Taiwan sostiene l’Ucraina di cui osserva la risposta all’invasione russa

Nell’anno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia, gli ucraini hanno imparato su chi possono veramente contare come amici. Taiwan è emersa come un importante alleato asiatico, offrendo un forte sostegno all’Ucraina in un momento in cui altri Paesi della regione hanno preferito mantenere una posizione più neutrale.

Questo sostegno è stato recentemente evidente quando l’Ucraina ha lottato con le conseguenze di una campagna di bombardamenti sulle infrastrutture a livello nazionale scatenata da Vladimir Putin con l’obiettivo di congelare il Paese alla sottomissione. Nell’ottobre 2022, la Russia ha iniziato a lanciare ondate regolari di attacchi aerei contro aree residenziali e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. L’obiettivo era lasciare decine di milioni di ucraini senza accesso a elettricità, riscaldamento, acqua e altri servizi di base durante il periodo più freddo dell’anno. Mosca credeva che questo avrebbe spezzato la loro volontà di resistere.

Con Paesi e città in tutta l’Ucraina immersi nell’oscurità, la popolazione ha iniziato ad adattarsi a una nuova realtà segnata da acqua in bottiglia, torce elettriche, cibo in scatola e candele. Un gran numero di generatori è stato importato con urgenza in Ucraina, fornendo elettricità a case, aziende e servizi pubblici. Taiwan era in prima linea negli sforzi internazionali per fornire agli ucraini generatori sufficienti. All’inizio di marzo, il diciassettesimo potente generatore è arrivato a Kiev come parte di un pacchetto di aiuti del governo taiwanese coordinato tramite il fondo di beneficenza Darnychany.

La consegna di generatori è solo uno dei tanti modi in cui Taiwan ha dimostrato il suo sostegno all’Ucraina nell’ultimo anno. Dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel febbraio 2022, Taiwan ha fornito centinaia di tonnellate di beni umanitari insieme a finanziamenti per aiutare le comunità ucraine a far fronte alle conseguenze dell’aggressione russa. Anche i funzionari taiwanesi hanno offerto programmi di formazione ai loro colleghi ucraini. Alla fine del 2022, Taipei ha confermato lo stanziamento di ulteriori 56 milioni di dollari in aiuti all’Ucraina per aiutare a finanziare gli sforzi di ricostruzione e ripresa durante l’anno in corso.

Queste politiche di sostegno sembrano godere di un alto grado di sostegno popolare tra il pubblico taiwanese. Nell’ultimo anno a Taipei si sono svolte numerose manifestazioni filoucraine. Nel frattempo, quando il Ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu ha annunciato la notizia dei piani del Paese per fornire generatori all’Ucraina, sono rimasta colpita dal tono straordinariamente positivo della copertura nei media taiwanesi e in tutto lo spazio dei social media del Paese. Questa risposta di sostegno è stata molto toccante e ha indicato un forte consenso all’interno della società taiwanese sul fatto che gli interessi nazionali del Paese sono meglio serviti stando dalla parte dell’Ucraina.

Ho incontrato questi sentimenti per me stessa alla fine del 2022 durante un viaggio a Taiwan come parte di una delegazione ucraina ufficiale. È diventato presto evidente che il popolo taiwanese è stato profondamente commosso dall’invasione russa dell’Ucraina e dall’eroismo del popolo ucraino. C’era un’enorme simpatia per l’Ucraina e un grande interesse per la nostra esperienza, che molti vedono chiaramente come un’offerta di spunti importanti per la stessa Taiwan.

Durante la nostra visita a Taiwan, giornalisti e membri del pubblico mi hanno chiesto ripetutamente la stessa cosa. “Se avessi saputo due o tre anni fa che la Russia si stava preparando a lanciare un’invasione su vasta scala, cosa avresti fatto diversamente?” Questa linea di domande non sorprende. I taiwanesi sono comprensibilmente ansiosi di studiare l’esperienza dell’Ucraina perché vivono anche accanto a un grande vicino con rivendicazioni territoriali sul loro Paese e desiderano essere il più preparati possibile per ogni eventualità.

L’idea che i destini di Ucraina e Taiwan siano ora in qualche modo collegati è stata spesso discussa nell’ultimo anno. Durante i primi mesi dell’invasione russa, ricordo di aver letto un commento sui social media di qualcuno che affermava che l’Ucraina “non solo stava combattendo per la propria libertà, ma stava anche indirettamente salvando Taiwan”. Tali affermazioni possono sembrare esagerate, ma in realtà sono del tutto giustificate. Siamo ben consapevoli in Ucraina che la nostra lotta contro l’imperialismo russo plasmerà anche il resto del mondo e definirà il futuro delle relazioni internazionali. Per ovvie ragioni, questo non è mai sentito più acutamente che a Taiwan.

Con l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia giunta ormai al suo secondo anno, la stragrande maggioranza degli ucraini rimane fiduciosa della vittoria. Sarebbe una vittoria per l’intero mondo libero che invierebbe un potente avvertimento agli autocrati di tutto il mondo che potrebbero pensare di lanciare le proprie ‘operazioni militari speciali’ contro i vicini pacifici. Sconfiggere la Russia sarebbe il modo migliore per dire ‘grazie’ a tutti i partner dell’Ucraina in tutto il mondo democratico, compresa Taiwan.

La versione originale di questo intervento è qui.