I legami attraverso lo Stretto sono pronti a determinare l’esito della futura parità di potere nella regione e le prospettive di un conflitto più ampio a tutto campo.

Le crescenti incursioni hanno nuovamente messo in luce l’enorme posta in gioco, nel cementare l’importanza di entrambi i giocatori l’uno per l’altro per ragioni sia geopolitiche che economiche. Almeno negli ultimi due decenni, il clima è passato dalla diffidenza iniziale sull’intenzione di Pechino a una che è sempre più incentrata sulla sfera di dominio e presa di Pechino. Lasciata senza alcuna opzione praticabile se non quella di dare la priorità alla schiacciante dipendenza da Pechino e alla paura di sconvolgere la Cina cambiando il dogma convenzionale dei legami incrociati dello Stretto, Taipei è lasciata con maggiori vulnerabilità e mani legate sul quadro più ampio degli interessi nazionali a lungo termine e della sopravvivenza . Questo è stato il caso prima della chiara posizione dell’attuale amministrazione sul suo futuro percorso su Taiwan, che ha sollecitato la corsa alle risposte da parte di Pechino nel chiarire i suoi malumori.

Pechino non vede altra opzione credibile se non quella di proiettare una forte chiarezza sul fatto che qualsiasi ulteriore azione da Taipei che si ritiene metta in discussione l’ordine radicato sarà accolta con contromisure concrete che sono di natura duplice. In primo luogo, è impedire il perseguimento di qualsiasi modifica all’ordine attuale e, in secondo luogo, inviare un fermo messaggio deterrente ai futuri partiti di governo e all’Occidente che la questione di Taiwan rimane off limits per il progetto di contenimento strategico dell’Occidente.

Indipendentemente da qualsiasi cambiamento all’approccio di ambiguità strategica da parte di Taipei o Washington, questa rimane l’ultima linea rossa di Pechino per negare l’ambizione di Washington di utilizzare Taipei come leva e carta più grande nella sua mossa di scacchi per riorientare la futura parità di potere nella regione.

Sempre più spesso, le aperture per più chip nel futuro abbraccio pacifico di legami più stretti nello Stretto e nei negoziati su politiche più profonde sono state limitate dall’influenza dominante esercitata contro le affermazioni della popolazione generale taiwanese, in particolare i nuovi gruppi demografici che hanno la loro posizione chiara sulla loro affiliazione. Ciò è stato aggravato dall’esito sigillato della politica di Pechino di contenimento di Taipei, con un perno quasi totale verso una posizione antagonista e bellicosa nell’affrontare l’orientamento dell’attuale amministrazione.

La maggiore presa del Partito Comunista Cinese negli affari locali taiwanesi, in particolare nell’influenza delle elezioni locali e nell’oscillazione dei sentimenti delle masse, hanno cambiato radicalmente il panorama dell’orientamento politico di Taiwan con una posta in gioco più alta coinvolta nella sua indipendenza politica. La crescente profondità dello spionaggio in varie forme, tra cui il cyber e l’infiltrazione in settori critici, hanno posto maggiori sfide per Taipei da affrontare nel destreggiarsi tra l’assunzione di una posizione più ferma e il gioco del secondo violino per evitare di sconvolgere il carrello delle mele.

L’obiettivo più ampio di rivitalizzare il sogno cinese del 2049 attraverso la maratona centenaria ha prodotto mosse strategiche di scacchi dalla BRI all’RCEP e un obiettivo più ampio di controllare il Mar Cinese Meridionale con questo aspetto in mente. Il sogno finale di riunire Taiwan ha anche proiettato misure più incisive e un impatto a catena nella regione e oltre, incluso il Pacifico e la grande sfera indopacifica.

Lo spettro della concorrenza e delle relazioni con Pechino rimane strutturale, sistemico e orientato al valore, laddove l’influenza e le affiliazioni individuali contano meno. Lo slancio senza esclusione di colpi di Pechino e la spinta a ridurre il divario di potere esistente con un approccio a tutto campo, rafforzando contemporaneamente il suo punto d’appoggio nell’Indopacifico, sono considerati da Washington come il nuovo grande carburante per giustificare le sue rinnovate misure di contenimento.

Pechino ha usato saggiamente le aperture, le opportunità e le garanzie fornite dall’America per mantenere questo sistema globale che consente l’accesso pacifico e il progresso del commercio che ha alimentato la storica ascesa cinese.

L’attuale stato delle cose di aperture rischiose e l’eccessiva dipendenza da un potere nel garantire i propri bisogni urgenti immediati di riparazioni economiche e nel garantire la legittimità politica interna sono insostenibili, rischiosi e dannosi sia per la vitalità economica che per la conservazione della sovranità dello stato e di altri attori.

I riverberi e la paura creati si sono ritorti contro Pechino, spingendo questi attori colpiti più in profondità nello spettro di garanzia della sicurezza fornito dall’Occidente. Negli sforzi calcolati della Cina per negare la proiezione del potere delle forze americane nelle sue immediate vicinanze e per mantenere il suo approccio divide et impera, queste manovre non sono sostenibili nel lungo gioco strategico.

Gli attori regionali hanno cercato di mantenere la loro centralità ed evitare inutilmente le linee di conflitto tra Washington e Pechino. Rimangono giustamente timorosi e diffidenti nei confronti delle azioni cinesi e dei crescenti atti di impunità nella regione che violano l’ordine basato sulle regole e la loro integrità territoriale e sovranità nazionale. Una maggiore corsa per assicurazioni di misure di contrappeso da parte dell’Occidente, in particolare di Washington, è stata avviata con maggiore urgenza in modo discreto. Tuttavia, non è possibile attuare misure più severe sulle capacità ufficiali, nel mantenere i legami necessari e nell’evitare eventuali rappresaglie da parte di Pechino. Questo approccio meticoloso ma rischioso e insostenibile è da anni dominio dell’orientamento regionale, che necessita di un rinnovamento strategico e futuristico.

Le politiche su una modalità sicura e sull’ambiguità strategica sono state tracciate per decenni, a spese maggiori degli interessi nazionali collettivi della regione. Una posizione chiara, strategica e forte dovrebbe essere la nuova norma, con una saggia e strategica chiarezza di visione e convinzione nell’abbandonare la radicata dipendenza da Pechino per stabilire un nuovo corso di chiarezza strategica. Una nuova dipendenza con lungimiranza da futuri grandi giocatori che siano allo stesso tempo affidabili e maturi nell’adozione di norme universali deve rimanere la strada da seguire, in cui Washington e l’Occidente sono proiettati come gli attori più credibili e affidabili sotto questo aspetto, nonostante le loro passate carenze sistemiche.

La drammatica trasformazione nella modernizzazione della Cina in campo militare, la padronanza della tecnologia futuristica e dell’economia mondiale e il dominio nell’innovazione danno un nuovo senso di stupore e ansia, ma Washington rimane fiduciosa nei suoi vantaggi esistenti e futuri nell’affrontare le sfide del contenimento. Questa miscela di ansia e fascino per il ritorno al potere della Cina continua a plasmare l’architettura di sicurezza per la regione.

Il lungo gioco creerà barriere per il sogno finale di Pechino. Man mano che la consapevolezza e la paura di cadere sempre più nella trappola della radicata dipendenza dalla Cina crescono, allontanarsi dal dogma convenzionale e intrappolare la pura dipendenza dal volume degli scambi, dall’accesso al mercato e dal capitale come strumenti pionieri della crescita significherà una minore dipendenza dai vantaggi di Pechino e offrendo in questo spettro.

Poiché viene data una minore attenzione alla dipendenza cinese, la graduale transizione verso una maggiore capacità interna di autosostentamento ridurrà la dipendenza a lungo termine dall’offerta limitata di Pechino. Mentre il mondo passa a un nuovo pilastro dell’innovazione e dell’essenza della crescita basata sul valore, la perseveranza e la capacità di resistenza dell’Occidente in questo parametro non dovrebbero essere liquidate o sottovalutate rapidamente. La riaffermazione della sicurezza e del sostegno dell’America a questa regione ha dato un enorme sollievo ai Paesi più deboli, anche se rimangono ancora meticolosi orientamenti per evitare il contraccolpo di Pechino. Indipendentemente dalle future transizioni della leadership a Washington, il perno verso l’Indo-Pacifico sarà qui per salvaguardare lo status quo e il primato dell’America.

L’eventuale passaggio alla convinzione morale di norme e valori universali basati sugli ideali di democrazia, rispetto dei diritti umani e politiche economiche e commerciali sostenibili innescherà il risveglio regionale e globale dell’autosostentamento di queste norme e dell’ordine per la loro eventuale sopravvivenza a lungo termine .

Washington continuerà a percorrere la strada maestra morale nel sostenere i sistemi e le norme internazionali sostenuti dallo stato di diritto e dai valori di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani. Washington è anche consapevole del fatto che lo schema, il ritmo e l’esito di questo gioco sono in realtà modellati dalla forza del proprio progresso interno e dall’orientamento futuro. Salvo un fallimento assoluto e il totale collasso delle istituzioni e dei valori americani, il percorso della Cina verso la sua visione di superiorità globale sarà effettivamente interrotto.

La partita a breve termine potrebbe essere persa da Pechino per ora, ma la partita a lungo termine è sicuramente Washington a non doverla prendere sotto gamba.