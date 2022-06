La recente decisione di Finlandia e Svezia di richiedere l’adesione all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico è una vittoria importante per l’alleanza militare, ma molto più dubbia per questi due Paesi. La NATO ha assolutamente bisogno di un successo in questo momento, dal momento che né la guerra economica alla Russia né il conflitto in Ucraina sembrano seguire la strada dell’Occidente. Resta da vedere se l’adesione ufficiale di altri due Paesi nordici avrebbe un reale vantaggio militare per la NATO, ma almeno sarebbe una chiara vittoria nelle pubbliche relazioni.

Tuttavia, questo potrebbe diventare una debacle delle pubbliche relazioni per l’Occidente se la Turchia decidesse seriamente di rifiutare di far entrare Finlandia e Svezia nell’organizzazione. Come spesso accade negli ultimi anni, la Turchia non si allinea direttamente con l’Occidente, ma sceglie di intraprendere una strada a metà strada tra Stati Uniti e Russia. Tuttavia, considerando gli annunci molto pubblici e di congratulazioni delle candidature finlandese e svedese da parte del quartier generale e dei membri della NATO, sembra possibile che la Turchia alla fine cederà, a condizione che almeno alcune delle sue richieste significative siano soddisfatte. In ogni caso, questo episodio ha messo in luce ancora una volta il dilettantismo e la mancanza di preparazione dei leader politici occidentali.

È dubbio che la sicurezza militare di Finlandia e Svezia sarebbe aumentata sotto la NATO. Tanto per cominciare, la famosa ‘protezione’ dell’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico non è in realtà una garanzia di assistenza militare da parte degli Stati membri al Paese che ne ha bisogno. Afferma solo che la NATO intraprenderà “l’azione che riterrà necessaria, compreso l’uso della forza armata, per ripristinare e mantenere la sicurezza”. Sarebbe sciocco pensare che la NATO, e in particolare gli USA, si impegnerebbero militarmente se scoppiasse un conflitto, ad esempio, tra Finlandia e … Russia.

Se i potenziali futuri membri della NATO Finlandia e Svezia dovessero limitare il numero di truppe e infrastrutture della NATO sul loro territorio, come gli Stati baltici, la situazione della sicurezza in Europa probabilmente non peggiorerebbe, anche se la NATO non guadagnerebbe molto, strategicamente, dalla loro adesione. Questo è essenzialmente ciò che il Presidente Putin ha concluso nelle sue prime osservazioni su questo argomento. Tuttavia, non sorprende che il ministro della Difesa russo abbia già annunciato un rafforzamento immediato del suo distretto militare occidentale, non sorprende.

Ma, d’altra parte, se Finlandia e Svezia, in quanto membri della NATO, dovessero decidere, o essere costrette ad accettare i lanciamissili NATO sul loro territorio, come hanno fatto Romania e Polonia, ci si dovrebbe aspettare una reazione russa più forte. Se la Finlandia accettasse di ospitare una base militare NATO potenzialmente offensiva nella Lapponia finlandese, a meno di duecento chilometri dalle basi navali e aeree russe di Murmansk, l’intero equilibrio di sicurezza dell’Europa settentrionale verrebbe infranto. La Russia si sentirebbe quindi comprensibilmente obbligata a cercare di fronteggiare una minaccia alla sicurezza così incombente.

I governi finlandese e svedese hanno riflettuto sulle implicazioni di un’adesione alla NATO e su come potrebbe avere l’effetto opposto della maggiore sicurezza che apparentemente cercano? La NATO non è certo un’alleanza difensiva, ma chiaramente uno strumento di una politica estera aggressiva degli Stati Uniti, come è stato evidente in molte occasioni, dall’attacco alla Serbia alla distruzione della Libia.

I vantaggi della neutralità

I leader di Finlandia e Svezia sembrano aver dimenticato, o ignorato, il vantaggio della neutralità, in particolare per le piccole nazioni. Nelle relazioni internazionali, è la posizione logica di uno Stato debole rispetto agli Stati vicini. La neutralità di per sé conferisce protezione. Ci sono, naturalmente, casi in cui la neutralità non protegge, come la storia ha dimostrato. Ma la storia ha anche dimostrato che la neutralità ha spesso avuto vantaggi per chi la sceglieva.

La Svezia in passato ha chiaramente beneficiato del suo status neutrale, che le ha permesso di stare fuori da entrambe le guerre mondiali e di mantenere rapporti cordiali attraverso i blocchi della Guerra Fredda. Per la Finlandia, la neutralità era ancora più importante, poiché assicurò l’indipendenza della Finlandia dopo la Seconda Guerra mondiale e in seguito consentì relazioni pacifiche con l’Unione Sovietica. Inoltre, in quanto paesi neutrali, Finlandia e Svezia hanno acquisito molto più peso negli affari internazionali; ad esempio, come mediatori o host. Ma ora, come ha scritto l’analista politico Anatoly Lieven:

Aderendo alla NATO, la Finlandia sta buttando via qualsiasi remota possibilità esistente di svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Occidente, non solo per contribuire a porre fine alla guerra in Ucraina, ma in futuro per promuovere una più ampia riconciliazione.

Da una prospettiva libertaria, la neutralità sarebbe anche la posizione naturale di una società (per lo più) libera, con uno Stato di dimensioni e portata ridotte. Uno Stato con questa caratteristica avrebbe una notevole libertà economica e politica, ma non avrebbe il diritto, le risorse o l’interesse per proiettare potere all’estero e condurre una politica estera aggressiva. Il suo ruolo principale sarebbe la difesa della proprietà privata all’interno del territorio che controlla, anche dagli aggressori stranieri, senza prendere posizione in conflitti stranieri.

È importante rivisitare l’articolo del 1994 di Murray N. Rothbard ‘Guerra giusta’, in cui osservava che la neutralità era una pietra angolare del diritto internazionale:

In una teoria che cercava di limitare la guerra, la neutralità era considerata non solo giustificabile ma anche una virtù positiva…. Gli Stati neutrali avevano ‘diritti’ che venivano principalmente rispettati, poiché ogni Paese in guerra sapeva che un giorno anche lui sarebbe stato neutrale. Uno Stato in guerra non potrebbe interferire con il trasporto neutrale verso uno Stato nemico; i neutrali potevano spedire impunemente a un tale nemico tutti i beni tranne il ‘contrabbando’, che era rigorosamente definito come armi e munizioni, punto. Le guerre erano limitate in quei giorni e la neutralità veniva esaltata.

Questa visione classica del diritto internazionale implica, ovviamente, che uno Stato che invia armi e munizioni a un belligerante, o partecipa a una guerra economica contro un altro Stato, non può essere considerato neutrale. In effetti, Finlandia e Svezia non possono essere considerate neutrali oggi, il che non sorprende, poiché molto prima delle loro recenti applicazioni NATO, erano neutrali solo di nome.

Oggi la neutralità nelle relazioni estere non è più esaltata; piuttosto il contrario. Come ha continuato Rothbard:

Nella moderna corruzione del diritto internazionale che ha prevalso dal 1914, la ‘neutralità’ è stata trattata come in qualche modo profondamente immorale.

Le nazioni sono state sempre più spinte a prendere posizione nei conflitti e persino a contribuire agli sforzi bellici. C’è poco spazio politico per la neutralità, poiché i governi si sentono tentati – o sono costretti – a unirsi in ‘accordi di sicurezza collettiva’, ad esempio attraverso la NATO, e ora anche l’UE.

Questa pressione si è intensificata con il conflitto in Ucraina, poiché gli Stati Uniti e l’UE hanno apertamente forzato e lusingato Paesi di tutto il mondo a schierarsi contro la Russia in un conflitto che generalmente non li riguarda. Sebbene l’Austria abbia in qualche modo resistito a questa pressione politica esprimendo il desiderio di rimanere neutrale, Finlandia e Svezia hanno ceduto.

Le élite politiche fortemente pro-USA in entrambi i Paesi aspettavano da molto tempo il momento politico per convertire una cooperazione già esistente con la NATO in piena adesione. In questo senso, il brusco spostamento dell’opinione pubblica a favore dell’adesione a pieno titolo, il risultato dei resoconti occidentali sul conflitto in Ucraina, è stata una manna dal cielo per questa classe politica, che ne ha subito approfittato. La mancanza di dibattito pubblico e trasparenza attorno a questa decisione, e la velocità con cui viene affrettata, è sbalorditiva per le nazioni che si definiscono ‘democrazie’.

Peggio ancora, le ragioni effettive addotte dai governi finlandese e svedese per fare domanda di adesione alla NATO non sono molto chiare o precise, considerata l’importanza di questa decisione per la sicurezza futura di queste nazioni. Questo potrebbe non sorprendere, dal momento che non vi è alcuna indicazione di alcuna minaccia russa contro i due Paesi nordici.

Finlandia e Svezia sembrano credere che otterranno sicurezza aderendo alla NATO, ma rinunciando ufficialmente alla loro neutralità, non solo metteranno a repentaglio la loro sicurezza, ma perderanno anche l’indipendenza. Pertanto, se entrambe le nazioni alla fine diventeranno membri a pieno titolo della NATO, probabilmente si pentiranno della loro decisione.

Questi due Paesi sarebbero stati meglio se avessero seguito il principio fondamentale del libertarismo negli affari internazionali, che è la neutralità. Questa è la posizione che più probabilmente porterà la pace nel mondo a lungo termine.