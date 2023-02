Superhumans Center, un simbolo della sfida ucraina nella guerra contro la Russia

Questa settimana ricorre il primo anniversario dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Molte migliaia sono state uccise e altri milioni sfollati. Il PIL dell’Ucraina è diminuito di circa il 40%. E più di diecimila ucraini hanno perso gli arti. Di fronte a questa insensata violenza e distruzione, il Superhumans Center, l’ente di beneficenza che dirigo, sta costruendo un centro medico di livello mondiale nel bel mezzo di una guerra. È l’ultimo atto di fede e di sfida.

Quando è iniziata l’invasione, la mia azienda con più di 5000 dipendenti vicino a Odessa sul Mar Nero ha dovuto chiudere immediatamente i battenti. Abbiamo pagato gli stipendi finché abbiamo potuto. Diverse dozzine di lavoratori stanno ora combattendo contro l’invasione russa in corso.

All’inizio non riuscivo né a mangiare né a dormire. A causa di un problema medico, non ho potuto combattere. Ma potrei organizzarmi. Prima della guerra, la mia società di logistica era in grado di trasportare qualsiasi cosa in tutta l’Ucraina, attraverso il Mar Nero e oltre. Dopo l’inizio della guerra, ci siamo immediatamente orientati e abbiamo iniziato a spostare beni umanitari, allestendo magazzini e centri di distribuzione di Help Ukraine Center in Polonia. Il semplice atto di smistare i vestiti ha cominciato a far sentire utile me e dozzine di altri volontari, tra cui molti ucraini.

Ci sono stati momenti di eccezionale dolore e di eccezionale lucidità durante questo lungo anno. Quando i soldati russi occuparono la mia casa fuori Kiev nelle prime settimane di guerra, chiamai immediatamente l’esercito ucraino e fornii loro le coordinate GPS. La mia grande casa è stata distrutta. Non ho rimpianti.

Mentre la guerra avanzava e gli ucraini ricevevano più vestiti di quanti ne potessero indossare, sempre più nostri connazionali tornavano dal fronte senza braccia e gambe. L’Ucraina non si è comportata bene con i suoi soldati mutilati durante la seconda guerra mondiale; i veterani sono stati ignorati e costretti a sedersi a casa. Era giunto il momento per un cambiamento di trasformazione.

La società dovrebbe celebrare il sacrificio e accogliere le differenze; possiamo farlo offrendo agli eroi dell’Ucraina protesi e cure di livello mondiale gratuitamente nel loro paese d’origine e nella loro lingua. Tuttavia, lo stato ucraino è quasi al verde. Gli ospedali ucraini, sopraffatti da lesioni complesse, hanno a che fare con amputazioni problematiche che hanno solo soluzioni costose. Non dimenticherò mai quando un soldato senza un braccio sul lato destro del corpo e solo due dita maciullate sulla mano sinistra mi mostrò un’immagine del pesante braccio di legno che gli era stato offerto a Kiev.

Abbiamo dovuto essere coinvolti. Insieme al mio socio in affari di lunga data Philipp Grushko e Olga Rudnieva, una delle manager più capaci in Ucraina, abbiamo iniziato a delineare piani ambiziosi nel nostro magazzino di Lublino, in Polonia. Tra il frastuono dei volontari britannici che fischiavano mentre smistavano vestiti e coperte, e il rumore inverso dei furgoni carichi di carrelli elevatori diretti a Lviv, abbiamo deciso di costruire un moderno centro medico per bambini e adulti per concentrarsi sul futuro, non sulla sofferenza quotidiana che rende inutile il più risoluto.

Il Superhumans Center sarà il principale ospedale traumatologico di guerra in Ucraina e includerà un centro all’avanguardia per protesi e ricostruzione facciale. I nostri esperti ripristineranno con cura la mobilità, il comfort e la qualità della vita agli eroi di guerra, ai bambini e ai civili ucraini che sono stati gravemente feriti nella guerra di aggressione della Russia e ora dipendono da una protesi a causa dell’amputazione. Le amputazioni non sono un argomento importante e le sfide sono difficili nell’Ucraina di oggi, ma le affronteremo.

Questa bellissima visione non è un sogno irrealizzabile. Il Superhumans Center aprirà ad aprile. Siamo grati di avere il supporto della First Lady ucraina Olena Zelenska, di Sting e della sua compagna Trudie Styler e di molti altri. Howard G. Buffett ha cambiato migliaia di vite sostenendo e costruendo il nostro centro medico. In anticipo rispetto al programma di costruzione, stiamo ristrutturando un ospedale di proprietà del governo in collaborazione con il Ministero della Salute ucraino. La prima fase comprende una clinica di riabilitazione, un laboratorio di protesi e un’unità di supporto psicologico. Nella seconda metà del 2023 apriranno reparti e ulteriori reparti chirurgici. Alla fine, apriremo un centro educativo per formare specialisti in protesi e professionisti della riabilitazione. La comunità internazionale può aiutare?Lo puoi dire forte! Dollari e dottori sono ciò di cui abbiamo più disperatamente bisogno. Invitiamo medici e specialisti in protesi a unirsi ai nostri sforzi e dedicare una settimana del loro prezioso tempo alla formazione di medici ucraini di persona a Lviv. Stiamo già cambiando vite. A gennaio, abbiamo misurato e adattato a due soldati ucraini le mani bioniche all’avanguardia che riceveranno a marzo. Andriy Gidzun e Vitaliy Ivashchuk hanno entrambi perso le braccia all’inizio del 2022 a causa dell’invasione della Russia. Erano felicissimi quando hanno sperimentato la capacità di tenere di nuovo una tazza e prendere una palla. Questo è solo l’inizio. La necessità non è mai stata così grande. Più di 10.000 ucraini probabilmente hanno bisogno di operazioni complesse o protesi adesso. Tragicamente, questo numero potrà solo crescere. La Russia continua a bombardare indiscriminatamente obiettivi civili in tutta l’Ucraina e non mostra segni di cedimento. Mentre l’invasione entra nel suo secondo anno con il presidente russo Vladimir Putin ancora imperterrito, noi ucraini sappiamo che la fine della guerra è lontana. Il Superhumans Center sarà lì, ricostruendo una vita alla volta, braccio dopo braccio, gamba dopo gamba.

La versione originale di questo intervento è qui.