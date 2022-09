Come l'America può trarre il massimo dalla sua nuova strategia per l'Africa. Il successo del vertice richiede agli USA e all'Amministrazione Biden un cambio di prospettiva. Le azioni, non le parole, determineranno se il prossimo vertice USA-Africa e la più recente strategia americana per l'Africa ripristineranno le relazioni con il continente

Gli Stati Uniti possono mobilitare enormi risorse per le questioni a cui tengono. Quest’anno, l’Amministrazione Biden ha donato all’Ucraina più di 54 miliardi di dollari in aiuti per resistere alla brutale invasione della Russia. Queste enormi somme dimostrano il sincero impegno dell’America nei confronti dell’Ucraina e della sua democrazia.

L’America sostiene da tempo che l’Africa è importante per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma quando arriva il momento per Washington di mettere i suoi soldi dove sta la sua bocca, l’America spesso non ci riesce. Il Summit dei Leader USA-Africa, previsto per dicembre 2022, fornirà all’Amministrazione Biden l’opportunità di dimostrare che gli Stati Uniti sono pronti a fare investimenti concreti nelle loro relazioni con i Paesi africani. Gli africani hanno partecipato a molti di questi vertici ospitati da Stati Uniti, Francia e altri Paesi . Ma con poche eccezioni, questi vertici sono in gran parte falliti. Alla retorica alta raramente seguono azioni concrete e nulla cambia.

Perchè il vertice -e la nuova strategia americana per l’Africa subsahariana– abbia successo,l’Amministrazione Biden dovrà sfruttare appieno la sua esperienza nell’innovazione tecnologica, nella sicurezza informatica e nell’assistenza sanitaria per migliorare materialmente la vita degli africani. Mentre le preoccupazioni degli Stati Uniti sull’ascesa della Cina e le attività della Russia in Africa sono comprensibili, il focus della politica statunitense nel continente non deve essere inquadrato in termini di geopolitica, ma sulle esigenze di sviluppo dell’Africa.

Il vertice dei leader USA-Africa sembra destinato a aprire nuove strade. Ma a meno che non sia seguito da azioni concrete sul campo, c’è il rischio che venga visto solo come un altro incontro convocato da una grande potenza che non fa nulla per rispondere ai bisogni dell’Africa.

Ecco due cose che l’America può fare per assicurarsi che il Summit dei Leader USA-Africa non sia un fallimento.

In primo luogo, gli Stati Uniti dovrebbero assicurarsi che le loro ambasciate nel continente abbiano l’autorità e le risorse (compreso il personale) per attuare le politiche statunitensi. In secondo luogo, Washington dovrebbe rinnovare l’African Growth and Opportunity Act ed espandere la sua portata per aumentare l’accesso ai mercati statunitensi per i Paesi africani per aiutare il loro sviluppo economico.

Il vertice è un’eccellente opportunità per gli Stati Uniti di applicare la propria esperienza in settori quali l’innovazione tecnologica, la sicurezza informatica e la sicurezza e le questioni sanitarie globali, insieme alla sua potenza economica, per affrontare le impellenti esigenze di sviluppo del continente. Se il vertice pone nuove basi nelle relazioni con le Nazioni dell’Africa a cui far seguire un’azione concreta, potrebbe aiutare gli Stati Uniti a controbilanciare l’influenza di Cina e Russia sul continente.

Il vertice è una reale opportunità per gli Stati Uniti di mostrare la loro sincerità e il desiderio di sostenere i Paesi africani nei loro sforzi di sviluppo.

Con il loro recente sostegno all’Ucraina, gli Stati Uniti hanno dimostrato che possono portare avanti un aiuto significativo se solo lo desiderano. Pochi mesi fa, il Congresso ha approvato ulteriori 40 miliardi di dollari in aiuto all’Ucraina per sostenere i suoi sforzi contro l’invasione della Russia. Sebbene questo sostegno sia lodevole, sarebbe un potente messaggio ai leader e al popolo africano se il Congresso stanziasse fondi significativi per affrontare i conflitti armati, l’insicurezza alimentare, i problemi infrastrutturali e gli impatti negativi dei cambiamenti climatici nel continente, nonché lavorare per rinunciare ai prestiti dell’Africa dal Fondo monetario internazionale che impongono un notevole onere del debito.

Gli aiuti finanziari e tecnici statunitensi incentrati sulle infrastrutture, la promozione della democrazia, l’energia, la salute, l’istruzione e l’agricoltura sono fondamentali per il continente. E, anziché concentrarsi sul potenziale dei prestiti cinesi che portano i Paesi africani nelle trappole del debito, un focus sull’alleviare l’onere dei prestiti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ai Paesi africani rafforzerebbe l’impegno dichiarato di partenariato con l’Africa.

L’Amministrazione Trump aveva detto ai Paesi africani di non aspettarsi il suo sostegno cancellazione del debito. Da un lato, le Nazioni sovrane devono assumersi la responsabilità delle decisioni che prendono, ma bisogna anche tenere presente che, come la Cina, il FMI avrebbe dovuto svolgere la due diligence prima di concedere prestiti ai Paesi, molti dei quali in passato hanno dovuto ricevere la cancellazione del debito a causa dell’impossibilità di rimborsare i prestiti.

Nel novembre 2021, il Segretario di Stato Antony Blinken ha affermato che «l’Africa modellerà il futuro», ha aggiunto, «e non solo il futuro del popolo africano, ma del mondo». La nuova importanza dell’Africa nella politica estera degli Stati Uniti è una necessità e cruciale per l’umanità.

Le azioni sul campo devono sostenere questo e superare ogni sensazione che l’Africa sia solo una pedina in un gioco di grandi potenze. I Paesi africani, naturalmente, agiranno nel loro migliore interesse. Quando gli interessi degli Stati Uniti si allineeranno con loro, gli Stati Uniti prevarranno. A lungo termine, i Paesi extraregionali che dimostrano una comprensione dell’Africa e forniscono un supporto concreto per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo saranno i Paesi che avranno la maggiore influenza.

Gli Stati Uniti dovrebbero tenere a mente che l’Africa non è solo una fonte di risorse strategiche, né è semplicemente un teatro di sforzi globali di lotta al terrorismo. È il più grande blocco elettorale regionale delle Nazioni Unite e ospiterà un quarto della popolazione mondiale entro il 2050. L’Africa conta e influenzerà gli affari mondiali. Se tale influenza sarà positiva o negativa dal punto di vista degli Stati Uniti dipende dal fatto che, nell’attuazione della nuova strategia, gli Stati Uniti abbinino le azioni alle parole.

L’influenza cinese e russa in Africa è radicata, in parte, nella storia della decolonizzazione. Pechino e Mosca hanno sostenuto molti Paesi africani durante la loro lotta per l’indipendenza dagli imperi europei. Gli Stati Uniti, d’altra parte, hanno ampiamente sostenuto gli sforzi europei nel continente o, come in Angola, hanno aiutato gli africani che hanno combattuto contro coloro che sono stati sostenuti dalle Nazioni comuniste. Di conseguenza, molti africani sono predisposti a considerare la Cina e la Russia come partner affidabili.

La nuova strategia statunitense verso l’Africa subsahariana è un buon primo passo per migliorare la posizione dell’America nel continente. Gli Stati Uniti dovrebbero dare seguito a questo documento fornendo personale completo alle ambasciate africane, spostandosi per nominare e inviare ambasciatori nei Paesi africani e lavorando con gli africani per affrontare le esigenze di sviluppo. Fare questi passi sarebbe il modo migliore per migliorare i legami con l’Africa e, allo stesso tempo, promuovere gli interessi degli Stati Uniti.

Il vertice dei leader USA-Africa è un’eccellente opportunità per gli Stati Uniti di trasmettere agli africani azioni concrete, come il modo in cui Washington aiuterà lo sviluppo economico garantendo un maggiore accesso al mercato. Sarà anche un luogo per segnalare che gli Stati Uniti considerano le Nazioni africane un partner equo e importante, garantendo personale e risorse adeguate per le ambasciate americane nel continente.

Per conquistare i cuori e le menti degli africani, e non solo dei loro leader, gli Stati Uniti dovrebbero cercare di sviluppare una vera partnership vantaggiosa per tutti con i Paesi africani fondata su rispetto reciproco, forti legami economici e di sicurezza, e promozione del rispetto dei diritti umani e norme di legge. In questo modo potrà tutelare i propri interessi e acquisire maggiore influenza nel continente.

In definitiva, saranno le azioni, non le parole, a determinare se il prossimo vertice USA-Africa e la più recente strategia americana per l’Africa ripristineranno le relazioni con il continente.