Taiwan: la ‘nuova normalità’ tra volatilità e deterrenza

Volatilità è forse la parola migliore per descrivere il 2022 di Taiwan. Sebbene le previsioni economiche iniziali prevedessero che Taiwan continuasse la sua forte crescita dal 2021, il tasso di crescita annuale effettivo del PIL di Taiwan – 2,43% – è quasi la metà del 4,42% previsto per il 2022. La crescita effettiva nel quarto trimestre si è contratta dello 0,86%, un raro scostamento del 5% dalla previsione originale di un aumento del 4,94%.

Uno dei motivi alla base di questa volatilità è stato l’indebolimento della domanda nei principali mercati, in particolare nella seconda metà del 2022. Dopo 26 mesi di continua crescita, le esportazioni di Taiwan hanno iniziato a diminuire nel settembre 2022. A dicembre , le esportazioni sono diminuite del 12,1%, segnando la dicembre con il peggior rendimento in 6 anni. L’invasione russa dell’Ucraina ha indubbiamente colpito l’economia globale, con un’inflazione elevata e interruzioni dell’offerta in tutto il mondo. Anche altri fattori minori, tra cui le restrizioni zero-COVID della Cina e l’escalation della guerra tecnologica tra Stati Uniti e Cina, hanno contribuito alla volatilità economica di Taiwan.

Sul fronte politico, il rapporto di Taiwan con la Cina è un’altra fonte di volatilità. Le tensioni sono aumentate nelle relazioni tra le due sponde dello Stretto durante gli ultimi sei anni di amministrazione del Presidente taiwanese Tsai Ing-wen. L’anno 2022 è stato particolarmente instabile, con l’emergere di una ‘nuova normalità’ militare dopo che la Presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha visitato Taiwan nell’agosto 2022 .

In risposta al viaggio di Pelosi, la Cina ha lanciato diverse esercitazioni militari intorno a Taiwan, tra cui il lancio di missili balistici, operazioni congiunte aeronavali che hanno attraversato de facto la linea mediana ed esercitazioni a fuoco vivo vicino al bordo delle acque territoriali di Taiwan. Queste esercitazioni militari limitate nel tempo si sono trasformate rapidamente in incursioni persistenti. La linea mediana dello spazio aereo dello Stretto è stata attraversata quotidianamente da agosto e quattro navi militari cinesi sono stazionate vicino ad aree al di fuori dei quattro principali porti marittimi di Taiwan.

Gli impatti economici a breve termine di questa ‘nuova normalità’ sembrano essere limitati. I dati del governo taiwanese mostrano che gli investimenti privati ​​dovrebbero raggiungere il massimo degli ultimi 27 anni nel 2022, con un aumento dell’85% degli afflussi di investimenti diretti esteri. Tuttavia, gli effetti negativi a lungo termine sulla fiducia delle imprese sono in crescita. Le azioni della Cina, inclusa la segnalazione di un possibile blocco intorno a Taiwan, hanno sollevato le preoccupazioni degli investitori per uno scontro militare. Ciò si è già tradotto nel significativo calo di Taiwan nella classifica globale del rischio di investimento.

Gli impatti diretti di questa ‘nuova normalità’ sono principalmente politici. La visita di Pelosi e la successiva escalation delle tensioni nello Stretto hanno spinto il principale partito di opposizione, il Kuomintang (KMT), a sostenere che il governo è eccessivamente incline a Stati Uniti inaffidabili. Sostengono che gli Stati Uniti stanno solo giocando la ‘carta di Taiwan’ come parte della loro competizione strategica con la Cina e che la dipendenza dagli Stati Uniti è incoerente con l’interesse nazionale di Taiwan.

Un altro sviluppo correlato che sta intensificando il dibattito politico sugli Stati Uniti è la decisione della Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) di aumentare sia i suoi investimenti – da 12 miliardi di dollari a 40 miliardi di dollari entro il 2026 – sia i livelli di produzione tecnologica in Arizona. Alcuni a Taiwan sostengono che la spinta degli Stati Uniti affinché TSMC venga ‘responsabile’ sia dannosa e anticoncorrenziale.

La fondatezza di queste argomentazioni merita un ulteriore esame. Taiwan dovrebbe accogliere tutti i leader e gli amici internazionali che mostrano sostegno attraverso la visita. Nonostante le diverse considerazioni interne, il significato di tali visite e di altri espliciti sostegni è dimostrato dalla guerra in Ucraina. Anche Taiwan e tutti i leader in visita non stanno agendo per cambiare lo status quo attraverso queste visite: la ‘nuova normalità’ attraverso lo stretto dovrebbe essere meglio definita come coercizione della zona grigia.

Invece di discutere se gli Stati Uniti siano degni di fiducia, la questione critica per Taiwan è come scoraggiare la futura coercizione cinese. La deterrenza include sicuramente la riduzione delle provocazioni e la valutazione dell’affidabilità degli alleati, ma limitare la discussione allo scetticismo degli Stati Uniti non è nell’interesse di Taiwan.

Anche il dibattito su TSMC è infondato. TSMC e altri operatori di produzione di chip a Taiwan sono i re nel settore dei chip attraverso la fornitura di servizi professionali di produzione a contratto. Poiché la maggior parte delle aziende fabless con sede negli Stati Uniti, come Apple, AMD, Nvidia e Qualcomm, si affidano ai loro servizi per la commercializzazione dei prodotti, minare TSMC significa minare gli interessi degli Stati Uniti.

La capacità di produzione massima della struttura statunitense di TSMC sarà di 600.000 chip all’anno entro il 2026, che rappresentano solo il 4% circa della produzione totale di TSMC nel 2022. L’impianto in Arizona, così come i piani di diversificazione di TSMC in Giappone e in Europa, è più un programma di diversificazione parziale. Con i principali paesi che si affrettano ad aumentare la propria autonomia dei semiconduttori, Taiwan deve affrontare nuove sfide alla luce della trasformazione della catena di approvvigionamento e della concorrenza globale. Ma queste sfide non sono imputabili a Washington.

Nel 2023, l’economia di Taiwan sarà ancora caratterizzata da una certa volatilità poiché i principali mercati rischiano di entrare in recessione. È probabile che anche lo scetticismo degli Stati Uniti continui mentre la ‘nuova normalità’ di Taiwan deve affrontare nuovi test. Garantire la resilienza economica e sostenere la fiducia degli investitori sarà fondamentale per Taiwan.

Le questioni più importanti per il 2023 sono ridurre il predominio del dibattito politico su un’unica questione e creare consenso su come scoraggiare la coercizione sempre più assertiva della Cina.