Taiwan: l’impatto delle relazioni attraverso lo Stretto sulla politica locale

Taiwan è nell’occhio di una tempesta geopolitica, con una maggiore attività militare nelle sue vicinanze, principalmente cinese. Ciò fa seguito a una rara visita ad alto livello di funzionari statunitensi il 2 agosto, guidata da Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il panorama politico interno di Taiwan si sta rapidamente avvicinando a un potenziale punto di svolta in mezzo a queste dinamiche, con le imminenti elezioni locali.

Questo commento sostiene che le prossime elezioni, nonostante siano concorsi locali, intrecceranno questioni di sicurezza e strategiche più ampie. Le accresciute tensioni attraverso lo Stretto avranno un impatto sul panorama politico locale di Taiwan. Il Partito Democratico Progressista (DPP) al governo deve affrontare un destino misto. La sua posizione forte sulla sicurezza nazionale aiuterà a consolidare il suo sostegno tra i giovani. La guerra economica della Cina, tuttavia, potrebbe danneggiare la popolarità del DPP tra alcune sezioni di elettori. Nel frattempo, sembra improbabile che l’opposizione Kuomintang (KMT) riesca a ricreare la sua forte performance elettorale del 2018. Il KMT potrebbe anche perdere un po’ di sostegno a causa delle contraddizioni interne sui legami che attraversano lo Stretto. Il principale beneficiario sarà probabilmente il sindaco in carica di Taipei, Ko Wen-je e il suo Partito popolare di Taiwan (TPP) di tre anni.

Le elezioni taiwanesi sono state solitamente disputate quasi esclusivamente su questioni locali, con poca attenzione alla politica estera, o alla Cina in particolare. L’attuale stato di attraversamento dello Stretto, tuttavia, questa volta getterà un’ombra, in almeno due modi. In primo luogo, la posizione di vari partiti nei confronti delle relazioni con la Cina avrà un impatto sulle percezioni degli elettori. In secondo luogo, le crescenti tattiche coercitive della Cina contro Taiwan nel regno non militare, in particolare i recenti divieti di esportazione , avranno un impatto politico. Inoltre, l’esito delle elezioni fornirà preziosi indizi sulla traiettoria futura del panorama politico e delle scelte di politica estera di Taiwan.

Il giorno delle votazioni, il 26 novembre 2022, la popolazione votante di Taiwan di circa 19 milioni di persone sceglierà tra oltre 10.000 candidati, dai sindaci ai consiglieri distrettuali. Tra questi i più significativi sono le elezioni in sei comuni speciali che insieme costituiscono più del 70 per cento della popolazione totale. Il DPP, che guida la Pan-Green Coalition, domina due di questi: Tainan e Kaohsiung. Il KMT, che ha governato Taiwan dal 1948 al 1987 come stato a partito unico e attualmente guida la Pan-Green Coalition, controlla Nuova Taipei e Taichung. La battaglia più vicina è prevista nelle aree metropolitane di Taoyuan e nella capitale, Taipei, entrambe caratterizzate almeno da una gara a tre.

Nell’importantissimo Taipei, il cui sindaco è spesso diventato presidente di Taiwan, il DPP ha schierato Chen Shih-chung, che ha recentemente rassegnato le dimissioni da Ministro della Salute taiwanese ed è accreditato di aver gestito efficacemente la pandemia di COVID-19. Chiang Wan-an, il pronipote di Chiang Kai-shek, è il candidato del KMT. Il terzo candidato è Vivian Huang, un’indipendente sostenuta da Ko Wen-je.

Da quando è entrata in carica, nel 2016, la Presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen e il suo partito,il DPP, sono stati fermamente favorevoli al rafforzamento della democrazia di Taiwan, all’aumento del suo profilo internazionale e alla resistenza alla coercizione cinese. Il partito gode di un sostegno esemplare tra i giovani. Negli ultimi anni, i giovani taiwanesi hanno gravitato verso un’identità esclusivamente taiwanese, in contrapposizione a un’identità doppia o cinese. La Presidente ha mantenuto la sua popolarità nonostante le sfide significative che vanno dalla pandemia alla Cina. È probabile che l’attuale inasprimento delle tensioni con la Cina rivendichi l’insistenza del DPP sull’aumento delle capacità di difesa e dei legami diplomatici, in particolare le relazioni con gli Stati Uniti.

Il DPP trae vantaggio dalla sua chiara posizione sulle relazioni attraverso lo Stretto, non è immune da altre sfide. Una sconfitta a Taipei influenzerà sicuramente la posizione di Tsai e la sua politica cinese. Inoltre, le crescenti restrizioni cinesi alle esportazioni alimentari hanno iniziato ad avere un impatto negativo sul settore agricolo di Taiwan. I pescatori di Taiwan stavano già subendo un divieto cinese imposto all’inizio di giugno. Il fatto che la Cina prenda di mira i settori che colpiscono settori considerevoli di persone all’interno di Taiwan potrebbe creare sfide politiche per il DPP. Le tattiche della zona grigia di Pechino di guerra informatica e campagne di disinformazione aggraveranno ulteriormente questi problemi.

Il KMT ha tradizionalmente sostenuto legami cordiali con la Cina. La storia del partito risale a oltre un secolo ed è radicata nella terraferma. Ha cercato di posizionarsi come la forza politica più ‘matura’ in grado di gestire meglio i legami attraverso lo Stretto. Più recentemente, tuttavia, il KMT ha compiuto sforzi per liberarsi della sua immagine di ‘pro-Cina‘ agli occhi dei giovani elettori, specialmente sotto l’attuale Presidente del partito, Zhu Lilun (Eric Chu). Ciò include la reiterazione dell’eredità anticomunista del KMT e le buone relazioni con gli Stati Uniti.

La prospettiva del KMT, tuttavia, è ostacolata da contraddizioni. Ciò è stato illustrato di recente quando il vicepresidente del partito Xia Liyan (Andrew Hsia) ha compiuto un viaggio nella terraferma tra le esercitazioni militari senza precedenti della Cina che circondano Taiwan. La visita di Liyan ha suscitato dure critiche, anche da parte del Consiglio per gli affari continentali, la principale agenzia governativa di Taiwan che sovrintende alle politiche sullo Stretto. Inoltre, molti all’interno del partito continuano a mantenere le vecchie posizioni, in particolare rispettando il consenso del 1992, che è diventato molto impopolare tra il pubblico taiwanese.

La terza forza politica che sta guadagnando importanza è Ko Wen-je e il suo TPP. Ko ha pubblicamente riconosciuto i suoi preparativi per contestare le elezioni presidenziali del 2024. È salito al potere per la prima volta nel 2014 come indipendente con il sostegno del DPP, ma i due sono andati in pezzi prima delle elezioni del sindaco del 2018. È stato costantemente popolare durante i suoi due mandati come sindaco di Taipei. In virtù del suo ufficio di occupazione a Taipei, Ko ha ricevuto più interesse per il discorso pubblico nazionale rispetto ad altri leader locali in tutta Taiwan. Finora è riuscito a evitare di assumere posizioni forti sui legami attraverso lo Stretto e sulla politica estera in generale. I suoi commenti del giugno di quest’anno in cui proponeva un ponte per collegare le isole di Kinmen, la periferia di Taiwan, con la città portuale di Xiamen, sulla terraferma, hanno tuttavia suscitato polemiche. È stato anche criticato su alcuni altre questioni, con i suoi detrattori che lo accusano di ignorare i problemi di sicurezza nazionale.

Tuttavia, Ko ha alcuni chiari vantaggi rispetto al KMT nel guidare un partito appena formato senza alcuna eredità, buona o cattiva. Ha costruito la sua immagine in gran parte su questioni di governance locale, consentendo al suo partito di adattarsi in modo creativo all’evoluzione della situazione attraverso lo Stretto in futuro. Ciò contrasta con il limitato spazio di manovra del KMT in politica estera.

Sebbene il KMT non diventi irrilevante, le elezioni locali potrebbero rappresentare l’inizio di una scivolata al ribasso. È improbabile che il KMT ricrei il suo forte spettacolo del 2018, in cui ha vinto 15 seggi di capi di governo locali su 21 in tutta Taiwan. Se una prestazione debole si unisce a una vittoria di Huang a Taipei, l’opposizione inizierà a occupare molto più spazio nel panorama politico di Taiwan. Aumenterà notevolmente le prospettive di Ko Wen-je come principale contendente presidenziale nel 2024.

Nel frattempo, l’amministrazione Tsai deve gestire le ricadute politiche delle tattiche di coercizione economica di Pechino. La decisione di Taiwan di revocare le restrizioni di viaggio indotte dalla pandemia è un passo nella giusta direzione, poiché queste restrizioni hanno influenzato gli arrivi di turisti e hanno ostacolato il commercio con i mercati esteri.