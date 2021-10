La riunificazione di Taiwan alla Cina «è storicamente inevitabile e sarà realizzata»: lo ha assicurato, pochi giorni fa, a chiare lettere il Presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un discorso trasmesso in tv dalla Grande Sala del Popolo di Tienanmen dopo aver inviato a inizio ottobre stormi di aerei da guerra (oltre 150) dell’Esercito popolare di liberazione intorno all’isola, nella Zona di identificazione della difesa aerea (Adiz).

«La riunificazione attraverso mezzi pacifici è quella migliore per gli interessi della nazione cinese, compresi i compatrioti taiwanesi» e «coloro che dimenticano le loro origini, tradiscono la madrepatria e cercano di dividere il Paese non faranno una bella fine, saranno disprezzati dal popolo e condannati dalla storia», ha sottolineato il leader cinese che già in passato aveva proclamato la «missione storica» e «impegno irremovibile» riportare sotto il controllo del governo comunista l’isola dove nel 1949 si rifugiarono i nazionalisti Kuomintang di Chiang Kai-shek sconfitti nella guerra civile dall’Armata rossa di Mao.

La riunificazione fa parte della sua promessa di «rinnovamento della nazione cinese», ma va detto che il discorso che Xi Jinping ha pronunciato era destinato a celebrare i 110 anni della rivoluzione ispirata da Sun Yat-sen, che nel 1911 rovesciò l’ultimo imperatore della dinastia Qing fondando la Repubblica di Cina, una giornata di orgoglio nazionale, da una parte e dall’altra dello Stretto. Xi ha invocato l’eredità del primo leader rivoluzionario Sun Yat-sen, che fondò il Kuomintang, e questo può essere letto come un segnale di rispetto nei confronti di Taiwan dove si ritirò il Kuomintang scacciato dal resto della Cina,

Proprio il Kuomintang, il partito conservatore all’opposizione a Taiwan, intende rilanciare il dialogo con la Cina continentale. Lo ha affermato Eric Chu Li-lun, eletto due settimane fa alla guida della forza politica con il 46 per cento dei voti. Il Kuomintang contenderà il controllo dell’isola al Partito democratico progressista (DPP), attualmente al potere con la presidente Tsai Ing-wen, in occasione delle elezioni amministrative del 2022 e le presidenziali e legislative del 2024. Ex sindaco di Nuova Taipei e già presidente del partito dal 2015 al 2016, il 60enne Chu aveva annunciato la propria candidatura politica il 2 agosto scorso, manifestando l’intenzione di condurre una riforma interna al partito, riprendere i colloqui con la Cina continentale e ampliare la presenza di Taiwan nell’arena internazionale. Durante un dibattito ospitato a Taipei il 18 settembre, Chu e Johnny Chang, presidente uscente e suo principale avversario in questa tornata elettorale, si erano scontrati in merito alla posizione che il governo di Taiwan avrebbe dovuto tenere nei confronti di Pechino. In quell’occasione, Chang, fervente sostenitore dell’unificazione con la Cina, era stato criticato da Chu per aver proposto un accordo di pace tra il Kmt e il governo di Pechino ed era stato invitato a “prendere maggiormente in considerazione l’opinione della società taiwanese” se avesse voluto guidare il Kuomintang. “Il principio guida per condurre le relazioni attraverso lo stretto dovrebbe essere quello di cercare un terreno comune, mettendo da parte le differenze”, aveva aggiunto Chu, manifestando anche l’intenzione di bilanciare anche i legami con gli Stati Uniti in caso di elezione.

Riuscirà in questo ‘equlibrismo’? Questa settimana il ministro della Difesa taiwanese ha dato l’allarme sui preparativi di attacco cinese, ammonendo che nel 2025 Pechino avrà la capacità per tentare l’invasione; la Presidente Tsai Ing-wen ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché eviti la «catastrofe della caduta di Taiwan in mano cinese», ma ha ribadito che spetta ai taiwanesi decidere il proprio destino. A detta del ‘Wall Street Journal’, tuttavia, da oltre un anno una trentina di soldati delle operazioni speciali e alcune unità di supporto sono di stanza a Taiwan per fornire addestramento militare alle forze di terra; inoltre, i Marines stanno lavorando con le forze navali di Taiwan in “addestramento di piccole imbarcazioni”.

Come si regolerà il Kuomintang di Eric Chu? Come potrà applicare il proposito di una maggiore equidistanza tra Washington e Pechino? Lo abbiamo chiesto a Ross Darrell Feingold, esperto di stanza a Taipei.

Nel pieno delle tensioni tra Taipei e Pechino, il partito nazionalista Kuomintang ha eletto Eric Chu alla leadership. Come giudica il dato dell’affluenza al 50,71%, 14,86 punti percentuali in più rispetto alle elezioni suppletive della presidenza del KMT del 2020, in cui Chiang sconfisse il suo avversario, l’ex sindaco di Taipei Hau Lung-bin, vincendo circa i due terzi dei voti?

Non sorprende che le elezioni suppletive della leadership nel 2020 abbiano avuto una bassa affluenza alle urne (limitata ai membri del partito in regola). Le elezioni dei leader del partito, sia a Taiwan che altrove, in genere attireranno solo i membri del partito più fedeli e attivi al voto, e un’elezione suppletiva per riempire il tempo rimanente su un mandato attirerà un’affluenza ancora inferiore. Le elezioni suppletive di marzo 2020 sono state poco dopo i risultati disastrosi del partito nelle elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2020, quindi i membri del partito erano particolarmente poco entusiasti in quel momento. Il Kuomintang dovrebbe preoccuparsi che l’affluenza alle urne nel 2021 sia stata inferiore all’affluenza alle urne per le elezioni regolari del 2017 (non su elezioni suppletive) del presidente, che è stata del 58%.

Come valuta la vittoria di Eric Chu che ha conquistato il 46% dei 188 mila voti? Secondo molti osservatori, il ritorno di Chu, dopo otto anni e mezzo, è segno che il Kuomintang ha voluto puntare sull’establishment, sull’’usato-sicuro’ e poter prendere tempo, senza strappi. Sei d’accordo?

Eric Chu è stato per breve tempo presidente del partito nel 2015 e nel 2016; è diventato presidente del partito in un’elezione suppletiva nel gennaio 2015 dopo i disastrosi risultati del Kuomintang nelle elezioni locali del novembre 2014. Più tardi nel 2015 è diventato il candidato presidenziale del Kuomintang alle elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2016 (sostituendo il candidato del partito che molti leader di partito ritenevano certo avrebbe perso) ma poi ha perso le elezioni presidenziali e si è dimesso dopo i disastrosi risultati del Kuomintang nel gennaio 2016 elezioni nazionali e legislative. Rispetto al presidente uscente del partito Johnny Chiang Chi-chen che non sembrava ispirare molto entusiasmo tra i membri del partito o personalità influenti del partito, e Chang Ya-chung, un candidato che ispira entusiasmo ma percepito come troppo favorevole all’unificazione con la Cina, Chu era considerata la scelta più sicura tra i candidati. Una cosa interessante da notare è che fino agli ultimi giorni della campagna, molti detentori di cariche del Kuomintang eletti (in consigli comunali, consigli di contea, sindaci, magistrati di contea o legislatori nella legislatura di Taiwan) o altre personalità influenti del Kuomintang (come i candidati precedenti o ex detentori di incarichi governativi eletti o nominati) erano riluttanti a sostenere qualsiasi candidato. Fu solo quando Chang Ya-chung ebbe un’ondata di sostegno che l'”establishment” del Kuomintang appoggiò Chu con più entusiasmo e pubblicamente.

Quali punti del suo programma politico hanno favorito Chu?

In generale, l’attrazione principale di Chu per i membri del Kuomintang che hanno votato per lui è che la sua politica cinese è quella di sostenere il “92 Consenso” in base al quale Cina e Taiwan concordano sull’esistenza di una Cina, ma ciascuna parte può definirla in modo diverso (per la Cina, il Repubblica di Cina e, per Taiwan, Repubblica di Cina). Questa era la politica dell’ex presidente Ma Ying-jeou dal 2008 al 2016, che facilita l’interazione da governo a governo tra Cina e Taiwan e la stipula di accordi su varie questioni, tra cui il commercio e altre aree. Gli elettori del Kuomintang tendono a credere che questa formula del “92 consenso” sia un modo appropriato per Taiwan di gestire le sue relazioni con la Cina. Va notato che l’attuale governo del presidente del Partito Democratico Progressista Tsai Ing-wen, che controlla anche la maggioranza nella legislatura di Taiwan, lo Yuan legislativo, contesta l’esistenza di tale consenso e, inoltre, sosterrà che la Cina si è allontanata dal consenso originale modificandolo nel corso degli anni per essere più simile a una formula in base alla quale Taiwan diventa una sottoarea della Repubblica popolare cinese piuttosto che una formula per due parti per trattare l’una con l’altra alla pari. Chu ha anche mostrato la volontà di criticare il Partito Democratico Progressista al governo, che, ovviamente, per un leader di un partito di opposizione è una parte importante del lavoro. Resta da vedere se lo farà con l’energia che gli elettori del Kuomintang vogliono che faccia.

Perché Chang, molto vicino a Han Kuo-yu che fu sconfitto da Tsai Ing-wen nel 2020, è stato sconfitto? Troppo filocinese?

Chang Ya-chung, professore di scienze politiche presso la principale università di Taiwan, la National Taiwan University, è da anni una figura pubblica a Taiwan, sia nei media che nella politica. Le sue opinioni sulla relazione di Taiwan con la Cina, o su quale dovrebbe essere la relazione di Taiwan con la Cina, sono incoerenti con l’opinione pubblica al riguardo. Il suo sostegno agli accordi politici con la Cina, sotto forma di accordi di non aggressione o altri contenuti, non è al momento favorito dal pubblico di Taiwan. Il fatto che gli elettori nel 2016 e nel 2020 abbiano eletto a stragrande maggioranza Tsai e abbiano dato la maggioranza legislativa al Partito Democratico Progressista dimostra che gli elettori di Taiwan sono cauti nei confronti dell’impegno con la Cina.

La vittoria di Chu e la sconfitta di Chang è stata una scelta dettata dalla fallimentare candidatura di Han Kuo-yu, l’ex sindaco di Kaohsiung che aveva sperato di battere Tsai coi suoi toni populisti e che in molti ritengono vicino a Chang. Che ne pensa?

Han Kuo-yu, nonostante la sua retorica populista a volte, ha anche sostenuto il ritorno al “92 Consensus” come base delle relazioni Taiwan-Cina. A questo proposito la sua politica cinese era probabilmente più vicina a ciò che la maggior parte dei politici del Kuomintang e degli elettori del Kuomintang sostengono, e non è la stessa della volontà di Chang Ya-chung di negoziare e stipulare con la Cina accordi sulle relazioni politiche tra Taiwan e la Cina. Sfortunatamente per Han Kuo-yu, il Partito Democratico Progressista ha fatto un ottimo lavoro nel descrivere agli elettori le opinioni di Han sulla relazione con la Cina, e in ogni elezione, se l’avversario di un candidato crea la comprensione pubblica delle opinioni del candidato, piuttosto che il candidato se stesso, allora quel candidato rischia di perdere le elezioni.

Chang aveva dichiarato di essere in grado di facilitare le donazioni di vaccini in un momento di carenza globale e di essere in grado di produrre 5 milioni di dollari per il KMT durante un periodo in cui il partito è a corto di fondi a causa dell’indagine del DPP al potere sui beni del partito trattenuti dal periodo autoritario. Alcuni si erano chiesti se Chang fosse sostenuto dal Partito Comunista Cinese (PCC). Questo sospetto, secondo te, ha influito nella sconfitta di Chang?

Chang ha cercato di condurre uno sforzo per procurarsi vaccini tramite negoziati con una società cinese che ha i diritti di distribuzione del vaccino Biontech per Cina, Hong Kong e Taiwan. Ironia della sorte, il governo inizialmente si è opposto a questo, ma in mezzo a un’ondata di casi COVID-19 e decessi a Taiwan a maggio e giugno, il governo ha quindi permesso ad altre organizzazioni non governative di fare sostanzialmente la stessa cosa che Chang aveva proposto! Chang ha anche discusso della sua capacità di raccogliere fondi per il Kuomintang in passato, e ci sono state alcune controversie su questo problema durante le ultime settimane della campagna elettorale del presidente, anche se alla fine questo è stato probabilmente irrilevante per la maggior parte dei membri del Kuomintang che hanno votato. È improbabile che Chang Ya-chung sia stato sostenuto dal Partito comunista cinese (o abbia ricevuto alcun sostegno da esso). Sebbene vengano spesso fatte accuse sui rapporti con la Cina che i politici di Taiwan hanno (se quei politici si oppongono all’indipendenza di Taiwan), in realtà raramente ci sono prove di ciò. Invece, il fatto è che Chang Ya-chung crede sinceramente che non solo Taiwan faccia parte della Cina, ma che sia disposto a stipulare accordi con la Cina sulle relazioni Cina-Taiwan, e si oppone alla creazione su Taiwan di un nuovo paese ( spesso indicato come “indipendenza di Taiwan”). A questo proposito dobbiamo tenere a mente che il punto di vista di Chang su questi temi non è insolito a Taiwan. È il punto di vista minoritario e il numero di persone che condividono questo punto di vista minoritario si sta rapidamente riducendo, ma sarebbe un errore pensare che il suo punto di vista derivi da una relazione inappropriata che ha con la Cina piuttosto che derivi dalle sue convinzioni personali al riguardo.

Il fattore identitario è stato centrale in queste elezioni del KMT: secondo l’ultima rilevazione della National Chengchi University, i taiwanesi, per il 67%, si sentano sempre di più solo taiwanesi e quasi per niente solo ‘cinesi’ (1,8%) contro il 27,9% che si sente sia “taiwanese” sia “cinese”). Perché questo dato ha penalizzato Chang ed ha favorito Chu?

Con la crescente riluttanza del pubblico di Taiwan, compresi gli elettori del Kuomintang, a stipulare accordi politici con la Cina, il punto di vista di Chang sul rapporto tra Cina e Taiwan era semplicemente troppo incoerente con la maggioranza, compresi gli elettori del Kuomintang. Tuttavia, dovremmo tenere presente che i risultati del sondaggio sull’identità sono una questione diversa dalla percentuale di persone a Taiwan che sostengono l'”indipendenza di Taiwan” o desiderano mantenere lo status quo (un paese chiamato Repubblica di Cina). Il 42,87% degli elettori che hanno votato per Han Kuo-yu e James Soong Chu-yu (che ha anche sostenuto il “92 Consensus”) nelle elezioni presidenziali del 2020 indica un “pavimento” di elettori a Taiwan che si oppongono ancora all’indipendenza di Taiwan. Certamente alcuni elettori di Tsai sostengono anche lo “status quo” e la considerano la migliore candidata per salvaguardare lo status quo e la sicurezza di Taiwan. In definitiva, la volontà di Chang di stipulare accordi con la Cina è stata vista come un passo troppo lungo nella direzione di rendere Taiwan una sottoarea della Repubblica popolare cinese, ed era inaccettabile anche per la pluralità degli elettori del Kuomintang nelle recenti elezioni del presidente.

Da questo punto di vista, pensi che la scelta di Chu si spiega anche col fatto che l’essere considerato l’unico interlocutore politico di Pechino a Formosa, che una volta era un vantaggio ora sembra diventato uno svantaggio? Sei d’accordo?

Resta da vedere quanta interazione il governo cinese voglia avere con Chu e il Kuomintang. Allo stesso tempo, resta anche da vedere quanta interazione Chu e il Kuomintang desiderano avere con la Cina, il suo governo e il Partito Comunista. In precedenza il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang avevano una piattaforma per gli incontri da partito a partito, ma tale non sembra più accettabile per il pubblico di Taiwan. Per la Cina, la sconfitta elettorale del Kuomintang nel 2016 e nel 2020 ha indicato che il Kuomintang non è stato in grado di convincere gli elettori a sostenere la continuazione del “92 Consensus” come base di Taiwan per le relazioni con la Cina. In altre parole, proprio come gli elettori di Taiwan hanno perso fiducia nel Kuomintang, potrebbe averlo fatto anche la Cina. Se Chu può colmare questo divario tra le aspettative degli elettori di Taiwan e le aspettative della Cina, è una delle tante sfide di Chu.

La scelta di Chu va nella direzione di una maggiore ‘taiwanesizzazione’?

La “taiwanizzazione” o la “localizzazione” del Kuomintang resta una sfida per il partito. Per cominciare, il suo nome completo rimane il “Partito nazionalista cinese”, e i leader del partito e i politici eletti del Kuomintang sono riluttanti a cambiarlo. Questo particolare problema rende facile essere attaccati dal Partito Democratico Progressista, tuttavia, per il pubblico questo problema non è importante; molte organizzazioni a Taiwan (inclusa la compagnia aerea nazionale, “China Airlines”) hanno ancora “China” nel nome. Ancora più importante è se il sostegno del Kuomintang al “92 Consensus” e l’opposizione all’indipendenza di Taiwan siano una formula vincente per gli elettori nelle prossime elezioni. Spetterà a Chu convincere gli elettori di questo.

C’è chi nel partito pensava che Chang Ya-chung “avrebbe spaccato il partito”. Lei è d’accordo? E con Chu il KMT sarà più unito?

C’era molta speculazione sul fatto che se Chang Ya-chung avesse vinto le elezioni suppletive del presidente, alcuni politici del Kuomintang avrebbero lasciato il partito e sarebbero diventati indipendenti o si sarebbero uniti al “Partito del popolo di Taiwan” del sindaco della città di Taipei Ko Wen-je, un partito che potrebbe futuro essere la casa per elettori o politici che considerano il Partito Democratico Progressista troppo aggressivo sull’“indipendenza di Taiwan”, ma il Kuomintang troppo associato alla Cina. Fortunatamente per il Kuomintang, per ora non deve occuparsi di questo problema. Ma il morbido sostegno di Chu nelle elezioni suppletive del presidente era ovvio per la società di Taiwan, e ora ha la sfida di creare entusiasmo per la sua leadership e le politiche del partito sia sulle questioni cinesi che su quelle non cinesi.

“Riapriremo un canale di comunicazione con Pechino”, ha affermato nel suo discorso di vittoria Chu, che nel 2015 incontrò Xi Jinping. Con Chu, come cambierà la posizione del Kuomintang rispetto alla Cina con la quale, nelle ultime settimane, si sono accese le tensioni? E cosa ne sarà del Consenso del 1992 visto che un sondaggio del 2020 del Consiglio per gli affari continentali di Taiwan ha rilevato che l’84% degli intervistati riteneva che le relazioni attraverso lo stretto dovrebbero avvenire ‘senza precondizioni politiche’? Aumenterà la ricerca di dialogo?

Con l’opinione pubblica diffidente nei confronti del “92 Consensus”, in particolare data la preoccupazione che la versione cinese del “92 Consensus” sia più limitata nel consentire a Taiwan lo spazio per la partecipazione internazionale e soprattutto all’indomani degli eventi a Hong Kong, resta da vedere se Chu può convincere il pubblico che l’interazione (nella sua veste di presidente del Kuomintang) con la Cina è produttiva in questo momento. Allo stesso modo, per la Cina, potrebbe non essere d’accordo su come Chu descrive il “92 Consenso”. Non c’è un periodo di luna di miele per Chu offerto dalla Cina, ma dovremmo prestare attenzione a qualsiasi flessibilità nella descrizione della Cina del “92 Consensus” nelle prossime settimane e mesi in modo da creare un po’ di spazio per Chu per convincere il pubblico che è appropriato per lui a impegnarsi direttamente con la Cina. Alcuni osservatori a Taiwan hanno ritenuto che il discorso di Xi Jinping del 9 ottobre 2021 abbia lasciato un po’ di spazio a Chu e al Kuomintang; almeno, Xi ha menzionato il “92 Consensus” piuttosto che ometterlo. Tuttavia, quando Xi dice anche “Un Paese, Due Sistemi”, a cui il Kuomintang si è sempre opposto come formula per le relazioni Cina-Taiwan, mette Chu in una posizione difficile.

Chu aveva dichiarato che intendeva aprire un ufficio del KMT a Washington, D.C. in modo che gli Stati Uniti potessero conoscere anche la posizione del KMT oltre a quella del DPP (che ha un ufficio dal 2013). Tuttavia, Chu ha sostenuto di voler riequilibrare le relazioni di Taiwan, troppo sbilanciate (secondo lui) verso gli USA rispetto alla Cina. Quale sarà il rapporto tra KMT e USA? Cosa pensano a Washington del KMT guidato da Chu?

Il DPP ha mantenuto il suo ufficio a Washington DC in modo coerente dal 19902, anche quando il DPP aveva precedentemente ricoperto la presidenza dal 2000 al 2008. Il Kuomintang ha avuto un ufficio per parte del periodo tra il 2000 e il 2008, ma poi ha chiuso dopo aver assunto la presidenza presidenza nel 2008. La sfida che Chu ha per questo ufficio è in primo luogo, il Kuomintang deve avere posizioni chiare sulle questioni (e soprattutto sulle relazioni di Taiwan con la Cina), in secondo luogo, deve esserci un pubblico (funzionari del governo degli Stati Uniti, politici, studiosi ) che vogliono ascoltare quel messaggio (e al momento, a causa della popolarità di Tsai negli Stati Uniti, non c’è un pubblico simile), e terzo, inviare le persone giuste al personale dell’ufficio.

Con Eric Chu sarà più facile per il Kuomintang ritrovare la vocazione maggioritaria?

Il sostegno pubblico al Kuomintang rimane debole. Chu dovrà articolare politiche non solo sulla Cina ma anche su altre questioni. C’è spazio per la speranza però; anche se il Kuomintang ha ottenuto scarsi risultati nelle elezioni presidenziali e legislative del 2016, ha ottenuto buoni risultati nelle elezioni locali del novembre 2018 a causa dell’insoddisfazione pubblica per l’attuazione delle politiche da parte del presidente Tsai e della sua squadra durante i suoi primi 18 mesi in carica. È possibile che questa storia possa ripetersi nelle elezioni locali del novembre 2022. Tuttavia, ciò non significa che il Kuomintang andrà bene alle elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2024.

Cosa non è piaciuto dell’uscente Presidente Johnny Chiang? Perché il suo processo di riforma non è partito?

L’ex presidente del partito Chiang è subentrato in un momento difficile (dopo i disastrosi risultati delle elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2020) ma non ha suscitato entusiasmo tra i membri del partito o il pubblico. Ha detto che avrebbe proseguito le riforme alla struttura interna del partito e alla sua politica cinese, ma per la maggior parte ha mantenuto la continuità. Alcuni elettori del Kuomintang hanno anche ritenuto che non fosse sufficientemente aggressivo nel criticare le politiche dell’amministrazione Tsai su varie questioni, comprese le questioni non cinesi.

Solo il 3% dei membri del partito sono sotto i 40 anni. Questo aspetto ha favorito sulla vittoria di Chu? E cambierà qualcosa dal punto di vista generazionale?

Chu ha vinto grazie a un numero sufficiente di membri del partito che hanno votato nelle elezioni suppletive del presidente, ritenendo che le opinioni di Chang Ya-chung fossero troppo incoerenti con le opinioni degli elettori di Taiwan e della società in generale. Sebbene Chu (e l’ex presidente Johnny Chiang Chi-chen) parlino spesso di convincere gli elettori più giovani a unirsi al partito oa votare per il partito, il divario di entusiasmo tra gli elettori più giovani e il Kuomintang è enorme. Chu ha costruito delle aspettative, ha un metodo per connettersi con gli elettori più giovani, che sarà difficile per lui soddisfare.

Xi Jinping ha subito inviato una lettera di congratulazioni al vincitore Chu. Come vede Pechino il Kuomintang guidato da Chu?

Chu ha risposto al messaggio di congratulazioni di Xi e questa è stata principalmente una ripetizione di quando Chu è diventato presidente del partito nel 2015. XI ha inviato un messaggio di congratulazioni e Chu ha risposto. Ciò è avvenuto anche per il nuovo presidente del Kuomintang nel 2016 e 2017, ma non per Johnny Chiang Chi-chen nel 2020, quando Xi non ha inviato un messaggio di congratulazioni. Non è chiaro per ora, a parte la citazione a “92 Consensus”, come Chu vedrà la Cina. Ad esempio, sottolineerà la Cina come un’importante destinazione di esportazione per Taiwan? Discuterà di temi su cui guarda anche la comunità internazionale come Hong Kong e Xinjiang? Che dire delle azioni militari della Cina come volare nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan o delle minacce di usare la forza che appaiono nei media cinesi? Chu dovrà affrontare presto questi problemi, perché il Partito Democratico Progressista sta già criticando Chu per essere troppo amichevole con la Cina.

Chu ha dichiarato di voler riaccogliere alcuni fuoriusciti dal partito come Thierry Gou. Perché?

Quando si tratta del magnate della tecnologia Terry Kuo, non solo Kuo ha il potenziale per donare denaro al Kuomintang che ha già fatto in precedenza, ma Chu vuole mitigare il rischio che Kuo correrà di nuovo per la presidenza. Sia Kuo che Chu hanno perso le primarie presidenziali del Kuomintang nel 2019 e Chu, che ha aspirazioni presidenziali, non vuole che Kuo si candidi alle primarie del Kuomintang o come terzo candidato/candidato indipendente.

Ancora presto per dire se sarà davvero Chu a candidarsi nel 2024? Si fa il nome dell’apprezzato sindaco di New Taipei, Hou Yu-ih. Tu che ne pensi?

La nuova città di Taipei Hou You-yi è popolare ma prima deve candidarsi per la rielezione nel novembre 2022. Se si candida alla presidenza pochi mesi dopo (le primarie del Kuomintang saranno a metà del 2023 e le elezioni presidenziali nel gennaio 2024 ) sarà accusato di aver mentito agli elettori nel 2022. Sfortunatamente per Hou, il programma non è favorevole per lui. Forse accetterà un’offerta di candidato alla vicepresidenza più avanti nel 2023 se il candidato del Kuomintang gliela offrirà. Quanto a Chu, non c’è dubbio che abbia aspirazioni presidenziali, come ha fatto per le elezioni presidenziali del 2016 e del 2020. La terza volta funzionerà per lui? Al momento, è difficile vedere il Kuomintang vincere le elezioni presidenziali del 2024, ma ovviamente è ancora lontano.

Cosa ci dice l’elezione di Chu sulle amministrative del 2022 e sulle presidenziali e legislative 2024?

Le elezioni locali del 2022 saranno proprio questo: un focus sulle questioni locali nelle città e nelle contee di Taiwan e le prestazioni del team di leadership del governo centrale nell’attuazione di politiche che si riducono alla governance locale. In genere, però, il Partito Democratico Progressista terrà anche elezioni locali sulla politica cinese. Ha funzionato per il Partito Democratico Progressista nelle elezioni locali del 2014 ma nelle elezioni locali del 2018. Un altro fattore è la qualità del candidato; il Partito Democratico Progressista ha fatto un pessimo lavoro nella selezione dei candidati nel 2018 ed è improbabile che commetta di nuovo quell’errore. Chu ha solo un anno per convincere gli elettori (che hanno votato in modo schiacciante per il Partito Democratico Progressista nelle elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2020) a passare i loro voti al Kuomintang. Per avere successo ha bisogno di politiche su una serie di questioni diverse dalla Cina, tra cui l’economia, l’energia, ecc.

Il KMT sta lottando con la mancanza di fondi dopo che molti dei suoi beni sono stati congelati nel 2016 dalla neonata Commissione di giustizia di transizione, che indaga su guadagni illeciti e altri crimini risalenti all’era della legge marziale di Taiwan. Chu riuscirà a risolvere il problema di fondi? Come?

Se Chu riuscirà a portare il Kuomintang a elezioni locali di successo nel novembre 2022, aiuterà la raccolta fondi nel 2023 per le elezioni presidenziali e legislative del gennaio 2024. Se il Kuomintang andrà male alle elezioni locali del novembre 2022, Chu probabilmente si dimetterà da presidente. Quindi la questione chiave è se Chu possa raccogliere abbastanza soldi nei prossimi mesi per sostenere il partito nelle elezioni del novembre 2022. I predecessori di Chu come presidente del partito (Johnny Chiang, Wu Den-yih, Hung Hsiu-chu) non hanno dimostrato talento nella raccolta fondi e per ora non si sa se Chu abbia questo talento. Ovviamente avere politiche popolari aiuterà, così come l’entusiasmo degli elettori e l’aspettativa che il Kuomintang farà bene alle prossime elezioni locali. Per ora, quello che una volta era spesso chiamato il partito politico più ricco del mondo, ha una scatola nell’atrio della sua sede, chiedendo piccole donazioni anonime.