Quando sia i democratici americani che i repubblicani pensano che qualcosa sia una buona idea, è sicuro scommettere che il loro raro accordo è sulla lotta alla Cina. L’ultimo coro bipartisan in una Washington altrimenti amaramente divisa è il loro tifo comune per la visita del Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan.

A dispetto dei ripetuti avvertimenti di Pechino prima di questa visita, Pelosi ha ora portato a termine il suo proposito. Per Pelosi e i suoi sostenitori, l’argomento per questo viaggio è convincente. Taiwan è vista come una fiorente democrazia che merita il sostegno degli Stati Uniti. La separazione dei poteri nella politica statunitense significa che Pelosi non rappresenta il ramo esecutivo del governo, quindi la Casa Bianca non può dirle cosa fare. Se avesse annullato il viaggio, sarebbe stato come mostrare debolezza e consentire a Pechino di dettare il viaggio di un funzionario statunitense.

Allora perché la Cina non se la prende e si rilassa?

Più di quattro decenni fa, il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto la Repubblica popolare come unico governo legale della Cina, ha riconosciuto la posizione cinese secondo cui Taiwan fa parte della Cina e ha promesso di impegnarsi solo in relazioni non ufficiali con Taiwan. Codificato nel comunicato congiunto del 1979, questo costituisce un asse centrale della politica dell’ ‘Una Cina’, una politica che da allora è servita come base politica per le relazioni USA-Cina.

Secondo in linea alla presidenza, Pelosi non è il tuo funzionario medio degli Stati Uniti. La Cina vede il suo viaggio come una chiara violazione della politica dell’ ‘Una Cina’ ed erode lo status quo politico nello Stretto di Taiwan, cosa che gli Stati Uniti si sarebbero opposti. Eppure, tra le crescenti richieste a Washington di porre fine alla politica ‘obsoleta’ dell’ ‘Una Cina’, gli Stati Uniti hanno buttato fuori dalla finestra la maggior parte dei protocolli per una normale relazione USA-Cina.

Il danneggiamento delle relazioni USA-Cina sulla questione di Taiwan include incidenti come la telefonata dell’ex Presidente eletto Donald Trump con il leader taiwanese Tsai Ing-wen nel 2016, la firma di Trump del Taiwan Travel Act nel 2018 e la visita del segretario alla salute e ai servizi umani Alex Azar a Taiwan nel 2020.

Poi sono arrivate le rivelazioni nel 2021 che il personale militare statunitense aveva addestrato segretamente le forze militari di Taiwan per oltre un anno e che i soldati d’élite di Taiwan si erano recati a Guam per un mese di addestramento al combattimento con i marines statunitensi. Dopo che la Russia sembrava essere impantanata in Ucraina, un funzionario del Pentagono si è vantato che la situazione in Ucraina “convalidava alcuni passi di lunga data che abbiamo intrapreso a Taiwan”.

Aggiungendo più carburante al fuoco, Biden ha promesso di difendere Taiwan se la Cina l’avesse attaccato in tre diverse occasioni, segnando un notevole allontanamento dall’ambiguità strategica di lunga data di Washington. Con l’apparizione di Pelosi a Taiwan, la visita ufficiale di più alto livello in 25 anni, la Cina ha ora tutte le ragioni per temere che gli Stati Uniti abbiano raggiunto un punto di non ritorno nell’incasinare la politica dell’’Una Cina’

Pechino in precedenza aveva registrato il suo dispiacere lanciando avvertimenti contro le cosiddette provocazioni statunitensi o taiwanesi. Dopo che Tsai Ing-wen, incline all’indipendenza, è salito al potere nel 2016, ha iniziato occasionalmente a pilotare aerei vicino all’isola. Tali manovre si sono intensificate dopo la visita di Azar nel 2020 e sono state regolarmente citate dai media occidentali come prova della crescente minaccia della Cina a Taiwan.

Questa spirale di escalation apparentemente senza fine è dove si trovano oggi le relazioni USA-Cina-Taiwan. Nel più ampio contesto dell’acuirsi della rivalità USA-Cina, il grave rischio di incomprensioni strategiche e errori di calcolo militari non è mai stato così alto come oggi. La Cina ha ripetutamente affermato che i suoi militari “non staranno a guardare” se il viaggio di Pelosi fosse andato avanti, ricordando un linguaggio simile usato dalla Cina nell’ottobre 1950 per mettere in guardia contro le truppe statunitensi che attraversavano il 38° parallelo nella penisola coreana. Allora, gli Stati Uniti hanno respinto l’avvertimento. Il resto è storia.

Quando l’aereo di Pelosi è atterrato a Taipei, sembra che i discorsi duri della Cina siano stati poco più di un bluff. Il massimo che potrebbe fare sembra essere rilasciare un’altra dichiarazione per fare una “forte protesta“, dopo i precedenti tentativi di far decollare i caccia attraverso lo Stretto di Taiwan.

Ma sarebbe un errore pensare che una grave crisi sia stata evitata. Per la Cina, questo potrebbe essere un brusco risveglio e un punto di svolta per le relazioni USA-Cina-Taiwan. Insieme alla spinta crescente affinché la NATO si espanda alle porte della Cina, i singoli piccoli ma cumulativi passi da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati stanno spingendo la Cina a una guerra. L’inutile scommessa di Pelosi potrebbe ben ripagare la sua eredità politica personale, ma potrebbe essere ricordata per averci avvicinato di un passo a un catastrofico conflitto militare attraversando incautamente una delle linee rosse più pericolose del mondo.