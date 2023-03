Telemedicina ed anziani: se non si accompagnano, è un flop

La maggior parte degli anziani vive solo o in coppia senza figli (71,5% degli uomini e 72,5% delle donne).

La popolazione matura ed anziana conta circa 14 milioni di persone OVER 65 (23% della popolazione italiana); circa 3 milioni riferiscono di avere gravi limitazioni di salute ed hanno plurimorbilità con anche difficoltà di mobilità.

Per ovviare a questo problema si propone e si sta attuando la telemedicina. Il combinato disposto fra anziani, telemedicina e stato di salute rischia però di fare flop. Perché?

Si parla di telemedicina però non si è ancora compreso quali sono le difficoltà o quali sono le modalità per coinvolgere, in logica di fruizione dell’ottimo strumento, le fasce più anziane ed economicamente più deboli della popolazione. La telemedicina è un servizio erogato e come tale deve essere ‘user friendly’ (in informatica vuol dire di facile utilizzo anche per chi non è esperto).

La comunità scientifica dovrà assumersi un peso organizzativo ed economico per poter attivare questa realtà e per ottenere l’efficacia della telemedicina e della digitalizzazione

Infatti, il processo di digitalizzazione si è velocizzato con la pandemia e le esperienze di visite a distanza ed on line, di assistenza sanitaria con il teleconsulto, la teleriabilitazione ed altro ancora si sono moltiplicate. Sono state fatte linee guida al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e la loro privacy. Circa 4 miliardi di euro sono stati allocati dal PNRR per la telemedicina e per lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Nazionale che da mero fatto amministrativo assume una valenza di tipo clinico ed alcune specifiche per poter prendere decisioni anche di tipo medico curativo e terapeutico riabilitativo e così vi orologi e braccialetti intelligenti, app per smartphone e strumenti dell’’Internet of Things (IoT) che possono raccogliere dei parametri fisiologici e altre informazioni che migliorano il processo terapeutico nonché migliore aderenza al trattamento farmacologico.

E’ innegabile che ci sono dei vantaggi:

1 di mobilità evitando degli spostamenti

2 di continuo monitoraggio senza la presenza della persona

3 eseguire riabilitazione direttamente da domicilio

4 ridurre gli spostamenti e i costi connessi nonché i costi indotti e i costi diretti dell’assistenza sanitaria

5 sviluppare una banca dati a disposizione che permette di identificare nuove pandemie o situazioni anomale dal punto di vista epidemiologico.

Purtroppo la realtà supera però l’immaginazione scientifica ed il suo know how applicativo.

Causa di possibile flop 1:

bisogna sottolineare che il “digital divide” è un ostacolo particolarmente importante per anziani, persone poco scolarizzate che hanno un assetto economico di svantaggio o che sono in zone nelle quali la banda larga, ma anche internet, sono in deficit di efficacia ed efficienza.

Questi segmenti di popolazione rischiano di rimanere esclusi da questa trasformazione per età,per limitata competenza dell’impiego di strumenti digitali,per i costi,per la carenza di infrastrutture .In sintesi “rischio flop” riguardo alla “messa a terra” della telemedicina che spesso è di alto valore scientifico,ma poco fruibile per le barriere all’entrata.

Causa di flop 2:

l’’eleggibilità’ cioè il bagaglio di capacità e competenza del paziente e del caregiver per sostenere un servizio di telemedicina dovrebbe essere valutato da chi offre ed eroga il servizio sanitario e rientra nel concetto del ‘risk management’ in sanità. Medico, personale sanitario in generale o struttura sanitaria (L.24/2017) assumono l’incombenza di analizzare la capacità di gestire il digitale e fare un’analisi costi/benefici.

Causa di flop 3:

il ‘consenso’ che consiste nel far presente al paziente ed al caregiver i vantaggi e gli svantaggi del livello di fruizione digitale del servizio sanitario.

Quindi, quale rimedio? Quale esigenza operativa? Il volontariato digitale che, per definizione, offre sollievo di relazione; è operativo e interpreta il cambiamento della domanda di aiuto e sollievo.

Oggi fra i bisogni più significativi e quasi dirimenti c’è il “digital divide” o barriera digitale a sfavore delle fasce deboli,degli anziani,dei vulnerabili e dei malati..Per esempio in Lombardia ci sono 2.3 milioni di anziani over 65 che spesso hanno una plurimorbilità e cioè sono affetti da varie patologie:fra esse le più diffuse sono quelle oncologiche e cardiologiche . Per potersi curare gli ammalati e gli anziani devono saper accedere ,in modo digitale, ai servizi sanitari e sociosanitari utili per la loro salute. Il lettore sa benissimo le difficoltà che si incontrano per fissare una visita, ed in alcuni casi addirittura si rinuncia. E purtroppo,quando si riesce a contattare ed “entrare” nei siti dopo molti salti mortali ,spesso,con il SSN,si hanno appuntamenti improponibili per la salute dei cittadini.

Quasi “il danno e le beffe”

Esiste quindi una grande esigenza di volontariato di sollievo digitale che consiste nel fatto di assistere gli anziani nell’accedere per via on-line ai servizi sanitari e socio assistenziali che ormai ti chiedono di avere certe abilità di tipo digitale che non sono nel “sapere” degli anziani stessi ed anche dei malati. È vero che ci possono essere i figli, i nipoti che possono dare una mano, ma la prospettiva sarà quella che, rimanendo sempre più soli gli anziani non potranno più accedere ai servizi sanitari e socio assistenziali.Infatti essi continuano ad incrementare il livello di sofisticazione digitale in entrata.

Non bisogna essere “passatisti” ,ma realisti e riconoscere che il livello di sofisticazione digitale,spesso, è più proiettato e più utile alle esigenze organizzative e di “taglio dei costi” dell’offerta dei servizi rispetto alle esigenze della domanda.

In buona sostanza, è una offerta di servizi digitali spesso autoreferenziale.

Sulla carta essi sono più accessibili, ma di ciò non si è data una verifica concreta della loro fruibilità per i segmenti anziani, fasce fragili ed a bassa cultura ed economicamente disagiate. E non solo per loro.

Gli anziani, gli ammalati, le fasce deboli hanno una maggiore ed una ulteriore difficoltà perché il bisogno dell’accedere ai servizi diventa un fatto di benessere o di vivere in modo sufficientemente vivibile. Quindi c’è l’esigenza di un volontariato digitale che assista gli ammalati, gli anziani, le fasce fragili per dare risposte ai loro ‘diritti umani’.

Il diritto della salute è parte integrante dei diritti umani fondamentali ed internazionalmente riconosciuti (1946 Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS).