Ormai Bruno Tabacci è il nostro imperituro, massimo eroe. Abbiamo scritto e ribadito negli ultimi due giorni che da noi (Italia, non Namibia) le tragedie storiche che in genere si ripropongono in farsa, citazione da Karl Marx, purtroppo da farsa cominciano subito. Ma qui ormai siamo oltre, molto oltre, sfioriamo e forse tocchiamo il sublime.

Si sta lavorando alla costituzione del Gruppo ‘Insieme per il futuro‘ anche al Senato. A Palazzo Madama, che ha un Regolamento autonomo rispetto a quello della Camera, è necessario l’uso di un simbolo presentato alle ultime politiche e si sta lavorando all’accordo con Bruno Tabacci per l’utilizzo di quello del suo Centro Democratico. Alla Camera, invece, il Gruppo è già stato costituito senza utilizzo di altri simboli, visto che il regolamento non lo prevede.

Abbiamo in queste ore e giorni percorso la controepopea del M5S attraverso ​’Cinque Stelle. Esplose‘ 21 giugno 2022 e ‘Insieme per il (proprio) Futuro‘ 22 giugno 2022. La saga continua. E, dunque, Tabacci for President! Presidente del Consiglio, della Repubblica, dell’Unione Europea, dell’Assemblea dell’Onu, del Sinodo dei Vescovi, di qualunque cosa… E pure Nobel e Oscar. Il perché di queste due ultime assegnazioni alla vostra fantasia. Che sarà comunque inferiore alla sua. Fantastica. Insuperabile. Commovente. Quasi divina e forse bisogna togliere il quasi.

Tabacci offre il simbolo del suo residuale Centro Democratico a Luigi Di Maio & Co. come fece con Emma Bonino nel 2018. La sventurata rispose. La sua epopea rende Tabacci, appunto, ormai il nostro, e non solo nostro, eroe imperituro. Anche oltre il nostro precedente superbeniamino Silvio Berlusconi, che non ha mai mancato di darci soddisfazioni. Ma anche lui che è uomo di spettacolo e di mondo certo riconoscerà che sulla scena c’è ormai chi è addirittura più bravo di lui. Silvio ha ‘benedetto’ Di Maio e i dimaiani. Ma Bruno è andato oltre. Molto oltre. Quanto alla farsa…

