Tutto quello che ho per difendermi è l’alfabeto;

è quanto mi hanno dato al posto di un fucile

(Philip Roth)

Nei giorni scorsi ho già detto della sgradevole protesta che i tassisti stanno inscenando per piegare il Governo sull’art. 10 del Dl Concorrenza dove si parla di allargamento della concorrenza e di liberalizzazione. L’uno e l’altro, taxi ed Uber, sono un Giano bifronte. Qui si può accogliere un dettato trascendente, benché tanti in libertà preferiscano scelte immanenti. Così «Sta scritto: “la mia casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Paroliere Gesù.

Torno sul tema per averne approfondito alcuni aspetti grotteschi di questi mezzi di mobilità para pubblica, che pare pubblica in realtà servizio privato dai contorni ambigui ed illegali. Errore grossolano che fa Cazzullo sul ‘Corriere della sera’ che, parlando dei tassisti, arringa con toni populisti opinioni pubbliche incattivite da anni di anti tutto. Difatti parla dei turisti che dagli aeroporti vorrebbero tornare a casa dopo faticose vacanze e viaggi e si trovano senza auto ‘pubbliche’. Pubbliche? Voi sapevate che è un servizio di stato o un servizio privato monopolistico? Dall’altra parte della barricata, in apparenza più ‘civile’, un’app della ’gig economy’ tanto apprezzata in questi anni. Per scoprire che è molto peggio e grave della moralistica levata scudi, anche condivisibile, che fa l’opinione pubblica, su sollecitazione dei media orientatori di senso, nei confronti del ‘cattivo’ di turno, ovvero i taxi. Mentre con Uber parliamo di criminali.

Il punto chiave è che la gente venga fatta schierare, solitogioco primigenio del mondo, chi volete voi Gesù o Barabba? Primo storico esempio di populismo, Ponzio Pilato difatti che se ne lava le mani, mondandosi per non assumersi le proprie responsabilità. Nell’epoca dell’innamoramento da app (ricordate il giovine Matteo tutto slide e tweet che oggi critica quegli strumenti, negli altri però?! Quello della rottamazione umana, rottamato dal Paese e ri-tornato a trombonare, lui che promise da sconfitto l’addio alla politica?) delle disintermediazioni dauna realtà sociale troppo complessa per comprenderla, si produce il classico ‘stigma’ dando addosso ai tassisti che non sono come i criminali banchieri di Davos che in grisaglia scura o in maglietta Silicon Valley style nascondono sporco e sconcio che decidono. Ah l’abito che fa monaco chiunque… Ma in realtà sono due facce dello stesso problema a due livelli diversi. I tassisti più vicini a noi fisicamente, l’altro, Uber, un’entità lontana indecifrabile nel comprenderne dinamiche ed azioni.

Uber che si scopre responsabile di uno scandalo consueto tra i potenti della Rete nei cosiddetti ‘Uber files’, sporche azioni di lobbying per influenzare le decisioni di categorie di imprenditori o i responsabili delle scelte pubbliche. Insomma i già potenti che intendono accaparrarsi segmenti di mercato in tutti i modi possibili, con tangenti, favori, belle donne, regali costosi, viaggi. Sommando tutto ciò a pressioni, minacce, favoritismi che una piattaforma esentasse ha utilizzato nella sua operatività per conquistare mercati premendo su governi e leaders. Sono documenti sconcertanti, normale comportamento dei grandi Big del web che così condizionano in questi decenni, forse comprato, di certo minacciato governi e politica nel mondo per primeggiare. Sempre con la favola del mercato che premia…. di fatto con forme di oligopolismo contro il mercato che vendono agli altri. Il vero problema di un capitalismo che ha disarticolato poteri e politica un po’ ovunque vendendosi con i propri ‘ideali’ variabili anazioni come Russia, Cina (a cui poi ci dicono che dobbiamo fargli la guerra) ed altre dittature, silenziando temi sbandierati solo per gli ingenui, non ridete, dei diritti umani e libertà di espressione. Chi si occupa dei temi di un capitalismo delle piattaforme speculativo e non competitivo non si meraviglierà di quest’ultimo scandalo di cui è utile che le persone conoscano almeno i contorni generali.

Due facce, dicevo. La medaglia è la stessa, le apparenze diverse. La prima dei tassisti è indecente e quasi clamorosa, se vivessimo in un Paese civile. Ma poiché siamo qui in un sistema dove tutto si tiene e da noi italioti staziona una specie particolare di homo sapiens, il ‘furbusindignatus’, ossia un ‘paraculo’ che frega lo Stato contro cui poi sbraita. In virtù del fatto conclamato da decenni di istituzioni ed esecutivi che danno alimento ai tanti che fregandosene di regole leggi diritti ma soprattutto doveri, agiscono e rapinano tra leggi a maglie larghissime (p. es. come quelle fiscali tra tutte) ed azzecarbugli giuridici. Un’assurdità inspiegabile all’estero, per cui le licenze dei tassisti vengono (verrebbero) cedute a prezzi contenuti dai comuni, quei luoghi amministrativi di potere dove la politica è a fianco del popolo, sovente anche troppo, tramite regolari bandi. Immaginiamo pubblici, magari quelli che escono di fine luglio o non pubblicizzati a dovere, eh già, se no lo saprebbero tutti e loro vogliono mantenere un poco di privacy (!). Poi, dopo, quei bandi sono stati banditi, spariti, oplà, e così i tassisti, deciso da chi?, si sono presi, in virtù di quale autorità?, il potere di decidere a chi cedere le licenze. So che state pensando, infatti, è un sistema feudale in cui i tassisti segnalano il nominativo del ‘prescelto’ al comune. Roba da galera o dimissioni per interi comuni, senza processi. Nome che l’ente forse scrive su un foglietto, vigendo ancora il cartaceo (!!) invece di certificazioni digitali. Così racconta una ragazza aspirante tassista come il padre del perché il comune non interviene: “le licenze non tornano quasi mai al comune e sinceramente non so se il comune abbia sempre idea di dove vadano a finire le licenze. Si fa ancora tutto con il cartaceo, la digitalizzazione è un miraggio e chissà se c’è un database, chissà che controlli fanno…” (S. Lucarelli, Domani, 8 luglio 2022). Chiaro? Un Paese non civile e pure fantasioso perché “se il mercato non è regolare perché lo Stato ci fa fare le compravendite dal notaio? E perché le banche per comprare le licenze ci concedono il mutuo?”. Fantastico! Questo Stato cialtrone dà lavoro a notai e naturalmente alle banche legalizzando tributi su un’illegalità sistemica. Al netto di dichiarazioni dei redditi imbarazzanti, dove i pochi soldi dichiarati (come la maggioranza degli italiani) permettono mutui concessi per acquisto di licenze dichiarando persino case di proprietà. Altri evasori che lo Stato non vuole tassare. Poi c’è la fase creativa. Avendo i tassisti la titolarità (un’autorità in assenza dello Stato, roba tribale da Afghanistan), questi secondo voi che hanno fatto? Hanno mercanteggiato forse in forme corporative e para mafiose capi e caporioni rivendendo quelle licenze, per consuetudine divenute di loro proprietà, con prezzi decisi dai tassisti stessi. Essendo i comuni incompetenti incapaci o ‘distratti’ nel non controllare questo fenomeno autogovernato. Uno ‘staterello’ nello Stato come tante altre micro corporazioni potenti ricche violente. Altro che monopolio della violenza statuale, buon vecchio Max Weber, qui siamo ad uno Stato mai formatosi. Domanda: oggi chi e come elimina questo arbitrio pluridecennale?

Qui entra in scena l’altro attore, il subdolo Uber, che tutti nella loro ignorante ansia mercantile vedono come soluzione. Ed emergono i cosiddetti ‘Uber files’, un’enorme massa di documenti trafugati al servizio statunitense di noleggio di auto con autista, compresi tra il 2013 ed il 2017, quando l’azienda ha avuto la maggior crescita internazionale. Ben 124 mila tra email, sms, presentazioni ad uso interno dell’azienda fatti trapelare dal lobbista irlandese Mark MacGann che ha lavorato per l’azienda americana tra il 2014 ed il 2016 come capo lobbista per Europa, Medio Oriente ed Africa e che conosce il suomodo di operare spregiudicato. Questi documenti mostrano come Uber del cofondatore ed amministratore delegato Travis Kalanick abbia adottato tecniche di pressione politica estremamente aggressive, oltre i limiti etici, stringendo rapporti molto stretti con politici e istituzioni usando sistemi tecnologici adatti per occultare la propria attività alle autorità dei paesi in cui operava. L’espansione in pochi anni è avvenuta con comportamenti aggressivi, spregiudicati, in violazione di leggi e regoleevanescenti da parte di politiche subalterne. Rompendo il segreto fiduciario il lobbista in un’intervista al Guardian, ha deciso di divulgare l’enorme massa di documenti 5 anni dopo le dimissioni per denunciare l’azione truffaldina dell’azienda. Sostenendo, l’azienda, che cambiare le regole a favore di Uber avrebbe significato benefici economici agli autisti. “Abbiamo venduto alla gente una bugia”, ha dichiarato. Meglio o peggio delle malefatte dei tassisti per cui siamo giustamente (quasi) tutti indignati? Molto peggio, perché i tassisti con azioni incisive delle forze dell’ordine vengono prima o poi rimesse in riga, Uber costituisce invece un elemento strutturale di un capitalismo speculativo di rapina.

Ma vediamo qualche perla di questi files. Come l’ottimo rapporto tra il Macron del 2014-16 ministro dell’Economia e Kalanick, con il primo a promettere che avrebbe addirittura modificato le regolamentazioni sui trasporti per favorire l’ingresso di Uber in Francia. Bravi neo liberisti, proni a queste politiche ritenute liberatorie. Ma pure in Olanda vi furono facilitazioni e compromessi. Kalanick era uno sprezzante ed aggressivo personaggio e le tariffe più economiche non erano frutto delle magnifiche sorti e progressive del neoliberismo ma perché il migliore servizio era dovuto agli enormi investimenti ricevuti da Uber, che operava in perdita, da grossi imprenditori finanziari. Un altro esempio di falso capitalismo sostenuto da sussidi. Insomma una classica concorrenza sleale con gli altri operatori sul mercato, per quanto inefficienti. Ma allora mi tengo i tassisti, ripulendoli e regolamentandoli con la dovuta autorità statuale. Perché l’altro è proprio un criminale. Eccessivo? Per sfuggire ai controlli delle autorità l’azienda aveva nei suoi sistemi informatici inserito un ‘kill switch’, un ‘interruttore di emergenza’, che bloccava tutti i computer di una sede nel caso di controlli negli uffici. Così il K., criminale creativo, in una email scrisse “Per favore azionate l’interruttore di emergenza il prima possibile. L’accesso deve essere bloccato ad AMS (gli uffici di Amsterdam)”. Cosa è se non un comportamento criminale. Se fatto da tassisti tutti li vorrebbero in galera. Ne volete un’altra? Negli anni 2015-16 le proteste dei tassisti francesi avevano assunto toni molto violenti ed i conducenti Uber avevano paura. Ciò nonostante, l’ineffabile AD decise che le migliaia di ‘uberisti’ dovevano organizzare contro-proteste. Al rischio di violenze paventato dai collaboratori Kalanick affermò “la violenza è garanzia di successo”. Effetti? Nessuno. L’avesse detto qualche black block si sarebbero scatenate campagne di stampa. Per dire che lo stigma il “colpevole” la “pena” formano un insieme di elementi che tengono conto di chi e da dove proclama qualcosa di scandaloso. In tutta questa storia emerge il regime di lavoro di Uber ed i processi di uberizzazione del lavoro.

”Qualcuno li porta ad esempio di massima auto-imprenditorialità, ma cosa sono i falsi tassisti di Uber se non dei lavoratori folla o meglio ancora dei lavoratori fordisti individualizzati dentro al capitalismo delle piattaforme? Credono di possedere i mezzi di produzione (l’auto, lo smartphone), ma il vero mezzo di produzione è la piattaforma, che non è loro, loro sono alle sue dipendenze, sono subordinati alla piattaforma, quindi sono assolutamente alienati (nel senso di Marx), ma non credono di esserlo” (De Michelis). Dunque l’uberizzazione delle imprese viene esaltata perché costituisce un momento trasformativo epocale perché secondo alcuni questa innovazione è meglio di qualsiasi reazione, è un processo innovativo positivo comunque. E perché? Perché, come dice De Michelis, “l’innovazione è sempre positiva e chiunque cerchi di contrastarla è irrazionale e antimoderno”. Rappresenta una forma ideologica di lavoro che scompone competenze e compra un lavoro quasi servile riverniciato di modernità e di ineluttabilità. Se questo è il meglio del tecno-capitalismo di un lavoro senza diritti che è diventato una merce, chiamata modernità ed innovazione.