Da tre settimane si è iniziato timidamente a potersi muovere da casa non solo per diletto e spasso, ma soprattutto per lavoro e quindi anch’io, vaccinato secondo le regole, ho ricominciato a viaggiare per svolgere di persona la mia professione e non più in teleconsulenza.

Devo dire che la prima cosa che mi ha colpito è l’aver constatato che, esclusi i luoghi della cosiddetta ‘movida’ che non frequento sia per motivi di orario e sia per non sembrare ridicolo, dato che la differenza di età tra me e la maggior parte delle e dei ‘movidanti’ mi proietterebbe direttamente nel novero dei pedofili, in tutti i restanti luoghi di ritrovo come bar e ristoranti non ho notato l’affollamento che era usuale in epoca pre-Covid, soprattutto dopo l’orario canonico di lavoro.

Inizialmente ho pensato che la gente non si fosse ancora abituata al fatto di poter uscire di casa per incontrarsi con gli amici e ho sperato che tutto si riavviasse in tempi brevi, viste le gravi difficoltà patite dal settore dell’accoglienza e della ristorazione.

Dopo la scorsa settimana di lavoro ‘fuori sede’ (la prima da mesi), e dopo qualche personale esperienza surreale, ho dovuto iniziare a ricredermi sulle cause del perpetuarsi del diradamento della clientela.

Al netto di tante offerte mirabolanti strillate sui media ( ad esempio se qualcuno decidesse di visitare Roma per cinque giorni otterrebbe gratuitamente il prolungamento dell’ospitalità alberghiera per ulteriori due giorni), ho constatato che -conti alla mano- in molti degli stessi locali che per necessità frequentavo in epoca pre-Covid, per lo stesso pranzo o per la stessa cena il conto finale che ho pagato è risultato quasi raddoppiato. In un paio di occasioni ho chiesto al ristoratore la causa di questo balzo in avanti del conto e le risposte sono state diverse, dal non poter disporre di tutto il locale a causa del distanziamento (che però all’esterno era già stato abolito), all’aumento dei costi delle materie prime e del personale … e solo uno degli interpellati ha avuto il coraggio di dirmi che ha ‘dovuto‘ raddoppiare i prezzi per ripianare le perdite degli ultimi mesi.

Ho fatto un piccolo calcolo, dato che ad oggi quasi tutti i dipendenti, sia del settore pubblico e sia del settore privato, pur essendo bloccati in casa, hanno ricevuto lo stipendio dalle rispettive amministrazioni (certo, una parte di degli addetti al settore privato sono in una situazione lavorativa quanto mai precaria e questo peserà gravemente sul futuro della ripresa di questo Paese), e d’altra parte, il lavoro, esattamente come la corrente elettrica, non sgorga autonomamente dal suolo come molti credono, ma presuppone dei processi di ‘creazione e produzione’ che tutto sono meno che rapidi se non istantanei e ambientalmente a costo zero come richiesto a gran voce da chi vorrebbe un mondo e delle industrie politicamente corrette.

Con questo non voglio giustificare in via preventiva degli abusi sociali ed ambientali, ma visti i tempi sarebbe opportuno guardare al futuro con un occhio pragmaticamente dotato di un sano realismo, almeno per ora mettendo da parte i libri dei sogni .

E qui torno alla banalità (si fa per dire) del conto del ristorante che per me è la rappresentazione plastica di quello che ci attende nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni. Ovvero una ventata di miopia (chiamiamola così per non essere offensivi) gestionale di chi possiede o dirige molte imprese, tutti convinti di potersi rifare in breve di quanto è andato perduto, salvo che questa volta credo che molta gente rifiuterà l’offerta. E se oggi pare che un terzo degli esercizi pubblici non riapriranno i battenti, temo che tra qualche mese un’altra fetta importante dei superstiti sarà costretta ad alzare bandiera bianca perchè i clienti saranno scappati … e anche se minimi in passato, questa volta per questa fetta di aziende proprio nessun ristoro pubblico, anzi!