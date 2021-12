Diciassette paesi africani sono stati invitati dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden a unirsi a quasi altri 100 invitati per un “vertice per la democrazia” virtuale che si terrà questa settimana. Un secondo vertice, di persona, è previsto per il prossimo anno.

Tre sono i temi all’ordine del giorno: difendersi dall’autoritarismo; affrontare e combattere la corruzione; e promuovere il rispetto dei diritti umani.

Gli africani hanno molto da dare. È anche un’opportunità per loro di promuovere i propri interessi, sia come singoli Paesi che collettivamente.

Gli Stati Uniti affermano di aver già consultato ampiamente attori non governativi. Ciò significa che le opinioni dei media africani, degli studiosi e di altre parti interessate dovrebbero pesare.

Presi insieme, i tre argomenti del vertice richiedono tutti una maggiore specificità oltre a piani d’azione e risorse realistici. L’Africa può – e deve – essere vista come un’opportunità vitale e conveniente per progettare, testare e ampliare gli sforzi collettivi. Su ciascuno dei tre grandi temi possono dare importanti contributi.

La questione della democrazia

Rimane un mistero burocratico statunitense come l’ospite abbia selezionato gli invitati. Dei 113 paesi scelti, uno studio della Carnegie Endowment ritiene che il 69% sia “libero”; Il 28% è “parzialmente gratuito” e il 3% “non gratuito”.

Tra gli invitati africani ci sono l’Angola e la Repubblica Democratica del Congo.

Anche il paese ospitante, l’America, secondo recenti sondaggi globali di Freedom House e della ONG svedese International IDEA, ha mostrato caratteristiche autoritarie. La sua classifica di democrazia è stata abbassata. Anche l’Europa lotta contro l’illiberalismo.

Nel frattempo, tutti i 54 Stati membri dell’Unione africana hanno ratificato un atto costitutivo inclusivo che condanna implicitamente l’autoritarismo e afferma esplicitamente obiettivi democratici. A questi viene dato un significato operativo con la successiva adozione della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il governo.

Tutti i governi africani sono obbligati a tenere elezioni periodiche, soggette all’osservazione internazionale. Questi sono carenti in molti modi. Tuttavia costituiscono espressione pratica di una nuova norma nelle relazioni intra-africane: il “principio di non indifferenza”. Si tratta dell’impegno a non tollerare più abusi interni al potere interno. La pratica pro-democrazia è stata elogiata come pionieristica a livello globale da International IDEA.

Oltre agli impegni formali per difendersi dall’autoritarismo, c’è anche un persistente sostegno popolare alla democrazia in tutto il continente. Questo nonostante molte carenze democratiche spesso volatili.

Gli africani possono anche non essere d’accordo in modo costruttivo con l’ospite degli Stati Uniti e coinvolgere gli altri su due grandi questioni legate alle tensioni tra democrazie illiberali e liberali.

Uno è cercare modi costruttivi per coinvolgere tutte le altre nazioni, anche solo in modo limitato, piuttosto che cercare di ostracizzarle o penalizzarle. Oggi praticamente tutte le nazioni affermano di essere democratiche, anche le più autocratiche. Se si vuole che il vertice del 2022 sia credibile, è necessario trovare modi migliori che non siano gli Stati Uniti da soli a decidere chi dovrebbe partecipare e come.

Un secondo problema in cui gli africani possono dare il buon esempio è il loro impegno pragmatico ma di principio nei confronti della Cina. Per i paesi africani, l’obiettivo è un rapporto produttivo sia con la Cina che con l’occidente. Questo punto è stato sottolineato da Cyril Ramaphosa come l’unico ospite africano all’ultimo vertice del G7.

Ciò farebbe avanzare lo sviluppo dell’Africa e ridurrebbe le tensioni tra Cina e Stati Uniti.

È un risultato che merita urgente attenzione da parte degli altri partecipanti al vertice sulla democrazia.

La questione della corruzione

La corruzione è un problema diffuso in tutta l’Africa. È favorito dalla complicità, o quanto meno da regolamenti lassisti, di molti governi non africani che parteciperanno al vertice, in particolare gli Stati Uniti.

Questa è stata una conclusione chiave del gruppo di esperti di alto livello sui flussi finanziari illeciti dall’Africa, presieduto da Thabo Mbeki e commissionato dall’Unione africana e dalla Commissione economica per l’Africa delle Nazioni Unite. Il panel si concentra sull’inserimento della questione nelle agende dei governi africani e si riunirà di nuovo virtualmente il 12 dicembre.

Le recenti rivelazioni dell’International Consortium of Investigative Journalists, i FinCEN Files e i Pandora Papers mostrano la portata e la portata delle pratiche di corruzione che derubano i paesi africani di entrate fiscali vitali. Il presidente fondatore dell’ONG Global Financial Integrity, Raymond W Baker, e membro del panel di alto livello, mi ha detto in una e-mail che:

Questo è così grave da essere quello che oggi è probabilmente il principale motore della disuguaglianza economica e la ragione chiave della debolezza della democrazia. Affrontare in modo aggressivo le minacce alla democrazia e allo stesso tempo affrontare in modo inadeguato le minacce all’integrità economica e finanziaria continuerà a rafforzare la deriva globale verso l’autoritarismo.

Data la povertà e la disuguaglianza dell’Africa, esacerbate dal COVID-19 e dai cambiamenti climatici, premere per la necessaria risoluzione politica e capacità istituzionali per risolvere questo problema deve e può diventare una priorità globale.

La scorsa settimana il governo degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova strategia per contrastare la corruzione. Potrebbe servire come riferimento per l’African High Level Panel per testare la determinazione degli Stati Uniti a cooperare con gli africani in quest’area vitale.

La questione dei diritti umani

Anche su questo l’Africa può dare un contributo globale fondamentale.

I diritti umani non sono solo un imperativo morale. Nelle relazioni internazionali dell’Africa l’enfasi è pragmatica. “Le violazioni dei diritti umani di oggi sono i rifugiati di domani” è diventato un cliché politicamente saliente in un continente che lotta per mitigare e prevenire la migrazione forzata e tutte le sofferenze e instabilità umane, a livello nazionale e regionale, implica la frase.

Le violazioni dei diritti umani sono segnali di “preallarme” di conflitto che hanno dato slancio politico al “principio di non indifferenza”. La prevenzione delle migrazioni di massa non regolamentate verso i paesi europei che costituiscono il più grande contingente – 39 – invitati al Summit per la Democrazia dovrebbe garantire un pubblico rapito per le idee africane su cosa può e dovrebbe essere fatto in modo cooperativo per affrontare questo problema.

In effetti, la maggior parte delle migrazioni forzate avviene tra i paesi africani. Ma i modi ei mezzi per affrontare questo problema chiave dei diritti umani hanno implicazioni globali, con l’Africa all’avanguardia.

I leader e l’opinione pubblica africani possono – e devono – stabilire i propri ordini del giorno sulle questioni da sollevare al vertice. Questo perché devono assumersi le responsabilità primarie dei temi all’ordine del giorno – difendersi dall’autoritarismo, affrontare e combattere la corruzione e promuovere il rispetto dei diritti umani – da due prospettive.

In primo luogo, devono affrontare le conseguenze di queste grandi sfide.

In secondo luogo, devono attuare politiche per raggiungere gli obiettivi dei piani per affrontarli.

Al vertice è in gioco la credibilità dei governi africani. Così come la possibilità di costruire partnership reciprocamente vantaggiose che possono diventare più inclusive.

Attualmente, le democrazie più ricche non sono state partner affidabili delle nazioni africane nella loro battaglia comune contro la pandemia globale. A meno che il vertice non possa portare a veri partenariati con i paesi africani che si sforzano di sostenere la democrazia, i paesi africani invitati al vertice del 2022 sarebbero giustificati nel rifiutare di partecipare.