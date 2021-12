Gli Stati Uniti hanno segnalato in anticipo del Summit per la democrazia della prossima settimana che è improbabile che si traduca l’adesione a parole all’adesione ai diritti umani e ai valori democratici in Medio Oriente in una politica che dimostri serietà e impegno.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Stato ha affermato che il vertice del 9-10 dicembre “stabilirà un’agenda affermativa per il rinnovamento democratico e per affrontare le più grandi minacce affrontate dalle democrazie oggi attraverso un’azione collettiva”. Il Dipartimento di Stato ha affermato che prima del vertice si era consultato con esperti governativi, organizzazioni multilaterali e società civile “per sollecitare idee audaci e praticabili” su “difendersi dall’autoritarismo”, “promuovere il rispetto dei diritti umani” e combattere la corruzione .

Degli oltre 100 Paesi, insieme a rappresentanti della società civile e del settore privato, che dovrebbero partecipare al vertice, solo Israele è mediorientale e solo otto sono stati a maggioranza musulmana. Sono Indonesia, Malesia, Pakistan, Albania, Iraq, Kosovo, Niger e Maldive.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto della competizione tra democrazia e autocrazia un pilastro della sua politica amministrativa e l’ha messa al centro della rivalità degli Stati Uniti con la Cina.

“Siamo in competizione… con gli autocrati, i governi autocratici di tutto il mondo, sul fatto che le democrazie possano o meno competere con loro in un 21° secolo in rapida evoluzione”, ha detto Biden.

Tuttavia, recenti dichiarazioni del Pentagono e di un funzionario della Casa Bianca hanno suggerito che, nonostante le alte parole, è probabile che la politica statunitense in Medio Oriente mantenga un sostegno di lunga data al governo autocratico della regione nella convinzione che garantirà stabilità.

Le rivolte popolari nell’ultimo decennio che hanno rovesciato i leader di Egitto, Tunisia, Yemen, Libia, Algeria, Sudan, Iraq e Libano suggeriscono che mettere un coperchio sul piatto non era una soluzione. Questo è vero anche se i risultati delle rivolte sono stati annullati dalle forze controrivoluzionarie sostenute dal Golfo o non sono riusciti a ottenere un vero cambiamento.

A dire il vero, gli Stati del Golfo hanno riconosciuto che tenere il piatto coperto non è più sufficiente. Di conseguenza, Paesi come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno sviluppato piani e politiche che soddisfano le aspirazioni dei giovani con riforme economiche e sociali mentre reprimono le libertà politiche.

Gli Stati Uniti sembrano puntare sul successo di quelle riforme e degli sforzi regionali per gestire i conflitti in modo che non vadano fuori controllo.

Su tale base, gli Stati Uniti mantengono una politica che è ben lontana dal difendere i diritti umani e la democrazia. È una politica che, in pratica, non differisce dal sostegno cinese e russo all’autocrazia mediorientale. I continui riferimenti pubblici e privati ​​statunitensi ai diritti umani e ai valori democratici e occasionali piccoli passi come limitare la vendita di armi non alterano sostanzialmente le cose.

Né lo fa la scelta dei partner degli Stati Uniti quando si tratta di rispondere alle rivolte popolari e facilitare la transizione politica. Nell’affrontare la rivolta in Sudan che nel 2019 ha rovesciato il Presidente Omar al-Bashir e un colpo di stato militare in ottobre, sia l’amministrazione Trump che quella Biden si sono rivolte all’Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, all’Egitto e a Israele. Mentre Israele è una democrazia, nessuno dei partner statunitensi è favorevole a soluzioni democratiche alle crisi di governo.

Lo ha segnalato il Coordinatore della Casa Bianca per il Medio Oriente Brett McGurk in un’intervista a The National, il quotidiano di punta in lingua inglese degli Emirati Arabi Uniti, subito dopo un vertice sulla sicurezza in Bahrain che ha riunito funzionari di tutto il mondo. I funzionari statunitensi guidati dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno cercato di utilizzare la conferenza per rassicurare gli alleati dell’America che gli Stati Uniti non stavano voltando le spalle alla garanzia della sicurezza regionale.

McGurk ha affermato che gli Stati Uniti hanno tratto conclusioni da “lezioni dure apprese” e stanno “tornando alle origini”. ha comportato il dumping delle “politiche di cambio di regime”. Ha detto che gli Stati Uniti si concentreranno sulle “basi per costruire, mantenere e rafforzare le nostre partnership e alleanze” in Medio Oriente.

L’articolazione di McGurk di una politica di ritorno alle origini è stata rafforzata questa settimana con la pubblicazione di un riassunto della revisione della postura globale del Pentagono, suggerendo che non ci sarebbe stato un ritiro significativo delle forze statunitensi dalla regione nei primi anni di Mr. Biden in ufficio.

La nozione di ritorno alle origini risuona con i liberali nell’élite della politica estera di Washington. La democrazia in Medio Oriente non fa più parte della loro agenda.

“Invece di usare il potere degli Stati Uniti per ricostruire la regione… i politici devono abbracciare l’obiettivo più realistico e realizzabile di stabilire e preservare la stabilità“, ha affermato Steven A. Cook, esperto del Consiglio delle relazioni estere per il Medio Oriente, ancor prima che Biden entrasse in carica. ” Ciò di cui Washington ha bisogno non è una “guerra al terrore” costruita su visioni di cambio di regime, promozione della democrazia e “vincere i cuori e le menti”, ma un approccio realistico incentrato sulla raccolta di informazioni, sul lavoro di polizia, sulla cooperazione multilaterale e sull’applicazione giudiziosa della violenza quando richiesto ,” Ha aggiunto.

Cook ha proseguito affermando che una politica realistica degli Stati Uniti in Medio Oriente implicherebbe “contenere l’Iran, riorganizzare la lotta contro il terrorismo, ridurre i suoi effetti collaterali controproducenti, riorganizzare gli schieramenti militari per enfatizzare la protezione delle rotte marittime e ridurre le relazione israeliana per riflettere la forza relativa di Israele”.

Gli Stati Uniti sono in buona compagnia nell’incapacità di mettere i loro soldi dove parlano dei diritti umani e dei valori democratici.

Lo stesso si può dire per le nazioni europee e l’Indonesia, lo stato e la democrazia a maggioranza musulmana più popolosi del mondo. L’Indonesia si proietta direttamente e indirettamente attraverso Nahdlatul Ulama, il più grande movimento della società civile musulmana del mondo, come l’unico grande sostenitore di un’interpretazione moderata dell’Islam che abbraccia senza riserve i diritti umani, il pluralismo e la tolleranza religiosa.

Ciò non ha impedito all’Indonesia di cedere presumibilmente alla minaccia saudita di non riconoscere i certificati di vaccinazione indonesiani contro il Covid-19 dei pellegrini alle città sante della Mecca e dei media se lo stato asiatico avesse votato per un’estensione di un’indagine delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani in la guerra di quasi sette anni nello Yemen.

Allo stesso modo, il presidente indonesiano Joko Widodo ha firmato accordi con gli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione in materia di affari religiosi, anche se la versione degli Emirati Arabi Uniti di un Islam moderato ma autocratico rappresenta valori che rifiutano le libertà e la democrazia.

Gli accordi facevano parte di un pacchetto molto più ampio di cooperazione economica, tecnologica e di salute pubblica alimentata da 32,7 miliardi di dollari di investimenti previsti dagli Emirati in Indonesia.

La riluttanza dell’amministrazione Biden, in linea con una lunga lista di passati presidenti degli Stati Uniti, a fare sostanzialmente più che a parole per la promozione dei diritti umani e dei valori democratici fa venire in mente la definizione di follia di Albert Einstein come “fare sempre la stessa cosa di nuovo e aspettandomi risultati diversi.”

Il Presidente George W. Bush e la sua allora consigliere per la sicurezza nazionale, Condoleezza Rice, hanno riconosciuto due decenni fa che la violenza jihadista e gli attacchi dell’11 settembre erano in parte il risultato dell’incapacità degli Stati Uniti di difendere i propri valori. Hanno pasticciato, tuttavia, i loro sforzi per fare qualcosa al riguardo, come ha fatto Barak Obama.

Non sono solo il Medio Oriente e le autocrazie di altre regioni a pagarne il prezzo. Così fanno gli Stati Uniti e l’Europa. Il loro rifiuto di integrare i loro alti ideali e valori in politiche efficaci si riflette sempre più in patria nelle linee di frattura razziali, sociali ed economiche interne e nel sentimento anti-migrante che minaccia di lacerare il tessuto della democrazia nel suo cuore.

Il contraccolpo di non aver ascoltato la massima di Einstein e di riconoscere il costo associato al dire una cosa e a farne un’altra non è solo una perdita di credibilità. Il contraccolpo è anche l’ascesa di forze isolazioniste, autoritarie, xenofobe, razziste e cospirative che sfidano i valori in cui sono radicati i diritti umani e la democrazia.

Ciò solleva la questione se il tempo, l’energia e il denaro investiti nel Summit of Democracy non avrebbero potuto essere investiti meglio per risolvere i problemi interni. L’editorialista del Financial Times Janan Ganesh lo ha inchiodato osservando che “il sostegno alla democrazia è quasi interamente un lavoro domestico”.

È un messaggio che non è andato perduto sugli avversari della democrazia. In quello che avrebbe dovuto essere un avvertimento che eventi dichiarativi vuoti come il Summit of Democracy non sono la risposta, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso settembre: “Il sistema egemonico degli Stati Uniti non ha credibilità, all’interno o all’esterno del Paese. “