Terzo posto in Esa e due astronauti per l’Italia

Che ha portato a casa l’Italia dalla Ministeriale dello Spazio svoltasi nei giorni scorsi a Parigi? «A Parigi oggi si è imboccata la strada giusta per costruire il futuro dello spazio per la nostra Europa che deve fronteggiare anche una competizione globale molto stressante dagli altri partner internazionali» ha dichiarato il ministro Adolfo Urso appena licenziati i dati di un budget triennale che i Paesi membri dell’Esa attendevano impazienti. E che cerchiamo di condividere e analizzare.

Urso, come abbiamo già scritto, ha ricevuto l’incarico ufficiale di delega allo spazio appena il primo giorno dei lavori: una debolezza che i Paesi partner avevano colto e sottolineato nei loro incontri e del resto non è un mistero per nessuno che nonostante un colore piuttosto omogeneo dell’esecutivo nazionale, non mancano contrasti e frecciatine alla nostra leader che ogni giorno deve navigare a vista con tanti falsi amici e nemmeno un’opposizione in grado di valutare e se necessario, contrapporre le sue decisioni.

Qui però non si fa politica. Bisogna lavorare.

Non crediamo che l’ambiente in cui si sono determinate le sorti dello spazio europeo fossero ostili al nostro Paese. C’era soprattutto però a Parigi la consapevolezza che il terreno non fosse del tutto pronto e non ce ne meraviglia. Il governo italiano è in vita da poco e nonostante i proclami, le problematiche da affrontare in Italia sono tante e sicuramente energia, redditi di cittadinanza, inflazione e la stessa legge di bilancio sono apparsi per tutti ben più popolari di quanto non fosse un bilancio spaziale.

Non val la pena commentare questo pensiero, dovuto principalmente alla mancata consapevolezza di quali siano gli asset vincenti per anteporre lo spazio ad altre interessi nazionali. Ovvero telecomunicazioni, sorveglianza del territorio e più di tutto- la necessità di essere al passo con le altre nazioni per evitare di far perdere posizioni tecnologiche, scientifiche ed industriali alla terra che si affaccia su tre mari e che rappresenta il terminale del Vecchio Continente.

Ora, nell’addentrarci su cifre importanti messe dall’Italia in Esa per essere il terzo contributore dopo Germania e Francia, vale prima di tutto dare un’occhiata al documento di intesa fatto tra i tre primi investitori dell’Esa in materia di lanciatori. Il problema è serio. Perché in Europa manca una base di lancio sul territorio continentale. Ce n’è una in Guiana francese da dove partono gli Ariane, i Vega e una volta anche i vettori russi Soyuz. In Italia non è stato possibile collocare nessun poligono in sicurezza. La Sardegna, dove si è tentato nel secondo dopoguerra, è troppo vicina ai territori africani per assicurare lanci senza timore di procurare disastri e la base di Malindi, per quanto rappresenti una reliquia storica a cui siamo affezionati, non è adeguata a svolgere nessuna missione in modo sicuro ed economico. Per parlarci chiaro, pur volendo ripristinare gli impianti, non assolverebbero i requisiti dei razzi attuali.

Ma Urso, riferendosi al documento sottoscritto e affermando: «Con i colleghi Le Maire e Habec abbiamo indicato la strada della autonomia strategica europea di cui Italia è protagonista con la sua industria di eccellenza» ha mostrato che per i lanciatori non si è concluso niente. La Francia ha il suo lanciatore di MaiaSpace realizzato come startup di Arianespace che non sembra mostrare grande amicizia con gli alleati dell’italiana Avio. Parlare quindi di autonomia ci lascia un tantino perplessi. Diciamo piuttosto che il termine più sospirato sarebbe autarchia!

Ma veniamo alle cifre indicate: il dg dell’Esa Josef Aschbacher nella sua richiesta iniziale aveva fissato un budget di 18 miliardi di euro. Sul banco gli sono stati porti solo 16,9 miliardi. 3,294 miliardi della Germania, 2,664 miliardi della Francia e 2,282 miliardi dell’Italia.

I programmi scientifici sono finanziati globalmente con 3,186 miliardi. 1,894 miliardi per le telecomunicazioni e 2,758 miliardi per il trasporto spaziale.

È stata presentata anche la nuova squadra degli astronauti che formeranno gli equipaggi europei dei prossimi anni: sono due gli italiani che l’Esa ha selezionato nel gruppo dei riservisti della nuova classe. Anthea Comellini, 30 di Chiari, laureata al Politecnico di Milano e Andrea Patassa, di Spoleto, 31 anni e pilota militare, laureato alla Federico II di Napoli.