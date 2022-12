‘Tacabanda’: corpi musicali sociali e istituzionali

‘Tacabanda’ è un modo di dire: ‘su e incominciamo a fare musica per strada, nelle feste, nelle commemorazioni, nei teatri internazionali’. Non è una deminutio della musica ed, anzi, è capitale sociale reale e biglietto da visita istituzionale.

La forza delle bande musicali è promuovere la musica e sensibilizzare la comunità all’apprendimento musicale attivo. È un orientamento alla musica come valore che sviluppa capitale sociale e coesione sociale. Ricordo che il capitale sociale è fattore competitivo di un territorio, di un quartiere, di una città.

Si dice ‘seguire la banda’ lungo le strade; spesso si riconosce il vicino di casa che suona nella banda. Hanno una funzione di dinamismo economico perché attraggono la gente. Sono tradizione e innovazione. Ora devono organizzarsi per sostenersi economicamente tramite progetti, laboratori, manifestazioni, eventi, concerti: questa è la vera sfida. Per farlo, bisogna diventare imprese sociali.

Se si va a googlerare cercando il termine banda esce,fra l’altro, una canzone del 1943 dal titolo ‘Il tamburo della banda d’Affori’ il cui testo suona così: ”Arriva la banda, arriva la banda, arriva la banda coi suonator, coi suonator. Oh Caterina, Caterina che batticuor. Il capobanda, il capobanda, il capobanda ha i bottoni d’or, sorride ognor (che rubacuor!)

Oh Caterina, il capobanda è il tuo grande amor;Eccoli qua son tutti qua; la sol mi, do re mi fa e coi bastoni a penzolon

Giunge il tamburo come un tuon.È lui (è lui), è lui (è lui), sì sì è proprio lui. È il tamburo principal della Banda d’Affori. Che comanda cinquecentocinquanta pifferi. Che passion, che emozion quando fa bum bum. Guarda qua, mentre va le oche fan qua qua “ e così via ……………………..”

Il concetto di banda radicato nell’immaginario comune è quello di un insieme di persone, quasi sempre caratterizzate da una divisa, che suonano per le vie del paese strumenti a fiato o a percussione.

Ma questo rito (qualcuno lo chiama ‘paesano’) in realtà trova le sue origini nel Medioevo, nelle corporazioni di ‘suonatori o musici’ che presenziavano nelle corti dei feudatari dell’epoca.

Due su tutte: la ‘Confraternita di San Nicola’ istituita a Vienna nel 1268 e le Corporazioni organizzate dai conti di Chester.

Da subito la sfumatura assunta da questi corpi musicali è duplice: civile o militare, con una differenza rispetto ai nostri tempi; allora i componenti erano pagati. Tuttavia, poco ci rimane di questa epoca.

Bisogna aspettare la seconda metà del ‘700 perché la banda musicale assuma connotati più simili a quelli attuali. Primo tra tutti va rinforzandosi la sfumatura militare della banda che accompagna in guerra l’esercito prima come carica allo scontro, dopo come motivo di festa per la vittoria.

Gli strumenti più adatti a questo scopo erano gli ottoni, divenuti quindi protagonisti delle fanfare, formazioni bandistiche da parata militare.

Il legame tra banda e festa, nel periodo antecedente la rivoluzione francese, è molto forte: infatti, mentre a corte e nei teatri privati della nobiltà si tenevano concerti sinfonici e operette liriche, nelle piazze i cittadini potevano godere della musica grazie alle esibizioni degli strumentisti a fiato, che facevano parte delle cosiddette ‘orchestre militari’, in un clima di giocosa festa.

Questa particolare formazione strumentale (costituita esclusivamente da strumenti a fiato) non passò inosservata agli occhi dei massimi compositori francesi dell’epoca: Gossec, Catel, Duvernois, Mehul e Cherubini, che per questa iniziarono a comporre musiche ‘ad hoc’. Le influenze di queste genere si sentono anche nelle opere di compositori successivi: primo tra tutti Beethoven che, oltre ad avere scritto diversi brani per banda, vi dedica l’intero ultimo tempo della 9° sinfonia o, ancora, l’italianissimo Giuseppe Verdi che nel Macbeth usa gli strumenti a fiato per annunciare sulla scena il Re Duncano.

Altri esempi di autori quali Bellini, Spontini ed altri ancora, ma comunque appare chiaro un concetto: la banda musicale ha una storia secolare che ne attesta le origini non di serie ‘B’ come vorrebbe il luogo comune. Le bande rappresentano un pezzo della nostra cultura e non bisogna dimenticarlo, il rischio è altrimenti che diventino un ‘animale in via d’ estinzione’, per utilizzare le parole del

maestro Riccardo Muti, da proteggere e reinventare. Quante sono di preciso non si sa, però, sono più di 2.000.

In Italia le bande musicali si possono categorizzare tramite ‘professionalità: bande ministeriali e bande amatoriali. Le prime sono costituite da musicisti professionisti, selezionati grazie a concorsi Nazionali rivolti a chi appartiene all’Areonautica, ai Carabinieri dell’Esercito, della Guardia di Finanza, della Marina e della Polizia. Non si tratta di Onlus in quanto i membri sono assunti e pagati. Partecipano ad eventi pubblici ed in particolare alle ricorrenze della Repubblica.

Le bande amatoriali possono essere di differente tipo: marching band, brassband e bande da giro. Le prime sono bande da parata da esecuzioni di alto livello unite alla marcia con a chiara volontà di costruire uno spettacolo. Gli strumenti utilizzati sono sia gli aerofoni che le percussioni. Con brassband si intende invece una banda costituita da ottoni e percussioni con un utilizzo molto simile a quello delle fanfare. Infine le bande da giro sono complessi molto sviluppati al Sud caratterizzati sia da fiati che da percussioni, formate da suonatori spesso professionisti e le cui esecuzioni avvengono come accompagnamento a

feste paesane o manifestazioni comunali. Un punto che accumuna tutte e tre le categorie è la completa gratuità del servizio e la forma di associazione autonoma.

Un fenomeno in crescita è inoltre quello delle Bande Giovanili, bande formate appunto da giovani, spesso già iscritti a scuole di musica, caratterizzate da repertori moderni e classici. Si tratta di una sorta di ‘leva’ per chi in futuro entrerà a fare parte di complessi più maturi. La banda spesso costituisce anche il proseguio naturale per studenti del Conservatorio che una volta usciti trovano in essa un valido sbocco di carriera. All’interno del conservatorio infatti si trovano classi per la formazione di Orchestre di Fiati e di Strumentazione per banda.

Da quanto detto si può comprendere come le bande musicali siano dotate di un grosso potenziale educativo e culturale ma è stata tralasciata tutta la parte organizzativa e finanziaria. Si perché, come già detto precedentemente, si tratta di Associazioni di carattere Artistico e Culturale, in poche parole enti no profit che raccolgono fondi dallo Stato e da privati che decidono di sostenerli, e si può dunque immaginare quanto sia a rischio la loro sopravvivenza nel nostro paese.

Riccardo Muti, direttore d’orchestra di fama internazionale, ha recentemente definito le bande musicali come dei ‘panda, animali in via di estinzione’ nel nostro secolare repertorio musicale.

Ma ‘fare banda musicale’ è una cosa seria ed in un recente studio su ‘IL SENSO DI FARE BANDA’ ( S.SACCHETTI E M.DIANI WP 123 | 22 IL SENSO DI FARE BANDA – LE BANDE MUSICALI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ TRENTINA-EURICSE-TRENTO) ci si è domandati chi sono i musicisti ed appare un bilanciamento fra maschi e femmine con una età media intorno ai 35 anni.

La motivazioni principali sono: imparare uno strumento e condividere la passione per la musica nonché la crescita personale.

Inoltre, la formazione musicale continua e l’impegno compensato da una graduale protagonismo attivo e di performance dal vivo sono elementi prioritari. La flessibilità organizzativa di una banda musicale permette di avere tempo per altre attività.

Il senso di appartenenza alla banda è molto alto e fare musica insieme con un esito pubblico sono elementi che offrono motivazione. Si consolidano amicizie e migliora l’autostima.

Anche il versante delle connessioni ha rilevanza: per esempio, i musicisti sono poliedrici e connettono diversi generi musicali. Partecipano a varie attività culturali del territorio e creano capitale sociale. Ecco questo è il ‘Tacabanda’ scientifico e di valorialità.