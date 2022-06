Gli Stati Uniti ospiteranno il Nono Summit delle Americhe da oggi fino al 10 giugno a Los Angeles, California, con il tema ‘Costruire un futuro sostenibile, resiliente ed equo’ per l’emisfero occidentale. Questo vertice arriva in un momento di crescente disincanto in America Latina e nei Caraibi con un sistema interamericano truccato per promuovere gli interessi delle corporazioni statunitensi, attaccare i governi di sinistra e di sinistra e immergere ancora una volta la regione nella politica della guerra fredda USA-NATO. L’approccio dell’amministrazione Biden al vertice di giugno, non riconoscendo i fermi impegni regionali per l’uguaglianza sovrana, l’integrazione e l’impegno con un mondo multipolare, ha trasformato la pianificazione e l’attuazione del vertice in uno spazio di confronto nord-sud.

Questo sarà il secondo Summit ospitato dagli Stati Uniti, il primo sarà la conferenza inaugurale tenutasi a Miami nel 1994. In quel primo Summit, l’amministrazione Bill Clinton mirava a diffondere il vangelo neoliberista del libero scambio e del libero mercato in tutte le Americhe. Clinton ebbe un successo limitato nel portare avanti questi obiettivi politici ed è stato il primo di numerosi vertici che hanno escluso Cuba. Nei successivi Vertici, il fallimento del modello neoliberista e il danno causato dalle misure di adeguamento strutturale del FMI (paquetazos) alla classe operaia divennero sempre più evidenti. La continua esclusione di Cuba dai Vertici ha anche suscitato una crescente indignazione in gran parte della regione.

La tomba della FTAA appoggiata dagli Stati Uniti

al quarto vertice delle Americhe tenutosi a Mar del Plata, in Argentina, nel novembre 2005, la spinta dell’amministrazione George W. Bush a istituire un’area di libero scambio delle Americhe (ALCA) che si estendesse dal Canada al Cile ha raccolto il sostegno di 28 Paesi, ma è stato bloccato dai Paesi membri del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) e dal Venezuela.

Decine di migliaia di manifestanti hanno riempito uno stadio di calcio e le strade della città per esprimere la loro opposizione alla proposta di libero scambio sostenuta dal Presidente Bush. Il Presidente venezuelano Hugo Chávez (che era appena sopravvissuto a un colpo di stato e al sabotaggio dell’industria petrolifera sostenuto dagli Stati Uniti) dichiarò: “Ognuno di noi ha portato una pala, perché Mar del Plata sarà la tomba dell’ALCA (…) L’ALCA è morto, e noi, il popolo delle Americhe, siamo quelli che lo seppellirono».

Cuba era presente nel 2015

Al sesto vertice tenutosi nel 2012, il panorama politico nelle Americhe era cambiato radicalmente dopo quattordici anni di rivoluzione bolivariana. Il Presidente venezuelano Hugo Chávez, in carica dal 1999 fino alla sua morte nel 2013, è stato una forza importante nel progresso della causa dell’indipendenza regionale, dell’integrazione e della diversificazione dei partner commerciali, aprendo la strada al processo energico del ‘seconda emancipazione’ in diverse nazioni del continente, questa volta dal dominio degli interessi corporativi statunitensi. Per questo motivo la marea rosa dei governi di sinistra e di sinistra è stata in grado di esercitare maggiore influenza alla conferenza. La loro forte difesa dell’inclusione di Cuba ha chiarito che ci sarebbe stato un boicottaggio significativo del Settimo Vertice delle Americhe nell’aprile 2015 a Panama City se Cuba fosse stata esclusa.

Il Settimo Vertice incluse infine la partecipazione di Cuba. Ma l’uso di sanzioni economiche e altre forme di coercizione contro i governi di sinistra hanno reso questa conferenza particolarmente controversa. Una serie di discorsi dei presidenti di Pink Tide ha espresso un crescente scetticismo sull’efficacia, la legittimità democratica e la direzione del sistema interamericano dominato dagli Stati Uniti. Ci sono state infatti elogi per il processo di riavvicinamento in corso tra gli Stati Uniti e Cuba, ma questo è stato oscurato dalle critiche all’ordine esecutivo del Presidente Obama che dichiarava il Venezuela una minaccia straordinaria per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, una misura che la Presidente Cristina Fernández ha definito ‘ridicolo’.

Il discorso politico chiave del settimo vertice è stato pronunciato dall’allora presidente dell’Ecuador Rafael Correa che presentò la seguente proposta:

“La realtà è che abbiamo bisogno non solo di un nuovo sistema di diritti umani, ma di un nuovo sistema interamericano. Dobbiamo capire che le Americhe a nord ea sud del Río Bravo sono diverse e dobbiamo parlare come blocchi. L’Organizzazione degli Stati americani (OAS) è stata storicamente catturata dagli interessi e dalle visioni del Nord America, e i loro pregiudizi e atavismo accumulati sono inefficienti e inaffidabili per i nuovi tempi in cui stiamo vivendo in America Latina e nei Caraibi. La Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi – CELAC – deve essere il forum per le discussioni dell’America Latina e dei Caraibi, e l’OAS dovrebbe diventare il forum in cui, come blocchi, il CELAC e il Nord America discutono dei loro conflitti».

Il discorso di Correas si è rivelato preveggente, poiché l’estrema faziosità del segretario generale dell’OAS Luis Almagro, a nome di Washington, contro i governi di sinistra, ha portato alla partenza del Venezuela e del Nicaragua dall’OAS e chiede la fine del ruolo dell’OAS come un corpo emisferico dal Messico e dalla Bolivia.

L’ottavo vertice delle Americhe si è tenuto a Lima, in Perù, dal 13 al 14 aprile 2018 ed è stato segnato dalla revoca da parte del Perù dell’invito del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro. Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha invitato gli alleati degli Stati Uniti nella regione a isolare ulteriormente il Venezuela e ha suggerito che l’amministrazione Trump avrebbe spinto per “sanzioni aggiuntive, isolamento aggiuntivo e pressioni diplomatiche aggiuntive, a partire dal nostro emisfero ma in tutto il mondo”. L’uso del Summit per portare avanti l’implacabile campagna di Washington contro la rivoluzione bolivariana ha confermato lo scetticismo di Correa e altri riguardo al Summit e all’OAS come strumenti per l’imposizione della politica estera statunitense.

Vertice 2022: boicottaggio se si escludono Cuba, Nicaragua e Venezuela

Il Nono Vertice rappresenta un’opportunità per forgiare un nuovo spirito di cooperazione e unità e prevenire la fine del Vertice come istituzione interamericana. Quest’anno 2022, l’11 febbraio, il Dipartimento di Stato ha annunciato “nello spirito della promozione di un vertice più inclusivo” la formazione di “partenariati con gruppi di parti interessate che attingono partecipanti da tutte le Americhe”. L’intenzione del Dipartimento di Stato di escludere Venezuela, Nicaragua e Cuba dalla partecipazione, tuttavia, ha già provocato la maggioranza dei governi della regione, con il Messico e le nazioni Caricom in testa, a boicottare la conferenza se queste esclusioni dovessero persistere. Praticando politiche di esclusione e di confronto con la scusa della promozione della ‘democrazia’, Washington perderà l’opportunità di mettere da parte le differenze ideologiche per trovare soluzioni più efficaci e collaborative alla crescente disuguaglianza economica, alla crisi dei rifugiati, alla criminalità organizzata, al traffico di droga, alla tratta di esseri umani , e la pandemia di COVID-19 in corso.

Il Vertice previsto per giugno è forse il più controverso di tutti. Il Presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), che ora è una voce di primo piano nella lotta per la cosiddetta ‘seconda emancipazione’, ha insistito per un Vertice inclusivo: “La partecipazione al Vertice di Los Angeles non ha ancora risolto perché proponiamo che nessuno sia escluso perché cerchiamo l’unità di tutta l’America”. La recente visita di AMLO in Centroamerica ea Cuba sottolinea il suo impegno per la cooperazione regionale.

Le carte sono già impilate contro una conferenza riuscita. Quindici nazioni Caricom, più Messico, Bolivia e Honduras, hanno già dichiarato l’intenzione di non partecipare al Vertice a causa dell’esclusione di questi tre Paesi. Il Cile ha sollecitato la piena partecipazione. E il Presidente brasiliano Jairo Bolsonaro non sarà presente. Un Vertice dei lavoratori delle Americhe (Tijuana) (10-12 giugno) e un Vertice popolare per la democrazia (Los Angeles) (8-10 giugno) vengono organizzati dai movimenti sociali, del Nord e del Sud, per dare voce agli esclusi dal Vertice USA-OAS.

Gli Stati Uniti non comprendono la nuova geopolitica dell’America Latina

Il Dipartimento di Stato ha interpretato male seriamente i cambiamenti storici avvenuti a sud del Río Grande. Nel 1994 Washington ha visto il Summit come un’opportunità per consolidare un modello economico neoliberista con un commercio “libero” dominato dal Nord globale. Ma i tempi sono cambiati. Le associazioni regionali che non includono Stati Uniti e Canada, come CELAC, stanno rapidamente diventando forum alternativi per deliberazioni inclusive su questioni di interesse comune. La cooperazione CELAC-Cina ha portato a legami commerciali significativi che non sono limitati da impegni ideologici. Anche Russia, Iran, India e altri paesi hanno aumentato il commercio con l’America Latina e i Caraibi. Questi sono paesi in prima linea in una tendenza globale che rifiuta lo spiegamento da parte di Washington di sanzioni economiche unilaterali per sovvertire i governi non conformi.

Dal 1994, il mondo unipolare sostenuto dal Washington Consensus ha incontrato una resistenza continua e ha lasciato il posto a un mondo multipolare, e questa multipolarità, con orrore dei neocon di Washington, è saldamente radicata in America Latina e nei Caraibi. Piuttosto che adattarsi a questi cambiamenti nell’economia mondiale attraverso la cooperazione e la concorrenza, l’amministrazione Biden sta raddoppiando l’approccio della Dottrina Monroe per reimpostare l’egemonia degli Stati Uniti nella regione attraverso vari mezzi di coercizione.

Per contrastare questa multipolarità e per reclutare i governi latinoamericani e caraibici nella loro nuova guerra fredda con Russia e Cina, gli Stati Uniti cercano di ungere i partner della NATO nella regione, a cominciare dalla Colombia. In un documento politico del Consiglio Atlantico (14 ottobre 2020), Skaluba e Doyle sostengono che “l’eventuale adesione del Messico alla NATO potrebbe essere un ingrediente necessario per mantenere gli Stati Uniti investiti nella sicurezza europea a lungo termine”. Grazie alla prudente capacità di governo del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, tuttavia, l’adesione del Messico alla NATO è altamente improbabile. E la Colombia potrebbe presto prendere una svolta decoloniale, nonostante la guerra aperta condotta dall’estrema destra colombiana e dai suoi alleati paramilitari contro il candidato presidenziale di sinistra Gustavo Petro, che attualmente è in testa alle urne.

L’alternativa fattibile e costruttiva a una dottrina Monroe vacillante è che Washington rispetti il diritto dell’America Latina ad avere una varietà di partner commerciali e coinvolga il Sud del mondo sulla base dei principi dell’uguaglianza sovrana e del commercio complementare. Non c’è appetito da nessuna parte in America Latina per portare una nuova guerra fredda ad Abya Yala. Il CELAC si impegna a rendere il continente una regione di pace ea risolvere eventuali conflitti interamericani attraverso la mediazione, non le sanzioni e la guerra. L’approccio pesante di Washington agli affari dell’emisfero non smorza la resistenza bolivariana alla colonialità del potere né riduce l’aspirazione a livello continentale per una seconda emancipazione.