Sviluppo App. Perché è importante affidarsi a degli esperti

Che mondo sarebbe senza le App? Il nostro smartphone è pieno di applicazioni di ogni tipo che ci consentono ogni giorno di eseguire un elevato numero di operazioni: da quelle di gestione delle proprie finanze, alla prenotazione di viaggi aerei, alla spesa, fino all’intrattenimento.

L’utilizzo sempre più diffuso, talvolta quasi esclusivo, dei dispositivi mobili ha portato a ripensare in funzione di questi la struttura stessa di siti e la creazione di applicazioni pensate appositamente per permettere di eseguire con facilità e in sicurezza una serie di attività, dalle più delicate, come l’invio di un bonifico o un acquisto da un sito e-commerce, a quelle più spassose come la visione di un serie tv o un personal trainer virtuale per l’attività sportiva.

Ogni app va sviluppata in modo attento, seguendo dei passaggi che consentono di realizzare un prodotto finale funzionante. Per questo è sempre bene affidarsi a mani esperte.

Sviluppo app. Come essere sicuri di affidarsi ad esperti

Quando si tratta di sviluppo app è bene affidarsi a chi è in grado, dopo attenta valutazione, di trasformare una semplice idea in un’applicazione utilizzata da un vasto bacino di utenti.

Gli sviluppatori di app devono perciò essere dei professionisti competenti con delle conoscenze tecniche specifiche quanto a gestione dei codici e dei linguaggi di programmazione.

Quali caratteristiche devono avere?

– Conoscere bene le piattaforme iOS e Android su cui la app poi dovrà funzionare;

– Avere un approccio analitico : prima di iniziare lo sviluppo di un’app hanno sempre un confronto con il cliente per capire esigenze ed obiettivi e per verificare la fattibilità del progetto.

– Fare squadra con il cliente . Questo è importante per sviluppare l’ applicazione in modo da non incorrere in fraintendimenti con chi la commissiona. Come si fa squadra? Rendendo partecipe il cliente fin dalla fase iniziale, così come nei passaggi intermedi del lavoro e nella fase conclusiva per i test necessari di collaudo .

Cosa serve per creare un’app?

Per realizzare una qualsiasi app il procedimento è sempre lo stesso. Ecco i passaggi fondamentali:

– Idea . Tutto parte con l’idea proposta da un cliente e il confronto con professionisti nello sviluppo app, capaci di capire la fattibilità o meno del progetto.

– Creazione della struttura della app e presentazione della grafica al cliente. Quest’ultimo, in questa fase, avrà la possibilità di richiedere eventuali aggiustamenti prima di procedere.

– Realizzazione di un prototipo . P rima di passare allo sviluppo vero e proprio tramite codici, viene realizzato un prototipo che verrà attentamente testato.

– Sviluppo App . Questa è la fase operativa in cui si utilizza la scrittura del codice sorgente e questa prenderà forma sempre più defi nitiva, sviluppandosi per il sistema Android o iOs oppure per entrambi.

– Test finali . La app è pronta ma viene testata un’ultima volta affinché arrivi al pubblico perfettamente funzionante.