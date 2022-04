Mantenere un terreno sano può aiutare i coltivatori di canapa a ridurre il loro impatto sull’ambiente usando meno acqua e meno nutrienti aggiuntivi, oltre a ridurre i rifiuti. La terra viva è materiale da piantare, di solito compost, che è vivo con microrganismi, compresi i vermi e i loro getti, protozoi, batteri sani, amebe, estratto di kelp e persino polvere di roccia glaciale. Questo si contrappone alla pratica comune di coltivazione della cannabis che consiste nell’usare terra o altri terreni di coltura inzuppati di nutrienti sintetici e smaltiti dopo la crescita delle piante. La cannabis coltivata con terreno vivo può anche creare piante sane che non hanno bisogno di tanti pesticidi o fungicidi per combattere i predatori e le malattie. Un gruppo di studi ha suggerito che i cannabinoidi della pianta di canapa (sia reali che sintetici) potrebbero offrire una certa protezione contro il virus che causa la malattia COVID-19. Gli studi hanno sottolineato il potenziale terapeutico degli estratti di cannabis e hanno dato agli imprenditori del CBD alcuni studi clinici per sostenere una serie di dati aneddotici che dimostrano che la pianta ha valore medicinale. Ma hanno anche evidenziato la follia delle barriere alla ricerca di varietà di cannabis a più alto contenuto di THC. L’Utah ha bandito la canapa fumabile e il CBD negli alimenti con una nuova legge che affida anche la supervisione della produzione della pianta al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Quattro aziende di canapa del Texas hanno chiesto all’alta corte dello Stato martedì di buttare via un divieto statale sulla canapa fumabile e di preservare la loro capacità di vendere un prodotto che gode di una domanda in crescita. I rivenditori di cannabis in Georgia hanno ottenuto almeno una temporanea vittoria legale contro un procuratore distrettuale della zona di Atlanta che aveva cercato aggressivamente di chiudere le vendite di prodotti THC derivati dalla canapa.

Stati Uniti

Come la terra viva può ridurre l’impatto della coltivazione della cannabis sull’Ambiente

Mantenere un terreno sano può aiutare i coltivatori di canapa a ridurre il loro impatto sull’ambiente usando meno acqua e meno nutrienti aggiuntivi, oltre a ridurre i rifiuti.

Un approccio comune per raggiungere questi obiettivi è l’uso di quello che è spesso conosciuto come “terreno vivo”.

La terra viva è materiale da piantare, di solito compost, che è vivo con microrganismi, compresi i vermi e i loro getti, protozoi, batteri sani, amebe, estratto di kelp e persino polvere di roccia glaciale.

Questo si contrappone alla pratica comune di coltivazione della cannabis che consiste nell’usare terra o altri terreni di coltura inzuppati di nutrienti sintetici e smaltiti dopo la crescita delle piante.

La cannabis coltivata con terreno vivo può anche creare piante sane che non hanno bisogno di tanti pesticidi o fungicidi per combattere i predatori e le malattie.

Finanziariamente intelligente

I sostenitori della terra viva dicono che non solo richiede meno risorse per coltivare la cannabis a rendimenti paragonabili, ma è anche conveniente.

«La terra viva è molto più economica a lungo termine», ha detto Tom Moylan, direttore della coltivazione per Culta, una società di cannabis con sede a Bethesda, Maryland, che gestisce una coltivazione all’aperto.

Inizialmente, costruire quel terreno con input organici può essere un costo iniziale maggiore rispetto all’uso di altri mezzi di coltivazione. Ma Culta inizierà a risparmiare entro il secondo anno, ha detto Moylan.

Quando Culta ha iniziato a coltivare, l’azienda aveva bisogno di 20 tonnellate di terra, secondo Moylan. Se l’azienda non avesse usato la terra viva, quelle 20 tonnellate avrebbero dovuto essere sostituite ogni anno.

«Un enorme vantaggio di un letto rialzato in terra viva è che aggiungiamo la terra e mescoliamo le sostanze nutritive il primo anno, poi va in quei letti rialzati e dovrebbe essere buono per gli anni a venire», ha detto Moylan.

L’operazione di coltivazione di Culta è a Cambridge, Maryland, vicino alla Baia di Chesapeake, e l’obiettivo di Moylan è quello di imitare quell’ecosistema regionale, compresa una base di terreno sabbioso sotto i letti di coltivazione rialzati.

Per ridurre l’erosione e allo stesso tempo aerare il terreno, Culta aggiunge colture di copertura, tra cui il trifoglio, che rimette anche l’azoto nel terreno, eliminando la necessità di aggiungere sinteticamente questo nutriente.

Questo tipo di coltivazione funziona bene in stagioni di siccità e calore estremo, ha detto Moylan, perché il terreno trattiene naturalmente l’umidità.

Per assicurarsi che le piante ricevano la giusta quantità di nutrienti, Culta invia lotti di terreno da testare frequentemente – almeno ogni stagione di crescita, se non ogni paio di mesi – sia da un laboratorio di cannabis che da un consulente del suolo.

Non sprecare

La terra viva può ridurre drasticamente i viaggi in discarica e l’uso complessivo di acqua, per non parlare dei risparmi finanziari.

Brie Kralick, direttore delle operazioni di coltivazione per Hava Gardens, un’azienda di marijuana nel Colorado occidentale che gestisce una serra, stima che la sua azienda stia risparmiando decine di migliaia di chili di terra che vengono buttati via ogni anno.

Questo si traduce in circa 80.000 dollari all’anno di risparmio, ha aggiunto.

Un altro modo in cui la terra viva riduce i rifiuti: Le piante di cannabis non devono essere sciacquate alla fine del loro ciclo di fioritura, il che significa che non devono essere irrigate pesantemente per eliminare il sapore che i nutrienti sintetici lasciano nella pianta.

Hava Gardens cerca anche di ricuperare le sue acque reflue per il giardinaggio in loco e progetta di usarle per un giardino di erbe che coltiverà gli input per il tè di compost comunemente usato dalle operazioni di coltivazione del suolo vivo.

«Ci sono sicuramente altre cose che possiamo fare con quell’acqua», ha detto Kralick.

Come Culta, Hava Gardens regola i suoi emendamenti del suolo in base ai dati che riceve dopo aver inviato campioni di terra a un laboratorio.

Kralick guarda spesso i livelli di nutrienti come potassio, azoto e fosforo.

Un coltivatore può inviare un campione per soli 50 dollari, ma diventa più costoso se vengono richiesti dati aggiuntivi.

Oltre all’analisi del suolo, Kralick raccomanda ai coltivatori di considerare l’invio di campioni di tessuto, che daranno un feedback più immediato sul rendimento delle piante.

«In questo modo si possono prendere decisioni più intelligenti», ha detto. “Vogliamo sempre ottimizzare la resa».

Per i coltivatori alle prime armi con la terra viva, Kralick suggerisce di cercare la letteratura scritta da Jeff Lowenfels, autore della serie “Teaming With…“, che sono libri sulle pratiche di coltivazione biologica.

Gioco lungo

Costruire un terreno sano richiede pazienza e cura, ma se fatto correttamente il mezzo di coltivazione non potrà che migliorare con l’età.

Così ha detto Brian Malin, fondatore e CEO di Vital Grown, un’azienda di fiori di cannabis con sede a Ukiah, California.

«Prendete decisioni a lungo termine, non decisioni rapide», ha detto. «Molte persone vedono miglioramenti graduali nel corso degli anni».

Questi miglioramenti si manifestano sotto forma di rese migliori, compreso un maggiore contenuto di terpeni e cannabinoidi nel fiore e un maggiore contenuto di resina nella biomassa venduta agli estrattori.

«Se fatto correttamente, una situazione di terreno vivo dovrebbe essere paragonabile a un’applicazione sintetica», ha detto Malin.

«Ci può essere una resa leggermente più alta con i nutrienti sintetici, ma si possono sacrificare terpeni e cannabinoidi».

Malin ha aggiunto che, dato che i terreni vivi generano le proprie sostanze nutritive, un coltivatore risparmia tempo e denaro non dovendo aggiungere costantemente quegli emendamenti. Inoltre, è più facile per l’ambiente.

«Scaricare del fertilizzante organico sulla tua pianta invece di un fertilizzante sintetico è molto meglio per il pianeta», ha aggiunto

Stati Uniti

I nuovi studi COVID-19 sottolineano i continui problemi della ricerca sulla cannabis

Una notizia eccitante ha colpito l’industria della canapa giusto in tempo per il secondo anniversario della pandemia COVID-19. Un gruppo di studi ha suggerito che i cannabinoidi della pianta di canapa (sia reali che sintetici) potrebbero offrire una certa protezione contro il virus che causa la malattia COVID-19.

Gli studi hanno sottolineato il potenziale terapeutico degli estratti di cannabis e hanno dato agli imprenditori del CBD alcuni studi clinici per sostenere una serie di dati aneddotici che dimostrano che la pianta ha valore medicinale.

Ma hanno anche evidenziato la follia delle barriere alla ricerca di varietà di cannabis a più alto contenuto di THC.

I blocchi stradali rimangono

Non sono mancate le dichiarazioni del governo americano sulla ricerca della cannabis. I regolatori hanno detto per decenni che non sappiamo abbastanza sul valore terapeutico della pianta.

Quegli stessi regolatori hanno fatto ben poco per permettere che le cose cambiassero, però.

Dopo decenni di limitazione della ricerca alle varietà coltivate dall’Università del Mississippi, la U.S. Drug Enforcement Administration ha detto in dicembre che avrebbe permesso a “un certo numero” di altre organizzazioni di coltivare cannabis per la ricerca medica.

Ci sono voluti solo una pandemia globale e più di due decenni di imprese private che hanno avviato le loro ricerche in violazione della legge federale sulle droghe.

Quindi, il riscaldamento federale alla ricerca sulla cannabis mi sembra troppo poco e troppo tardi.

Uno dei principali ricercatori sul CBD e sul COVID-19, il Dr. Richard van Breemen della Oregon State University, ha detto che i suoi ricercatori volevano esplorare anche gli acidi THC, ma non potevano a causa della burocrazia legale. Ridicolo.

L’Oregon ha permesso l’uso ricreativo della cannabis dal 2014. Ma le università pubbliche come l’Oregon State devono ancora rispettare le arcane leggi federali sulla ricerca accademica.

Questo significa che le menti più intelligenti della scienza non si preoccupano di esaminare l’intera pianta, che potrebbe contenere una vera medicina, tutto a causa della stupida burocrazia governativa.

Opportunità perse

Non sono così ingenuo da sostenere che la resistenza cocciuta alla ricerca sulla cannabis abbia esteso la pandemia del COVID-19.

Ma chissà quanto più avanti saremmo nell’esplorazione delle terapie con i cannabinoidi se il governo non fosse così restrittivo sulla ricerca sulla cannabis, tutto in nome della “protezione” della società?

Anche se celebriamo la ricerca sul CBD che esce dall’Oregon State University e dall’Università di Waterloo, fermiamoci a considerare quali altre malattie potremmo trattare se i regolatori mondiali dei farmaci non fossero così dannatamente lenti ad abbracciare la ricerca sulla marijuana.

Stati Uniti

Lo Utah vieta la canapa fumabile e il CBD negli alimenti, e affida la supervisione della canapa ai federali

L’Utah ha bandito la canapa fumabile e il CBD negli alimenti con una nuova legge che affida anche la supervisione della produzione della pianta al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

La legge, firmata dal governatore Spencer Cox lunedì, fa dell’Utah il sesto stato a rinviare alle autorità federali la regolamentazione della coltivazione della canapa.

La legge rende anche un crimine coltivare, lavorare o possedere canapa fumabile e aggiungere canapa a «un cibo o una bevanda convenzionale».

La legge non vieta il THC delta-8.

Infatti, definisce i cannabinoidi sintetici per dire che non includono «qualsiasi cannabinoide che sia stato creato intenzionalmente usando un processo per convertire un cannabinoide in un altro», come è spesso il caso della produzione di THC delta-8.

Il Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dello Utah continuerà la supervisione dei trasformatori di canapa autorizzati.

L’agenzia è anche incaricata di elaborare regole per la produzione di prodotti cannabinoidi, anche se la legge dice che i regolatori di cannabinoidi “non possono proibire un rivestimento di zucchero su un prodotto cannabinoide per mascherare il gusto del prodotto”.

L’anno scorso, lo Utah ha dato la licenza a circa 128 coltivatori di canapa su 1.566 acri e 255.342 piedi quadrati indoor. Lo Stato ha dato la licenza a 97 trasformatori di canapa.

Stati Uniti

Le aziende di canapa del Texas fanno il loro caso per preservare la produzione di canapa fumabile

Quattro aziende di canapa del Texas hanno chiesto all’alta corte dello Stato martedì di buttare via un divieto statale sulla canapa fumabile e di preservare la loro capacità di vendere un prodotto che gode di una domanda in crescita.

La Corte Suprema dello Stato ha ascoltato le argomentazioni che i legislatori statali si sono spinti troppo lontano nel 2019 quando hanno legalizzato la produzione di canapa, ma hanno vietato alle aziende di trasformare la canapa in prodotti floreali fumabili.

Il divieto di canapa fumabile del Texas non è mai stato applicato.

Le quattro aziende hanno fatto causa per il divieto nel 2020, quando le autorità sanitarie del Texas hanno rilasciato le regole che vietavano la produzione o la vendita di canapa fumabile.

Un giudice inferiore ha messo le regole in attesa che la causa potesse essere risolta.

Il caso determinerà se i produttori di canapa nel secondo stato più popoloso della nazione potranno accedere a un settore che potrebbe generare 400 milioni di dollari di vendite annuali entro il 2025.

Le aziende di canapa dicono che il divieto di lavorare e produrre prodotti di canapa per il fumo in Texas è incostituzionale, e che una disposizione che vieta la distribuzione e la vendita al dettaglio di prodotti di canapa non è valida.

Un giudice inferiore ha messo la regola del dipartimento della salute in attesa di risolvere la controversia.

Quando il caso è andato alla Corte Suprema del Texas martedì, l’avvocato delle aziende di canapa ha sostenuto che il Farm Bill del 2018 approvato dal Congresso ha reso legale il fiore di canapa purché non superi lo 0,03% di THC, e che il Texas sta cercando di vietare un’attività legittima a livello federale.

«Dal 2018, è legale produrre canapa fumabile», ha sostenuto Connie Pfeiffer.

Dall’altra parte, un avvocato texano ha sostenuto che lo stato dovrebbe essere libero di regolare un prodotto che «potrebbe avere chiare conseguenze sulla salute».

«Regolamentare la produzione di canapa da fumare è un po’ come regolare la produzione di vernici da inalare o di detersivi da bucato da mangiare», ha sostenuto Bill Davis.

Pfeiffer ha sottolineato che i funzionari del Texas non hanno cercato di vietare l’uso della canapa da fumo, ma solo la sua produzione.

Ha fatto notare che alcune aziende di canapa texane hanno comprato terreni «proprio oltre il confine in Oklahoma» nel caso in cui il divieto venga confermato, rendendo inutile l’argomento del governo sulla salute.

«In tutto lo Stato è legale usare questo prodotto», ha detto.

Una decisione della corte texana di nove membri è attesa per quest’estate.

Nel 2020, il gigante dell’analisi NielsenIQ ha previsto che il mercato della canapa fumabile negli Stati Uniti sarebbe cresciuto fino a 300 milioni di dollari – 400 milioni entro il 2025.

Stati Uniti

I rivenditori della Georgia ottengono un’ordinanza restrittiva sui prodotti THC derivati dalla canapa

I rivenditori di cannabis in Georgia hanno ottenuto almeno una temporanea vittoria legale contro un procuratore distrettuale della zona di Atlanta che aveva cercato aggressivamente di chiudere le vendite di prodotti THC derivati dalla canapa.

Secondo l’Associated Press, il giudice Craig Schwall della Fulton County Superior Court ha emesso un ordine restrittivo di 30 giorni contro il procuratore distrettuale della contea di Gwinnett Patsy Austin-Gaston, che aveva sequestrato milioni di dollari in prodotti THC derivati dalla canapa e stava perseguendo i rivenditori che li vendevano.

L’ordine restrittivo è il risultato di una causa dei venditori di vape che volevano che i tribunali dichiarassero che il THC delta-8 e delta-10 è legale secondo la legge statale.

Il caso potrebbe creare un precedente a livello statale per l’industria della cannabis, ha riferito l’AP, dato che la situazione legale dei prodotti non è ancora chiara.

Questi prodotti, che Austin-Gaston ha dichiarato essere illegali perché la legge statale non li permette esplicitamente, vanno dai commestibili delta-8 alle cartucce da svapo e alle tinture.

Ma secondo la legge statale, i prodotti CBD sono legali, il che ha creato confusione nel mercato.