Taiwan: in scena (nei giochi di guerra) la guerra diversa

Il prossimo 16 ottobre si aprirà il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese. Tra i temi che si presume saranno al centro dell’intervento del Segretario del partito e Presidente della Cina, Xi Jinping, c’è Taiwan.

Nel corso degli ultimi anni, Xi si è gradualmente dimostrato sempre più ‘impaziente‘ nei confronti della ribelle Taiwan, tanto da dire chiaramente, già nel 2019, che la questione non può «essere tramandata di generazione in generazione». Quasi certamente nella sua relazione al congresso il tema sarà affrontato, gli osservatori si chiedono cosa dirà, e la maggioranza si attende che la Cina propenda per azioni risolutive. Ma quali azioni?

Oggi la Presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, ha affermato che lo scontro armato tra Taiwan e la Cina «non è assolutamente un’opzione», ma «non ci sono margini di compromesso su libertà e democrazia». L’affermazione è la sintesi del messaggio della Presidente, contenuto nel discorso per i 111 anni della fondazione della Repubblica di Cina.

In effetti la guerra tradizionale, quella, per intenderci, che ha deciso di mettere in atto Vladimir Putin ai danni dell’Ucraina, non è l’unico modo per piegare un Paese e conquistarlo. Esistono altri modi che possono essere ugualmente efficaci per raggiungere lo scopo. Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), con un rapporto a firma di Benjamin Jensen, ricercatore senior di Future War, Gaming, Strategy e International Security Program, e Riley McCabe, coordinatore del programma e assistente di ricerca con il Transnational Threats Project, prende in considerazione tutta la gamma di azioni che Pechino potrebbe intraprendere per costringere Taiwan a capitolare nel corso dei prossimi 10 anni. Il rapporto, dal titolo ‘What If . . .Alternatives to a Chinese Military Invasion of Taiwan‘, ipotizzadunque sei casi di coercizione che la Cina potrebbe utilizzare per prendere di mira Taiwan, potendo così escludere una guerra tradizionale, un’invasione su larga scala che inizierebbe con una costosa invasione anfibia (come ipotizzato da gran parte dei così detti ‘giochi di guerra’).

Dunque, le alternative a una grande guerra a Taiwan, secondo il CSIS, ci sono e comportano l’utilizzo di un mix calibrato di minacce e uso molto ridotto delle forze armate. Sei le ipotesi, partendo dall’analisi dello stato attuale della crisi.

La minaccia di guerra in Asia orientale ha raggiunto il culmine, con la visita ad agosto scorso, della Presidente della Camera Nancy Pelosi nell’isola, e un aumento di esercitazioni militari cinesi grandi e complesse nel corso di tutto l’anno. Queste esercitazioni, sostiene la relazione CSIS, vogliono dimostrare la capacità della Cina di isolare Taiwan e di stabilire le condizioni per più grandi operazioni militari.

«L’uso della forza militare per ‘minacciare‘ gli avversari è coerente con scritti cinesi sul controllo della guerra, la deterrenza strategica ela creazione di un’atmosfera di guerra come parte di contrattazione di crisi.

Le esercitazioni su larga scala non sono un precursore della guerra, ma uno sforzo per costringere mentre stabiliscono le condizioni per future opzioni di risposta. Infatti, la scrittura cinese sulla deterrenza strategica afferma che “attraverso esercizi, possiamo dimostrare le capacità di combattimento dei nostri militari all’avversario, ma anche causare panico e produrre un effetto deterrente”».

«Vista in questa luce, la Cina non sta pianificando un’invasione immediata di Taiwan. Piuttosto, l’esercito sta perfezionando la sua capacità di condizionare la leadership politica di Taipei,mentre mette alla prova la determinazione internazionale», sostiene la relazione.

Lo studio condotto da CSIS «utilizza casi storici per immaginare futuri alternativi. Nessuno scenario unico è predittivo, ma l’esame di molti scenari illustra la tendenza e il potenziale».

Primo scenario: Guerra politica.

«In linea con il concetto cinese delle ‘Tre guerre’, Pechino potrebbe condurre una guerra politica,una campagna contro Taiwan ottimizzata per l’era dell’informazione simile all’azione segreta degli Stati Uniti durante le elezioni italiane del 1948. Lo scopo sarebbe quello di interrompere il sistema democratico di Taiwan e modellare l’opinione pubblica taiwanese per sostenere la graduale reintegrazione di Taiwan in Cina».

L’operazione si baserebbe sulla guerra psicologica, volta a indebolire la fiducia del pubblico nel governo di Taiwan, oltre che nei partner internazionali (vale a dire, gli Stati Uniti e il Giappone) e costringere Taiwan ad adottare una posizione politica pro-Pechino.

«A metà degli anni ’40, gli Stati Uniti usavano la guerra psicologica segreta, misure economiche,

e alleanze politiche per influenzare l’italiano del 1948 alle elezioni parlamentari generali. La tecnica, definita da George Kennan come ‘guerra politica’, ha visto gli Stati Uniti sfruttare una combinazione di iniziative economiche, politiche e informative per influenzare il pubblico italiano e prevenire una vittoria del partito comunista». Gli «agenti statunitensi hanno sponsorizzato l’anticomunismo», movimenti e partiti politici, che infatti hanno vinto le elezioni del 1948. Il governo degli Stati Uniti ha sostenuto la vittoria «finanziando segretamente i costi della campagna di due partiti non comunisti: il Partito della Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano», oltre a «movimenti sindacali non comunisti finanziati di nascosto indebolire i filo-comunisti».

«In secondo luogo, gli agenti statunitensi hanno delegittimato il Partito Comunista Italiano (PCI) influenzando il pubblico italiano attraverso campagne propagandistiche ‘bianche’ e ‘nere’», ovvero palesi e segrete. Nè sono mancate le azioni deliberatamente volte a screditare gli sforzi della resistenza comunista nella seconda guerra mondiale e pubblicizzazione degli scandali che vedevano coinvolti dirigenti del partito comunista e alimentando divisioni all’interno del PCI.

Siamo nel 20XX. «A seguito dell’aumento delle tensioni dopo la quarta crisi dello Stretto di Taiwan», nello scenario degli analisti del CSIS, si ipotizzano una campagna per minare le elezioni presidenziali e legislative e influenzare il popolo taiwanese a sostenere il reinserimento entro il 2049». Questo attraverso due iniziative strategiche: «propaganda nera e guerra dell’opinione pubblica». «A pochi mesi dalle elezioni, le divisioni politiche all’interno di Taiwan sulla questione dello Stato ha raggiunto un punto di ebollizione, con le proteste che si sono trasformate in scontri violenti Taipei. A seguito dell’ultima protesta, che ha coinvolto oltre 100.000 persone, una società di sicurezza informatica statunitense pubblica un rapporto» che svela una campagna di propaganda nera pluriennale per screditare la politica dei partiti e dei politici che sostengono la statualità di Taiwan, si svelano documenti che sostengono che gli Stati Uniti non hanno intenzione di sostenere Taiwan nel conflitto armato con la Cina e useranno Taiwan come ‘moneta di scambio’ per prevenire una guerra regionale.

Due mesi prima delle elezioni, la comunità dell’intelligence statunitense declassifica documenti che mostrano come il partito comunista cinese abbia inviato segretamente donazioni per la campagna a sostegno dei partiti politici che sostengono l’unificazione. Pechino ha usato segretamente la corruzione per influenzare importanti leader aziendali, politici e accademici per promuovere una agenda pro-Pechino.

Alla fine, la campagna del PCC ha successo. I funzionari pro-indipendenza non riescono ad aumentare la loro presa sul governo, e l’intera retorica sull’indipendenza sembra cambiare. In uno spettacolo di sostegno per un “nuovo percorso armonioso”, il neoeletto Presidente taiwanese vola a Pechino in un incontro senza precedenti con il presidente Xi Jinping per discutere l’estensione formale di ‘un Paese, due sistemi’ a Taiwan nei prossimi 10 anni. Le conseguenze sarebbero divisioni politiche a lungo termine all’interno di Taiwan, erosione del sistema democratico e relazioni tese con gli Stati Uniti e gli alleati regionali.

I politici statunitensi e alleati dovranno valutare l’opportunità di fare una campagna per contrastare l’influenza del PCC.

Secondo scenario: Ricatto nucleare.

«In un drammatico cambiamento della sua politica nucleare, la Cina potrebbe condurre un test sulle armi nucleari durante una crisi inventata, proprio come fece l’Unione Sovietica durante la crisi del 1961. Lo scopo sarebbe segnalare i rischi di un intervento esterno comunicando i potenziali costi a Taiwan di non conformità alle richieste della Cina. Il metodo principale sarebbe il ricatto nucleare combinato con la guerra politica. La guerra dell’informazione e le operazioni informatiche della Cina interromperebbero il traffico della rete, facendo circolare messaggi che suggeriscono che l’Occidente sta coinvolgendo Taiwan in una crisi pericolosa e rischiando una guerra. Inoltre, la Cina userebbe un test di armi nucleari per

creare un’atmosfera di guerra, senza impegnare forze militari su larga scala. Il risultato desiderato per Pechino sarebbe un’alterazione del calcolo politico dei partiti politici di Taiwan» a favore di Pechino.



Il parallelo storico di questo scenario è il 1961,quando l’Unione Sovietica aggiunse alle minacce diplomatiche un test nucleare su larga scala per costringere i leader politici finlandesi a garantire che il Paese rimase diplomaticamente neutrale. E’ la così detta ‘noottikriisi‘, o ‘crisi della nota’.

«Siamo nel 20XX. Gli approcci alle relazioni attraverso lo Stretto continuano a dividere i partiti politici taiwanesi, con entrambe le parti propongono un approccio diverso circa la gestione di Pechino e all’integrazione con l’Occidente. Prima delle elezioni presidenziali di Taiwan, Pechino invia a Taipei una nota segreta in cui si delinea ‘un Paese, due sistemi‘ (simile a Hong Kong e Macao) come l’unica opzione che impedisce la distruzione di Taiwan nel contesto di una più ampia guerra regionale con gli Stati Uniti».

«Nella nota, Pechino sostiene che una stretta relazione tra gli Stati Uniti e Taiwan rappresenterebbe una tremenda minaccia per la Cina continentale, rendendo la loro sicurezza comune fondamentale.

Nello stesso momento in cui Taiwan riceve la nota segreta, i titoli delle notizie in tutto il mondo mostrano immagini senza precedenti di un test di armi nucleari atmosferiche cinesi. Ore dopo, Xi Jinping annuncia che il test nucleare condotto è stata una risposta necessaria ai colloqui a favore dell’indipendenza in Taiwan». «Xi afferma che intraprenderà ulteriori azioni per proteggere la regione dal controllo di pericolose forze occidentali. La «risposta degli Stati Uniti è rapida. Il Presidente pronuncia un discorso televisivo nazionale condannando l’escalation e promettendo l’intervento se la Cina dovesse agire unilateralmente contro Taiwan o uno qualsiasi dei suoi vicini.

I leader in Giappone, Australia e in tutta Europa fanno eco a questo sentimento. I leader politici di Taiwan devono affrontare una scelta difficile». Rifiutare la richiesta della Cina rischia di provocare un’azione unilaterale, forse anche invasione. «Accettare la nota rischia di erodere decenni di progresso democratico». Proprio come ha fatto l’Unione Sovietica con la Finlandia durante la Note Crisis, è possibile immaginare uno scenario in cui la Cina sostiene che una minaccia proveniente dall’Occidente sta sconvolgendo lo status quo e corrompe Taiwan». Nel complesso, la relazione di Taiwan con la Cina oggi è molto più controversa e diffidente di quanto lo fosse quella della Finlandia con l’Unione Sovietica nei primi anni ’60. In quanto tale, lo stratagemma secondo cui la Cina avrebbe agito nell’interesse di Taiwan sarebbe molto più trasparente Di conseguenza, il risultato netto di tale scenario potrebbe in effetti essere maggiore frustrazione tra la leadership e il pubblico di Taiwan verso la Cina, e quindi un cambiamento pro-indipendenza».

Terzo scenario: Quarantena.

«Piuttosto che correre il rischio di un’invasione su larga scala, Pechino potrebbe optare per una campagna di pressione simile al blocco sovietico di Berlino nel 1948. Lo scopo dell’operazione sarebbe quello di testare la determinazione occidentale a difendere Taiwan e alterare il calcolo politico interno di Taiwan». Questa soluzione combinerebbe un mix di misure navali tradizionali ma anche aree, interferenze elettroniche,intrusioni informatiche e minacce nello spazio. Queste misure includerebbero anche ‘Tre attività di Warfares’ che si concentrerebbero sull’inquadrare il blocco come una quarantena per motivi legali, complicando l’intervento esterno.

Nel 1948, «Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti si impegnano in una serie di mosse politiche ed economiche che i sovietici consideravano un sovvertimento della loro capacità di controllare il futuro della Germania». «Queste misure includevano la propaganda interna progettata per rafforzare la coesione politica e ideologica tra le forze sovietiche contro gli ex alleati». «Gli sforzi hanno posto le condizioni per i sovietici di interrompere tutti i collegamenti terrestri e idrici tra la Germania non occupata dai sovietici e Berlino». «Gli Stati Uniti hanno risposto con l’operazione Vittles e hanno aperto un corridoio aereo verso Berlino. Oltre ai rifornimenti volanti, gli Stati Uniti hanno riposizionato i bombardieri B-29 con capacità nucleare nel Regno Unito. L’equilibrio militare era complesso. I sovietici hanno mantenuto una schiacciante

superiorità nelle forze convenzionali a Berlino e dintorni, mentre gli Stati Uniti avevano un monopolio nucleare. La combinazione di questi diversi equilibri militari è ciò che molti storici considerano essere una delle ragioni principali per cui la terza guerra mondiale non è iniziata nel 1948».

Come sarebbe, dunque, la nuova versione del blocco di Berlino, ovvero una quarantena?

«Siamo nell’anno 20XX. Nell’ambito di una crescente disputa politica ed economica tra Pechino e Taipei, la Cina annuncia che tutto il traffico aereo e navale verso Taiwan deve essere prima instradato attraverso la terraferma, porti e aeroporti in Cina. Richiedono inoltre che tutto il traffico digitale verso l’isola fluisca in un server sulla terraferma. A sostenere il blocco, la marina e l’aeronautica dell’esercito cinese, che schiererà un mix di aerei e navi militari per dimostrare la sua capacità di isolare Taiwan e testare la determinazione internazionale».Contemporaneamente, saranno condotte esercitazioni marittime e aeree su larga scala vicino a Taiwan.

«La Cina avvia anche operazioni nei domini dell’informazione, dello spazio e del cyber da raggiungere il controllo delle informazioni»,complicando così il quadro operativo per Taiwan, che si astiene dall’attaccare l’esercito cinese, nonostante la crescente carenza di cibo e carburante e

enormi interruzioni delle catene di approvvigionamento globali. Gli Stati Uniti e il Giappone rispondono, a fianco di una coalizione di Nazioni democratiche, sfidando il blocco di fatto con un ponte aereo» e riposizionando più gruppi di attacco.

«Mentre lo scenario del blocco graduale è più probabile di una grande guerra, è improbabile nel

breve termine. La Cina può utilizzare esercitazioni militari e dimostrazioni di forza senza provocare significative interruzione economica per, ‘guidare’ una crisi futura e sviluppare opportunità per costringere Taipei» a cedere. «Se Pechino ha deciso di perseguire un blocco, per quello economico le conseguenze sarebbero immediate e globali», a partire dalle conseguenze sui semiconduttori, qualcosa che la Cina farebbe fatica ad assorbire durante la sua corrente crisi economica. Di conseguenza, Pechino dovrebbe prendere provvedimenti per prepararsi all’economia di guerra e sopravvivere a un controblocco e alla grave recessione economica che potrebbe emergere come risultato dell’isolamento di Taiwan». In un tale scenario, avvisano gli analisti, «una sola scintilla probabilmente provocherebbe un incendio e porterebbe a una rapida escalation» militare. Dunque, la Cina dovrà fare molta attenzione alla gestione delle sue forze militari, e dall’altra parte creare meccanismi per evitare le ripercussioni economiche derivanti dalla quarantena.

Quarto scenario: zone di esclusione.

«In un’escalation oltre lo scenario della quarantena, la Cina potrebbe imporre una serie di zone di esclusione e interdire periodicamente il traffico aereo e marittimo per imporre l’isolamento di Taiwan, simile alla Guerra delle petroliere del 1980.

Dichiarando una serie di zone di esclusione e utilizzando una combinazione di irregolari e forze militari, come People’s Liberation Army Air Force (PLAAF) e People’s Liberation Army Navy (PLAN), nonché la Guardia costiera cinese (CCG) e la People’s Armed Forces Maritime Militia (PLAMM), la Cina potrebbe tentare di affermare il controllo rapidamente sull’accesso marittimo e aereo all’isola senza una battaglia marittima su larga scala.

In questo scenario, l’obiettivo della Cina non è limitare immediatamente i carichi o le forniture di raggiungere l’isola, ma dimostrare la sua influenza coercitiva su Taiwan. Il risultato desiderato per la Cina è l’applicazione di una pressione sufficiente alla leadership di Taiwan da farla capitolare alle richieste politiche cinesi, ma anche per evitare il confronto violento che inviterebbe gli Stati Uniti e altri soggetti internazionali a entrare il conflitto».

La guerra delle petroliere (condotta tra il 1984 e il 1988), durante la guerra Iran-Iraq, vide centinaia di navi di proprietà o associate a entrambe le parti, attaccate in una serie di operazioni anti-navigazione note collettivamente come Guerra delle cisterne. A differenza dello scoppio dei combattimenti sulla terraferma, il conflitto in mare si intensificò gradualmente. All’inizio della guerra, le due parti dichiararono zone di esclusione marittima.

«Siamo nel 20XX. Dopo anni di campagne di pressione militari senza successo, «il presidente Xi Jinping annuncia che la Cina ha dichiarato una zona economica esclusiva (ZEE) intorno all’isola di Taiwan. Nello stesso intervento, delinea il rischio di ‘elementi di politica canaglia’ a Taiwan che devono essere contenuti». Subito dopo il discorso, iniziano circolare dettagli di nuovi piani per fermare e ispezionare periodicamente il traffico merci diretto a Taiwan contro il trasporto di aiuti materiali per questi elementi canaglia non specificati. Dietro le quinte, assicura la Cina importanti aziende internazionali come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited che le loro strutture non saranno interessate.

«La Cina schiera PLAMM e CCG per ingombrare le linee di comunicazione marittime intorno a Taiwan, e pattuglia i cieli con pattuglie aeree da combattimento misto equipaggiate con missili da crociera antinave, aria-aria armi e capacità di attacco elettronico. Le interferenze elettroniche e informatiche interrompono il commercio e i sistemi di navigazione navale. L’effetto netto è una serie di crescenti opportunità di interdizione di qualsiasi nave».

Si producono, da parte della Cina, una serie di incidenti che surriscaldano il clima attorno all’isola. In seguito Taiwan richiede la scorta di Stati Uniti,Giappone e Australia. «Sebbene il cibo e altri rifornimenti siano stati in gran parte autorizzati a entrare nell’isola dopo l’ispezione, cresce la preoccupazione per la dipendenza di Taiwan dal gas naturale importato e le sue limitate riserve di risorse energetiche strategiche. Diffidente nei confronti della capacità della Cina di soffocare l’isola se decidesse di interrompere l’importazione di forniture energetiche, cibo o altre risorse cruciali, gli Stati Uniti sono obbligati ad agire. Il Presidente degli Stati Uniti ordina alla 7a flotta di scortare il petrolio commerciale e le autocisterne di gas naturale liquefatto (GNL) per l’isola.

La Cina mette alla prova la determinazione internazionale sparando su una nave mercantile GNL scortata da due cacciatorpediniere lanciamissili statunitensi (DDG). I cacciatorpediniere intercettano con successo quattro missili da crociera lanciati contro la nave, ma due caccia F-16 taiwanesi nelle vicinanze vengono abbattuti da missili aria-aria a lungo raggio». Nei successivi tre mesi le importazioni e le esportazioni di Taiwan sono influenzate ma non interrotte, ma gli incidenti si moltiplicano e le due parti perdono un numero non indifferenti di navi nel corso dei vari incidenti.

«Non c’è una grande guerra, ma la pace nella regione sembra irreparabile». A livello globale c’è recessione, mentre ciascuna parte incolpa l’altra per l’escalation.



Quinto scenario: campagna aerea e missilistica

«Al prossimo livello di escalation, Pechino potrebbe scegliere di mettere alla prova la determinazione della popolazione di Taiwan e leadership politica attraverso una serie di attacchi aerei e missilisticisimili a quelli della NATO in Kosovo e Serbia nel 1999. Lo scopo dell’operazione sarebbe quello di alterare la politica interna di Taiwan, attraverso un’applicazione più diretta della forza militare insieme alla diplomazia ad alto rischio.

La campagna metterebbe anche alla prova la risolutezza dell’Occidente, e raggiungerebbe l’obiettivo intermedio della distruzione dell’aviazione taiwanese, delle principali strutture di comando e controllo e capacità di missili da crociera superficie-superficie e antinave». La campagna comporterebbe anche un blitz di potenza di fuoco e sforzi per integrare attacchi elettronici, cyber e incendi convenzionali per distruggere obiettivi chiave e paralizzare Taiwan.

L’obiettivo sarebbe quello di ottenere, attraverso la pressione militare, che i leader taiwanesi accettassero la politica e le richieste di Pechino.

Nel marzo 1999, la NATO ha lanciato una campagna per degradare le capacità della Serbia

per portare avanti la sua guerra in Kosovo. La campagna durò solo 78 giorni e gli effetti coercitivi della campagna furono amplificati dalla minaccia incombente di un’invasione di terra.



Come sarebbe un raid aereo e missilistico a Taiwan?

«Siano nel 20XX. Dopo anni di tentativi infruttuosi per minare l’indipendenza e la sovranità di Taiwan, Pechino opta per una campagna aerea e missilistica limitata progettata per scioccare i leader a Taipei e all’estero mentre dimostra la sua capacità di eseguire un sistema di attacco di potenza di fuoco». La campagna inizia con un mix di missili balistici e da crociera e colpisce obiettivi militari e politici taiwanesi, istituzioni, mentre gli attacchi elettronici e le operazioni informatiche paralizzano i sistemi di comando e controllo. La Cina continua a raggiungere obiettivi di alto valore, tra cui aeroporti, depositi di munizioni e difese aeree da distanze che limitano le opzioni di Taiwan. La campagna cerca di ‘costringere e distruggere, non impossessarsi‘ del territorio di Taiwan. Pechino mette in guardia Washington e le altre Nazioni attraverso i canali diplomatici che rischiano di essere presi di mira se entrano nella zona intorno a Taipei, che secondo la Cina ha lo scopo di proteggere le entità commerciali dall’essere presi di mira.

«Queste operazioni sono progettate per isolare l’isola e segnalare capacità e determinazione. Salire la scala dell’escalation» vorrebbe dire per Pechino rischiare una situazione simile all’Ucrainain cui le Nazioni democratiche inonderebbero Taiwan di assistenza militare, economica e umanitaria».

«Le decisioni chiave in questa campagna per Pechino saranno i tempi e la selezione degli obiettivi»

nel caso in cui Taiwan resista per oltre 60 giorni. «Per Taipei, la decisione chiave sarà se

rischiare uno scontro militare più ampio contrattaccando le piattaforme di lancio sulla Cina continentale. Per gli Stati Uniti e i suoi alleati, la decisione chiave non è se, ma come intervenire, fornendo a Taiwan i mezzi per difendersi con un rischio quasi certo che Pechino risponda con un attacco di avvertimento contro le forze armate statunitensi o persino le basi in Giappone». L’ipotesi è di un attacco limitato.

Sesto scenario: incursione di decapitazione

«In alternativa alla sua strategia di guerra di distruzione del sistema, la Cina potrebbe lanciare uno speciale raid delle operazioni su Taiwan simile al Blue House Raid del 1968 in Corea del Sud. Lo scopo sarebbe quello di destabilizzare il governo di Taiwan assassinandone i leader politici e militari.

Il metodo principale sarebbe un’infiltrazione di forze per operazioni speciali (SOF) per via aerea o marittima. I team SOF lavoreranno a fianco del PLA Strategic Support per sabotare le comunicazioni e le difese militari di Taiwan per interrompere la risposta alla crisi del governo di Taiwan. La condizione desiderata sarebbe quella di paralizzare la politica e il processo decisionale militare in modo che perda la volontà e la capacità di resistere a un’operazione militare più ampia o accettare una svolta politica alla crisi. In effetti, questi attacchi e incursioni interromperebbero il flusso di informazioni all’interno dell’esercito di Taiwan, distrugerebbero le funzioni critiche all’interno del governo di Taiwan e vanificherebbero gli sforzi per montare una difesa efficace, segnalando i costi della resistenza a Pechino.

A metà degli anni ’60, Kim Il-sung e la leadership del Partito dei Lavoratori Coreani temeva che un aumento della stabilità politica interna alla Corea del Sud creasse problemi alla Corea del Nord. A causa della forte politica economia del Presidente Park Chung-hee e del suo partito, il sostegno dei partiti di opposizione nazionali è diminuito, e la Corea del Nord credeva nella sua capacità di sfruttare le divisioni interne per destabilizzare il governo della Corea del Sud. Kim Il-sung decise di ordinare l’assassinio del Presidente Park. Con la morte del Presidente Park, la Corea del Sud sarebbe stata destabilizzata, presentando future opportunità di riunificazione.

Il 17 gennaio 1968, 31 membri delle SOF nordcoreane si infiltrarono nella Corea del Sud in rotta verso la Residenza presidenziale sudcoreana, la Casa Blu. Il gruppo ha impiegato 48 ore per riuscire penetra nel settore della difesa della 2a divisione di fanteria degli Stati Uniti. Il 20 gennaio 1968, il plotone SOF, con l’obiettivo di assassinare il Presidente Park.L’unità SOF è stata scoperta, non è riuscita a raggiungere la Casa Blu, è stata inseguita per diversi giorni fino a quando i soldati sono stati uccisi o catturati. Sebbene questo raid abbia fallito per un pelo, ha segnalato una grave debolezza nelle difese della Corea del Sud contro la guerra irregolare.

Che aspetto avrebbe un raid di decapitazione ora a Taiwan?

«Siamo nel 20XX. Il rapporto tra Stati Uniti e Taiwan continua a rafforzarsi, esercitazioni militari USA-Taiwan sono frequenti come le visite di routine del Congresso a Taipei. Alti funzionari del PCC vicini a Xi Jinping insistono sul fatto che la riunificazione pacifica non è più fattibile. Credono che il Congresso alleggerirà la ‘Politica One China’ degli Stati Uniti e trasformerà Taiwan in un avamposto militare per contrastare la Cina, che si tradurrà in forte sostegno politico a Taiwan per la dichiarazione di indipendenza. Questi timori suscitano richieste di destabilizzazione del governo di Taiwan per prevenire queste barriere nazionali e internazionali alla riunificazione. Il PCC decide che il conflitto con Taiwan è inevitabile e avvia un’operazione speciale di fatto compiuto per shock delle élite di Taipei e stabilisce le condizioni nel caso avessero bisogno di lanciare un’invasione militare più ampia.

Il PLA mobilita una brigata SOF nel Southern Theatre Command e nel PLAN Marine. La Brigata Sea Dragons del Corpo condurrà l’attacco della decapitazione. Il PLA inizia conducendo guerra elettronica e operazioni di inganno giorni prima del dispiegamento delle forze SOF per creare incertezza per l’esercito di Taiwan sulle intenzioni dell’EPL e disabilitare i sistemi radar per creare la situazione migliore per le infiltrazioni SOF. Inoltre, una società PLA SOF si è schierata a Taiwan 48 ore prima dell’infiltrazione per condurre ricognizioni e prendere di mira in anticipo le chiavi politiche, militari e obiettivi di comando e controllo. Il giorno dell’infiltrazione, le unità PLA SOF conducono azioni per controllare aeroporti e porti marittimi, razziare importanti edifici governativi e militari a Taipei, sabotare i nodi di comando e controllo intorno a Formosa. Anche le unità PLA SOF utilizzano il cyber e capacità di guerra dell’informazione per interrompere le comunicazioni di Taiwan sul governo ufficiale, siti web, social media. Queste prime ore si traducono nel successo dell’assassinio dei principali funzionari governativi e militari di Taiwan. Il governo di Taiwan è effettivamente paralizzato.

Sebbene sia uno scenario intimidatorio, un fatto compiuto di operazioni speciali è molto improbabile, a causa della difficoltà di inserire ed infiltrare forze in un’isola altamente urbanizzata. Si è tentati di farlo considerano le recenti dichiarazioni del governo cinese come indicative della volontà di usare la forza per riunirsi con Taiwan. Tuttavia, è più probabile che la Cina continui a rimanere in una situazione di stallo con Taiwan o usare l’aggressione della zona grigia per invadere e reintegrare lentamente Taiwan in Cina.

Se si verificasse questo scenario, gli indicatori chiave sarebbero la cattura o l’infiltrazione di unità SOF cinesi, indicatori di compromissione all’interno delle reti informatiche di Taiwan, aumentando l’intensità dell’inganno operazioni e operazioni di guerra elettronica per degradare le capacità radar. Le conseguenze includerebbe un prolungato conflitto terrestre e navale tra Cina e Taiwan, condanna internazionale e forti sanzioni contro Pechino e mobilitazione degli Stati Uniti e dei suoi

alleati. È difficile immaginare che Taiwan non risponda con la forza se i suoi leader politici vengono assassinati da combattenti cinesi in uniforme. Una decisione chiave che deve essere presa dalla leadership occidentale in questa crisi sarebbe se impiegare la forza militare o utilizzare altri strumenti del potere nazionale per assistere Taiwan nel rispondere al raid di decapitazione». «Questa considerazione è essenzialmente un equilibrio visto oggi con la guerra in Ucraina, come può l’Occidente sostenere adeguatamente una Nazione invasa? e intanto limitare i rischi di escalation orizzontale e verticale?»

Sebbene nessuno scenario preso da solo sia predittivo, avvisano gli analisti, «esaminare i casi storici aiuta i responsabili politici visualizzare e descrivere i dilemmi che probabilmente si troveranno ad affrontare le principali parti interessate a Taiwan nei prossimi 10 anni». Il che dovrebbe mettere i decisori politici nella condizione di gestire l’escalation, trovare un modello per realizzare le promesse di deterrenza integrata.