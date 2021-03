Il primo caso Covid-19 è stato segnalato in Svizzera il 25 febbraio 2020. Subito dopo, il Paese ha sperimentato tassi di malattia allarmanti. La popolazione svizzera si muove molto, attraversa regolarmente i confini con i Paesi vicini e vive in aree concentrate, nessuna delle quali ha aiutato le cose.

Come afferma Adrian Favero, ricercatore dell’University of Birmingham, l’11 marzo 2020, l’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato COVID-19 come una pandemia mondiale e cinque giorni dopo, a causa dell’epidemia di ‘rapido peggioramento’, la Svizzera ha dichiarato una ‘situazione straordinaria’ ai sensi della legge sulle epidemie. Questa dichiarazione ha consentito al governo di ordinare le misure necessarie per contenere la diffusione del virus senza l’approvazione del parlamento.

Tutti gli eventi privati ​​e pubblici sono stati banditi; ristoranti, bar, strutture ricreative, negozi non essenziali e la maggior parte delle scuole hanno dovuto chiudere. Il governo ha anche introdotto controlli ai confini con Germania, Austria e Francia e ha dispiegato circa 8000 militari per aiutare con la logistica.

La Svizzera dispone di un sistema politico federale decentralizzato. Il Paese è stato anche caratterizzato come una ‘democrazia consociativa’ in cui una grande coalizione dei quattro maggiori partiti forma il governo. Ciò risolve i conflitti politici mediante negoziazioni e compromessi su larga scala. Anche i concetti di inclusione e partecipazione democratica sono tenuti in grande considerazione. In questo contesto, l’invocazione del potere esclusivo da parte del governo federale è stata controversa.

Tutto ciò significa che la Svizzera è diventata un ottimo caso da studiare per capire come una crisi sanitaria globale influisca sulla stabilità di istituzioni democratiche consolidate e sposti i dibattiti politici.

Come sottolinea l’esperto, il più grande dei quattro principali partiti svizzeri al governo, il Partito popolare svizzero (SVP) è uno dei partiti di estrema destra più forti e di maggior successo in Europa. Dagli anni ’90, l’UDC è passato dall’appello principalmente agli elettori conservatori nelle zone rurali fino a diventare una forza nazionale. È anti-immigrazione e anti-integrazione europea.

L’UDC occupa una posizione insolita in quanto detiene due dei sette seggi nel governo federale della Confederazione svizzera, ma continua a promuoversi aggressivamente come opposizione all’establishment politico. Questo atto di bilanciamento è diventato particolarmente impegnativo durante la pandemia.

All’inizio, i quattro partiti di governo si sono trovati sorprendentemente uniti nell’introdurre restrizioni. Tuttavia, questa unità non è durata a lungo. Fedele alla sua strategia di essere sia parte del governo che dell’opposizione, l’UDC ha cambiato rapidamente direzione. Il partito si è lamentato dell’impatto negativo che il blocco stava avendo sull’economia svizzera e ha invece chiesto controlli più severi alle frontiere per prevenire la diffusione del virus. Allo stesso tempo, ha criticato la gestione e la gestione generale della crisi da parte del governo, prendendo sempre più di mira il ministro federale della sanità (del Partito socialdemocratico).

Indubbiamente, alcune delle critiche dell’UDC erano giustificate. La pandemia ha rivelato quanto sia difficile per un governo seguire una rotta e una comunicazione coerenti quando un paese deve affrontare circostanze inaspettate. Questo è ancora più vero per un sistema federale con entità politiche subnazionali. In Svizzera, ogni regione (cantone) ha autonomia fiscale e poteri devoluti significativi. E ciascuno dei 26 cantoni ha una visione diversa di come affrontare la crisi, a seconda delle circostanze economiche e culturali. Ciò che funziona per Ginevra potrebbe non funzionare per Zurigo.

Dopo un periodo significativo di sostegno pubblico, lo scetticismo ha iniziato a prendere piede al momento del secondo blocco nazionale alla fine di ottobre 2020. Eppure la gente voleva un controllo più, non meno centrale, sulle decisioni.

In risposta, l’UDC ha intensificato le sue critiche ed è arrivato ad accusare il governo federale di “aver introdotto una dittatura” – un’accusa sorprendente da parte di un partito con due rappresentanti nello stesso governo e il maggior numero di seggi in parlamento. Ciò che l’UDC sperava di ottenere con queste mosse rimane una sorta di enigma.

Leader e partiti di estrema destra in tutto il mondo hanno risposto in modi diversi a COVID-19. Alcuni scienziati politici hanno sostenuto che le loro risposte dipendono dalla loro posizione in ogni rispettivo sistema politico.

Come osserva Favero, l’UDC occupa entrambe le posizioni, determinando un approccio tortuoso accompagnato da una retorica sempre più radicale in linea con le sue visioni ideologiche. Gli attacchi alla fine sono culminati nel mettere in discussione lo stesso sistema consociativo svizzero, che a sua volta ha costretto uno dei rappresentanti dell’UDC al Consiglio federale a difendere pubblicamente lo status quo.

In definitiva, in mezzo a tutta questa confusione, è difficile dire se di queste mosse abbia beneficiato o meno l’UDC. Da un lato, ha permesso al partito di rafforzare il proprio profilo populista, di essere visibile nei media e di agire come difensore dell’interesse pubblico e dell’economia nazionale. Dall’altro, la campagna dell’UDC contro il governo l’ha fatto sembrare un partner piuttosto inefficace in un governo di grande coalizione.