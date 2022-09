Qualcuno li ha paragonati alla Street Art: sono i tabernacoli del medioevo, opere d’arte e d’architettura che appaiono lungo le strade della città cui pochi destano attenzione, ma che in passato svolgevano una funzione sociale, di racconto e conforto religioso. Il riferimento non è un azzardo. Anzi, proprio loro possono essere considerati gli antesignani di questa moderna forma d’arte attraverso la quale le nostre città celebrano personaggi della storia, della cultura, dello sport, della scienza. Le gigantesche immagini di Maradona, Gramsci, Astori, Margherita Hack dominano le nostre periferie. A Napoli come a Firenze Roma e varie altre, piene di graffiti spontanei o commissionati dai comuni.

Ebbene, ora gli antichi tabernacoli sono in rete. L’operazione è stata avviata con successo a Firenze, su un nucleo di 37 opere, assai ristretto se si pensa ai tanti tabernacoli, grandi e piccoli, che tappezzano le stradine del centro e in parte della periferia: 1200 circa. ‘Luoghi parlanti’ li hanno definiti. Si tratta di immaginisacre che costellano le piccole vie del centro storico e i loro angoli, è una forma di architettura religiosa che risale all’epoca romana, ma che a Firenze ha visto la sua espansione a partire dal 1200. quando davanti ad esse si tenevano funzioni religiose. Si tratta per lo più di altari a cielo aperto, ove si celebravano messe durante le pestilenze per evitare il contagio, di edicole che accompagnavano al patibolo i condannati, immagini sacre che attiravano le offerte dei devoti, punti di riferimento luminosi per aiutare il cammino dei viandanti nel buio della notte. Vere e proprie opere d’arte, apprezzate da artisti come Giotto e Cimabue, alcune delle quali portano la firma dei Della Robbia, come quella recentemente restaurata delle Fonticine, in via Nazionale, dei Rossellino, di Cosimo Rosselli e di altri grandi Maestri.

Ebbene, questi gioielli spesso ignorati, in buona parte sconosciuti, che nascondono episodi e aspetti della vita cittadina (e del dolore), sono entrati a far parte di un progetto di ‘turismo sostenibile’ promosso dal Movimento Life Beyond Tourism-Travel to dialogue, che propone un nuovo modo di esplorare il territorio grazie a una rete di QR code e allo smartphone. Al progetto, partecipano la Fondazione Amici dei Musei e dei Monumenti fiorentini, il Comitato per il decoro e il restauro dei tabernacoli, la Fondazione Romualdo del Bianco che da anni propone la valorizzazione dei territori attraverso i siti considerati dall’Unesco patrimonio mondiale, e altri organismi. Per il momento interessa 37 tabernacoli, già inseriti in una rete di 20 territori, da Trieste a Roma, da Milano a Napoli e vari altri distretti in Italia e nel mondo.

Luoghi parlanti (talking places) è una iniziativa del Touring Club italiano che, scrive Isabella Braga, nella rivista del Touring , “in un mondo globale la diversità è un valore da coltivare…il confronto fra culture storicamente lontane non può che basarsi sul valore della differenza e sulla messa in comune di valori affini”. Come si articola questo progetto, presentato in occasione del convegno della cultura europea che ha celebrato nei giorni scorsi a Palazzo Coppini, sede della Fondazione del Bianco, il ruolo svolto da artisti, poeti, scrittori, uomini e donne di ogni parte del mondo che nei decenni a cavallo fra Otto e Novecento, elessero Firenze loro residenza. Ne parla, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, Lorenzo Manzani, del Comitato Tabernacoli. L’idea – dice – è partita da Carlotta Del Bianco, presidente della Fondazione Romualdo Del Bianco e dal Movimento Life Beyond Tourism Travel to Dialogue, alla quale l’adesione del comitato è stata immediata. Così è stato messo a punto un progetto che prevede 5 itinerari fra i vari tabernacoli, per ognuno dei quali è stata realizzata una scheda storico-artistica con 3 foto, digitalizzata e immessa in rete, in maniera che il “visitatore” possa interagire, intervenendo sul sito Luoghi Parlanti, rintracciabile su un qualsiasi motore di ricerca (Google, Virgilio, Modzilla…).” Le prime persone che si sono collegate – dice Manzani – sono state madre e figlia da New York, interessate alla storia dei nostri Tabernacoli, la cui narrazione presenta sorprese, vicende e aneddoti che aiutano a scoprire realtà sconosciute di epoche lontane. I 37 tabernacoli dei 5 itinerari erano stati tutti già restaurati, ognuno di essi reca una targa con i principali dati dell’opera: autore, soggetto rappresentato, datazione, materiale/tecnica utilizzata, sponsor che ha finanziato il restauro, anno di restauro.” Ma cosa “ raccontano” questi tabernacoli? Quali storie? Premesso che si tratta quasi sempre diaffreschi, alcuni dipinti da celebri pittori di fine ‘300 – ‘400, o sculture, che raffigurano i Santi o la , raccontano storie diverse, di vita del tempo.

Vediamo quali percorsi sono stati tracciati. Tra le maggiori opere da scoprire troviamo il celebre tabernacolo delle Fonticine, splendido esempio di arte robbiana realizzato dalla bottega di Giovanni della Robbia, figlio di Andrea, nel 1522 con ceramiche invetriate. Il nome deriva dagli zampilli d’acqua versati nel sottostante bacino marmoreo da sette teste angeliche, c’è quello tra piazza S.M.Novella e via della Scala, voluto dall’arte dei Medici e degli Speziali, quello di via del Porcellana, ( antico ospedale) preziosa testimonianza della vocazione all’assistenza e poi il tabernacolo “delle cinque lampade” di fronte al quale nel 1731 fu perpetrato un delitto che sconvolse la città, vittima Tommaso Bonaventuri, funzionario di corte del Granduca di Toscana, un altro in via S.Antonino (Mercato Centrale) contenente un’immagine mariana ritenuta protettrice di inquilini e sfollati, c’è poi il tabernacolo del Bargello con San Bonaventura che distribuisce il pane ai carcerati ( allora mantenuti non dal governo ma dai privati), un altro detto “ della Madonna del morbo “realizzato quale ringraziamento per la fine della peste del 1348, attribuito a Giottino ( ora sostituito con una copia). C’è poi quello delle Stinche, dipinto da Giovanni da San Giovanni (1616), raffigurante il senatore Girolamo Novelli che, in presenza di due magistrati e di Gesù, paga il riscatto per un carcerato. Altri sono dedicati ai carcerati o condannati a morte. In un’abitazione di fronte ad uno di questi, in via Chiara, (Mercato di S.Lorenzo) nel 1500 nacque Benvenuto Cellini. Un’area , quella segnata, nei secoli, dalla nascita di figure straordinarie, come il Carlo Lorenzini, il “padre” di Pinocchio e dalla morte, nel convento di S.Orsola, di Monna Lisa. Raccontano, questi tabernacoli, la vita dura fonte di violenze e dolore, che Firenze ha vissuto attraverso i secoli. Il concetto di base della rete – ricorda Carlotta del Bianco – è quello di narrare ogni destinazione in un’ottica glocal, ribaltando culturalmente la figura del viaggiatore che così diventa un vero e proprio residente temporaneo del luogo che lo ospita.

Luoghi parlanti si pone come una esperienza itinerante che invita alla scoperta e interviene sul territorio per creare un legame più profondo, una connessione diretta con la comunità locale.” Il progetto è stato presentato nell’ambito del Festival delle Associazioni culturali fiorentina ( unaquarantina) , presieduto da Antonia Ida Fontana, della Dante Alighieri. Dunque, in una città invasa dal turismo di massa, quello “mordi e fuggi”, che talune voci critiche hanno definita come la Disneyland dell’arte, avviare un progetto più slow, che punti alla riscoperta dei luoghi e a visite mirate, è una iniziativa senza dubbio apprezzabile e da incoraggiare.