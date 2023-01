Svezia e Finlandia nella NATO: pace più lontana in Ucraina

Lunedì il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che non sosterrà l’offerta della Svezia alla NATO dopo le proteste del fine settimana a Stoccolma da parte di un gruppo filo-curdo e di un attivista anti-islamico. Lo scorso maggio, Svezia e Finlandia avevano presentato domanda formale per aderire all’alleanza, ma Ankara ha minacciato di porre il veto alla loro adesione per motivi di sicurezza. Solo un mese dopo, al vertice NATO di Madrid, Turchia, Finlandia e Svezia avevano emesso un memorandum congiunto che ha aperto la strada all’adesione dei due Paesi nordici al gruppo.

Tra le motivazioni chiave delle azioni della Russia nel febbraio 2022 c’era la questione specifica dell’allargamento della NATO, che è tornata ad aumentare di visibilità nell’attuale ciclo di notizie. La guerra in Ucraina compirà un anno il 24 febbraio, il che porta a chiedersi quanto ancora dovrà durare. La questione della NATO è un’indicazione che il conflitto potrebbe essere risolto prima piuttosto che dopo o le cose ora sono diventate ancora più complicate, come si è visto in situazioni recenti come la Siria, la Libia e l’Afghanistan?

Ciò può dipendere da diversi fattori, incluso se la NATO si allargherà ulteriormente o meno, e dal punto di vista dei suoi principali oppositori. Inizialmente, la posizione della Russia era che l’adesione di Svezia e Finlandia all’alleanza non rappresentava una minaccia. Tuttavia, si prevede che Mosca risponderà se la NATO inizierà a costruire infrastrutture militari all’interno del territorio di una di queste due nazioni. In recenti commenti, il capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov ha confermato che, se confermate, saranno prese decisioni militari per rispondere all’allargamento della NATO. Ciò suggerisce che la Russia si aspetta – o almeno cerca di anticipare – un tale allargamento, qualunque discussione si stia svolgendo all’interno della NATO.

La possibilità che Svezia e Finlandia aderiscano suggerisca implicitamente un maggiore confronto militare con la Russia? Non sembra perché, realisticamente, la Russia confina già con i Paesi occidentali che fanno parte del blocco Nato e l’Occidente offre aiuti militari all’Ucraina. Secondo le statistiche del Kiel Institute for the World Economy, a novembre, i maggiori donatori di aiuti militari all’Ucraina includevano gli Stati Uniti, che avevano promesso 22,9 miliardi di euro (24,9 miliardi di dollari), il Regno Unito (4,1 miliardi di euro), la Germania (2,34 miliardi di euro ), Polonia (1,8 miliardi di euro), Canada (1,3 miliardi di euro), Svezia (550 milioni di euro), Repubblica ceca (480 milioni di euro), Francia (470 milioni di euro), Estonia (330 milioni di euro) e Italia ( 320 milioni). Rimane inoltre un interesse costante nel sostenere militarmente l’Ucraina, direttamente o indirettamente.

La Germania e gli Stati Uniti hanno confermato che invieranno rispettivamente i carri armati Leopard 2 e M1 Abrams in Ucraina. La Polonia prevede inoltre di inviare i carri armati di fabbricazione tedesca in Ucraina. Le parole di Gerasimov sono abbastanza chiare da dare il punto di vista russo su questo: “Il nostro Paese e le sue forze armate stanno oggi agendo contro l’intero Occidente collettivo”. E questa prospettiva non è inimmaginabile neanche in Occidente. L’articolo di Ted Galen Carpenter per ‘The Guardian’, pubblicato pochi giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, aveva il titolo “Molti prevedevano che l’espansione della NATO avrebbe portato alla guerra. Quegli avvertimenti sono stati ignorati”. Il senso principale del pezzo era: “È stato a lungo chiaro che l’espansione della NATO avrebbe portato alla tragedia. Ora stiamo pagando il prezzo dell’arroganza degli Stati Uniti”.

Come possiamo vedere, gli aiuti militari degli Stati Uniti e dei loro alleati della NATO all’Ucraina non fanno che aumentare, così come il bilancio della difesa russo. Il conflitto ha superato la fase del calcolo dei possibili nuovi arrivati, ma ora riguarda piuttosto il confronto reciproco sul campo di battaglia. La Russia a novembre ha annunciato un budget per la difesa del 2023 di 84 miliardi di dollari, il 40% in più rispetto a quanto inizialmente previsto nel 2021, suggerendo che si aspetta che le azioni militari continuino.

Oltre a questo aggravamento, c’è il potenziale per ulteriori rischi che porteranno la guerra a un nuovo livello. Potremmo vedere nuovi belligeranti, tra cui Svezia, Finlandia o Turchia, ma anche Bielorussia, Cina o Iran, con i quali la Russia ha effettuato esercitazioni militari. Un funzionario del ministero degli Esteri russo questo mese ha affermato che la Bielorussia potrebbe entrare in guerra se l’Ucraina decidesse di “invadere” la Bielorussia o la Russia. Questa è una frase pericolosamente ambigua, dal momento che esiste una comprensione divisa dei veri territori e confini dei paesi, in particolare le regioni dell’Ucraina parzialmente controllate dalla Russia – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia – che sono state incorporate dopo i referendum dello scorso settembre.

L’ulteriore allargamento (o meno) della NATO influenzerà sicuramente altri scenari della guerra. Al di là della Russia e dell’Ucraina, ci sono già molti attori fortemente coinvolti e questo fatto non fa che complicare la situazione. Estendere l’alleanza NATO potrebbe indurre altri attori – Cina, Bielorussia o Iran, per esempio – ad unirsi apertamente al conflitto. Certamente, possiamo leggere i segnali di allarme dai recenti conflitti di lunga data in Afghanistan, Libia e Siria, che hanno coinvolto anche molti attori esterni, rendendo difficile l’individuazione di soluzioni sostenibili.

Il primo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina molto probabilmente non sarà l’ultimo, anche se possiamo dire che le questioni in corso relative all’espansione della NATO giocheranno un ruolo significativo negli sviluppi futuri.