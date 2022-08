Il viaggio di Pelosi è stato usato come pretesto necessario da Pechino per avviare le più grandi azioni strategiche e bellicose per forzare le mani di Taiwan con minacce e deterrenza più aspre. Le feroci risposte hanno lo scopo di intimidire e fornire minacce dirette e tattiche coercitive per costringere Taipei ad affrontare la dura realtà che Pechino rimarrà in pieno controllo del suo destino e che Washington può fare tanto solo in termini periodici.

Le più grandi esercitazioni militari con lancio di missili e incursioni di oltre 100 aerei sono tutte orientate come esercitazioni preparatorie e test per potenziali blocchi e invasioni, utilizzando questa piattaforma come la strada più utile per testare le capacità di eseguire l’opzione di invasione completa. I metodi aggressivi saranno considerati il ​​nuovo status quo, che si discosta dalla pressione sostenuta ma controllata e dalle tattiche della zona grigia utilizzate in passato, come si può vedere nella decisione di mantenere le esercitazioni sul posto.

Rimane provocatorio per Pechino prendere questa contromisura in modo sproporzionato, nel rispondere alla visita. Non farà che aumentare i rischi di passi falsi e calcoli errati, che saranno poi esasperati da Pechino per attribuire la colpa a Washington come primo provocatore e giustificare la sua carta morale e sovrana in future potenziali ricadute. Le sei zone assegnate vogliono anche essere un forte messaggio a Taipei che la potenza militare e la capacità di invasione di Pechino non si limitano al solo Stretto di Taiwan.

Segna l’inizio dell’intenzione di Pechino di giustificare le sue nuove norme di maggiori azioni bellicose nel tagliare Taiwan dal resto del mondo, usando mezzi di intimidazione, coercizione e deterrenza diretta. Usando il viaggio di Pelosi come pretesa persistente, ora dà a Pechino mani più libere per organizzare opzioni più complete e più ampie sul tavolo per esercitare una forza considerevole e altre carte per rafforzare il controllo e la presa su Taipei.

Maggiori opzioni sul tavolo rimangono nelle mani di Xi dopo il consolidamento della sua leadership, dove un’invasione dell’isola su vasta scala o mosse più assertive nella regione in futuro saranno giustificate da Pechino, nel rintracciare le radici delle cause a questo, tra l’altro, e daranno la colpa agli americani come provocatori.

Il pericoloso e nuovo gioco tattico giocato da Pechino rischia di ritorcerglisi contro, con Washington e la squadra di contenimento che ora hanno una carta morale più alta nel giustificare le loro controrisposte e nel cementare il loro fervido impegno nella difesa del diritto internazionale e delle norme stabilite, oltre a suscitare maggiore consapevolezza e il sostegno nel quadro e la causa della difesa degli ideali dell’ordine basato su regole e della democrazia nell’opporsi all’autocrazia e al mantra del potere è giusto.

La Cina ha giustificato le sue azioni sulla base delle ‘provocazioni’ degli Stati Uniti e accusando Washington di avere l’intento di cambiare lo status quo, ricorrendo alla carta di Taiwan nel suo contenimento e accerchiamento della Cina. Pechino ha anche affermato con furia e fermezza che sono stati gli Stati Uniti a minare l’adesione internazionale alla sovranità nazionale e all’integrità territoriale istigando la carta di Taiwan, nonostante il fatto che la Repubblica popolare cinese abbia sempre sostenuto che Taiwan rimane una parte inseparabile la RPC e che è sempre stata l’ultima linea rossa.

Le controrisposte presentano una realtà diversa per la Cina. Pechino ha continuamente minato l’ordine basato sulle regole attraverso le sue continue azioni provocatorie e pericolose nella regione e oltre, ignorando le autentiche preoccupazioni e i diritti degli stati colpiti nel proteggere la loro sovranità nazionale e l’integrità territoriale. Tutte le azioni che si ritiene minaccino le strategie e gli interessi di Pechino sono viste come sforzi di contenimento da parte dell’Occidente e inquadrate come narrazioni contro la Cina. Dalle incursioni nella ZEE di altri stati alle tattiche decisamente coercitive per rivendicare territori, gli stati su questa parte delle pressioni e delle minacce di Pechino rimangono costantemente poco attrezzati per difendere la propria sovranità nazionale e integrità territoriale. Sfruttando questo squilibrio sistemico nella parità di potere, Pechino continua ad alzare la posta e ad ampliare il divario ricorrendo ad altri strumenti tattici di utilizzo dell’interdipendenza economica e di vincoli di capitale rischiosi per spingere ulteriormente gli Stati colpiti al livello di risposte attenuate attraverso questo divario e strategia di conquista.

Questi includono anche una maggiore profondità delle misure per influenzare gli affari interni di altri stati attraverso vari canali, dall’influenza dei media all’interferenza politica, come è stato accusato da Canberra e Taipei e da altri stati, nonché lo spionaggio in varie forme, incluso il cyber nel fornire a Pechino un vantaggio critico nelle sue strategie a lungo termine di proiezioni di potere sia soft che hard. Dal prendere di mira specifici gruppi demografici alle istituzioni influenti, la gamma di misure fornisce un vantaggio fondamentale nelle sue strategie a lungo termine di proiezioni di potere sia soft che hard. È stato ottenuto un grande successo, con influenze dominanti e narrazioni anti-occidentali prevalenti in livelli più alti di piattaforme e aperture nel dipingere il quadro della rivalità USA-Cina.

Washington ha anche ripetutamente assicurato a Pechino che non ha intenzione di cambiare lo status quo e si atterrà alla politica concordata, un punto ulteriormente rafforzato dalla stessa Presidente taiwanese Tsai-ing wen insieme a Pelosi durante la loro conferenza stampa congiunta a Taipei, ulteriormente rafforzata da lo stesso messaggio costante e coerente della Casa Bianca. Che Pechino agisca pericolosamente in risposta a questo viaggio sarà quindi visto come un atto di escalation non necessaria e confronto con provocazioni per cambiare la posta in gioco.

I missili sparati durante queste esercitazioni lo scorso fine settimana sono caduti anche sulla ZEE del Giappone, provocando forti risposte diplomatiche e rimproveri da Tokyo e Washington, nonché da altre parti interessate. Il targeting della ZEE giapponese invia anche un duplice messaggio; sottolineando la capacità e la disponibilità della Cina a spingere il Giappone nel gioco su Taiwan e come minaccia indiretta e deterrente per Tokyo nel tenersi fuori dai suoi affari interni nel trattare con Taiwan.

Taiwan è stata oggetto per decenni di tattiche di pressione costante da parte di Pechino, con crescente intensità dall’ascesa al potere di Xi nel 2013. Affinché Pechino ricorra allo stesso approccio dell’uso di mezzi coercitivi per isolare e legare le mani di Taiwan, e per cercare interrompere la partecipazione internazionale di Taiwan, produrrà solo una maggiore resilienza e percezioni e sentimenti rafforzati del popolo taiwanese contro le tattiche di Pechino. Tutti gli sforzi per cambiare l’inclinazione politica e le prospettive della popolazione taiwanese con maggiori incursioni di soft power e interferenza negli affari sociali e politici di Taipei saranno inutili con la pressione schiacciante e le tattiche delle zone grigie imposte. L’escalation delle tensioni dopo la visita è stata saggiamente e strategicamente risposta da Taipei, con un misto di impegno inflessibile per la sua determinazione nel resistere alla sua posizione di lunga data di difendere i suoi diritti e una spinta incrollabile alla protezione della democrazia e all’autodeterminazione dei suoi proprio futuro, così come l’arte della pazienza strategica e dell’ambiguità in cui mantiene ancora lo status quo e la politica passata concordata.

Rimanendo calma e paziente nel suo approccio, Taipei rimane saggia nel non cadere nella trappola di Pechino che l’incita ad agire in modo aggressivo nel difendersi dall’invasione e le provocazioni attraverso le esercitazioni militari che sono principalmente fatte per istigare Taiwan a fare i passi falsi dei primi impegno e posture energiche. Se ciò dovesse accadere e se Taipei dovesse fare gli errori di calcolo nelle risposte, questo sarà colto da Pechino come il pretesto tempestivo per entrare nel suo gioco calcolato di una maggiore contromossa militare e aggressione, mentre esamina le prossime mosse di Taipei. Ulteriori atti di difesa energica e potenziale abbattimento di jet cinesi o primi attacchi da parte di Taipei inviteranno quindi un’invasione o un blocco in piena regola, fornendo a Pechino la necessaria e giusta quantità di giustificazioni morali e sovrane a questa mossa e indicando i taiwanesi come il quelli che per primi infrangono le norme e le politiche convenzionali. Dipingendo se stessi come vittime e coloro che non hanno altra scelta che impedire quella mossa unilaterale, correggere i torti, portare la pace nell’isola e nella regione e difendere la sovranità ultima della Repubblica popolare cinese, sarà finalmente un’invasione totale convalidata nel giustificare la loro mossa.

Il gioco d’attesa di Taiwan, rafforzando la sua strategia di porcospino e l’approccio di difesa totale del concetto di difesa generale (ODC) nel sfruttare al massimo il conflitto asimmetrico, aumenterà ulteriormente il vantaggio di precisione dell’isola e gli elementi di capacità di sorpresa. In una realtà limitata dalle risorse nel resistere all’enorme volume militare dell’EPL, l’ODC fornirà la stabilità nella strategia di difesa di Taipei di scoraggiare ed evitare i conflitti come prima barriera e, se fallisce, per vincere la guerra e negare l’obiettivo dell’EPL di un’eventuale acquisizione. Il primo concetto no-strike fornirà anche maggiori basi per Taipei in una resilienza difensiva più preparata e anticipata e un percorso per sconfiggere le prime prime incursioni. Inviterà Pechino a un atteggiamento rischioso e non provato e si avventurerà nel conflitto con i primi passi falsi strategici e perdendo il morale.

Altri attori hanno esercitato la moderazione nell’evitare l’escalation e il peggioramento delle tensioni in questa saga, ricorrendo all’impegno diplomatico e facendo la loro parte nell’attenuare i rischi di errori di calcolo derivanti dalle intense pressioni e dai metodi di sferragliare le sciabole di Pechino. Tokyo e Washington sono state sagge e strategiche nel non suscitare ulteriori tensioni ed errori di calcolo nelle loro risposte, e la Cina è obbligata a fare la sua parte come attore maturo nella regione. Pechino dovrebbe essere abbastanza saggia nel rendersi conto dell’impatto delle sue mosse e nel riorientare le sue strategie utilizzando queste risposte dure alla visita di Pelosi come vantaggio tattico e strategico nel gioco a medio raggio, che rischierà un maggiore ritorno di fiamma.