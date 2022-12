Svelate le 5 mani di poker più famose della storia

Il poker ha una storia lunga e ricca di storie e il poker moderno è diventato un vero e proprio spettacolo mediatico. Molte mani sono diventate famose nel corso degli anni per uno o più dei seguenti motivi:

• luci abbaglianti

• Momenti di crisi

• La posta in gioco è molto alta.

Alcune si distinguono per il loro prestigioso passato, sia che siano state vinte alle World Series of Poker (WSOP) sia che facciano parte di un regolamento di conti in stile Wild West. Ecco una rassegna di alcune delle mani di poker più famose con giocatori e personaggi interessanti.

1. La Doyle Brunson

Il Padrino del poker rimane ancora oggi uno dei nomi più famosi in circolazione. Negli anni ’80, ha giocato alcuni dei giochi con le puntate più alte.

La leggenda del poker texano ha tutto.

• Abile giocatore d’azzardo

• 10 titoli WSOP

• Abbiamo pagato milioni di dollari in vincite.

• È stato persino il volto di una società di poker online.

Nel 2004, all’età di 71 anni, è diventato anche il giocatore più anziano a vincere un titolo del World Poker Tour, un record che resiste ancora nel 2021. Brunson è stato uno dei giocatori originali del primo evento WSOP.

Nel 1976 e nel 1977, Brunson vinse il torneo più importante di tutti: il Main Event WSOP da 10.000 dollari. Sorprendentemente, le sue due performance consecutive si conclusero con mani vincenti di 10♠ 2♠, seguite l’anno successivo da 10♠ 2♥.

Da allora, il 10-2 è conosciuto come il Doyle Brunson.

• Mano: 10-2

• In evidenza: Main Event delle World Series of Poker nel 1976 e nel 1977

• Da ricordare: Una leggenda del Texas e uno dei più grandi nomi del poker.

2. Il ko di Moneymaker

PokerGO definisce questa partita la “mano che ha cambiato la storia del poker”. Chris Moneymaker e Phil Ivey si affrontano al tavolo finale del Main Event WSOP 2003.

• Moneymaker riceve l’asso di cuori e la regina di quadri.

• Benvenuti alla chiamata di Ivey, dove abbiamo 9♠9♥.

• Il flop porta Q♥6♠Q♠: un ottimo board per Moneymaker, che effettua una puntata consistente.

Dopo aver visto il 9♣ sul turn, Ivey sa che è il momento di essere aggressivo. Ora ha un full, ma Moneymaker si sente sicuro con il suo tris.

Moneymaker apre con un’ottima mano e Ivey riflette per un attimo prima di annunciare l’all in.

Moneymaker se ne accorge e sembra destinato a perdere un piatto immenso. Tuttavia, la carta del river è A♠, che dà a Moneymaker il full house più alto, ed egli alza il pugno in segno di vittoria.

Scioccato, Ivey se ne va come decimo classificato; il resto è storia del poker. Questa vittoria di Moneymaker contribuì a scatenare il boom del poker e l’ascesa del poker online internazionale. L’uomo con il cognome perfetto per il poker è stato inserito nel 2019 ed è ancora oggi uno dei nomi principali delle carte da gioco. Queste storie sono sempre stimolanti e ti fanno venire voglia di giocare a poker ai massimi livelli, quindi ti suggeriamo di visitare uno dei principali siti di poker online in Italia e vedere quali mani di poker tris ti troverai di fronte.

3. Phil Hellmuth – La coppia di Nove

Anche se oggi detiene 15 titoli WSOP, nel 1989 Phil Hellmuth era un giovane prodigio del poker e si trovò ad affrontare un’altra leggenda del poker nell’heads-up per il titolo del Main Event WSOP. Sembrava che Johnny Chan stesse per diventare la prima persona a vincere il Main Event per tre volte di fila.

• All’epoca, Hellmuth aveva vinto solo una volta le WSOP , ma riuscì a battere Chan. A 24 anni, Phill divenne il più giovane giocatore a vincere un Main Event.

Il Poker Brat vince il titolo con Pocket Nines come mano finale. La grande performance di Hellmuth con questa mano gli fa guadagnare molti riconoscimenti e dà inizio alla sua fantastica carriera nel poker.

Hellmuth detiene attualmente il record di braccialetti WSOP, di guadagni in denaro e di altri record nelle Series. Hellmuth è ancora oggi uno dei nomi più famosi del poker.

4. La trappola Johnny Chan

Se il 9-9 è Phil Hellmuth (vedi sopra), allora non c’è dubbio che J♣9♣ deve essere Johnny Chan. È stato due volte campione del Main Event delle World Series of Poker e passerà alla storia grazie a questa mano.

Ogni giocatore di poker che ha visto il film Rounders ha visto Mike McDermott sullo schermo mentre giocava. Il gioco brillante di Chan ha ispirato Mike McDermott a diventare un giocatore migliore e a partecipare alle WSOP.

il titolo del Main Event delle World Series of Poker del 1988 era in gioco quando Chan andò in heads-up contro Erik Seidel.

I due giocatori controllarono un flop di Q♣8♦10♥, che dava all’Orient Express il colore di dado e a Seidel la seconda coppia (Q♣7♥).

• Seidel fa check e Chan va all in, per poi essere rilanciato da Seidel.

• Chan tiene in mano una manciata di noci.

• Alla fine, entrambi i giocatori vedono e chiamano per un check sul turn con 2♠.

Il commentatore di ESPN dice: “Erik Seidel non può vincere questa mano, ma non lo sa ancora. Chan sta cercando di intrappolarlo prendendo tempo” Con un 6♦ sul river, Seidel va all-in per un facile call di Chan che vince il suo secondo titolo consecutivo nel Main Event.

5. Il colore di Phil Ivey

Una delle mani più memorabili della carriera di Phil Ivey è stato il suo flop di colore a lucchetti nel Main Event WSOP 2008. Si trovava al tavolo finale, con 8 giocatori ancora in gioco, e Ivey ha appena visto un flop di 5♦6♥7♣.

Il suo avversario, Jerry Yang, è stato il primo a parlare ed effettua una puntata con la sua mano sconosciuta. Ivey ha risposto con una puntata e Yang rilanciò di nuovo.

Ivey a quel punto ha deciso che era il momento di giocare in modo aggressivo, anche se non sapeva cosa stesse tenendo l’avversario. Ha annunciato un all-in e Yang ha chiamato immediatamente.

A sorpresa, Ivey aveva 9♦10♦ come mano finale, che combinata con il flop dava un colore di lucchetti. Una volta visto che anche Yang aveva un colore di dadi, Ivey ha alzato il pugno in segno di vittoria. La sua aggressività aveva pagato e si era classificato quinto nel main event del 2008.

Questa mano testimonia l’abilità di Ivey nel poker e perché è considerato uno dei più grandi giocatori di poker di tutti i tempi.

Queste sono alcune delle mani più iconiche che hanno reso il poker quello che è oggi. Da Johnny Chan a Phil Ivey, queste mani hanno cambiato il modo in cui i giocatori di tutto il mondo vedono e giocano a poker. Sono state grandi lezioni che ognuno di noi può imparare da questi campioni del poker.