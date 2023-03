Taiwan verso il super-invecchiamento

Come la maggior parte dei paesi industrializzati occidentali, Taiwan ha registrato un calo sostenuto dei tassi di fertilità e un aumento dell’aspettativa di vita che insieme hanno provocato l’invecchiamento della popolazione. Ma a causa del rapido declino della fertilità negli ultimi decenni, il ritmo dell’invecchiamento è in continua accelerazione: Taiwan è diventata una “società che invecchia” nel 1993, una “società invecchiata” nel 2018 e diventerà una società “super-invecchiata” nel 2025.

A Taiwan, il tasso di fertilità totale (TFR) – che misura il numero di bambini nati per donna durante la sua vita – è diminuito drasticamente da sette nascite nel 1951 a 0,975 nascite nel 2021. Nel frattempo, la quota della popolazione di età superiore ai 65 anni è aumentata da 2,5 per cento negli anni ’50 al 17,56 per cento nel 2021. Secondo il Ministero dell’Interno, l’aspettativa di vita alla nascita è aumentata da 53,4 anni per i maschi e 56,3 anni per le femmine nel 1951 a 77,7 anni e 84,3 anni nel 2021 di conseguenza.

Secondo le proiezioni del National Development Council, Taiwan diventerà uno dei paesi più anziani del mondo nel 2060, quando la quota di anziani raggiungerà probabilmente il 41,4% della popolazione . Il declino della fertilità taiwanese dagli anni ’50 è stato più rapido della maggior parte dei paesi del mondo e il ritmo dell’invecchiamento dei taiwanesi nella prima metà del 21° secolo sarà tra i più veloci mai visti.

Il declino della fertilità a Taiwan tra gli anni ’60 e ’90 è stato principalmente il risultato del calo della mortalità, della pianificazione familiare, dell’industrializzazione, della crescita economica e dei cambiamenti associati nei valori e negli stili di vita.

Il TFR di Taiwan ha continuato a diminuire mentre il governo, considerando l’elevata densità di popolazione, esitava a dare la priorità alle politiche pro-nataliste. Le linee guida politiche del governo del 1992 si sono concentrate sulle questioni dell’invecchiamento e del benessere sociale. Dopo che il TFR di Taiwan è sceso a 1,24 nel 2003, le linee guida per le politiche sulla popolazione sono state riviste nel 2006 con una maggiore enfasi sull’equità di genere e sulla sostenibilità ambientale.

Nonostante le tendenze al calo della fertilità, i tassi di fertilità di Taiwan si sono brevemente ripresi all’inizio degli anni 2010 a causa dell’attuazione di misure pro-nataliste dopo il 2010 e dell’Anno del Dragone nel 2012. A Taiwan, si dice che i bambini nati durante l’Anno del Dragone siano destinati per ‘ prosperità ‘.

Subito dopo che il Kuomintang (KMT) è salito al potere nel 2008, la crisi finanziaria globale ha colpito e fortemente influenzato l’economia di Taiwan. In concomitanza con l’anno della tigre, che simboleggia la ferocia secondo la tradizione, il governo del KMT ha notato che nel 2010 potrebbe verificarsi una fertilità storicamente bassa e che la popolazione taiwanese sarebbe presto passata a una crescita negativa. L’ex presidente taiwanese Ma Ying-jeou ha approvato una politica pro-natalista e ha sottolineato che ” l’assenza di figli è una crisi nazionale “.

Diverse misure pro-nataliste per aiutare le famiglie sono state fornite o migliorate dal governo negli anni successivi, inclusi assegni familiari, un sistema di assistenza all’infanzia, congedo parentale retribuito e incentivi fiscali per l’educazione dei bambini piccoli. Il TFR è rimbalzato da 0,9 nel 2010 a 1,27 nel 2012 con un aumento dei tassi di matrimonio per questi anni.

Tra il 2011 e il 2015, il numero medio di nascite ogni anno è stato di 210.000, rappresentando il primo plateau demografico nel 21° secolo a Taiwan. Nel 2022 il ministero dell’Interno ha registrato il minimo storico di 138.986 nascite e il tasso di crescita naturale della popolazione è stato di -2,93 per mille , il terzo anno di crescita negativa.

L’invecchiamento della popolazione, causato dal calo dei tassi di natalità e dall’aumento della durata della vita, può essere rallentato solo aumentando la fertilità. Ma in una società come Taiwan, con i giovani che perseguono la libertà e valori individuali importati dall’Occidente, il declino della fertilità sembra difficile da invertire. Taiwan probabilmente cadrà in una “trappola della bassa fertilità”. La situazione sarà peggiorata dall’aumento del costo di alloggi, istruzione, assistenza infermieristica, assistenza e salari bassi con orari di lavoro prolungati.

Senza i vincoli dei valori familiari tradizionali e delle credenze religiose, i giovani taiwanesi sono diventati più individualisti e la fertilità e i tassi di matrimonio hanno continuato a diminuire. Hanno continuato a diminuire sotto misure pro-nataliste più progressiste introdotte dal governo del Partito Democratico Progressista dal 2018. Tali misure miravano ad aumentare il tasso di pagamento del congedo parentale dal 60 all’80% del loro stipendio assicurativo mensile, fornire NT $ 5000 (US $ 164 ) in assegni familiari per i nuovi genitori ogni mese e più sussidi per i trattamenti di fertilità.

Negli ultimi 30 anni a Taiwan, anche il calo dei tassi di matrimonio ha contribuito al calo della fertilità. A causa dei bassi tassi di natalità extraconiugale ( meno del 4 per cento ), la fecondità diminuirà ulteriormente rispetto all’attuale tendenza di un minor numero di matrimoni.

Le persone nate tra gli anni ’50 e ’70 tendono a considerare il matrimonio e la gravidanza come una responsabilità e un’aspirazione. Al contrario, le generazioni più giovani spesso vedono il matrimonio e la gravidanza come un fardello economico e un ostacolo alla loro carriera. La chiave per recuperare la fecondità non dipende solo dagli incentivi monetari, ma da questioni sociali e concettuali: ricostruire il valore del matrimonio e della famiglia.