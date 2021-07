La Cina ha deciso di puntare forte sulla coltivazione, trattamento e commercializzazione della canapa, anche per superare le difficoltà derivanti dalla lunga sosta economica dettata dalla pandemia. La sperimentazione sulla spinta propulsiva forte, in tal senso, parte dalla Contea di Quinggang, nella Provincia cinese dello Heilomgijang. In quella Contea si realizza la metà della produzione mondiale di canapa. Quattro associazioni di categoria hanno chiesto la revisione dell’elenco dei prodotti per mangimi a base di canapa nel Catalogo europeo delle materie prime per mangimi e hanno chiesto di rinviare qualsiasi decisione relativa ai livelli di CBD per le voci di canapa del catalogo fino a quando non saranno disponibili dati scientifici adeguati alla fine del 2021. Le richieste arrivano mentre il Comitato permanente dell’UE per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sta discutendo sulle revisioni del catalogo che secondo i gruppi industriali peserebbe sugli operatori con ulteriore burocrazia e complicherebbe la commercializzazione di tali prodotti. Una coalizione di partiti politici tedeschi ha posticipato l’azione sulle riforme che, secondo le parti interessate, aiuterebbe ad alleviare la burocrazia per i coltivatori e produttori di canapa

Cina

40.000 acri da destinare entro il 2021 a sostegno della canapa nella strategia denominata ‘Una Contea, Una industria’

La Contea di Qinggang nella provincia cinese di Heilongjiangprevede di raccogliere la canapa da 40.000 acri (~16.200 ettari) nel 2021 mentre il Governo aumenta il suo sostegno allo sviluppo di soluzioni high-tech nella capitale mondiale della produzione tessile di canapa.

L’area di piantagione per la canapa industriale nella contea di Qinggang è cresciuta costantemente da 1.500 acri (~607 ettari) nel 2016 per alimentare una solida catena di approvvigionamento industriale dal campo allo scaffale. I funzionari della Contea di Qinggang affermano che quest’anno nella contea sono stati piantati 6.600 acri (~2.600 ettari) di canapa per scopi di ricerca.

La provincia di Heilongjiang rappresenta la metà della produzione mondiale di fibra di canapa e la contea di Qinggang realizza il 70% di tale produzione; tutti i filati di canapa esportati dalla provincia di Heilongjiang provengono da Qinggang, secondo i funzionari provinciali.

Raddoppiare la canapa

Ora il governo nazionale sta raddoppiando la canapa nella Contea, con l’obiettivo di farne un prototipo di modello “una contea, un’industria” che accelererà lo sviluppo di alta qualità dei settori della fibra di canapa. Il National Hemp Industry Technology System (NHITS) e il Qinggang Agricultural Center stanno lavorando insieme su una serie di iniziative nella coltivazione, nel tessile e in una vasta gamma di applicazioni per la canapa.

Più di recente, la Harbin Hemp Test Station di NHITS e il centro di Qinggang ag hanno schierato congiuntamente droni con tecnologia di visione binoculare basata sull’intelligenza artificiale per spruzzare fertilizzante sulle colture di canapa. La tecnologia può migliorare la crescita della fibra di canapa e migliorare la resistenza alle malattie attraverso quello che i cinesi chiamano un ugello nebulizzatore “leader mondiale” che consente di risparmiare il 15% del fertilizzante rispetto ai metodi di applicazione tradizionali. I partner hanno anche effettuato un test comparativo di varietà a fibra fine e una dimostrazione di tecniche di coltivazione ad alto rendimento a Qinggang.

Sviluppi chiave

La contea inoltre:

Ha ampliato la sua flotta di seminatrici di precisione su larga scala, tecnologia di protezione delle piante senza equipaggio; e mietitrici semoventi per un totale di 120 set;

Ora vanta cinque filatori di canapa lunga;

Ha aggiunto una nuova linea di produzione tessile di canapa corta;

Ha raggiunto 60.000 fusi nella capacità di lavorazione tessile;

Ha avviato fabbriche per produrre pannelli truciolari e pallet da materiale in fibra di canapa.

Nel frattempo, la ricerca continua su varietà di canapa da fibra di alta qualità, controllo dei parassiti, prevenzione delle malattie e tecniche di macerazione, ha affermato la Contea.

La provincia di Heilongjiang ha intrapreso enormi sforzi di ricerca e sviluppo per rendere le fibre di canapa fini un’alternativa su larga scala al cotone, con l’obiettivo di superare i problemi ambientali causati dall’enorme bisogno di acqua del cotone e dalla salinizzazione del suolo e dai pesticidi.

Sostegno pubblico, privato

Un programma di ricerca completo che coinvolge università della provincia di Heilongjiang e partner dell’Ucraina e del Canada sta sviluppando varietà di canapa ad alto rendimento, ottimizzando le mietitrebbiatrici per steli e semi e introducendo metodi biotecnologici che consentono la produzione di fibre tessili di canapa in modo ecologico usando enzimi; le fibre possono poi essere lavorate da sole o insieme ad altre fibre su sgranatrici di cotone esistenti.

Gli sforzi di Heilongjiang non solo hanno attirato l’attenzione e il sostegno del Governo e degli scienziati cinesi ma anche alcuni dei maggiori fondi di investimento in Cina stanno investendo denaro privato nel settore. Inoltre, la provincia è accogliente per i partner stranieri e continua a cercare accordi in Europa e negli Stati Uniti.

Unione Europea

L’Eurogruppo propone dilazioni nelle variazioni da discutere nell’elenco delle tipologie di mangimi approvati

Quattro associazioni di categoria hanno chiesto la revisione dell’elenco dei prodotti per mangimi a base di canapa nel Catalogo europeo delle materie prime per mangimi e hanno chiesto di rinviare qualsiasi decisione relativa ai livelli di CBD per le voci di canapa del catalogo fino a quando non saranno disponibili dati scientifici adeguati alla fine del 2021.

Le richieste arrivano mentre il Comitato permanente dell’UE per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sta discutendo sulle revisioni del catalogo che secondo i gruppi industriali peserebbe sugli operatori con ulteriore burocrazia e complicherebbe la commercializzazione di tali prodotti.

La lettera, indirizzata ai rappresentanti permanenti presso l’Unione europea, esorta il Comitato a ritardare le decisioni “per evitare qualsiasi interruzione del mercato e consentire agli agricoltori e agli operatori di continuare a sfruttare un mercato di produzione interessante”.

Preoccupazioni per il CBD

I firmatari della lettera sono COCERAL, che riunisce cereali, oli e altri produttori di alimenti; COPA-COGECA, che comprende agricoltori e cooperative agricole dell’UE; l’Associazione Europea della Canapa Industriale; e FEDIAF, il gruppo europeo dell’industria alimentare per animali da compagnia.

Le associazioni sono particolarmente preoccupate per una proposta che eliminerebbe l’olio di canapa che risulta dalla spremitura della biomassa vegetale –fiori, foglie e semi- e lo classificherebbe come additivo in base al suo contenuto di CBD. I gruppi affermano che qualsiasi cambiamento dovrebbe attendere i dati di mercato e i risultati della tossicologia e di altri studi in corso che stabiliranno che tracce di CBD nell’olio non producono effetti sugli animali.

“Ragionamento non allineato”

«Queste proposte ci sembrano precipitose in quanto non riescono a riconoscere la differenza cruciale tra i prodotti di canapa ricchi di cannabinoidi con livelli di CBD molto elevati commercializzati esclusivamente per i loro importanti effetti funzionali sugli animali e tutti gli altri prodotti con livelli di CBD inferiori destinati principalmente agli animali nutrizione e talvolta anche per i loro limitati effetti sul benessere degli animali», hanno scritto i gruppi nella lettera.

«Inoltre, il ragionamento alla base delle soglie proposte presuppone che le materie prime per mangimi debbano essere qualificate come additivi per mangimi non appena presentano alcuni effetti funzionali. Riteniamo che questo ragionamento non sia allineato con la classificazione comunemente utilizzata per le materie prime per mangimi e gli additivi per mangimi», afferma la lettera.

Sebbene il catalogo dei mangimi dell’UE non sia vincolante per gli Stati Membri, molti lo utilizzano a livello nazionale come riferimento stabilito per le norme locali.

Germania

I parlamentari tedeschi rimandano le variazioni che potrebbero sostenere l’industria della canapa

Una coalizione di partiti politici tedeschi ha posticipato l’azione sulle riforme che, secondo le parti interessate, aiuterebbe ad alleviare la burocrazia per i coltivatori e produttori di canapa.

Una mozione proposta dal Partito della Sinistra e dai Verdi, “Sfruttare appieno il potenziale della coltivazione industriale della canapa“, è stata respinta dai partiti CDU/CSU, SPD e AfD, il che implica che la questione dovrebbe essere ripresa dal prossimo Bundestag, secondo un comunicato stampa della Cannabis Business Industry Association (BvCW). Il Bundestag si riunirà la prossima volta a novembre, dopo le elezioni generali tedesche di quest’autunno.

Il sostegno è evidente

Nonostante il rifiuto, tutti -tranne uno di quei partiti, AfD– hanno espresso sostegno alle riforme sulla canapa come molte di quelle promosse nella mozione fallita, secondo la BvCW. L’associazione ha affermato che un’eventuale accettazione significherebbe che«molte restrizioni burocratiche e svantaggi competitivi verrebbero finalmente aboliti, misure giudiziarie non necessarie sarebbero interrotte e sarebbe stata promossa la ricerca sulla materia prima sostenibile».

BvCW ha affermato che una proposta chiave che avrebbe aumentato il limite di THC per la canapa industriale dallo 0,2% (l’attuale linea guida dell’UE) allo 0,6% è stata una delle ragioni principali per cui la mozione è stata respinta. Ma l’associazione ha osservato che gli esperti che sono comparsi davanti alla Commissione parlamentare per l’alimentazione e l’agricoltura hanno negato qualsiasi presunto rischio di abuso da tali tracce di THC. Anche con un valore dell’1,0% di THC, non sono stati segnalati problemi di abuso in Svizzera, che osserva quel limite per la canapa, ha osservato l’associazione.

Il non senso dei limiti sul THC

«Il limite sproporzionatamente basso rappresenta un notevole svantaggio competitivo per gli agricoltori tedeschi», ha affermato Marijn Roersch van der Hoogte, vicepresidente e coordinatore dipartimentale per la canapa industriale e gli alimenti presso la BvCW. «Non appena viene superato solo leggermente, l’intero raccolto deve essere distrutto“, ha detto dell’attuale limite dello 0,2% di THC. «Questa è una totale assurdità, soprattutto perché non sono noti casi di abuso», ha detto Roersch van der Hoogte.

BvCW ha anche espresso la sua preoccupazione per una sentenza del marzo 2021 della Corte di giustizia federale tedesca che fa riferimento alla canapa come “droga narcotica” ai sensi della legge sugli stupefacenti del paese. Quella designazione di lunga data ha causato «considerevoli azioni penali contro aziende e commercianti nel settore della cannabis, sebbene l’intossicazione con questi prodotti sia praticamente impossibile», ha affermato BvCW.

«È quindi giunto il momento che la canapa industriale sia completamente riabilitata e quindi cancellata dalla legge sugli stupefacenti», ha affermato l’amministratore delegato di BvCWJürgen Neumeyer.

Stati Uniti

I centri anti-veleno degli USA assistono ad una crescita dei casi correlati nei report al CBD

I centri antiveleni statunitensi affermano che i rapporti sui rischi per la salute causati dalle gomme al CBD e da altri prodotti a base di cannabis sono in aumento poiché le regole degli stati e del governo federale sono in ritardo a causa della crescente proliferazione dei prodotti.

Al 31 maggio, i centri affermano di aver gestito un totale di 1.730 casi di questo tipo finora nel 2021. Questo è ben oltre il ritmo di tali segnalazioni nel 2020, quando c’erano un totale di 2.226 casi per l’intero anno.

La guida federale per il CBD è stata lenta a svilupparsi, lasciando i regolatori, i produttori di CBD e i consumatori di fronte a regole incoerenti – o nessuna regola – nei singoli stati, creando problemi per i legittimi fornitori di CBD e mettendo in pericolo la salute pubblica.

Caso tipico in Tennessee

Tipico della situazione, un ospedale del Tennessee ha recentemente emesso un avvertimento ai genitori poiché almeno tre bambini sono stati curati dopo aver ingerito caramelle gommose che contenevano CBD o THC. Tutti i pazienti avevano meno di cinque anni, secondo l’East Tennessee Children’sHospital.

La sicurezza dei prodotti e le regole di marketing sono tra le questioni che una nuova commissione statale dovrà affrontare in Tennessee. Quell’organismo, istituito da una nuova legge firmata dal governatore Bill Lee a maggio, esaminerà una serie di questioni relative all’espansione del programma limitato del CBD dello stato e studierà una più ampia legalizzazione della marijuana medica.

Consumatori spesso all’oscuro

I prodotti CBD sono stati citati dalla Food & Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti per cose come contenere più (o meno) CBD di quello che è sull’etichetta, più THC di quanto pubblicizzato e altri ingredienti chimici che non sono affatto elencati sulla confezione. Ciò significa che i consumatori non hanno modo di sapere se un prodotto è contaminato con altre sostanze chimiche e farmaci.

I critici hanno affermato che mentre la FDA fa sforzi per l’applicazione, principalmente inviando lettere di avvertimento occasionali a venditori di CBD senza scrupoli, ciò è avvenuto in assenza di ricerche significative e di progressi disperatamente necessari sulle regole del CBD.

La FDA ha affermato che è necessaria una ricerca più ampia sul CBD e gli esperti del settore hanno lamentato la scarsità di conoscenze scientifiche sui benefici medicinali della cannabis in generale, osservando che la comunità scientifica tradizionale negli Stati Uniti è ancora in attesa di studi clinici per dimostrare l’efficacia del CBD e altri cannabinoidi.

Effetti negativi

L’ufficiale medico capo dell’ospedale pediatrico dell’East Tennessee, Joe Childs, ha avvertito che le caramelle gommose che hanno provocato gli avvertimenti nel Tennessee vengono assorbite lentamente, quindi i bambini possono ingerirne diverse prima di essere colpiti. Ha detto che i prodotti possono far diventare i bambini assonnati e talvolta insensibili. Nei casi peggiori, i pazienti diventano così sedati che dimenticano di respirare, ha detto Childs.

I medici del Tennessee hanno affermato che i genitori non dovrebbero temere le forze dell’ordine poiché cercano cure per i bambini che potrebbero aver ingerito prodotti a base di cannabis, anche se i prodotti con THC sono illegali in Tennessee.

I critici hanno avvertito che i prodotti gommosi alla cannabis sono attraenti per i bambini perché imitano nell’aspetto le caramelle popolari, aumentando così il rischio che vengano ingeriti.

Stati Uniti

La canapa raggiunge l’alta priorità in Pennsylvania nell’assegnazione di premi per le sovvenzioni agricole

La canapa ha la massima priorità nei progetti finanziati dallo Stato della Pennsylvania volti a sostenere le colture speciali. Circa $160.000 di $460.000 in un recente round di finanziamenti sono andati a due progetti di ricerca sulla canapa, secondo un annuncio della scorsa settimana del segretario statale per l’agricoltura, Russel Redding. .

La Penn State University ha ricevuto ~ $ 126.000 per un progetto volto a ottimizzare la selezione del genotipo e le pratiche di gestione per la produzione di canapa in Pennsylvania; e il Franklin & Marshall College ha ricevuto $ 36.000 per stabilire una valutazione di base completa della pressione dei patogeni oomiceti sulle piante di canapa.

“Forza nella diversità”

Finanziato nell’ambito del programma statale Pennsylvania Farm Bill Specialty Crop Block Grants, lo Stato sostiene lo sviluppo di colture speciali ad alta priorità che non sono ammissibili nell’ambito del programma federale di sovvenzioni per colture speciali.

«Aumentare l’accesso al mercato e la competitività significa investire in colture ad alto potenziale di crescita che altrimenti potrebbero essere trascurate», ha affermato Redding. «C’è forza nella nostra diversità e dobbiamo garantire che i coltivatori, indipendentemente dalle dimensioni, dall’ambito o dalla produzione, abbiano tutte le opportunità per avere successo».

Aumentare la competitività

Altre colture ad alta priorità nello stato includono luppolo, latifoglie, miele; e orzo, segale e frumento per la distillazione, la birra e il malto. I progetti finanziati mirano a migliorare la competitività e la sostenibilità delle colture speciali attraverso la ricerca per aumentare la conservazione e i risultati ambientali, migliorare la sicurezza alimentare, sviluppare varietà di semi nuove e migliorate e migliorare il controllo di parassiti e malattie, hanno affermato funzionari statali dell’agricoltura.

Tre iniziative statali sulla canapa ad aprile hanno ricevuto un totale di $ 157.735 in finanziamenti per progetti volti a potenziare il settore della canapa nello stato. Questi premi, dal Programma di sovvenzioni promozionali della canapa della Pennsylvania, supportano iniziative che aumentano la consapevolezza della canapa e dei prodotti di canapa.