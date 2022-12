Termocamino a legna: quali sono i vantaggi e perché conviene (anche in città)

È una soluzione sempre più in voga anche in città, negli appartamenti, nelle abitazioni dallo stile moderno. Quali sono, però, i vantaggi e perché il termocamino a legna conviene rispetto ad altre soluzioni per il riscaldamento? Proviamo a rispondere, non prima di aver almeno accennato al fatto che a renderla un’opzione sempre più comune ha contribuito la grande varietà di scelta in genere disponibile presso i rivenditori. Un assortimento delle migliori marche di termocamini a legna è disponibile ad esempio sul sito di Zeta Idraluica.

Tutti i vantaggi e come scegliere il termocamino a legna

La prima ragione per cui i termocamini a legna convengono di più rispetto a stufe elettriche, riscaldamento a metano, eccetera è legata al fatto che usano come unico combustibile il legno (o in alternativa, soprattutto quando si abbia poco spazio a disposizione per lo stoccaggio, il pellet che altro non è che un derivato dalla lavorazione del legno). Si tratta di una materia prima che, com’è facile immaginare se solo si è seguito un minimo la cronaca degli ultimi mesi e le preoccupazioni crescenti sui rincari del gas e dell’energia, ha oggi un costo inferiore rispetto a quelle, metano in primis, generalmente utilizzate per il riscaldamento domestico.

Risparmiare in bolletta, però, non è l’unica ragione che porta sempre più famiglie a optare per un termocamino a legna: la combustione del legno ha un’impronta carbonica ridotta – secondo delle analisi pari a quelle che si avrebbe lasciando il legno decomporsi naturalmente – e, cioè, si immettono nell’atmosfera meno sostanze nocive rispetto a quante se ne immettono utilizzando le tradizionali caldaie.

Un altro aspetto importante da considerare è che per come funziona il termocamino a legna produce acqua calda. L’ultima è utilizzata in genere per alimentare i termosifoni, anche sfruttando i vecchi impianti e senza la necessità di intervenire a sostituire i radianti, o il sistema di riscaldamento a pavimento. Basta far installare un semplice kit, però, per poter sfruttare l’acqua riscaldata dal termocamino anche come acqua calda sanitaria in bagno e in cucina: si ottimizzeranno, così, le spese di riscaldamento.

Valgono, naturalmente, le raccomandazioni più classiche utili per la scelta del sistema di riscaldamento e, cioè, tenere conto di quanto grandi sono gli ambienti che si vogliono riscaldare, come sono esposti, se e quanto sono isolati termicamente, se ci sono altre fonti di calore, eccetera.

A ragioni pratiche come quelle viste fin qua, nella scelta del termocamino a legna se ne aggiungono spesso anche di sicurezza: soprattutto dove in casa ci siano bambini, anziani, persone non autosufficienti e sia importante per questo scongiurare ogni possibile incidente, i termocamini evitano il rischio di caduta di tizzoni, cenere, scintille.

Senza contare, infine, che tra le proposte delle aziende quanto a termocamini a legna non ne mancano dal design moderno e minimalista o in materiali come il vetro e l’accio che di fatto si trasformano in veri e proprio complementi d’arredo. È innegabile, del resto, che chi opta per un camino e lo fa in stanze come il living o la cucina lo fa soprattutto per l’atmosfera unica che si ricrea attorno al fuoco.