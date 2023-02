Tempi durissimi per l’industria della cannabis in Canada

Health Canada ha iniziato a chiedere ad alcune aziende di marijuana con licenza federale di smettere di vendere alcuni prodotti di cannabis ingeribili che, secondo l’agenzia di regolamentazione, sono erroneamente classificati ed etichettati come “estratti” piuttosto che come “edibles”, secondo quanto ha appreso da media ufficiali del settore. La mossa potrebbe costare alle aziende di cannabis milioni di dollari, dicono fonti industriali canadesi, perché i prodotti in questione – tra cui alcune pastiglie ed estratti masticabili – sono sempre più popolari tra i consumatori. Il produttore canadese di cannabis Canopy Growth ha detto giovedì che sta chiudendo il suo impianto di coltivazione di punta a Smiths Falls, Ontario, e tagliando più di un terzo della sua forza lavoro come parte di un cambiamento verso un “modello asset-light” in Canada. Un piano di alto profilo per aprire un negozio di cannabis ricreativa, primo al mondo, all’interno di un terminal aeroportuale a Prince George, nella Columbia Britannica, è stato abbandonato, apparentemente vittima delle mutate condizioni economiche. Le vendite al consumo di prodotti a base di cannabis ricreativa nel novembre 2022 sono diminuite in quasi tutte le province e le principali città canadesi, secondo i dati successivamente pubblicati da Statistics Canada.Complessivamente, il Paese ha registrato un calo mensile del 4,3% nelle vendite di prodotti per uso adulto a 373,3 milioni di dollari canadesi (277 milioni di dollari) a novembre, segnando il secondo calo mensile consecutivo. Tilray Brands, una multinazionale canadese di distribuzione di marijuana, alcolici e prodotti farmaceutici, sta licenziando circa un quarto del personale della sua struttura per la cannabis medica a Cantanhede, in Portogallo.

Il giro di vite del Canada su alcuni estratti di cannabis potrebbe costare milioni all’industria

Health Canada ha iniziato a chiedere ad alcune aziende di marijuana con licenza federale di smettere di vendere alcuni prodotti di cannabis ingeribili che, secondo l’agenzia di regolamentazione, sono erroneamente classificati ed etichettati come “estratti” piuttosto che come “edibles”, ha appreso MJBizDaily.

La mossa potrebbe costare alle aziende di cannabis milioni di dollari, dicono fonti industriali canadesi, perché i prodotti in questione – tra cui alcune pastiglie ed estratti masticabili – sono sempre più popolari tra i consumatori.

I dirigenti sono perplessi sul tempismo di Health Canada, soprattutto perché alcuni dei prodotti in questione sono sul mercato da anni.

L’apparente giro di vite arriva anche in un momento delicato per l’industria canadese della marijuana, dato che la maggior parte dei produttori di cannabis quotati in borsa sta ancora perdendo denaro.

Dal punto di vista del confezionamento, la distinzione è importante perché qualsiasi prodotto di cannabis classificato come “estratto” ha una quantità di THC per confezione 100 volte superiore a quella consentita per un prodotto classificato come “edibile”, il che lo rende più attraente per certi consumatori.

Una lettera inviata a un licenziatario da Health Canada, ottenuta da MJBizDaily, chiede all’azienda di fermare la vendita dei prodotti segnalati.

La lettera è di Anika Stella Chasse, direttore generale ad interim del Compliance Directorate del Controlled Substances and Cannabis Branch di Health Canada.

Nonostante la denuncia, Health Canada non ha ordinato all’azienda di ritirare i prodotti, che sono stati sugli scaffali dei negozi e a disposizione dei consumatori.

Non è noto se Health Canada abbia inviato una lettera di non conformità a tutte le aziende che vendono i prodotti ora sotto esame federale o solo a produttori selezionati.

Health Canada non ha risposto immediatamente alle richieste di commento di MJBizDaily.

Nella lettera visionata da MJBizDaily, l’agenzia dice che, «dopo un’ulteriore revisione dei prodotti in questione, Health Canada ha valutato che questo prodotto è cannabis commestibile e, di conseguenza, contiene una quantità di THC che supera il limite consentito di 10 mg per contenitore immediato».

La lettera prosegue definendo “estratto”, “commestibile” e “alimento”.

«Health Canada ha stabilito che (i prodotti in questione) sono consumati allo stesso modo di un alimento, e quindi rientrano nella definizione di cannabis commestibile», si legge nella lettera di Health Canada.

L’azienda che ha condiviso la lettera con MJBizDaily ha chiesto l’anonimato.

Le regole

A differenza degli estratti, i prodotti di cannabis classificati come edibili sono limitati a 10 milligrammi di THC per confezione.

Shane Morris, fondatore della Morris & Associates Consulting di Ottawa, ha fatto notare che la Tabella 4 del Cannabis Actidentifica le classificazioni di marijuana che possono essere vendute.

«Per tutti gli ‘estratti di cannabis’, la quantità di THC non deve superare i 1.000 milligrammi per contenitore immediato. Si tratta di una quantità di THC per confezione 100 volte superiore a quella consentita in un prodotto di cannabis della classe ‘edibile’», ha detto.

Tutti i nuovi prodotti a base di cannabis in Canada devono seguire il cosiddetto processo di Notice of New Cannabis Product (NNCP)del governo, che richiede ai produttori autorizzati di notificare i nuovi prodotti a Health Canada con mesi di anticipo.

In effetti, alcuni estratti ingeribili che contengono quantità significative di THC sono sul mercato da anni.

Nell’agosto 2021, il produttore di cannabis Organigram, con sede nel New Brunswick, ha lanciato il suo estratto ingeribile “Jolts”, affermando all’epoca che si trattava della «prima pastiglia canadese di THC ad alta potenza aromatizzata” contenente “un totale di 100 mg per confezione».

Organigram non ha risposto immediatamente alle richieste di commento di MJBizDaily, e non è noto se l’azienda abbia ricevuto una lettera di avvertimento da Health Canada.

Un prodotto sottoposto al processo NNCP non significa necessariamente che abbia ricevuto il sigillo di approvazione di Health Canada.

Piuttosto, il processo consente all’agenzia di regolamentazione di essere avvertita in anticipo su tutti i nuovi prodotti.

Inoltre, Health Canada ha l’opportunità di affrontare eventuali problemi normativi con le aziende prima che vengano spesi milioni per la produzione e la commercializzazione.

Fonti di un’azienda, che ha ricevuto una lettera di non conformità, hanno detto che Health Canada non ha espresso alcuna preoccupazione sulla classificazione del prodotto fino a quando la lettera dell’ente regolatore è arrivata questo mese.

Milioni in gioco

Se tutti gli estratti e le pastiglie ingeribili venissero ritirati dal mercato canadese, l’industria potrebbe perdere decine di milioni di dollari di vendite all’anno, dicono le fonti del settore.

Morris stima che nel solo dicembre 2022, l’Ontario Cannabis Store ha venduto circa 942.000 dollari canadesi (600.000 dollari) di estratti ingeribili “con scappatoia” in ordini all’ingrosso e attraverso il suo negozio online per i consumatori.

«Supponendo che l’Ontario venda circa il 40% di tutta la cannabis in Canada, su base annua questo significherebbe che il valore al dettaglio di questi prodotti sarebbe di circa 33,9 milioni di dollari canadesi all’anno nel mercato ricreativo, senza considerare quello medico o quello del Quebec, dove questi nuovi prodotti non sono venduti», ha detto via e-mail.

Morris ha lavorato in precedenza nel settore operativo della Canadian Food Inspection Agency e della Public Health Agency of Canada.

In seguito ha lavorato presso i produttori autorizzati Aurora Cannabis e Hexo Corp.

Sherry Boodram, CEO e cofondatrice della società di consulenza normativa CannDelta, con sede a Toronto, ha detto che i licenziatari concordano sul fatto che la riduzione dei rischi per la salute pubblica associati ai prodotti della cannabis dovrebbe essere sempre una priorità.

Boodram ha anche detto che le aziende produttrici di cannabis hanno trovato modi creativi per produrre e commercializzare i prodotti per competere con il mercato illegale.

«Il fatto che Health Canada all’improvviso si accanisca sul modo in cui questi prodotti vengono classificati, soprattutto tre anni dopo che i prodotti (Cannabis) 2.0 sono diventati legali, causerà senza dubbio perdite di affari in un momento in cui le aziende produttrici di cannabis sono già in difficoltà», ha detto.

«Questo potrebbe portare i consumatori a rivolgersi al mercato illegale, mentre le aziende legali e regolamentate (e che pagano le tasse) diventano insolventi a causa dell’incoerente interpretazione della conformità normativa e delle azioni (o inazioni) di Health Canada».

Un altro dirigente dell’industria, che ha richiesto l’anonimato, ha affermato che è «altamente inefficace» che l’autorità federale canadese sollevi preoccupazioni per una classificazione di prodotti che in alcuni casi sono stati sul mercato per più di 18 mesi e «hanno seguito e soddisfatto tutti i requisiti normativi e hanno fatto ampi investimenti finanziari».

“Questa improvvisa posizione di preoccupazione è contraria allo spirito del Cannabis Act e indubbiamente riporterà i consumatori verso il mercato illegale, che opera senza la sicurezza e la supervisione offerte dal mercato legale“, ha aggiunto il dirigente.

«Mentre le regole vengono presumibilmente cambiate – c’è una direzione minima, non ci è chiaro da dove provenga e percepiamo un’interpretazione errata di ciò che è considerato rischioso per i canadesi».

Il produttore di cannabis Canopy taglia 800 posti di lavoro e chiude l’impianto canadese di punta

Il produttore canadese di cannabis Canopy Growth ha detto giovedì che sta chiudendo il suo impianto di coltivazione di punta a Smiths Falls, Ontario, e tagliando più di un terzo della sua forza lavoro come parte di un cambiamento verso un “modello asset-light” in Canada.

Canopy ha reso nota la nuova strategia quando ha riportato una perdita netta nel terzo trimestre di 267 milioni di dollari canadesi (200 milioni di dollari), portando il rosso dei primi tre trimestri dell’anno a 2,6 miliardi di dollari canadesi.

Canopy ha dichiarato che sta tagliando la sua forza lavoro di circa il 35%, comprese le 800 posizioni interessate dall’annuncio di giovedì.

Il 40%, o circa 300 posizioni, sono state terminate con effetto immediato, ha detto un portavoce a MJBizDaily via e-mail.

I licenziamenti arrivano mentre le aziende di cannabis in tutto il Nord America stanno eliminando centinaia di posti di lavoro e chiudendo strutture a causa del calo dei prezzi della marijuana all’ingrosso, delle preoccupazioni della recessione e dei consumatori con problemi di liquidità che tengono stretto il portafogli.

Il mese scorso, l’operatore multistatale statunitense Curaleaf Holdings ha dichiarato che avrebbe chiuso la maggior parte delle sue attività in tre stati occidentali degli Stati Uniti – California, Colorado e Oregon – e ridotto il suo personale del 10%, come ultimo segno delle continue difficoltà del mercato della cannabis nel suo complesso.

La riduzione dell’organico di Canopy rappresenta il 60% della sua “impronta operativa”, ovvero delle strutture di sua proprietà, ha dichiarato il portavoce, «mentre consolidiamo la coltivazione a Kelowna e Kincardine – le nostre strutture appositamente costruite per la cannabis».

La direzione di Canopy, che si aspetta che le iniziative di riduzione dei costi facciano risparmiare all’azienda tra i 140 e i 160 milioni di dollari australiani nel corso del prossimo anno, ha ribadito l’impegno a raggiungere un utile rettificato positivo prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento (EBITDA) prima del marzo 2024.

«Canopy deve raggiungere la redditività per realizzare la nostra ambizione di leadership a lungo termine nel mercato nordamericano della cannabis», ha dichiarato l’amministratore delegato David Klein in un comunicato.

«Stiamo trasformando la nostra attività canadese in un modello leggero e stiamo riducendo significativamente le dimensioni complessive della nostra organizzazione».

«Questi cambiamenti sono difficili ma necessari per portare la nostra attività alla redditività e alla crescita».

Da anni Canopy sta chiudendo impianti in tutto il Canada dopo aver sovradimensionato in modo massiccio la propria capacità produttiva.

Nel novembre 2021, Canopy ha chiuso la sua proprietà di 23 acri a Niagara-on-the-Lake, Ontario.

All’inizio dello stesso anno, Canopy ha venduto due strutture nella Columbia Britannica che un tempo aveva pubblicizzato come le più grandi serre di cannabis del mondo.

Le attività sono state vendute con gravi perdite.

Come parte della nuova strategia di “trasformazione” annunciata dall’azienda giovedì, la Canopy ha anche detto che sta passando a un modello di approvvigionamento da parte di terzi per le bevande alla cannabis, gli edibili e i vapes, oltre a «cessare l’approvvigionamento» di fiori di cannabis dal suo impianto di Mirabel, in Quebec.

Le azioni della Canopy sono quotate come WEED alla Borsa di Toronto e CGC al Nasdaq.

La proposta di un negozio di cannabis nell’aeroporto della British Columbia non prende il volo

Un piano di alto profilo per aprire un negozio di cannabis ricreativa, primo al mondo, all’interno di un terminal aeroportuale a Prince George, nella Columbia Britannica, è stato abbandonato, apparentemente vittima delle mutate condizioni economiche.

Il progetto di Cloudbreak Cannabis – precedentemente noto come Copilot Cannabis – era stato promosso come il primo negozio di cannabis al dettaglio in un terminal aeroportuale, suscitando l’attenzione dei media.

Ma a dicembre, l’Autorità aeroportuale di Prince George (PGAA) ha annunciato che il negozio «non firmerà un contratto d’affitto né inizierà la costruzione, a causa delle mutate condizioni di mercato».

Il co-fondatore di Cloudbreak, Reed Horton, ha rifiutato una richiesta di intervista da parte di MJBizDaily per discutere della cancellazione del negozio.

Il presidente e amministratore delegato della PGAA, Gordon Duke, ha dichiarato a MJBizDaily che il negozio era in fase di sviluppo da circa tre anni e avrebbe dovuto aprire nel primo trimestre di quest’anno prima del cambio di programma.

«Molte cose sono cambiate nell’economia», ha detto Duke.

«E certamente i tassi di interesse e l’inflazione, solo negli ultimi sei mesi, hanno cambiato l’ambiente economico».

Duke ha aggiunto che lo sviluppo del negozio è stato più lungo di quello che normalmente richiede un nuovo negozio al dettaglio in un aeroporto, citando gli ostacoli normativi legati all’apertura di negozi di cannabis e la maggiore complessità di aprirne uno in un aeroporto.

«Eravamo fiduciosi ed entusiasti che questo potesse realizzarsi, tuttavia comprendiamo i rischi associati a qualsiasi attività in fase di avvio».

Alcune compagnie aeree canadesi si sono opposte al negozio di cannabis dell’aeroporto e hanno presentato un’obiezione al consiglio comunale di Prince George.

«Questo sarebbe il nostro punto di partenza: comunicare prima (con le compagnie aeree)», ha detto Duke.

L’aeroporto più trafficato del Canada, il Toronto Pearson, avrebbe assunto un lobbista nel 2022 per esplorare la possibilità di vendita al dettaglio di cannabis, anche se l’autorità di governo dell’aeroporto ha dichiarato alla CBC News di non avere piani per un negozio di questo tipo.

Nel frattempo, nel settembre 2022 è stato aperto un negozio di marijuana nello storico hub ferroviario del centro di Toronto, la Union Station.

E all’aeroporto Haneda di Tokyo è attivo un bar che vende prodotti infusi di CBD.

Le vendite di cannabis ricreativa in Canada calano per il secondo mese consecutivo

Le vendite al consumo di prodotti a base di cannabis ricreativa nel novembre 2022 sono diminuite in quasi tutte le province e le principali città canadesi, secondo i dati successivamente pubblicati da Statistics Canada.

Complessivamente, il Paese ha registrato un calo mensile del 4,3% nelle vendite di prodotti per uso adulto a 373,3 milioni di dollari canadesi (277 milioni di dollari) a novembre, segnando il secondo calo mensile consecutivo.

Gli abitanti dell’Ontario hanno acquistato 147,2 milioni di dollari canadesi di prodotti di cannabis ricreativa in novembre, il 4,2% in meno rispetto a ottobre.

In termini di dollari, l’Ontario ha guidato tutte le province con 6,5 milioni di dollari australiani in meno nelle vendite di marijuana ricreativa a novembre rispetto al mese precedente.

In Alberta, le vendite sono scese del 6% a 66,4 milioni di dollari australiani a novembre. Si tratta di un calo di 4,2 milioni di dollari rispetto a ottobre.

Nella Columbia Britannica le vendite di novembre, pari a 55,8 milioni di dollari australiani, sono diminuite del 6%, ovvero di 2,5 milioni di dollari australiani, rispetto a ottobre.

Secondo almeno un analista, le vendite di cannabis per uso adulto in Canada stanno rallentando più rapidamente del previsto.

E, in alcune province, i rispettivi dati di vendita di novembre rappresentano un calo significativo rispetto ai precedenti massimi storici.

Per esempio, le vendite del Quebec nel novembre 2022 sono state di 48,5 milioni di dollari australiani, ovvero il 12,8% in meno rispetto al mese di dicembre 2021, il migliore di sempre.

Le vendite della Columbia Britannica nel novembre 2022 sono state pari a 55,8 milioni di dollari australiani, ovvero il 9,4% in meno rispetto al mese record del settembre 2022.

Le vendite dell’Ontario e dell’Alberta a novembre sono state inferiori del 6,5% e del 5,9% rispetto ai rispettivi massimi storici.

Nelle altre province, i totali delle vendite di novembre e le variazioni mese su mese sono stati:

Manitoba: 15,5 milioni di dollari australiani (-3,7%).

Saskatchewan: 15,4 milioni di dollari (-4,4%).

Nuova Scozia: 8,6 milioni di dollari australiani (-6,2%).

Nuovo Brunswick: 6,7 milioni di dollari australiani (-4%).

Terranova e Labrador: 5,6 milioni di dollari australiani (nessuna variazione).

Isola del Principe Edoardo: 1,7 milioni di dollari australiani (-3,6%).

Le vendite nello Yukon sono diminuite del 10,4% a novembre, raggiungendo 854.000 dollari australiani.

Non sono stati rilasciati dati per Nunavut e Territori del Nord-Ovest.

Toronto ha continuato a guidare le città canadesi nelle vendite.

Le vendite nella capitale dell’Ontario sono state di 47,1 milioni di dollari australiani in novembre, ovvero il 4,2% in meno rispetto a ottobre.

Le vendite al dettaglio di cannabis di novembre in alcune città canadesi e le variazioni mensili delle vendite sono state:

Montreal, Quebec: 26,6 milioni di dollari australiani (-2,3%).

Edmonton, Alberta: 22,8 milioni di dollari canadesi (-3,9%).

Calgary, Alberta: 18,7 milioni di dollari australiani (-6,5%).

Vancouver, British Columbia: 18,5 milioni di dollari australiani (-2,6%).

Ottawa, Ontario: 14,7 milioni di dollari australiani (-4,2%).

Winnipeg, Manitoba: 9,8 milioni di dollari australiani (-4,1%).

Quebec City: 4,5 milioni di dollari australiani (-1,4%).

Gatineau, Quebec: 1,3 milioni di dollari australiani (-10%).

Tilray taglia il 25% dei posti di lavoro nello stabilimento portoghese di cannabis terapeutica

Tilray Brands, una multinazionale canadese di distribuzione di marijuana, alcolici e prodotti farmaceutici, sta licenziando circa un quarto del personale della sua struttura per la cannabis medica a Cantanhede, in Portogallo.

L’operazione portoghese di Tilray ha circa 200 dipendenti, secondo un portavoce dell’azienda.

«Un totale di 49 posti di lavoro saranno interessati nei settori della produzione, della fabbricazione, della qualità, del controllo qualità (laboratorio), della coltivazione, della catena di approvvigionamento, delle strutture, del magazzino, della logistica, degli acquisti e dell’IT», ha dichiarato il portavoce a MJBizDaily tramite un comunicato inviato via e-mail.

«Questi cambiamenti, che sono in linea con il ridimensionamento di Tilray per soddisfare le esigenze dell’economia attuale e lo stato di legalizzazione della cannabis per uso medico e per adulti, avverranno nei prossimi tre mesi».

Nel 2017 Tilray ha annunciato la costruzione di un impianto in Portogallo per servire il mercato della cannabis medica dell’Unione Europea.

La società si è fusa nel 2021 con la concorrente canadese Aphria.

La nuova Tilray, dopo la fusione, gestisce anche un impianto di cannabis medica in Germania.

Tilray ha recentemente riportato una perdita netta di 61,6 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 30 novembre.

Le sue azioni sono quotate al Nasdaq e alla Borsa di Toronto come TLRY.