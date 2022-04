Avvisati della loro vulnerabilità sulle terre rare (REE) quando la Cina ha minacciato di sospendere le forniture al Giappone nel settembre 2010, i Paesi industrializzati hanno iniziato a preoccuparsi dello sviluppo di fonti alternative. Per il Giappone in particolare, le terre rare sono indispensabili per la produzione dei convertitori catalitici dell’industria automobilistica, che è un pilastro dell’economia giapponese. Sono anche componenti di dispositivi ad alta tecnologia che includono magneti permanenti, batterie ricaricabili, smartphone, fotocamere digitali, luci a diodi emettitori di luce, energia pulita e aerei da combattimento.

Sebbene si trovino in molti luoghi del mondo al di fuori della Cina -diversi Paesi dell’Africa e dell’America Latina, Canada, Stati Uniti occidentali e Vietnam, tra gli altri- e non siano effettivamente rari, i processi di estrazione e raffinazione delle diciassette entità classificate come REE era stata gradualmente ceduta alla Repubblica popolare cinese (RPC). Il processo è ad alta intensità di manodopera e genera un inquinamento significativo, soprattutto perché le terre rare si trovano spesso insieme a sostanze radioattive. La Cina, con i suoi salari più bassi e le leggi ambientali più permissive, si è rivelata un’alternativa interessante di cui le aziende erano ansiose di trarre vantaggio.



Negli Stati Uniti, le preoccupazioni esistenti sono state amplificate dalla posizione militare sempre più aggressiva della Cina, dalla recessione economica indotta dalla pandemia che ha rivelato la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina anche per le maschere facciali e i dispositivi di protezione individuale e dall’impegno a combattere il cambiamento climatico che richiede il passaggio a veicoli elettrici (EV). Negli ultimi giorni dell’Amministrazione Trump, il Congresso ha approvato un pacchetto di spesa per gli aiuti pandemici che includeva oltre 800 milioni di dollari per finanziare la ricerca sulle terre rare e sui minerali strategici che i sostenitori speravano potessero contrastare il dominio cinese sul settore. Oltre a fornire incentivi per la ricerca e lo sviluppo su terre rare e metalli scarsi, la legge richiede all’US Geological Survey di prevedere la domanda di metalli tanto quanto il Dipartimento dell’Energia prevede la domanda di petrolio. Non lasciando dubbi sull’obiettivo di questo accresciuto interesse, una clausola del disegno di legge richiede una relazione annuale del Direttore dell’intelligence nazionale sugli investimenti minerari all’estero della Cina. Il disegno di legge è stato acclamato per il suo potenziale di rinnovare gli investimenti nelle energie rinnovabili dopo la recessione della pandemia e come vittoria ‘bipartisan’ per una politica spartiacque per una catena di approvvigionamento da miniera a magnete negli Stati Uniti.

I finanziamenti non sempre si traducono in risultati ma, come evidenziato da numerosi rapporti nelle pubblicazioni dell’industria mineraria, le sovvenzioni hanno decisamente incentivato la ricerca. Tra gli altri risultati, gli scienziati dell’Università del West Virginia che lavorano nell’ambito di una sovvenzione del National Energy Technology Laboratory, hanno annunciato una svolta nel recupero parziale delle terre rare dalle risorse di carbone degli Appalachie i ricercatori della Wayne State University hanno svelato un nuovo processo per l’estrazione delle terre rare dalle ceneri volanti.

I timori che l’Amministrazione Biden, con il suo maggiore impegno per la protezione dell’ambiente, si sarebbe interessata meno alle forniture di minerali critici si sono rivelati in gran parte infondati. Nelfebbraio 2021, l’ordine esecutivo 14017 ha ordinato ai segretari del commercio, dell’energia e della difesa di presentare un rapporto, entro 100 giorni,identificando i rischi nella catena di approvvigionamento per i minerali critici e altri materiali strategici identificati, inclusi gli elementi delle terre rare, come determinato dal Segretario alla Difesa, e raccomandazioni politiche per affrontare i rischi.

Il ponderoso rapporto dei cento giorni, pubblicato a giugno 2021, ha rilevato, tra l’altro, che l’aumento della produzione interna di terre rare e metalli critici non aveva tenuto il passo con la rapida espansione dell’economia cinese, portando a un aumento altrettanto sostanziale della dipendenza dalla Cina dalle importazioni nette per attività strategiche e critiche materiali. L’aumento della domanda di cobalto, rame, litio, metalli del gruppo del platino e terre rare e altri materiali ha portato a intensificare gli sforzi cinesi per catturare l’intera catena del valore per tecnologie come magneti permanenti, batterie e semiconduttori.

Nell’anniversario dell’annuncio dell’ordine esecutivo 14017, una scheda informativa sorprendentemente breve ha riportato i progressi compiuti fino ad oggi.

Mountain Pass (MP) Materials, che prima del suo fallimento era stato l’ultimo impianto di produzione di terre rare negli Stati Uniti, ha ricevuto 35 milioni di dollari per separare ed elaborare REE pesanti nel suo stabilimento della California in quella che sarebbe diventata una fornitura di magneti permanenti nazionali nella catena end-to-end. MP investirà altri 700 milioni di dollari e creerà più di 350 posti di lavoro nella catena di approvvigionamento dei magneti entro il 2024. In caso di successo, afferma la scheda informativa, ciò ridurrebbe l’attuale 87% della Cina del mercato globale dei magneti permanenti. Tuttavia, l’annuncio non indicava quanto o quando, né menzionava che il consorzio che ha salvato Mountain Pass dalla bancarotta include la cinese Shenghe Resources Holding Company come partner che detiene diritti di vendita esclusivi e ha diritto a una quota dei profitti.

Berkshire Hathaway aprirà la strada a una nuova struttura dimostrativa nella contea di Imperial, in California, per testare la fattibilità del suo processo sostenibile di estrazione del litio dalla salamoia geotermica, facendo parte di un investimento multimiliardario nella produzione sostenibile di litio nei prossimi cinque anni. Insieme al ‘triangolo di litio’ del Sud America di Argentina, Bolivia e Cile, la Valle Imperial contiene alcuni dei più grandi giacimenti di litio del mondo. In caso di successo, l’impresa potrebbe ottenere una produzione su scala commerciale di idrossido di litio e carbonato di litio per batterie entro il 2026.

Redwood Materials sta discutendo un progetto pilota in collaborazione con Ford e Volvo per la raccolta e il riciclaggio di idrossido di litio e carbonato di litio per batterie entro il 2026. Redwood ha anche stabilito una joint venture con Ford per costruire un impianto di riciclaggio nel Tennessee e intende iniziare la costruzione su un nuovo impianto di produzione di catodi in Nevada nel 2022. La scheda informativa non menzionava che Volvo è di proprietà del gruppo cinese Geely Holding.

Finanziato dalla legge bipartisan sulle infrastrutture (BIL), un progetto dimostrativo da 140 milioni di dollari recupererà REE e minerali critici dalle ceneri di carbone e da altri rifiuti minerari. Un’ulteriore attrattiva è che si prevede che la lavorazione creerà posti di lavoro in Appalachia che soffre degli sforzi per chiudere l’industria del carbone che ha a lungo sostenuto la sua economia storicamente fragile. Il BIL stanzia anche 3 miliardi di dollari per investimenti nella raffinazione di materiali per batterie come litio, cobalto, nichel e grafite e impianti di riciclaggio delle batterie.

Per quanto siano benvenuti questi sviluppi, essi guardano al futuro. La messa in produzione dei progetti richiederà dai dieci ai quindici anni stimati negli scenari migliori. Le prospettive, tuttavia, non sono delle migliori. Anche se la scheda informativa della Casa Bianca ha descritto la sua cooperazione con partner e alleati come «laser focus[ed]sul rafforzamento della giustizia del lavoro, dell’ambiente, l’impegno della comunità e gli standard di consultazione tribale» potrebbe essere un processo difficile e lungo.

Ad esempio, la resistenza ai piani di Lithium Americas di sviluppare una struttura nell’area desertica del Nevada settentrionale del Thacker Pass ha dato energia a un gruppo di attivisti ambientali, tribù locali Paiute-Shoshone e Winnemucca, allevatori e residenti preoccupati. Insieme a quattro organizzazioni non profit ambientaliste regionali in altre aree, la coalizione ha intentato una causa contro il Dipartimento dell’Interno, rafforzando la loro tesi con le previsioni dell’Agenzia per la protezione ambientale secondo cui l’acqua tossica con alti livelli di uranio, mercurio, arsenico, e più di una dozzina di altri contaminanti potrebbero infiltrarsi nelle acque sotterranee dagli sterili e da altri rifiuti della miniera. I nativi americani considerano l’area uno spazio sacro che contiene manufatti insostituibili che sono parte integrante delle loro culture. L’area è anche la patria dell’antilope cornuta e del gallo cedrone, quest’ultimo sul punto di essere elencato come specie minacciata. Inoltre,nonostante il suo nome, lo stakeholder di maggioranza di Lithium Americas è la cinese Ganfeng Lithium, il più grande produttore mondiale dell’elemento. Sulla base di questa e di altre prove, i critici sostengono che l’energia pulita non è quindi pulita e che le auto elettriche, tra le altre forme di presunta energia pulita, stanno contaminando l’ambiente. Nelle parole di un attivista, “invece della fuoriuscita di petrolio del Golfo, abbiamo il bulldozer in un habitat desertico sempre più raro … per salvare il pianeta dobbiamo smettere di distruggerlo”.

Nel frattempo, la Cina è stata attiva nel consolidare la sua posizione nelle terre rare e nei metalli scarsi. Nel gennaio 2021 ha promulgato progetti di regolamenti sulla somministrazione di terre rare descritti come aventi l’obiettivo dichiarato di promuovere lo sviluppo di alta qualità del settore, stabilizzare il mercato e salvaguardare gli interessi nazionali e la sicurezza industriale. Sebbene questi siano certamente obiettivi lodevoli, anche il ‘Global Times‘, quotidiano di proprietà dello Stato, ha descritto le nuove normative come ‘deterrente‘, ‘moneta di contrattazione‘ e ‘strumento di rappresaglia‘contro gli Stati Uniti.

A dicembre, Pechino ha annunciato la fusione di tre società minerarie di terre rare di proprietà statale -Aluminum Corporation of China, China Minmetals e Ganzhou Rare Earth Group- in un’entità che controlla quasi il 70% della produzione di metalli chiave della Cina. I vantaggi in termini di efficienza della fusione sono ineccepibili, sebbene i media cinesi abbiano anche descritto la società in modo meno rassicurante come ‘una portaerei’. E il ‘Financial Times‘ di Londra ha riferito che funzionari del governo cinese stavano indagando quanto gravemente sarebbero colpite le aziende negli Stati Uniti e in Europa, compresi gli appaltatori della difesa, se la Cina limitasse le esportazioni di terre rare durante una controversia bilaterale: avrebbero, ad esempio, gli USA problemi a produrre caccia F-35 se la Cina vietasse le esportazioni? Ciò ha spinto Hu Xijian, l’infuocato editore del ‘Global Times‘ di Pechino ad accusare il ‘Financial Times‘ di «esaltare l’atmosfera di confronto tra Cina e Stati Uniti, che è accolta favorevolmente da alcuni media occidentali». Le sue parole, tuttavia, hanno dato poco conforto a coloro che speravano in una soluzione del confronto: «Non importa quanta letalità possa rappresentare la ‘guerra delle terre rare’, il potere è nelle mani della Cina… anche questo è un prerequisito per contrattaccare quando necessario presso società straniere che danneggiano gli interessi nazionali della Cina». Hu ha concluso dicendo che, sebbene la cooperazione sia vantaggiosa per entrambi e nemmeno i servizi di confronto, «se la Cina sarà gravemente ferita, la sua potente vendetta sarà inevitabile».

Hu ha ragione sul fatto che il potere è nelle mani della Cina. Tuttavia, la Cina non è esente da problemi nella sua ricerca del predominio delle terre rare.

Nel marzo 2021, gli elettori della Groenlandia hanno licenziato un partito che aveva favorito una controversa impresa mineraria di terre rare sostenuta dalla Cina, facendo dell’opposizione alla miniera ilfattore principale delle elezioni. Con i prezzi del rame ai massimi storici, la miniera di Las Bambas, in Perù, che genera il 2% della produzione mondiale di rame, è stata chiusa nel marzo 2022 dalle proteste contro il deterioramento ecologico causato dalla MMG Corporation di proprietà cinese. Per quanto riguarda il cobalto, dove anche i prezzi sono a livelli record, un tribunale congolese ha recentemente privato la China Molybdenum dal controllo della sua miniera Tenke Fungurume dopo l’accusa di aver evaso milioni di dollari in pagamenti di royalty. Le indagini si sono estese per includere diverse altre società minerarie cinesi. Anche l’approvvigionamento di nichel, dove la domanda ha superato l’offerta a causa della crescente popolarità dei veicoli elettrici, ha avuto problemi. Sempre a marzo, il London Metal Exchange è stato chiuso quando Tingshan Holding Group, il principale produttore mondiale di nichel e acciaio inossidabile, non è riuscito a soddisfare una richiesta di margine, facendo salire i prezzi a un record di oltre 10.000 dollari alla tonnellata. Secondo‘Nikkei‘, il principale quotidiano economico giapponese, China Construction Bank di proprietà statale, ha difficoltà a trovare dollari per pagare il finanziamento del nichel. Nessuno di questi problemi è irrisolvibile: i groenlandesi potrebbero riportare al potere il partito pro-minerario alle prossime elezioni; MMG può adottare misure per placare le preoccupazioni dei vicini della miniera di Las Bambas sull’inquinamento. Il governo congolese potrebbe semplicemente cercare una rinegoziazione dei termini del contratto originariamente firmato. E ci si può aspettare che China Construction Bank raggiunga un accordo per coprire la responsabilità di una disastrosa offerta di vendita allo scoperto da parte della testa di Tingshan. Ma allo stesso tempo, questi problemi dovrebbero mettere in guardia contro le opinioni sull’inevitabilità dell’ascesa della Cina verso la supremazia della catena di approvvigionamento globale.

Si è iniziato a creare catene di approvvigionamento nazionali statunitensi in collaborazione con alleati e partner, ma c’è ancora molta strada da fare: nel 2021, un comunicato stampa dell’Office of Fossil Energy del Dipartimento dell’Energia ha affermato che gli Stati Uniti attualmente importano l’80% dei loro terre rare direttamente dalla Cina, con le restanti porzioni acquistate indirettamente dalla Cina attraverso altri Paesi. Dipende completamente dalle importazioni di 14 dei 35 minerali critici.

Più recentemente, le società cinesi sarebbero giàattive alla ricerca delle risorse minerarie dell’Afghanistan. La Cina ha negato qualsiasi intenzione di armare le esportazioni di terre rare, a meno che non siano in gioco interessi di sicurezza nazionale. Dal momento che le opinioni su cosa costituiscono gli interessi di sicurezza nazionale differiranno, e ovviamente Pechino sarà il giudice, questo non è rassicurante.

Se gli Stati Uniti non riescono a trovare una via di mezzo accettabile tra le crescenti esigenze di terre rare e metalli scarsi da un lato, e le preoccupazioni ambientali dall’altro, si continuerà a essere ostaggio della temperatura delle relazioni sino-americane. Sarebbe utile ancheprestare attenzione alla follia di stabilire catene di approvvigionamento nazionali indipendenti dalla Cina, consentendo al contempo a società cinesi come Ganfeng e Shenghe di parteciparvi.