Il tapering si riferisce alla politica della Federal Reserve di allentare i massicci acquisti di buoni del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca che ha effettuato per sostenere l’economia durante la pandemia.

La politica monetaria non convenzionale di acquisto di attività è comunemente nota come quantitative easing. La Fed ha adottato per la prima volta questa politica durante la crisi finanziaria del 2008.

Normalmente, quando una banca centrale vuole ridurre il costo del prestito per aziende e consumatori, abbassa il suo tasso di interesse a breve termine. Ma con il suo tasso obiettivo a zero durante la crisi del 2008 – nello stesso momento in cui non c’era inflazione e l’economia era ancora in difficoltà – la Fed non era più in grado di tagliare ulteriormente i tassi. E così la Fed si è rivolta al quantitative easing come un modo per continuare a ridurre i costi di finanziamento. Quando il governo acquista attività, i loro prezzi salgono, il che riduce il loro rendimento o il tasso di interesse.

La Fed ha nuovamente adottato questa politica nel marzo 2020 dopo che la pandemia di COVID-19 ha portato a un blocco nazionale. A novembre 2021, la Fed aveva acquistato oltre 4 trilioni di dollari di buoni del Tesoro e altri titoli.

La banca centrale degli Stati Uniti ha iniziato a diminuire nel novembre 2021, riducendo gli acquisti totali di 15 miliardi di dollari al mese, da 120 miliardi a 105 miliardi di dollari. La Fed ha deciso di raddoppiare il ritmo con cui si riduce il 15 dicembre. Invece di 15 miliardi di dollari, la Fed ridurrà gli acquisti di 30 miliardi di dollari ogni mese. A quel ritmo non acquisterà più nuovi asset entro l’inizio del 2022.

Perchè importa

Le crescenti preoccupazioni tra gli economisti che l’aumento dell’inflazione potrebbe danneggiare l’economia sono probabilmente una parte importante di ciò che ha portato la Fed a iniziare il tapering.

L’inflazione è il tasso di variazione del prezzo di beni e servizi. L’indice dei prezzi al consumo, che include diverse categorie di articoli di uso quotidiano che un tipico americano potrebbe acquistare, è la misura dell’inflazione più spesso riportata dai media. A novembre 2021, è aumentato del 6,8% rispetto all’anno precedente.

In ogni caso, l’inflazione è al di sopra dell’obiettivo della Fed del 2%. Riducendo gli acquisti di asset, la Fed può aiutare a ridurre l’inflazione – o almeno a rallentarne l’aumento – perché sta ritirando parte dello stimolo monetario che sta alimentando la crescita economica.

Il motivo per cui la Fed ha deciso di accelerare il processo è probabilmente perché ora ritiene che l’inflazione possa essere meno transitoria di quanto sperato, allo stesso tempo che il mercato del lavoro appare forte.

Gli americani hanno goduto di tassi di interesse bassissimi per la maggior parte degli ultimi 13 anni, contribuendo a rendere più economico prendere in prestito denaro per acquistare auto e case e avviare attività commerciali.

I consumatori e le aziende stanno già iniziando a vedere tassi leggermente più alti su mutui, prestiti alle imprese e altri tipi di prestito.

In altre parole, l’era del denaro a buon mercato potrebbe finalmente finire.