Le tensioni attraverso lo Stretto sono in corso da decenni e la decisione di Pelosi di sfidare le forti minacce e gli avvertimenti di Pechino segna una nuova pietra miliare nel riorientare il modello e i confini dei calcoli strategici sia di Pechino che di Washington. Basandosi sull’obiettivo principale della visita per rafforzare e difendere la democrazia e mostrando un fronte consolidato come messaggio sia a Pechino che a Mosca, presenta come principio morale affidabile che l’attuale legge e ordine internazionale saranno fermamente difesi da Washington e l’Occidente, giustificando i costi e il contraccolpo.

Nonostante le crescenti richieste di saltare lo scalo di Taiwan, anche con l’apparente distanza della Casa Bianca dalle sue intenzioni, il viaggio doveva procedere per due fattori pertinenti. Gli Stati Uniti non possono essere visti come inchinati alle richieste e alle minacce di Pechino, come deboli non solo agli occhi di Pechino, ma anche del resto degli alleati e della squadra di contenimento che eserciterà maggiori incertezze a lungo gioco. Poiché la stessa posizione assunta nell’ignorare le richieste e le azioni di Pechino nel Mar Cinese Meridionale attraverso la continua esecuzione delle operazioni di libertà di navigazione (FON), questa mossa è strategicamente giustificata sebbene debba far fronte a calcoli complessi.

In secondo luogo, deve essere inviato un messaggio forte a Pechino che Washington è risoluta, determinata e coerente nel suo approccio di opporsi alla crescente intenzione della Cina di cambiare l’ordine regionale e minare il sistema basato sulle regole. Questo dovrebbe anche essere un segnale per l’inflessibile difesa della democrazia in mezzo al persistente assalto delle forze dell’autocrazia, costrette dalla crisi in Ucraina. Sarà considerato da Washington come simbolo di solidarietà a questa causa, rendendosi conto che gli effetti a catena attesi dalle mosse di rappresaglia di Pechino saranno compensati da eventuali chip e carte più forti che consentiranno all’America di dettare il ritmo e la fase del confronto. Questa visita non è una causa delle crescenti tensioni, piuttosto l’effetto di decenni di scontri in uno spettro controllato e tacito di affari tra le due potenze. Entrambe le parti hanno compreso le potenziali aperture da derivare dall’eventuale gioco della colpa, con ciascuna parte che accusa l’altra di essere quella che ha istigato le maggiori tensioni e, quindi, giustificando l’eventuale seconda mossa per dare il via all’assalto allo status quo di gestione della situazione di Taiwan.

Pechino sta riponendo la speranza che Washington sia la prima a creare provocazioni, con il viaggio di Pelosi utilizzato come pretesto necessario per Pechino per avviare le più grandi azioni strategiche e bellicose nel forzare le mani di Taiwan con minacce e deterrenza più aspre. La dura risposta con misure offensive come si è visto nelle più grandi manovre militari tra cui il lancio di missili balistici e le incursioni sulla linea mediana durante il primo giorno delle contromisure di rappresaglia, costituiscono l’inizio dell’intenzione di Pechino di forzare uno spostamento dalla precedente norme di strumenti e scopi militari, a uno che ha lo scopo di imporre una maggiore conformazione e consapevolezza da parte di Taipei che un’invasione e una riunificazione a pieno regime è un’opzione eseguibile da parte di Pechino senza alcun arco di tempo stabilito, con l’intenzione di incutere maggiore paura ai taiwanesi. Usando il viaggio di Pelosi come pretesto, Pechino ha mani più libere per organizzare opzioni più complete e più ampie sul tavolo per esercitare una forza considerevole e altre carte per rafforzare il controllo e la presa su Taipei.

Le risposte sono anche necessarie come distrazione tempestiva dall’attuale crisi interna di compressione economica e finanziaria e dal malcontento sulla politica Covid-zero, e per galvanizzare la determinazione nazionale facendo affidamento sul crescente patriottismo e sui sentimenti nazionalisti delle persone. Rischia di ritorcersi contro la futura stabilità dell’ordine interno e il destino del partito, rendendosi conto che la strategia per seminare sentimenti di inflessibile ipernazionalismo e patriottismo rischierà di surriscaldarsi e creare una sfida e una domanda diversa che sarà una sfida per il PCC .

I legami con altri paesi e le opzioni per gestire i legami tra lo Stretto e altre posizioni regionali saranno influenzati dall’intensa intenzione e domanda pubblica, sebbene finora sia stata utilizzata come una carta positiva per dare credibilità nazionale e un’altura morale alle azioni di Pechino in concorrenza con Washington. La recente telefonata tra Xi e Biden ha rafforzato il sentimento e la carta della domanda pubblica, con Xi che sottolinea che l’appello alla riunificazione con Taiwan è il desiderio degli oltre 1,4 miliardi di cinesi e avverte Biden di non giocare con il fuoco. Xi ha bisogno di risposte inequivocabili sia per soddisfare la domanda interna a livello pubblico e di partito, per superare un anno difficile per lui personalmente nella gestione delle sue crisi e per consolidare la sua presa di leadership nella Convenzione del partito in autunno.

Washington fa affidamento sul gioco controstrategico di balzare sui passi falsi strategici e sui calcoli errati di Pechino. Rendendosi conto che la Cina ha bisogno di agire in modo duro ed eseguire risposte schiaccianti per pacificare i crescenti sentimenti e richieste della popolazione, queste risposte militari bellicose sono state osservate da vicino e anche considerate degne dei costi della visita.

Lo zio Sam giocherà il gioco dell’attesa e della colpa per il primo passo indietro e l’errore di Pechino in queste azioni, e avrà quindi il pretesto più grande di addossare la colpa a Pechino come responsabile, soprattutto sul terreno morale e di principio per esercitare più misure di contenimento. Dà inoltre credito a Washington, sostenendo di aver ripetutamente assicurato a Pechino che non ha intenzione di cambiare lo status quo e si atterrà alla politica concordata, un punto ulteriormente rafforzato dalla stessa Premier taiwanese Tsai-ing Wen insieme a Pelosi durante la loro congiunzione conferenza stampa a Taipei. Che Pechino agisca pericolosamente in risposta a questo viaggio sarà quindi visto come un atto di escalation non necessaria e confronto con provocazioni per cambiare la posta in gioco. In un diverso spettro contestuale, le imminenti elezioni di medio termine hanno giustificato una spinta più forte per dimostrare la prontezza e la posizione dura nei confronti della Cina da parte dei Democratici. La stessa Pelosi rimane un falco contro la Cina.

Pechino è in imbarazzo, destreggiandosi tra la necessità di mostrare sfida e di inviare un messaggio forte a Washington da un lato, e di garantire che la sua credibilità e le sue carte sulla questione di Taiwan siano solide senza esagerare e vedersele ritorcersi contro. Nonostante un coro di sentimenti e retorica, Pechino è meticolosa nel non farsi trascinare nella trappola da Washington e rischia un conflitto più alto e un confronto con danni colossali. Non può permettersi che queste risposte militari siano percepite da Washington come la nuda intenzione di cambiare l’accordo e la politica come concordato. Washington rischia di essere costretta ad avere il pretesto per una misura a colpo sicuro nel cambiare la politica della Cina unica in cambio, creando così un affronto senza esclusione di colpi. A meno che una vittoria chiara, decisiva e rapida per Pechino non sia pronta a rischiare questo confronto a tutto campo abbandonando tutte le norme e lo status quo convenzionali e invadendo Taiwan con risultati clamorosi, Xi non dovrebbe sostenere i costi politici e l’impatto di questo calcolo se dovesse girare a sud. Pechino resterà saggia se non cadrà nella trappola dell’esca di Washington, che altro rischiare così tanto in palio per le azioni di una figura ospite che è considerata indegna di rischiare le carte più grandi in gioco.

Per ora, Pechino giocherà la pazienza strategica e il gioco del bilanciamento e continuerà a testare le risposte e la determinazione di Taipei.

La visita è stata condannata da coloro che sono allineati a Pechino e da alcuni sostenitori della recinzione, in quanto provocatoria e ingiustificata nell’escalation delle tensioni e dei rischi regionali. Sia per Pechino che per Washington, resta la dura verità che entrambi puntano su questo come l’inizio di una realtà contestuale in evoluzione nel dare loro le carte e le opzioni più alte sul tavolo in futuro. Un’invasione dell’isola su vasta scala o mosse più assertive nella regione in futuro saranno giustificate da Pechino, nel far risalire le radici delle cause a questo, tra le altre, e addossare la colpa agli americani come provocatori. Anche le opzioni di Washington rimangono ampie, ribadendo il chiaro messaggio che è stato inviato sia agli alleati che ai nemici attraverso questa visita che gli ideali e la posizione dell’ordine internazionale basato su regole saranno fermamente preservati e che qualsiasi futura manovra rischiosa intrapresa da Pechino sarà ricevere risposte moralmente giustificabili e basate sul valore nel sostenere i pilastri della democrazia sull’autocrazia.

La garanzia di un supporto integrato e completo rimane il messaggio centrale, in particolare a Taiwan e questo da solo è visto come un obiettivo degno, nonostante i costi del viaggio. È iniziato un nuovo spettro di competizione tattica che richiede, più di minacce e deterrenza per determinare il percorso e lo schema del conflitto, ha bisogno di saggezza e lungimiranza strategica da parte di tutti i giocatori nel giocare sia il gioco corto che quello lungo con sia convenzionali che nuovi strumenti di guerra e di diplomazia.