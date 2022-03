Non tutte le tazze sono uguali tra loro.

Forse fino a oggi la pensavi diversamente, ma ogni tipo di tazza ha un nome e uno scopo diverso e ben preciso. La classica tazzina da caffè che quasi tutti abbiamo in casa e che ci servono al bar per bere il caffè è solo una delle tante tipologie di tazze da cui bere bevande di ogni tipo.

Il termine tazza indica un recipiente di forma circolare con un’ansa per manico, che può essere realizzata con diversi materiali, dal vetro alla terracotta. La tazza nasce in Cina, ma viene perfezionata in Italia durante il XV secolo, quando viene adattata agli utilizzi con bevande comuni in Europa.

Quanti tipi di tazze esistono?

Il tipo di tazza cambia in funzione del tipo di bevanda che deve ospitare, anche se nessuno vieta di bere il caffè in una tazza da tè.

Potresti avere sentito parlare delle mug, un tipo di tazza dalle dimensioni maggiorate proveniente dal mondo anglosassone con cui spesso si beve il caffè all’americana.

Tutti amano bere bevande calde d’inverno e fredde d’estate, quindi tutti hanno il piacere di ricevere in regalo una tazza da tenere in casa o in ufficio. Ecco perché le tazze personalizzate sono un ottimo regalo per tutti, anche a livello aziendale, per clienti, dipendenti e partner commerciali, sia che li abbiate appena incontrati a una fiera di settore o facciate affari da sempre.

Ma quale tipo di tazza è meglio regalare?

Tazze smaltate

Quali benefici offrono le tazze smaltate? Non modificano il sapore delle bevande che contengono, sono più resistenti di quelle in vetro o ceramica, e possono essere decorate con colori e finiture eleganti e degne di nota. Sono inoltre resistenti alla ruggine e distribuiscono il calore della bevanda su tutta la superficie.

Le tazze smaltate sono leggere, più di quelle in vetro, e quindi perfette per essere portate in vacanza, in camper, durante attività all’aperto e spedite per posta a prezzi contenuti.

Il loro stesso costo unitario è piuttosto basso, soprattutto rispetto a quelle in ceramica, acciaio inossidabile, etc., quindi qualsiasi piccola e media impresa, di qualsiasi settore, può acquistarne in quantità per iniziare una campagna pubblicitaria e guadagnare visibilità e interesse verso il proprio brand.

Le tazze con logo smaltate si possono lavare in lavastoviglie, hanno i bordi quasi sempre arrotondati per poter appoggiare le labbra nel pieno comfort, e possono essere messe in freezer e in frigo senza alcun problema.

Trova i modelli che più ti piacciono su pens.com/it/.

T azze in c eramica

Le tazze in ceramica sono un regalo perfetto per amanti di tè e caffè.

Si possono personalizzare in tanti modi diversi, e offrono un risultato estetico gradevole e dal design classico, a volte un po’ vintage.

Puoi trovare tazze in ceramica di tanti stili differenti per accontentare tutti, e regalare articoli promozionali che abbiano un effetto pubblicitario tangibile e consistente nel tempo.

Tuttavia, ciò che le rende particolari e dà loro quel tocco vintage è anche il loro punto debole, dato che le tazze in ceramica non sono resistenti quanto quelle smaltate, il che potrebbe essere un problema quando bisogna inviarle come regalo aziendale a un cliente lontano.

Quale tazza è più adatta alla stampa?

Sia le tazze in ceramica che quelle smaltate, di tutti i colori, si possono personalizzare con diverse tecniche di stampa. Il risultato estetico dipende da chi effettua il lavoro, quindi è bene affidarsi sempre ad aziende con comprovata esperienza nel settore.

Sei indeciso sul modello migliore? Potresti scegliere di personalizzare delle tazze in ceramica con la base in sughero, per garantire un isolamento termico e proteggere i mobili, e che potrai rimuovere prima del lavaggio. Oppure puoi optare per tazze con cucchiaino integrato nel manico, molto comodo in ufficio dove lo spazio è ridotto.

Chiunque riceverà un regalo fatto con cura per i dettagli noterà l’interesse che dimostri, e questo aumenterà l’effetto pubblicitario al massimo per il miglior ritorno d’investimento.