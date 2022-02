In un saggio del 13 febbraio 2022 pubblicato sul Wall Street Journal intitolato“L’Ucraina è una distrazione da Taiwan”, Elbridge Colby e Oriana Skylar Mastro sostengono che gli Stati Uniti aumenteranno il pericolo di provocare un attacco opportunistico cinese a Taiwan se schiera forze militari per affrontare la minaccia russa all’Ucraina.

A sostegno di questa argomentazione, gli autori affermano che “… la Cina pone una minaccia sempre più imminente[enfasi aggiunta]a Taiwan” e, data la sua enorme potenza militare, “… dubitano ragionevolmente [i]che gli Stati Uniti o chiunque altro organizzerebbero un risposta a un’invasione di Taiwan”. Inoltre, gli autori affermano che qualsiasi ulteriore dispiegamento di truppe di terra statunitensi in Europa indebolirà la capacità degli Stati Uniti di difendere Taiwan, e quindi tenterà davvero la Cina di attaccare.

Per rendere questa minaccia percepita come ancora più terribile, gli autori sostengono che Taiwan deve essere tenuta lontana dalla Cina perché è “un anello vitale nella prima catena di isole nel Pacifico occidentale” la cui perdita renderà più difficile per gli Stati Uniti “…difendersi alleati critici come il Giappone e le Filippine…” e consentono alla Cina di “proiettare le sue forze navali, aeree e di altro tipo vicino agli Stati Uniti e ai suoi territori…”.

Gli autori presentano queste affermazioni come se fossero ovvietà, piuttosto che speculazioni traballanti derivate da ipotesi del caso peggiore o teorie non testate sulle intenzioni e capacità cinesi e americane. Il quadro politico statunitense per la gestione dei propri interessi nei confronti di Taiwan non ha mai trattato l’isola come una risorsa strategica contro la Cina continentale. Né gli impegni di difesa degli Stati Uniti nei confronti dei suoi alleati asiatici dipendono dall’uso di Taiwan per questo scopo. C’è una bassa probabilità che Pechino dubiti della probabilità di un coinvolgimento degli Stati Uniti in qualche modo in risposta a un’invasione dell’isola dalla terraferma, dato il linguaggio del Taiwan Relations Act, e le molte recenti proposte di legge del Congresso che esprimono il senso del Congresso in materia.

La “politica della Cina unica” degli Stati Uniti si è sempre basata sulla convinzione che il futuro di Taiwan, indipendente o unificato con la Cina continentale, deve essere determinato pacificamente in modo coerente con i desideri liberamente espressi dalle persone di entrambe le sponde di Taiwan. Stretto. Per gli Stati Uniti trattare Taiwan come una risorsa strategica toglierebbe quella risoluzione pacifica dalle mani dei popoli direttamente coinvolti, minando così la logica della politica statunitense One China che ha contribuito a preservare la pace attraverso lo Stretto di Taiwan per decenni.

L’aumento del tintinnio della sciabola cinese e gli avvertimenti verbali sia verso Taiwan che verso gli Stati Uniti stanno certamente sollevando campanelli d’allarme, riflettendo le incrollabili affermazioni di Pechino, nel corso di molti decenni, che utilizzerà la forza per impedire la separazione permanente di Taiwan dalla Cina continentale. Riflettono chiaramente la preoccupazione di Pechino che Washington stia solo a parole alla sua politica Una Cina e di fatto si stia muovendo verso una politica Una Cina, una Taiwan che precluderebbe la possibilità dell’unificazione come potenziale risultato di una risoluzione pacifica.

Pechino attribuisce un significato molto più importante di quello di Washington al rifiuto del presidente di Taiwan Tsai Ing-wen di riconoscere qualsiasi aspetto di una struttura One China. È anche turbato dal graduale smantellamento da parte di Washington dei limiti politici e diplomatici che aveva precedentemente posto alle relazioni con Taipei. Questi fattori, presi insieme alla recente riaffermazione del presidente cinese Xi Jinping secondo cui la Cina continuerà a lottare per l’unificazione pacifica, suggeriscono che il recente comportamento minaccioso di Pechino nei confronti di Taiwan è progettato per rafforzare la deterrenza contro la separazione permanente di Taiwan dalla terraferma piuttosto che un presagio di un imminente intenzione di usare la forza per raggiungere l’unificazione.

Tuttavia, gli sforzi di Pechino di intimidazione militare devono essere presi sul serio. Al momento non esistono prospettive per una soluzione pacifica della relazione attraverso lo Stretto e gli sforzi della Cina continentale negli ultimi decenni per aumentare il sostegno a Taiwan per l’unificazione pacifica sono miseramente falliti. Allo stesso tempo, il sostegno a Taiwan per il mantenimento dello status quo rimane forte.

Date queste circostanze, è inquietante che Xi abbia più volte mostrato impazienza per la mancanza di progressi nell’unificazione. La realtà è che l’impazienza della Cina continentale di raggiungere l’unificazione in un arco di tempo del tutto irrealistico può essere un fattore dirompente nell’Asia orientale quanto lo sarebbe un’ulteriore erosione della politica di Washington della Cina unica. Non ci sarebbero vincitori da un conflitto su Taiwan, che coinvolgerebbe due grandi potenze nucleari. Fingere il contrario significherebbe corteggiare il disastro. Se i paesi dell’Asia orientale non lo desiderano, la Cina non può dominare la regione più di quanto la Russia possa dominare l’Europa se gli europei scelgono diversamente.

Contrariamente a quanto sostengono gli autori, la nostra impressione, derivata da decenni di esperienza nell’interazione con studiosi e funzionari militari e civili cinesi, è che Pechino presuppone che gli Stati Uniti abbiano la capacità e la volontà di intervenire in modo significativo in un conflitto su Taiwan Ciò è supportato da simulazioni e ricerche che indicano che Pechino non ha concluso che può conquistare e tenere Taiwan con successo se gli Stati Uniti intervengono militarmente. Secondo alcuni partecipanti, le affermazioni dei media secondo cui le simulazioni mostrano un modello coerente di vittorie cinesi in un conflitto di Taiwan sono fuorvianti.

Date le realtà della guerra moderna, in particolare a livello nucleare, è improbabile che i leader cinesi si assumano gli enormi rischi coinvolti in un conflitto su Taiwan a meno che non siano deliberatamente provocati dall’ignoranza persistente e volontaria degli avvertimenti e delle linee rosse di Pechino sulla separazione permanente di Taiwan dalla Cina continentale . Qualsiasi governo cinese che mostrasse debolezza di fronte a una tale sfida rischierebbe un contraccolpo interno destabilizzante che probabilmente minaccerebbe la legittimità nazionalista del regime della Repubblica popolare cinese come difensore della sovranità e dell’integrità territoriale cinesi. La determinazione di Pechino su questo punto è stata chiarita nell’approvazione nel 2005 di un Anti-Secession Act, il suo equivalente nazionale del Taiwan Relations Act degli Stati Uniti.

Negli altri loro scritti, Colby e Mastro, insieme ad altri membri della comunità politica di Washington, sembrano presumere che solo una coalizione di nazioni dell’Asia orientale lungo la prima catena di isole, agendo di pari passo con gli Stati Uniti, possa salvare la regione dalle ambizioni cinesi per dominare l’Asia e minacciare gli interessi americani. Se la Cina è autorizzata ad avere un’influenza indebita su Taiwan, la loro argomentazione apparentemente va, allora gli stati asiatici vicini vacilleranno, la Cina si muoverà per soggiogarli, i domino cadranno e tutto sarà perso.

I paesi dell’Asia orientale vogliono davvero una solida presenza economica e di sicurezza degli Stati Uniti nella regione per bilanciare la crescente influenza di Pechino. Tuttavia, hanno tutti importanti legami economici e commerciali con la Cina e sono restii a unirsi a una coalizione anti-cinese a somma zero che metterebbe i loro interessi economici in opposizione alle loro preoccupazioni per la sicurezza. Apprezzano anche i loro legami commerciali e di investimento con Taiwan, ma non lo considerano la chiave strategica per la stabilità asiatica.

L’affermazione di Colby e Mastro secondo cui il dispiegamento di diverse migliaia di truppe statunitensi in Ucraina esaurirà le capacità statunitensi in Asia, incoraggiando così Pechino ad attaccare Taiwan, ignora il fatto che qualsiasi dispiegamento statunitense in Europa sarebbe principalmente forze di terra, mentre Taiwan si trova in un teatro principalmente aereo e navale. Esiste una certa sovrapposizione tra le capacità statunitensi necessarie nelle due contingenze, come sostengono gli autori, ma non è enorme.

Inoltre, l’amministrazione Biden ha ampiamente chiarito che non entrerà in guerra con la Russia per l’Ucraina, il che limita la portata di possibili futuri dispiegamenti europei supplementari. Al contrario, Washington è vincolata dal linguaggio del Taiwan Relations Act dal fare un’analoga promessa di non coinvolgimento nei confronti di Taiwan ed è obbligata ai sensi del Taiwan Relations Act a mantenere la capacità di resistere a qualsiasi ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione contro Taiwan .

Alla luce di quanto sopra, è in dubbio che Pechino sia pronta ad invadere Taiwan o che possa presumere che il dispiegamento di considerevoli forze di terra statunitensi in Europa abbia fornito un’opportunità per colpire l’isola. Le situazioni di Ucraina e Taiwan sono per molti aspetti mele e arance, che implicano interessi, obblighi e poste in gioco diversi per gli Stati Uniti. L’unica lezione che la situazione ucraina pone agli Stati Uniti riguardo a Taiwan è che mettere da parte le linee rosse dichiarate con fermezza da parte di Paesi potenti peggiora le opzioni disponibili.

Nel caso di Taiwan, gli obblighi degli Stati Uniti nei confronti dell’isola non sono una funzione della sua importanza strategica, ma dell’impegno degli Stati Uniti, nello stabilire relazioni diplomatiche con Pechino, a promuovere una risoluzione pacifica accettabile per entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan. Il quadro stabilito nel 1979 è servito a questo scopo e ha permesso a Taiwan di democratizzare e prosperare, assistito in non piccola misura dallo sviluppo di vivaci collegamenti commerciali, investimenti e trasporti attraverso lo Stretto. Nessun amico di Taiwan può approvare politiche che rendano più probabili i conflitti.

Il miglior approccio politico degli Stati Uniti sarebbe fare ogni sforzo per ripristinare uno status quo stabile attraverso lo Stretto di Taiwan, che possa essere mantenuto per un periodo indefinito. Ciò richiederebbe a Washington di mantenere l’integrità della sua politica One China, tutte le parti a evitare azioni e parole provocatorie e misure di rafforzamento della fiducia per ridurre la probabilità di conflitto.