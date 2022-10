Taiwan suscita la paura degli alleati USA di venire intrappolati in Asia

Durante la presidenza Trump, non sorprendeva che diversi alleati degli Stati Uniti in Asia fossero preoccupati per il rischio di abbandono, la possibilità che Washington potesse non rispettare i suoi impegni di alleanza. Ma gli alleati possono anche temere l’intrappolamento, il rischio che le azioni degli Stati Uniti possano aumentare le tensioni, o addirittura avviare un conflitto, che gli alleati preferirebbero evitare.

Questi timori erano comuni durante la Guerra Fredda, quando le crisi nella penisola coreana, attraverso lo Stretto di Taiwan e in Indocina, aumentavano il rischio di una guerra globale.

I responsabili politici, specialmente quelli di Washington, si preoccupano istintivamente che tali crisi siano prove della reputazione nazionale. Il ‘buon senso’ strategico, ispirato principalmente dalla teoria della deterrenza, suggerisce che qualsiasi manifestazione di debolezza incoraggerà gli avversari ad avviare nuovi conflitti e porterà gli alleati degli Stati Uniti a spostarsi verso il neutralismo o ad abbandonare la loro alleanza con Washington.

Nel 1954, gli Stati Uniti decisero di non intervenire per sconfiggere un’insurrezione comunista in Indocina. Diversi importanti funzionari statunitensi hanno percepito il successivo accordo negoziato come una sconfitta che ha danneggiato la reputazione di Washington. L’allora segretario di Stato americano, John Foster Dulles, pensò che per evitare la perdita «di ulteriore prestigio in quest’area», gli Stati Uniti avrebbero dovuto adottare una posizione di «belligeranza de facto per un certo periodo».

Quando più tardi, nel 1954, scoppiò la prima crisi dello Stretto di Taiwan, questo desiderio di dimostrare forza si fuse con un bisogno immaginario di mostrare lealtà agli alleati. Sembrava probabile che la Cina comunista invadesse diverse piccole isole allora occupate dalle truppe nazionaliste cinesi. Le isole non erano importanti dal punto di vista militare, ma Dulles affermò che poiché «in molti ambienti si presumeva che avremmo difeso le isole … il nostro fallimento indicava che stavamo scappando».

La sua convinzione era che quegli Stati che osservavano la crisi volessero vedere Washington rimanere ferma e affrontare la Cina. Pensava che ‘scappare‘ avrebbe portato conseguenze reputazionali e messo in pericolo le alleanze degli Stati Uniti in Asia.

Ma la realtà era diversa. La maggior parte degli alleati degli Stati Uniti in Asia pensava che la riduzione dell’escalation e la negoziazione fossero le politiche più prudenti. Non pensavano che le isole valessero rischi sostanziali di guerra. Sebbene queste opinioni alleate siano state accuratamente riportate a Washington dalle sue ambasciate all’estero, ci sono voluti mesi prima che questi argomenti sfondassero e sfidassero la convinzione prevalente che fosse in gioco la reputazione nazionale degli Stati Uniti.

Questa convinzione errata ha sia aggravato che prolungato la crisi. La Cina ha sparato il primo colpo, ma la convinzione di Washington che la sua reputazione fosse in gioco rischiava di aggravare la crisi, forse in una guerra generale. Le tensioni alla fine si sono placate, ma gli alleati degli Stati Uniti hanno appreso preziose lezioni su come gestire al meglio il rischio di intrappolamento.

Le convinzioni sulla reputazione sono ancora estremamente importanti oggi. Poiché gli alleati degli Stati Uniti sono innegabilmente preoccupati per la crescente potenza della Cina, le idee tradizionali di reputazione internazionale si aspettano che questi alleati siano contenti di una dimostrazione che Washington è disposta ad affrontare Pechino. Alcuni hanno affermato che se gli Stati Uniti non difendessero Taiwan da un attacco cinese, gli alleati in Asia «concluderebbero che non si può fare affidamento sugli Stati Uniti e che si stanno ritirando dalla regione».

Il viaggio del Presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan ad agosto serve come caso di studio attraverso il quale riflettere più attentamente su questo argomento. Secondo quanto riferito, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden era contrario alla visita, ma alcuni hanno suggerito che la sua cancellazione avrebbe danneggiato la credibilità degli Stati Uniti.

Se le idee di ‘buon senso’ sulla reputazione e la credibilità nazionale sono corrette, allora gli alleati degli Stati Uniti -preoccupati per il potere e l’assertività cinesi- avrebbero dovuto accogliere con favore qualsiasi segno che Washington fosse disposta ad affrontare Pechino. Ma i Paesi vicini hanno percepito prevalentemente la visita come un’escalation non necessaria che non ha fatto nulla per aumentare la sicurezza o la stabilità regionale di Taiwan. Un esperto giapponese l’ha descritta come priva di «benefici strategici per noi», mentre un commentatore australiano l’ha condannata come «una crisi non necessaria».

Tali espressioni di preoccupazione dovrebbero suonare un campanello d’allarme a Washington. Sebbene alcuni abbiano sostenuto che il Giappone e l’Australia siano determinati ad aiutare gli Stati Uniti a difendere Taiwan, questo è tutt’altro che certo. È assolutamente necessaria un’analisi meno riflessiva e carica di ipotesi.

Nessun alleato degli Stati Uniti vuole vedere la Cina invadere e conquistare Taiwan, ma è altrettanto vero che nessun alleato vuole che l’incoscienza o l’inettitudine degli Stati Uniti contribuiscano ad aumentare le tensioni. Non sono solo le azioni cinesi -ma anche le ‘gaffes‘ di Biden e le evoluzioni politiche di Washington- che stanno erodendo il delicato patto che sta alla base delle moderne relazioni USA-Cina.

Nessuno nella regione applaudirà una dimostrazione di forza degli Stati Uniti se il risultato sarà una crisi di sicurezza evitabile. Per gli alleati degli Stati Uniti, sia la storia che i recenti sviluppi mostrano che le idee tradizionali sulla reputazione sono estremamente resistenti, specialmente a Washington, anche di fronte a prove chiaramente contraddittorie.

I leader alleati dovranno pensare attentamente e lavorare sodo -parlando senza mezzi termini e spesso alle controparti a Washington- per garantire che le loro paure siano comprese accuratamente nei corridoi del potere americano.