Terzo trimestre positivo per Netflix

La piattaforma Netflix sembra poter tirare un sospiro di sollievo con i dati del terzo trimestre: è riuscita ad aumentare il numero dei suoi abbonati e a recuperare parte del valore delle sue azioni, rispetto ai preoccupanti dati dei primi due trimestri di quest’anno. L’azienda californiana è stata un pioniere in questo tipo di piattaforma streaming, oltre a essere il leader storico del mercato. Tuttavia, quest’anno il 2022 è stato particolarmente negativo, con una perdita di oltre un milione di utenti nel primo trimestre.

La situazione globale, segnata da conflitti e da una certa saturazione del mercato di queste piattaforme, con la costante comparsa di nuove aziende e la feroce concorrenza di opzioni come Disney+ o HBO Max, ha inferto un duro colpo a Netflix. Il calo dei clienti, unito a un inizio d’anno con valori dei titoli tecnologici in forte diminuzione, ha portato a un drastico calo delle sue azioni e di altri titoli, come i CFD, in quanto Wall Street ha visto un segnale d’allarme nelle sue previsioni.

Questa situazione ha messo in moto l’azienda per escogitare alcune soluzioni che le consentissero di mantenere la posizione di leader nel suo settore, nonché di arrestare la fuga di abbonati e recuperare il suo valore. La principale di queste iniziative è stata il lancio di una nuova opzione di abbonamento più economica, che però conteneva alcune limitazioni nel catalogo e introduceva pubblicità durante la visione delle serie e dei film. D’altra parte, sono state avviate misure per impedire ai clienti di condividere gli account con altre persone; ricordiamo che Netflix dà la possibilità di vedere i suoi servizi su più dispositivi (a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto), ma sempre pensando ai membri della stessa famiglia che vivono nella stessa casa.

Sebbene molti considerassero queste misure inefficienti o addirittura controproducenti, sembra che abbiano funzionato molto bene. Nel terzo trimestre è riuscita a espandere la propria base di abbonati di 2,4 milioni, superando le aspettative più ottimistiche e raggiungendo i 223 milioni di clienti. Il 20 ottobre questo ha portato a un rialzo del prezzo delle sue azioni, secondo i grafici mostrati dal trade FinTech NAGA trade, circa il 30% in soli tre giorni. A Wall Street sembra regnare l’ottimismo su questo investimento; tuttavia, Netflix non sta ancora ottenendo i profitti degli anni precedenti e la strategia di lanciare tariffe più convenienti potrebbe danneggiare le sue offerte tradizionali, che sono in qualche modo più costose e redditizie per l’azienda.

In un modo o nell’altro, questa è la prima buona notizia per l’azienda californiana da molti mesi a questa parte. Non solo ha recuperato tutti gli abbonati persi nei primi sei mesi, ma ha anche acquisito un numero equivalente di nuovi clienti. E questo è avvenuto in un momento in cui molti davano già per scontato che Disney+ avrebbe finalmente tolto la sua posizione dominante sul mercato. La crescita del rivale (comprese alcune piattaforme proprie, come Hulu) era già superiore a quella di Netflix. Tuttavia, questa svolta potrebbe rendere le cose difficili per la concorrenza.

Da tempo Netflix viene criticato anche per la qualità del suo catalogo, che molti considerano di qualità inferiore rispetto ad alternative come HBO Max. Tuttavia, alcuni titoli recenti sembrano riportare la piattaforma alla ribalta. I successi di “Arcane” o “The Squid Game” sono stati un’ottima promozione, così come il più recente “Dahmer”. Tutti sono diventati materiale ben accolto e alcuni di loro sono stati premiati ai massimi livelli.

Resta da vedere se questa ripresa sarà duratura nel tempo o solo una reazione euforica a dati inaspettatamente positivi. La concorrenza nel settore continuerà e Netflix avrà bisogno di nuove iniziative per mantenere il suo regno e continuare a crescere. Nei prossimi mesi potremo vedere se questa valutazione ottimistica continuerà e sarà finalmente accompagnata da qualche buon risultato per l’azienda.