Nella Metropoli capitolina, ma anche nella Grande città degli affari del nord e nella Capitale della mafia al sud, il crimine si andava insediando e rafforzando. Gli assassini a piede libero continuavano a diffondere, e pure con una certa malvagia soddisfazione, il Virus. E non solo nei grandi centri, ma anche in quelli medi, piccoli e piccolissimi. Sin nei borghi di qualche centinaia o decine di abitanti. Non c’era quasi più freno al loro dilagare, e parallelamente e di conseguenza al dilagare del C19, il potente agente virale che l’aggressione alla natura, e la perversione delle leggi di natura aveva reso endemico e quasi inarrestabile.

Quasi, ché se l’ingegno umano, e spesso disumano, aveva portato a questo, per fortuna ormai da secoli (pochi ma decisivi) era stato trovato un seppur parziale rimedio. Il Vaccino. E poi se si rispettavano le regole sanitarie e sociali ben lo si poteva contenere, il Nemico. E invece, in tutto il mondo certo ma nel Paese dei Fattipropri (Pdf) chiamato Italia assai di più, era quasi una gioia irridere allo Stato e violarne le regole. La situazione pareva ineluttabilmente fuori controllo, i più, pur rigorosi e rispettosi del patto sociale, erano vittime di una minoranza aggressiva e pericolosa. Una minoranza di assassini. Assassini a piede libero.

Quando, ecco, una figura si staglia nel cielo della Metropoli. Inizialmente non si capisce bene cosa o chi sia. È un uccello? È un aereo? È un pallone gonfiato? No è Supervax!

Dapprima sconcertata la popolazione si rende conto che se a proteggerci non sono quanti sono delegati apicalmente a farlo, e non essendo stato ancora inventato un vaccino contro la stupidità e la paranoia di antivaccinisti, semivaccinisti, quasivaccinisti e forsevaccinistimanonèpropriosi curopoivediamoedelrestoanchemi ocugino, occorre provvedere diversamente. Per fortuna c’è lui. Supervax. C’è e ci sarà lui a difendere e proteggere i cittadini inermi da questi delinquenti senza mascherina e senza vergogna.

Supervax nonostante il nome non è un Supereroe, memori dell’insegnamento brechtiano sulla fortuna dei popoli che non hanno bisogno di eroi. (Figuriamoci di Super eroi). È chiunque voglia rispettare e far rispettare le regole del vivere civile. E della tutela propria e altrui.

Ne seguiremo, e narreremo le gesta.

E via, più veloce della pandemia!

[Liberamente ispirato al personaggio creato da Jerry Siegel e Joe Shuster]

