Durante una conferenza stampa a Tokyo il 23 maggio, un giornalista ha chiesto al Presidente Joe Biden: “Se si tratta di questo, è disposto a impegnarsi militarmente per difendere Taiwan?” Il presidente ha risposto con una risposta chiara: “Sì. . . questo è l’impegno che abbiamo preso”. Questa risposta ha inviato onde d’urto in tutto l’Indo-Pacifico. Come previsto, Pechino ha fortemente denunciato la dichiarazione, sostenendo che Taiwan è “un affare interno puramente cinese che non tollera interferenze straniere”. In risposta, anche Pechino sta pianificando di condurre esercitazioni vicino a Taiwan.

Per molti, Biden ha appena ribaltato la decennale politica statunitense di ambiguità strategica, in cui Washington non ha mai confermato esplicitamente se gli Stati Uniti sarebbero venuti o meno in difesa di Taiwan, o in quali condizioni si sarebbe verificato tale coinvolgimento. (Questa politica ha dato agli Stati Uniti la capacità di decidere alle proprie condizioni, senza impegnarsi eccessivamente, come affrontare una contingenza militare relativa a Taiwan.) Per altri, era solo un’altra gaffe di Biden che non comprende completamente la politica statunitense verso Taiwan.

Da quando Biden ha risposto a questa domanda, i commentatori hanno ipotizzato se la sua affermazione fosse una gaffe o un errore. Considerando che questa è la terza volta dall’agosto 2021 che il presidente dice una cosa del genere, sembra lecito ritenere che le sue risposte non siano gaffe. Una gaffe sarebbe una risposta sciatta a una domanda una volta. Biden è stato coerente nella sua risposta, usando un linguaggio simile o identico quando gli è stato chiesto di Taiwan. La sua risposta è quella che crede essere la verità. In breve, il presidente ritiene che gli Stati Uniti si siano impegnati a difendere Taiwan.

Se gli Stati Uniti, infatti, interverranno in difesa di Taiwan in caso di invasione militare cinese, allora il Congresso e l’amministrazione dovranno prepararsi a tale evenienza. Dato il potenziamento militare cinese negli ultimi decenni, difendere Taiwan non è mai stato così difficile. Tali preparativi dovrebbero includere un accordo di ‘Lend-lease’ simile all’Ucraina al fine di semplificare la capacità di Taipei di acquisire le armi necessarie per difendersi prima che le forze armate statunitensi possano entrare nel conflitto. Allo stato attuale, il processo per l’acquisizione di armi dagli Stati Uniti da parte di Taiwan è lungo, con diversi anni tra la richiesta iniziale e l’acquisto finale.

Al di là delle armi, Washington dovrebbe aumentare la sua formazione all’esercito di Taiwan e radunare una coalizione di paesi che la pensano allo stesso modo come Giappone e Australia per fare dichiarazioni simili, poiché un conflitto incentrato su Taiwan avrebbe senza dubbio ramificazioni per loro. Da parte del Giappone, la dichiarazione di Biden si adatta quasi perfettamente all’appello dell’aprile 2022 dell’ex primo ministro giapponese Abe Shinzo agli Stati Uniti per porre fine all’ambiguità strategica. La dichiarazione di Biden è solo un primo passo. Dire che gli Stati Uniti difenderebbero Taiwan è una questione; difendere con successo Taiwan è tutta un’altra sfida a cui prepararsi, una sfida che gli Stati Uniti non possono e non dovrebbero fare da soli.

Le parole di Biden su Taiwan

Come notato, questa non è la prima volta che il presidente ha espresso il suo punto di vista sulla politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. Nell’agosto 2021, all’indomani del ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, Biden ha paragonato l’impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan con l’articolo 5 della NATO: “Abbiamo preso un sacro impegno con l’articolo 5 che se in effetti qualcuno dovesse invadere o agire contro la nostra NATO alleati, risponderemmo. Lo stesso con il Giappone, lo stesso con la Corea del Sud, lo stesso con Taiwan. Confrontare l’impegno degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan con l’articolo 5 della NATO è un’affermazione molto più esplicita – e di più ampia portata – di quella che ha recentemente affermato in Giappone.

Nell’ottobre 2021 durante un evento della CNN, Biden ha affermato che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan. Prima di quell’evento, aveva anche affermato che, dopo una telefonata con il segretario generale cinese Xi Jinping, lui e Xi avevano accettato di “rispettare l’accordo di Taiwan“, senza spiegare cosa significasse. Funzionari dell’amministrazione hanno tentato di respingere i commenti di Biden su Taiwan affermando che il presidente si riferiva all’impegno degli Stati Uniti di “rafforzare la capacità di Taipei di difendersi“. Hanno sottolineato che la politica degli Stati Uniti non è cambiata.

Il documento fondamentale che ha stabilito il quadro della politica statunitense è il Taiwan Relations Act. La legislazione fornisce la motivazione legale per la vendita di armi degli Stati Uniti a Taiwan. Afferma che “gli Stati Uniti metteranno a disposizione di Taiwan tali articoli per la difesa e servizi di difesa nella quantità necessaria per consentire a Taiwan di mantenere una capacità di autodifesa sufficiente”. Ogni presidente negli ultimi 43 anni ha venduto armi a Taiwan per rafforzare le sue difese.

Al di là della vendita di armi, la legge stabilisce come gli Stati Uniti interagiscono con Taiwan senza relazioni diplomatiche formali. Anche se si tratta di un diritto interno e non di un trattato di sicurezza, come ha osservato Raymond Kuo di RAND, parte del linguaggio è inquadrato in modo simile a un trattato di difesa, con il presidente che si consulta con il Congresso su “azioni appropriate . . . in risposta a un tale pericolo”. Tutte e tre le volte in cui Biden ha risposto a questa domanda sulla difesa di Taiwan come presidente, non ha menzionato l’impegno degli Stati Uniti a fornire armi a Taiwan; ha fatto specifico riferimento all’impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan e a venire in sua difesa. Apparentemente ha preso l’interpretazione del “trattato di difesa” del linguaggio della legge.

Il punto di vista di Biden su questo argomento si è evoluto nel tempo. Gli ci sono voluti decenni per arrivare alla conclusione che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan, assumendo anche la posizione opposta oltre 20 anni fa. Mentre ha votato per l’approvazione del Taiwan Relations Act nel 1979, ha criticato il presidente George W. Bush nel 2001 dopo che Bush ha fatto osservazioni abbastanza simili a quelle che Biden ha ora affermato tre volte.

Nel 2001, a Bush fu chiesto se gli Stati Uniti fossero obbligati a difendere Taiwan in caso di attacco cinese, e lui ha risposto: “Sì, lo facciamo. . . e i cinesi devono capirlo. Sì, lo farei”. Ha proseguito dicendo che avrebbe fatto “tutto il necessario per aiutare Taiwan a difendersi”. Quella risposta ha ispirato Biden a scrivere un editoriale in cui criticava le dichiarazioni di Bush. Biden scrisse: “Gli Stati Uniti non sono stati obbligati a difendere Taiwan da quando abbiamo abrogato il Trattato di mutua difesa del 1954 firmato dal presidente Eisenhower e ratificato dal Senato”. Biden ha aggiunto: “In materia di diplomazia, c’è un’enorme differenza tra riservarsi il diritto di usare la forza e obbligarci, a priori, a difendere Taiwan. Il presidente non dovrebbe cedere a Taiwan, tanto meno alla Cina, la capacità di trascinarci automaticamente in una guerra attraverso lo Stretto di Taiwan”. Biden ha persino citato parti della legge, affermando che non costituivano il requisito per difendere Taiwan.

Per Biden, che durante l’amministrazione Bush ha fatto parte della commissione per le relazioni estere del Senato e ad un certo punto ha servito come presidente della commissione, per arrivare alla posizione di Bush alla fine dovrebbe parlare dell’importanza che ora attribuisce alla sicurezza di Taiwan. Biden sa cosa sta dicendo e le ramificazioni di un tale impegno dal momento che il coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa di Taiwan provocherebbe vittime americane. In conclusione: Biden intende esattamente quello che dice quando si tratta di Taiwan.

Il Taiwan Relations Act non riguarda solo la vendita di armi

Anche dopo che i funzionari dell’amministrazione hanno tentato di “chiarire” le osservazioni di Biden, i giornalisti hanno seguito lo stesso Biden sull’ambiguità strategica. Ha detto che l’ambiguità strategica non era “morta”, ma non avrebbe elaborato ulteriormente. Tuttavia, il Presidente ha detto: “La politica non è cambiata affatto. L’ho affermato quando ho fatto la mia dichiarazione ieri”. Il suo stesso chiarimento implica che la politica degli Stati Uniti è sempre stata quella di difendere Taiwan. Non è del tutto chiaro cosa intendesse il presidente con questo. È probabilmente l’interpretazione personale di Biden del Taiwan Relations Act, per il quale ha votato mentre era al Senato nel 1979. Ci sono due punti chiave nell’atto a cui Biden potrebbe riferirsi, anche se nessuno dei due impegna esplicitamente gli Stati Uniti a difendere Taiwan:

È la politica degli Stati Uniti. . . considerare qualsiasi sforzo per determinare il futuro di Taiwan con mezzi diversi da quelli pacifici, compresi boicottaggi o embarghi, una minaccia per la pace e la sicurezza dell’area del Pacifico occidentale e di grave preoccupazione per gli Stati Uniti. . . mantenere la capacità degli Stati Uniti di resistere a qualsiasi ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione che metterebbero a repentaglio la sicurezza, o il sistema sociale o economico, della popolazione di Taiwan.

Questi due elementi del Taiwan Relations Act non sono garanzie di sicurezza ferree come gli Stati Uniti hanno con i membri della NATO e alcuni alleati asiatici (ad esempio, Giappone, Corea del Sud, Thailandia, Filippine, Australia e Nuova Zelanda). Tuttavia, il linguaggio è strutturato in un modo che ricorda un trattato di sicurezza. Biden potrebbe benissimo interpretarli come tali. Il secondo punto, in particolare, che afferma che la politica degli Stati Uniti è di “resistere a qualsiasi ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione che metterebbero a repentaglio la sicurezza, o il sistema sociale o economico, delle persone di Taiwan”, suona molto come un tradizionale garanzia militare. Dal punto di vista di Biden, la legge impegna gli Stati Uniti a essere coinvolti in un conflitto di Taiwan, e questa è stata la politica dal 1979. Presidenti di diversi partiti hanno dato interpretazioni diverse sull’impegno degli Stati Uniti a difendere Taiwan. Almeno fino al 2024, l’interpretazione di Biden è l’ultima parola sulla questione.

Sebbene possa interpretare erroneamente le politiche storiche statunitensi, come il contenuto del Taiwan Relations Act, Biden è chiaro nella sua convinzione sull’impegno degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. Non importa quante volte l’amministrazione tenti di tornare indietro e chiarire le osservazioni di Biden, è comunque il caso che il presidente abbia affermato in tre occasioni che gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan.

Ci sono ancora una serie di domande che emergono dalle dichiarazioni di Biden. Si riferiva solo a “Taiwan” e, dato il complicato status internazionale di Taiwan, non è chiaro cosa costituisca la difesa di “Taiwan”. Intende solo l’isola di Taiwan? Intende l’intera Repubblica di Cina, che viene colloquialmente chiamata “Taiwan?” C’è una differenza fondamentale tra “Taiwan” e la “Repubblica di Cina” poiché la difesa di “Taiwan” escluderebbe probabilmente le isole al largo di Kinmen e Matsu, che non erano coperte dal Trattato di mutua difesa del 1954 tra gli Stati Uniti e la Repubblica della Cina. Washington, comprendendo la particolare vulnerabilità di Kinmen e Matsu a un attacco cinese (che si verificò in una fallita invasione di Kinmen nel 1949), li escluse dall’ombrello di sicurezza. Quel trattato – e garanzia di sicurezza – è stato abrogato nel 1980 dopo che Washington ha trasferito il suo riconoscimento diplomatico da Taipei a Pechino.

Il trattato è abbastanza chiaro su quali parti rientrano nell’obbligo di difesa: “I termini ‘territoriale’ e ‘territori’ si intendono nei confronti della Repubblica di Cina, di Taiwan e dei Pescadores”. Il trattato includeva Penghu (Pescadores) poiché sono molto più vicini a Taiwan vera e propria di Kinmen o Matsu. Dato lo stato controverso delle caratteristiche del Mar Cinese Meridionale, è probabile che gli Stati Uniti non difenderebbero l’isola Taiping o le isole Dongsha/Pratas controllate da Taiwan. Dopotutto, gli Stati Uniti non hanno difeso militarmente le Filippine (un alleato formale del trattato) nel 2016 quando l’esercito cinese ha spinto l’esercito filippino al largo di Scarborough Shoal.

A questo proposito, Biden non ha eliminato del tutto l’ambiguità strategica: le condizioni dell'”impegno” sono in qualche modo più chiare, anche se non è chiaro se Biden veda solo l’impegno degli Stati Uniti di difendersi da un’invasione o anche da un blocco militare, ma non il territorio che lo farebbe innescare una risposta degli Stati Uniti.

Guardando avanti

Con l’ambiguità strategica sul supporto vitale, spetta all’amministrazione Biden pianificare seriamente per sostenere le opinioni di Biden sull’impegno degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan. Affinché gli Stati Uniti intervengano con successo contro la Cina in uno scenario di invasione di Taiwan, sarebbe necessario che l’esercito americano risponda in modo rapido e deciso. Dati i progressi militari della Cina, una vittoria americana non è garantita. Più lungo è il dibattito sul fatto che le dichiarazioni di Biden siano state gaffe o meno, meno tempo c’è per dibattiti politici più significativi e di impatto su come gli Stati Uniti dovrebbero prepararsi e Taiwan a questo potenziale conflitto. Le recenti dichiarazioni di Biden hanno ricevuto un sostegno bipartisan, con i senatori Bob Menendez, Richard Blumenthal e Lindsey Graham che hanno applaudito il presidente, quindi una maggiore azione del Congresso a questo riguardo non dovrebbe essere difficile da ottenere.

Molte cose sono cambiate da quando Biden ha criticato la posizione di Bush su Taiwan nel 2001. Attraverso massicci investimenti nelle sue forze armate, la Cina ha inclinato l’equilibrio di potere nel Pacifico occidentale a suo favore. Sta cercando di usare quel potere ritrovato per costringere Taiwan a “riunificarsi”. Mentre la preferenza di Pechino è che una tale eventualità avvenga pacificamente, la legge cinese anti-secessione del 2005 afferma che quando “le possibilità di una riunificazione pacifica dovrebbero essere completamente esaurite, lo stato dovrà impiegare mezzi non pacifici e altre misure necessarie per proteggere la sovranità e l’integrità del territorio della Cina”

L’opinione pubblica negli Stati Uniti è positiva nei confronti di Taiwan. Nel 2021, il Chicago Council on Global Affairs ha condotto un sondaggio in cui il 69% degli americani è favorevole al riconoscimento di Taiwan come Paese indipendente e il 57% ha convenuto che gli Stati Uniti dovrebbero firmare un accordo di libero scambio con Taiwan. Soprattutto, il sondaggio ha rilevato che il 52% degli americani ha sostenuto l’invio di truppe statunitensi per difendere Taiwan in caso di invasione cinese. L’opinione pubblica è favorevole a Taiwan e la dichiarazione del presidente sostiene sostanzialmente questo punto di vista.

In passato c’era una preoccupazione generale che Taiwan potesse innescare un conflitto tentando di dichiarare l’indipendenza. Sotto l’amministrazione Tsai Ing-wen, che favorisce il mantenimento dello status quo, quella paura non esiste più. Taiwan è considerata un importante partner statunitense nell’Indo-Pacifico e qualsiasi potenziale conflitto sarebbe causato da Pechino che agisce in modo aggressivo. Biden non sembra più mantenere le convinzioni che ha sposato nel suo editoriale oltre 20 anni fa, il che è positivo poiché dimostra che le sue opinioni sono cambiate con i tempi e le priorità degli Stati Uniti.

Biden ha terminato il suo editoriale del 2001 dicendo: “Le parole contano”. Aveva ragione allora, e lo è adesso. In qualità di presidente, Biden ha chiarito che la politica sotto la sua amministrazione è quella di difendere Taiwan.