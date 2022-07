Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Assentatomi qualche giorno dai temi della realtà sociale per un gradevole sposalizio familiare mi imbatto nel rinnovato esplodere di proteste dei guidatori di taxi per un’ennesima come la chiamano, liberalizzazione del servizio. Controversia legata all’approvazione del controverso articolo 10 del “Ddl Concorrenza” relativo “all’adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti”. In sostanza per regolare il mercato con un offerente forte quale Uber con la sua app, che ha già creato scompigli in mezzo mondo.

Per i tassisti quell’apertura al mercato “delegittima il settore a favore delle multinazionali” aumentando la concorrenza per la penetrazione di un colosso come Uber. Il governo vuoleapprovare l’articolo senza stralciarlo dal provvedimento per una discussione ad hoc. Esecutivo ormai moribondo con un tecnico-politico ormai consunto, magico proliferatore di decine di indecenti bonus. In un clima politico regolato da decenni da guerre tra bande di piccole prebende a ceti e gruppi sociali in assenza di qualsiasi progetto di governo del paese, ostaggio di micro e maxi appetiti pre elettorali di singultanti forze politiche che in assenza di materia bofonchiano qualche mini manovrina personale per scipparsi pezzi di elettorato ormai sfatto sfinito sfiduciato. Questi tassisti che bloccano città e scatenano proteste anche aggressive nei confronti di colleghi intenzionati a continuare a lavorare vorrebbero anche loro lasciare tutto come sta. Come i balneari, gli evasori fiscali ovviamente non toccati dall’ennesimo mediocre “politico” presidente, i prebendisti vari, le sparute micro corporazioni potenti che bloccano il paese da decenni. E dovrebbero pagare solo i tassisti? Questo il segno ricorrente di una non politica che ormai pensa altro. Oggi i tantissimi, troppi per questo paese, quattrini del Piano come si chiama che “rivoluzionerà” l’Italia. Come no. Dunque un taxi è per tutti. Così sembra. Mezzo di mobilità alternativo al proprio privato o comoda alternativa per chi si sia disfatto di auto con costi vari, manutenzione carburante e tasse di possesso (odiosa estorsione di Stato), il taxi è un comparto ad alto tasso di corporativismo su cui molti hanno cercato di por mano con liberalizzazioni in un settore altamente auto referenziale. Ci aveva provato l’allora ministro Pierluigi Bersani anni orsono quando in qualità di ministro tentò di ampliare e diversificare il mercato. Per fasce orarie percorsi tariffe. Ed anche anni fa ci furono scioperi, blocchi, cori contro e difese ad oltranza. Ma qualcosa si mosse. Poi venne il tempo che slavò diverse aperture lasciando il tema autocontorcersi obliato tra tanti altri micro corporativismi. Vediamo qualche spunto di quest’altra lotta tra il corporativo e, dicono loro, di difesa di un misterioso “servizio pubblico” (di chi, nostro, di tutti o dei tassisti?) che si sono attribuiti. La sostanza della questione per buona parte di stampa e media è che i tassisti sono e vogliono rimanere corporativi. Nulla di strano, in un paese dove i micro corporativismi formano da sempre l’intelaiatura di un blocco sociale frammisto e disomogeneo ma pronto ad unirsi nelle proteste (i forconi ed altre più o meno pilotate forme di rabbia sociale di pressione sull’azione dei governi, con tratti sovente illegali e criminali) su parole d‘ordine funzionali al mantenimento di propri lucrativi interessi. Insomma il solito ‘facimmammuina’, far casino infiltrandosi in proteste d’altro segno e direzione.

Si allarga lo sguardo e si vedono ben identificati fenomeni come quelli dei balneari e delle concessioni indegne regalate dalle destre che li proteggono e con cui colludono, blocchi di arricchimento in decenni di illegalità stigmatizzata in passato già dall’Europa, tra illegali soprusi di privatizzazioni di porzioni di spiagge una volta “libere” (come si vorrebbe per la mobilità dei taxi, liberalizzata) poi rubate da concessionari che fanno persino pagare per un passaggio forse di servitù in lidi costosi per raggiungere piccole strisce di mare per tutti. Una forma di corporativismo poca cosa se pensiamo aquello di massa, di milioni di evasori fiscali che tali proseguiranno grazie ad un’oscena pseudo riforma fiscale che anche il Draghi, che tremare il mondo fa, non poteva,non voleva, non gli hanno richiesto di risolvere. Così tanto per far finta che il liberista Draghi lo sia sul serio con tutti, quale compito primario per rendere questo paese un poco meno arretrato, più equo e dove paghino di più quelli che guadagnano di più, non noi dipendenti pagati malissimo da uno Stato colabrodo. Insomma in questa ennesima vicenda dei taxi riemerge ogni tanto la scintilla della protesta per alzare barricate e convincere a lasciare tutto come in un tempo fermo, immobile, che pare muoversi ma in realtà restando fermo. L’ambiguità nel sostenere che svolgono un servizio pubblico lascia alquanto interdetti, essendo notoriamente un’attività privata che come tante ha i suoi costi. Certo strano servizio per cui se non hai contante in tasca non ti prendono. Oppure, altra patetica annosa questione per cui chiunque va in un aeroporto deve sborsare soldi aggiuntivi perché si deve pagare anche per il ritorno o si alzano le tariffe delle corse fisse! Oppure se è il fine settimana o spariscono i taxi oppure se si hanno pochi soldi i clienti vengono costretti a prelevare denaro ai bancomat. E sì perché i signori tassisti come tanti in questo dannato paese fanno la cosa di quasi tutti: non solo non devono emettere una ricevuta fiscale ma addirittura pagano tasse basate su quell’altra oscenità delle agenzie fiscali italiane (un luogo extraterritoriale che precede la “Caverna” di Platone della conoscenza… e sono bene di chi parlo) degli studi di settore.

Dunque sono altri tra i tanti privati che fingono di contare più di quanto valgono, mentre lucrano da evasori fiscali sugli italiani che ne subiscono il servizio, dichiarando l’oscenità di mille euro al mese. Ma anche i gioiellieri dichiaravano meno dei dipendenti dello Stato, ma non ricordo destre o anche similsinistre ingaggiare la guerra-madre: diventare una nazione civile facendo pagare tutte le tasse. Evase ogni santo anno per oltre 120-140 miliardi di euro. Miliardi! Pagheremmo tutto, buoni ospedali, scuole, università, strutture sportive, patrimonio edilizio non speculativo, tassazione bassa, propensione ai consumi. Insomma utopia cui il “fenomeno” al governo non ha neanche dedicato una parolina… Detto ciò, il tema è la contrapposizione tra liberalizzazione del servizio e difesa corporativa dei propri interessi. Messa così che dubbio ci sarebbe? Eh no, qualche dubbio viene, non commentato da giornali che pedissequamente rilanciano notizie prive di approfondimenti. Vero, sempre le stesse licenze su un territorio vuol dire spartirsi quelle strade e vicoli. L’arrivo di altri attori economici pone il problema di maggiore concorrenza. Tiro un momento il freno a mano. Uber è l’attore globale che ha spaccato un mercato de-regolato e liberalizzato. Ma da cosa? Da leggi regole e norme. Un mio amato figlio vive ed opera in Messico e da parecchio usa i servizi di Uber senza neanche porsi problemi. Mi racconta che sono o giovani o già lavoratori in difficoltà che usano la propria auto per divenire autisti di quanti se ne intendano servire. Mi dice che sono più gentili, meno costosi, più precisi. Soprattutto sempre disponibili come da piattaforma Uber Car Service “richiedi una corsa a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno dell’anno”. Questo è un punto centrale. La liberalizzazione così come l’abbiamo conosciuta ed utilizzata ha un retro della scena sociale a cui non prestiamo attenzione. Come in altri segmenti di questa forma di capitalismo delle piattaforme emerso senza che la politica ponesse regole. Anzi agevolando illegalità sistemiche globali. Si tratta del neoliberismo sfrenato e privo di regole degli ultimi quattro decenni didisintermediazioni da vincoli regole e procedure ritenute ormai obsolete. Quello che piaceva tanto al destro Matteo, quello piddino dei confusi ed infelici. Con l’impetuoso affacciarsi nelle vite di tutti di un mondo economico e finanziario che al posto dello scambio e del conflitto sociale fra capitale e lavoro ha trasformato l’esistenza degli individui in pseudo “imprenditori” di se stessi con l’enfasi sulla valorizzazione del “capitale umano”. Prospettiva trasognante, ciascuno è in apparenza padrone di se stesso senza rendere conto ad alcuno. In un regime ontologico–sociale fondato sul progressivo abbandono del senso del comune, del collettivo, dello Stato infine, per appagare i propri bisogni divenendo imprenditore. Disarticolando qualsiasi relazione fondata sulla dinamica dipendenza-autonomia ci si è resi distanti da ogni legame sociale. Autoreferenziali e contenti, privi di una fiducia intersoggettiva perché autosufficienti nella propria sfiducia sistemica e relazionale. La completa disfatta del sociale e l’affermazione di un individualismo preoccupato solo di sé. Non a caso il tema è chiamato ‘uberizzazione’ della società. Che cosa abbiamo dinanzi a noi se non un panorama sociale desertificato con un’atomizzazione individualizzata di massa, privati e privi di tutto? Fare e contare da sé. Basta un’app, regola aurea dello spirito del tempo di disarticolazione delle antiche relazioni servo-padrone (nelle pagine ineludibili di Hegel). “Sono ricco adesso. Sono proprietario di me stesso, e valgo ottocento dollari”, afferma lo schiavo in fuga Jim scendendo il Mississippi in zattera con Huckleberry Finn. Afferma Alessandro Portelli sul lavoro di Marco D’Eramo ‘Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi’, che lo schiavo Jim rappresenta «una persona abituata a pensarsi come merce in un sistema sociale dove gli esseri umani si comprano e si vendono e non sa altra misura del proprio valore umano se non il proprio valore come merce». Non più schiavo, Jim cambia la proprietà del capitale umano ma il capitale resta lo stesso, ma «Jimha valore sul mercato del lavoro per le stesse ragioni per cui aveva valore nel mercato degli schiavi; anche da libero, vale davvero ottocento dollari», chiedendosi chi si metta realmente in tasca quei soldi. Un’economia che riporta la schiavitù in auge mascherandola di autopromozione e valore del proprio capitale umano. Difatti uno dei campioni del neoliberismo neo schiavistico, Robert Nozick, è esplicito: “un sistema libero dovrebbe permettere agli individui di vendersi in schiavitù”. Un regresso ad epoche che ritenevamo passate ma che oggi dispiega tutta la sua forza grazie ad una destra culturale che riconosce valore alle ideologie che ci avevano raccontato esser morte, mentre la sinistra ha limitato le sue battaglie ad un “politically correct” svendendo qualsiasi teoria e progetto di trasformazione della realtà sociale. Destre che hanno vinto occupando fondazioni neoliberali e “think tank”, pensatoi, impadronendosi delle facoltà di economia e legge ed occupando posti di controllo nei governi ed in America della Corte Suprema, come l’ultima sentenza contro il diritto all’aborto ha ben certificato. Mentre a sinistra si disquisiva nelle università umanistiche e si raccontava che le ideologie erano morte (come facevano credere le destre). Linguaggio e comunicazione sono divenuti i luoghi di formazione delle nuove ideologie delle destre che hanno portato ai recenti disastri americani. Dietro i taxi c’è tutto questo? Ci sarebbe anche altro. Ed intanto la contraddizione tra difesa di posizioni corporative ed allargamento della concorrenza, da noi secolarmente asfittica, certifica che l’apertura al mercato necessiterebbe almeno di alcune regole di civiltà condivise. Senza di chele forme di appropriazione individualistiche fondate per le vetture di trasporto su semplificazione costante copertura e costi ridotti rispetto ad un servizio privato strutturato risulterà vincente per i clienti alla ricerca di condizioni migliori di utilizzo dei servizi di utilità collettiva. Che non si pongono il problema di che cosa agisce dietro di loro.