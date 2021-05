Ogni volta che un anno finisce, è normale guardare a quello che ci aspetta e chiedersi quanto cambierà. Molte cose possono accadere in 365 giorni, come il 2020 ci ha mostrato così brutalmente.

Per quanto riguarda i casinò online, ci sono alcune tendenze che probabilmente plasmeranno il settore maggiormente nel 2021 rispetto all’anno scorso. Da come le persone giocano d’azzardo online a ciò con cui pagano per le loro abitudini di gioco, c’è molto che possiamo aspettarci dai casinò che vanno avanti. Queste sono le cinque tendenze più importanti.

Gioco d’azzardo mobile

Ovviamente, il gioco d’azzardo mobile non è niente di nuovo. Da quando esistono gli smartphone, le persone li guardano sempre più come un mezzo per soddisfare le loro abitudini di gioco. Tuttavia, si prevede che a seguito della pandemia ci sarà un maggiore spostamento verso il gioco d’azzardo mobile.

Si stima che il 50% delle persone abbia utilizzato i propri telefoni per giocare d’azzardo nel 2019, una cifra che senza dubbio è aumentata ora che l’accesso ai casinò tradizionali è limitato. Con i blocchi del 2020 che hanno costretto le persone a giocare online, c’è stata senza dubbio una percentuale significativa di giocatori che si sono resi conto che questo metodo è sia più semplice che più sicuro.

Una volta che le restrizioni inizieranno ad allentarsi e i casinò fisici riapriranno ovunque, è improbabile che vedranno tornare tante persone quante ne avevano quando hanno chiuso i battenti per la prima volta. È una cattiva notizia per loro, ma un’ottima notizia per i casinò online.

Pagamenti in criptovaluta

Ancora una volta, questo non è qualcosa di nuovo per l’industria dei casinò. Tuttavia, è necessario un po ‘di tempo prima che i casinò online adottino la criptovaluta come forma di pagamento, nonostante sia considerata conveniente e più sicura. Questa tendenza ha iniziato lentamente a cambiare negli ultimi anni e si prevede che il 2021 vedrà un discreto afflusso di casinò online che abbracceranno questa valuta.

Parte dell’esitazione nei confronti della criptovaluta nei primi giorni era probabilmente legata alla confusione dei giocatori su come funzionasse. Tuttavia, ora che esiste da un po’ e il numero di giocatori online continua ad aumentare, ci sono meno motivi per evitarlo. Dopotutto, questa valuta offre alle persone una vasta gamma di vantaggi, dall’anonimato alla maggiore sicurezza. Ci sono persino alcuni casinò che offrono bonus a coloro che usano la criptovaluta e sappiamo quanto i giocatori amano i soldi gratis quando giocano d’azzardo online.

Nuova competizione

La concorrenza è qualcosa a cui i casinò online devono sempre essere preparati e, per tutto il 2021, probabilmente avranno un afflusso di nuovi siti da affrontare. È relativamente facile creare un casinò online, in particolare quando si utilizzano etichette bianche. Dato che l’industria del gioco d’azzardo online è così redditizia, ha senso che le aziende vogliano trarre profitto dal loro successo. Inoltre, con la probabile diminuzione della pandemia nel 2021, molte persone inizieranno di nuovo a giocare d’azzardo.

Mentre un afflusso di siti è un’ottima notizia per coloro che desiderano varietà con i loro casinò online, trovare un posto dove giocare può essere piuttosto travolgente. Vuoi scommettere su un sito che sai essere affidabile e che vale i tuoi soldi, ecco perché dovresti controllare i suggerimenti su Sitidigiochi.com. Si prendono il tempo per analizzare i casinò online e vedere quali sono sicuri e facili da usare, nonché quali hanno i migliori bonus. Fanno tutto il lavoro in modo che tu possa giocare alle slot e ai giochi di carte con un po ‘di tranquillità.

Scommesse sugli e-sport

Le scommesse sportive sono sempre state una forma popolare di gioco d’azzardo e un numero crescente di casinò online le sta integrando nei propri siti. È qualcosa che possiamo aspettarci di vedere continuare nel 2021, anche se non sono solo gli sport tradizionali su cui potrai scommettere. Una tendenza che probabilmente sarà prominente nel prossimo anno sono le scommesse sugli eSport.

Sebbene gli sport fisici come le corse di cavalli e il calcio saranno probabilmente sempre l’opzione più popolare per i giocatori d’azzardo, il mercato del gioco d’azzardo degli eSport sta crescendo rapidamente. Man mano che sempre più persone investono nel gioco, i tornei professionali per titoli come League of Legends stanno gradualmente diventando eventi importanti.

Dato che i casinò online mirano a fare soldi giocando, ha senso per loro offrire opzioni di scommessa per eventi di eSport. Inoltre, considerando l’entità delle entrate ottenute dalle microtransazioni al giorno d’oggi, è chiaro che le persone sono più che felici di investire denaro in un gioco che le attiri. Ciò potrebbe rivelarsi molto vantaggioso per i casinò online se adattano il contenuto dei loro siti a tali giocatori.

Gioco d’azzardo in realtà virtuale

Il software di realtà virtuale ha fatto molto per plasmare l’industria dei giochi negli ultimi dieci anni circa. Mentre una volta questo genere di cose era roba da film di fantascienza, ora è una vera esperienza che puoi goderti nel tuo salotto. Naturalmente, con lo sviluppo della realtà virtuale, i casinò online hanno cercato di utilizzarla per i propri mezzi. Possiamo aspettarci di vederlo davvero salire di livello nel 2021, soprattutto dopo gli eventi di questo anno scorso.

Sebbene i casinò online possano essere più convenienti, alcune persone preferiscono l’esperienza di trovarsi in un luogo fisico. Fortunatamente, la realtà virtuale può darti il meglio di entrambi i mondi immergendoti nell’atmosfera del casinò senza che tu debba uscire di casa.

Questo è probabilmente qualcosa di cui molti giocatori avrebbero potuto beneficiare nel 2020, motivo per cui è probabile che ci sarà una maggiore spinta per i casinò VR in futuro. Dato che si prevede che la realtà virtuale raddoppierà le sue entrate globali previste nei prossimi quattro anni, sembra una mossa intelligente.

La pandemia potrebbe aver reso alcune persone diffidenti nello spendere i propri soldi, ma ha anche mostrato a molti potenziali giocatori i vantaggi del gioco online. Ciò avrà un impatto significativo sui casinò online nel 2021 e il gioco d’azzardo su Internet era già in aumento prima ancora che si verificassero i blocchi. Entro la fine del prossimo anno, l’industria dei casinò online sarà probabilmente fiorente più che mai, e per lo più avranno queste tendenze da ringraziare per questo.