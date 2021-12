Uno sguardo veloce all’Arabia Saudita e all’Iran suggerisce che enfatizzare i diritti umani nella politica estera degli Stati Uniti può complicare le relazioni, ma ha scarso impatto sulla stabilità regionale o sulla volontà dei protagonisti di ridurre la tensione e gestire i conflitti quando è nel loro interesse.

L’enfasi posta dagli Stati Uniti dopo l’11 settembre sui diritti umani non è stata ciò che ha ispirato le rivolte arabe popolari locali negli ultimi dieci anni che inizialmente hanno rovesciato i leader in otto Paesi arabi, ma sono state in gran parte respinte o ostacolate dagli alleati controrivoluzionari degli Stati Uniti.

Gli sforzi controrivoluzionari degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita hanno messo i due stati del Golfo in prima linea nella dicotomia tra democrazia e autocrazia del presidente Joe Biden. Erano motivati ​​dal rifiuto della democrazia come sfida esistenziale al potere assoluto delle loro famiglie regnanti.

Le successive amministrazioni statunitensi hanno effettivamente lasciato passare le mosse controrivoluzionarie, sebbene, per essere onesti, l’amministrazione Biden abbia sospeso 700 milioni di dollari in aiuti al Sudan a seguito della presa del potere militare in ottobre. Tuttavia, deve ancora fare lo stesso con altri 500 milioni di dollari per la Tunisia. Il Presidente democraticamente eletto Kais Saied ha sciolto il parlamento a luglio e ha assunto il potere di emanare leggi.

Allo stesso modo, i protagonisti del Medio Oriente, tra cui l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Iran, hanno scelto di ridurre le tensioni ed esplorare modi di gestire le loro differenze per concentrarsi sulla riforma e diversificazione delle loro economie, alimentando la crescita e stimolando il commercio.

In altre parole, avrebbero cercato di ridurre le tensioni anche se non avessero previsto che l’amministrazione Biden avrebbe adottato una politica estera più orientata ai diritti umani e ai valori democratici e avrebbe voluto concentrarsi sull’Asia piuttosto che sul Medio Oriente.

Semmai, un rapporto conflittuale con gli Stati Uniti avrebbe potuto fornire un ulteriore incentivo a ridurre le tensioni. Lo Yemen, che ha avuto un ruolo di primo piano nei colloqui dell’Iran con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, potrebbe essere un esempio calzante.

Di conseguenza, le mosse regionali sollevano la questione se il rifiuto degli Stati Uniti di difendere i principi produca il tipo di risultati a breve termine che superano il costo a lungo termine dell’autocrazia, nonché il prezzo di minare la credibilità degli Stati Uniti.

I risultati a breve termine dell’abbandono del principio per il pragmatismo sono stati evidenti nel cambiamento di questa settimana nella politica petrolifera.

Il cambiamento è stato provocato dagli sforzi degli Stati Uniti per assicurare al regno e ad altri stati del Golfo che gli Stati Uniti non erano più coinvolti nel cambio di regime. Funzionari statunitensi hanno anche insistito sul fatto che l’amministrazione si sarebbe concentrata sul mantenimento e sul rafforzamento dei partenariati regionali. Hanno segnalato che l’adesione formale dell’amministrazione ai diritti umani e ai valori democratici non avrebbe avuto conseguenze politiche.

Il messaggio è stato ben accolto a Riyadh. In risposta, l’Arabia Saudita ha annullato il suo rifiuto alla richiesta di Biden di aumentare la produzione di petrolio per ridurre l’aumento dei prezzi nelle stazioni di servizio statunitensi.

Il leader de facto dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e il più grande produttore del cartello, l’Arabia Saudita, ha affermato che il gruppo e i suoi associati, tra cui la Russia, aumenteranno la produzione mensile di 400.000 barili al giorno.

La concessione saudita è arrivata anche in risposta alla volontà dell’amministrazione di vendere al regno missili per un valore di 650 milioni di dollari. La vendita ha minacciato di mettere ulteriormente in discussione la credibilità degli Stati Uniti mentre si preparavano a ospitare il Summit virtuale per la democrazia di questa settimana, a cui dovrebbero partecipare circa 110 Paesi.

L’amministrazione afferma che la vendita è in linea con la sua politica di fornire solo armi difensive al regno mentre i funzionari statunitensi spingono per porre fine alla devastante guerra dello Yemen, durata quasi sette anni, che ha scatenato una delle peggiori crisi umanitarie del mondo.

Funzionari dell’amministrazione affermano che i missili consentirebbero all’Arabia Saudita di abbattere i droni Houthi in aria prima che colpiscano obiettivi nel regno, ma non possono essere utilizzati per attacchi contro i ribelli nello stesso Yemen.

Il voto del Senato potrebbe dare il tono al vertice sulla democrazia. Il sentimento anti-saudita è profondo nel Congresso degli Stati Uniti. Un voto contrario alla vendita costringerebbe Biden ad annullarla o a scavalcare il Senato con un veto.

Le violazioni saudite dei diritti umani, l’uccisione nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi, la repressione del dissenso e della libertà di espressione da parte del regno e la sua condotta della guerra in Yemen hanno alimentato il sentimento anti-saudita.

Con la vendita di armi in gioco, l’amministrazione è rimasta in silenzio sui rapporti secondo cui l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti avevano usato una combinazione di incentivi economici e minacce per fare pressione sulle nazioni africane e asiatiche affinché votassero per la chiusura di un’indagine delle Nazioni Unite sugli abusi di esseri umani diritti in guerra.

Nel frattempo, gli sforzi dell’amministrazione per rassicurare le nazioni mediorientali sul fatto che la loro enfasi politica è cambiata hanno fatto ben poco per impedire ai negoziatori iraniani ai colloqui di Vienna di far rivivere un accordo internazionale del 2015 che ha frenato il programma nucleare del paese dall’irrigidire le loro posizioni.

L’Iran ritiene che gli Stati Uniti e, almeno fino a poco tempo, alcuni dei suoi alleati del Golfo, mirino ad accerchiare la repubblica islamica e a fomentare disordini interni che porteranno alla caduta del regime. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni paralizzanti in risposta al loro programma nucleare e hanno duramente criticato l’Iran per i suoi precedenti abusi sui diritti umani.

Ciò non ha impedito all’Iran di avviare colloqui separati con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che sembrano produrre risultati nello Yemen.

A seguito di tali colloqui, le forze saudite e degli Emirati, e i loro alleati yemeniti, si sarebbero ritirati dalle posizioni nelle parti meridionali e occidentali del paese.

«Queste sono molto probabilmente le mosse di apertura dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti mentre si preparano a uscire completamente dallo Yemen », ha affermato l’ex membro del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo Yemen Gregory D. Johnson.

La guerra si è sempre più trasformata in un problema intorno all’Arabia Saudita e al collo degli Emirati Arabi Uniti, con gran parte della comunità internazionale che desidera vedere la fine del conflitto.

Non è stato subito chiaro se e cosa l’Iran possa aver offerto in cambio dei ritiri che hanno permesso agli Houthi di spostarsi negli spazi evacuati. «Gli ultimi sviluppi sembrano suggerire che gli Houthi sembrano sul punto di prendere il sopravvento», ha affermato l’analista della NATO Foundation, Umberto Profazio.

In linea con tale valutazione, gli Houthi non hanno indicato di essere diventati più interessati a una fine negoziata della guerra.

«È chiaro che gli Houthi intendono provare a far cadere il governo dello Yemen. Gli iraniani, credo, vorrebbero vedere lo stesso », ha detto l’inviato speciale degli Stati Uniti nello Yemen Tim Lenderking.

Il ritiro degli Emirati, in particolare intorno al porto strategico di Hodeida, seguono gesti tra cui uno sforzo per restituire il Presidente siriano isolato a livello internazionale Bashar al-Assad alla piega araba e uno scambio di visite con l’Iran. L’adesione della Siria alla Lega Araba è stata sospesa all’inizio della guerra civile.

Alcuni analisti hanno suggerito che i ritiri nello Yemen fossero parte di uno sforzo per creare fiducia. Tuttavia, non era chiaro il motivo per cui i sauditi e gli Emirati avrebbero ceduto il territorio strategico senza apparenti concessioni iraniane o Houthi in cambio, a meno che non stessero cercando una corsa verso l’uscita, qualunque cosa accada.

«Il ritiro non è stato necessario per aprire nuove linee del fronte e Hodeida sembra aver pagato il prezzo per il rafforzamento della fiducia con l’Iran», ha affermato l’analista yemenita Ibrahim Jalal.

Il ritiro, anche da Mara al confine yemenita con l’Oman, aiutano l’Arabia Saudita a mettere ordine nel proprio cortile. Le operazioni saudite a Mara hanno irritato l’Oman che vede nella regione yemenita la propria sfera di influenza.

Il ritiro hanno contribuito a facilitare una visita in Oman del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman questa settimana. Bin Salman potrebbe cercare di raggiungere un accordo durante la visita per costruire un oleodotto dai giacimenti petroliferi del regno a un terminale di esportazione in Oman. Il gasdotto consentirebbe all’Arabia Saudita sia di aggirare lo stretto di Hormuz.

Nell’analisi finale dei pro e dei contro di una politica estera statunitense guidata dai valori, i realisti della linea dura sosterranno che fare marcia indietro sui diritti produce risultati tangibili.

Tuttavia, l’enfasi selettiva e opportunistica degli Stati Uniti sui diritti e sui valori in Iran non ha impedito alla Repubblica Islamica di impegnarsi con l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e forse di contribuire a porre fine alla guerra in Yemen. La pressione potrebbe essere stato uno dei fattori che ha convinto l’Iran a impegnarsi.