticinque anni, sono state proposte proprio a cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo. E attraverso di esse il poker ha raggiunto il livello fama, effettivamente mondiale, dei giorni nostri.

Ma quali sono stati questi due cambiamenti rivoluzionari? In primo luogo l’avvento di Internet. Fra l’infinità di cose che l’avvento di internet ha modificato profondamente, c’è anche il modo in cui si gioca a poker. Infatti, da quando si è diffuso internet, si è diffusa la possibilità di giocare a poker online, con persone di tutto il mondo, dalla propria casa, semplicemente accendendo il proprio PC. Questo ha permesso una diffusione capillare del poker, come gioco di carte a cui chiunque può accedere ed in cui chiunque, potenzialmente può eccellere. Sempre attraverso il world wide web, inoltre, si sono diffuse le notizie di imprese titaniche dei giocatori di poker (un esempio può essere Daniel Negreanu, considerato fra i migliori giocatori di poker della storia, molto famoso sui social, e che recentemente ha iniziato un vero e proprio corso online, nel quale spiega il suo metodo). In secondo luogo, l’invenzione per la telecamera per le carte coperte, la quale in breve permetteva allo spettatore di vedere cose di cui erano invece ignari i giocatori, contribuendo alla spettacolarizzazione delle partite, e all’aumento del livello di interesse in un pubblico anche non specializzato, e quindi non particolarmente esperto di poker, ma solo casualmente interessato.

La continua evoluzione del poker ha dunque permesso di arrivare ai giorni nostri, nei quali le WSOP sono un evento seguitissimo, nei quali esistono numerosi altri tornei di elevatissima importanza, come ad esempio l’European Poker Tour, a testimonianza della fama di questo gioco nel vecchio continente, e nei quali moltissimi giocatori, semplicemente accedendo ad internet possono prendere parte a quella splendida esperienza che è una partita di poker.