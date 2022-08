Il Sudan è per davvero ad una svolta, oppure è solo all’ennesima impasse?

L’impasse è iniziata nel 2019, quando, con una rivoluzione del popolo sudanese, è stato rovesciato il regime di Omar al-Bashir, il Presidente-dittatore che guidava il Sudan da circa 30 anni. La rivoluzione però si dimostrò presto essere una ‘messa in scena‘, come la definisce Abdelaziem Ali Adam Koko, un cittadino sudanese rifugiato in Italia dal lontano 1994.

La ‘messa in scena’, che è esattamente l’impasse nella quale è precipitato il Paese, la descrive così Abdelaziem: «Il regime, supportato dal Movimento Islamico Sudanese di Hasan al-Turabi, ha messo la seconda linea del partito nell’esercito sudanese; quando è stato deposto il Presidente è cambiata anche la guida dell’esercito sudanese e il popolo all’inizio ha pensato di avercela fatta. Purtroppo, invece, in questi 30 anni i generali dell’esercito sudanese sono diventati tutti parte del fronte islamico e, per non far capire alla comunità internazionale e al popolo che è lo stesso regime di prima, i generali dell’esercito hanno finto di essere per il cambiamento, per la democrazia e per il ritorno del sistema parlamentare in Sudan.

È stato istituito un governo transitorio con i militari alla presidenza, mentre i politici appartenenti ad alcuni partiti di opposizione hanno costituito un governo civile che è stato rovesciato dai militari il 25 ottobre del 2021, solamente per il motivo che i partiti che costituiscono questo governo non sono d’accordo tra di loro su tantissimi temi».

Questa dunque la situazione di partenza, con i civili che non riescono a riprendere le leve del governo del Paese anche se da anni il dittatore è stato destituito.

Il 4 luglio, qualcosa sembrava essersi mosso: «il capo di Stato de facto del Sudan, il generale Abdel Fattah al-Burhan, ha dichiarato, in un annuncio a sorpresa, che i militari si sarebbero ritirati dai negoziati con le forze politiche civili del Paese e avrebbero consentito loro di formare un governo da soli. Ha aggiunto che una volta insediato il governo, scioglierà il Sovrano Consiglio, l’organo esecutivo che presiede e che condivide nominalmente il potere con i politici civili, e nominerà un consiglio militare supremo con sicurezza, difesa “e relative responsabilità”. Questo consiglio militare avrebbe quindi negoziato i suoi poteri esatti con la nuova amministrazione».Dopo oltre un mese «attori militari e civili rimangono bloccati in un vicolo cieco», afferma Alan Boswell, Direttore del progetto Corno d’Africa di Crisis Group, in un rapporto per la sua organizzazione.

La colpa di questa situazione, prosegue Crisis Group, «è principalmente dell’esercito sudanese, che ha rovesciato il governo civile nel colpo di Stato dell’ottobre 2021, facendo deragliare così la transizione del Paese lontano dal governo autoritario iniziata nel 2019».

Le forze di sicurezza del Sudan hanno preso il potere per la prima volta nell’aprile 2019 per arginare la rivolta popolare, durata mesi, contro il governo di Bashir. Quattro mesi dopo, in agosto, i leader militari firmarono un accordo di condivisione del potere con le Forces of Freedom and Change (FFC), un gruppo ombrello che rappresenta i gruppi di opposizione civile, politica e armata. (Alcuni gruppi di ex ribelli in seguito si separarono e formarono un’iterazione separata della FFC.) L’accordo, noto come Dichiarazione costituzionale, ha trasferito la maggior parte dei poteri a un’amministrazione civile creando anche il Consiglio sovrano, un organismo con pochi poteri delineati, e ha anche stabilito alla fine del 2023 il momento di nuove elezioni per istituire un governo completamente civile. Nonostante la mancanza di poteri enumerati, il Consiglio -guidato da Burhan- ha assunto importanti responsabilità esecutive, anche in politica estera. Il periodo di transizione si è rapidamente impantanato in varie lotte di potere, in particolare tra leader politici civili e alti ufficiali dell’esercito decisi a preservare il dominio politico dell’esercito e salvaguardarne i considerevoli interessi economici, oltre a evitare la responsabilità per presunti crimini commessi durante l’era del Presidente deposto.

L’offerta di Burhan, prosegue Alan Boswell, potrebbe rivelarsi una svolta, ma è, e potrebbe rivelarsi essere solo «una manovra tattica progettata per disinnescare i disordini popolari e trasferire la colpa per lo stallo politico e i problemi economici del Sudan ai litigiosi oppositori del regime, che stanno lottando per raggiungere una posizione unitaria sulla proposta». I partiti politici e leader della protesta, hanno subito accusato Burhan di agire in malafede, ma sono divisi su come procedere. «Nel frattempo, le risposte internazionali hanno accolto con cautela la mossa, con la cosiddetta Troika di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia che ha esortato i sudanesi a “muoversi rapidamente” con negoziati verso un accordo politico che sarebbe la base di un nuovo governo, mentre chiede ai militari di “ritirarsi dalla scena politica” come promesso una volta che i civili ne saranno messi d’accordo.

Nell’ottobre 2021, l’esercito ha nuovamente preso il potere esclusivo, destituendo il Primo Ministro e la maggior parte del gabinetto civile. Il colpo di Stato ha interrotto la fragile transizione che avrebbe dovuto aprire la strada alle elezioni del 2023. Da allora, l’economia ha attraversato una crisi accelerata e, nonostante una risposta spesso brutale della sicurezza che ha ucciso più di cento persone dal colpo di Stato, il massiccio movimento di protesta che ha fatto cadere Bashir ha continuato a scendere in piazza quasi ogni settimana».

«L’annuncio di Burhan del 4 luglio è arrivato in mezzo a una nuova ondata di proteste. Il 30 giugno, decine di migliaia (e secondo alcuni molti di più) di persone si sono presentate a denunciare la giunta, sostenute dalla frustrazione diffusa per i prezzi elevati di cibo e carburante, nonché da una crisi della fame incombente. Le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla, uccidendo dieci manifestanti e ferendone centinaia (l’esatto bilancio delle vittime era difficile da verificare a causa di un blackout delle comunicazioni); è stata la repressione più mortale dal novembre 2021. I partiti civili e politici hanno quindi organizzato una serie di sit-in in tutta la capitale Khartoum e nelle aree circostanti come parte di una campagna di disobbedienza civile», prosegue Boswell. Sebbene il colpo di stato del 2021 abbia rimesso saldamente il potere nelle mani dei militari, il che dimostra che il movimento di protesta è tanto resiliente da fermare regolarmente Khartoum con le sue marce di protesta.

L’economia è stata una fonte di pressione sulla giunta guidata da Burhan, in particolare nel corso dell’ultimo anno. Infatti, «mentre l’inflazione è diminuita dopo luglio 2021, a giugno 2022 il tasso era ancora al 148,9%. In risposta al colpo di Stato del 2021, i donatori occidentali hanno congelato miliardi di dollari in assistenza finanziaria al governo e sospeso i piani per ridurre il debito estero di 50 miliardi di dollari del Sudan, vanificando le speranze di ripresa economica. La guerra in Ucraina ha peggiorato ulteriormente la situazione. I prezzi alimentari globali fortunatamente sono tornati più o meno a quelli che erano prima della guerra, anche se sono ancora sostanzialmente più alti rispetto a prima dello scoppio del COVID-19, ma con i prezzi del petrolio, del gas naturale e del carbone e i tassi di inflazione globale ancora elevati, i budget delle famiglie continuano ad essere ridotti. Prima della guerra, il Sudan importava l’85 per cento della sua fornitura di grano da Russia, Ucraina e altri Paesi; negli ultimi mesi gli esperti hanno espresso il timore che il Paese possa non essere in grado di trovare la valuta forte per importare una quantità sufficiente di alimento di base per sfamare la popolazione.

Oltre a tutti questi problemi, sono scoppiati di nuovo violenti scontri in diverse parti del Paese, compresa la regione del Darfur, a lungo travagliata, e lo Stato del Nilo Azzurro».

Evidentemente in questa situazione, «i generali sudanesi hanno motivo di voler introdurre un governo civile, sebbene non mostrino alcun segno di essere veramente disposti a rinunciare al potere (tanto meno rinunciare al controllo di redditizie attività statali o sottoporre l’apparato di sicurezza alla supervisione civile o alla responsabilità giudiziaria )», afferma ……… La giunta, infatti, è desiderosa «di trasferire la responsabilità politica per le difficoltà sempre più gravi del Sudan a un’amministrazione civile, a condizione che i civili non minino la presa dell’esercito sul potere dietro le quinte o ne riducano i privilegi economici»

Lo stallo attuale deriva dal fatto che i leader del movimento di protesta sudanese, hanno idee molto diverse e confuse: «vogliono rimuovere completamente i militari dalla politica e rifiutare pubblicamente qualsiasi negoziato o trattare con i generali», ma non tutti concordano.

La frammentazione in ogni campo complica ulteriormente il quadro. «Dopo il rovesciamento di Bashir, nel 2019, Burhan ha ereditato un complesso apparato di sicurezza militare che include non solo l’esercito e varie unità oscure di sicurezza e intelligence dello Stato, ma anche le semiautonome Rapid Support Forces (RSF). Una propaggine della famigerata milizia Janjaweed, accusata di aver commesso atrocità in Darfur, l’RSF opera ora come forza paramilitare in gran parte del Paese con ampi interessi commerciali e potere politico. L’accordo di pace di Juba 2020 con i gruppi ribelli dal Darfur e da altre aree del Paese hanno portato ulteriori gruppi armati a fianco dei militari, mentre nelle campagne sono proliferate comunità e milizie tribali con oscuri legami con lo Stato. La supremazia dell’esercito oggi si basa in gran parte sulla capacità di Burhan di tenere insieme questa ampia raccolta di parti interessate armate. Potrebbe iniziare a sgretolarsi se facesse concessioni chiave ai manifestanti civili, come costringere i gruppi armati a fondersi e professionalizzare, o esporre gli ufficiali militari alla responsabilità giudiziaria e prendere di mira i loro interessi commerciali».

La tenue alleanza di Burhan con il suo vice del Sovrano Consiglio, Mohamed Hamdan Dagalo(‘Hemedti’) -un influente generale del Darfur che guida l’RSF, molto ricco e che spesso conduce le sue relazioni estere- è particolarmente critica. «Sebbene siano alleati a un certo livello, Burhan e Hemedti sono anche rivali, con Burhan proveniente dall’establishment militare sudanese e dall’élite tradizionale, e Hemedti cerca sempre più di posizionarsi come un campione delle periferie del Paese. Dopo settimane di silenzio, il 22 luglio Hemedti ha dichiarato di sostenere l’annuncio di Burhan. Da allora ha affermato pubblicamente che il colpo di Stato del 2021 non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi.

Nel frattempo, interessi, ordini del giorno e collegi elettorali contrastanti continuano a ostacolare l’opposizione civile sudanese, una ingombrante coalizione di élite dell’opposizioneveterane, partiti politici, gruppi formali della società civile, come sindacati e associazioni professionali, e comitati di quartiere guidati dai giovani. Questo ampio gruppo è generalmente allineato nei suoi obiettivi di estromettere il regime di Bashir e rifiutare il governo militare, ma per il resto abbraccia lo spettro ideologico e manca di una visione unitaria del Paese, mentre la sua composizione diversificata e alcune delle ambizioni personali dei suoi membri ostacolano il processo decisionale».

«Il potere di mobilitare le persone nelle strade sembra spettare principalmente ai comitati di resistenza del quartiere di Khartoum, che hanno anche partecipato alla rivolta del 2019 e si oppongono ferocemente a qualsiasi negoziato con i generali sudanesi e a qualsiasi ruolo futuro dei militari in politica. Piuttosto che sciogliersi dopo la cacciata di Bashir, i comitati, guidati dai giovani, hanno migliorato il coordinamento tra loro, anche se discutono su come impegnarsi nella politica per andare avanti. Si oppongono ampiamente alla Dichiarazione costituzionale del 2019, che commemora l’accordo militare-civile di condivisione del potere e lo schema transitorio che Burhan ha ribaltato nel 2021. Sebbene i comitati di resistenza si coordinino spesso con la FFC, sono anche critici nei confronti delle prestazioni di vari leader della FFC nella transizione governo prima del colpo di Stato e le loro opinioni sul percorso da seguire divergono».

A complicare ulteriormente le cose, qualsiasi nuovo governo che approfitti dell’apertura di Burhan dovrebbe probabilmente includere una gamma ancora più ampia di attori, compresi quelli che hanno stretto alleanze tattiche con Burhan o Hemedti. I principali gruppi di opposizione civile affrontano un problema particolarmente spinoso nel trattare con gli ex leader ribelli che hanno guadagnato posizioni di potere dopo aver firmato l’accordo di pace di Juba del 2020 e sostenuto il colpo di Stato del 2021. Precedentemente alleati dell’opposizione, questi ex ribelli sono rimasti in posizioni di rilievo dopo il colpo di Stato e alcuni ora sembrano saldamente allineati con i militari. I gruppi di opposizione hanno anche opinioni divergenti su se e come gli elementi islamisti, che hanno acquisito importanza politica e culturale durante l’era Bashir, debbano essere inclusi in qualsiasi futuro governo. Sebbene indeboliti dalla cacciata di Bashir, alcuni rimangono influenti a livello nazionale, dispongono di ampi mezzi finanziari e sono ben collegati all’estero. Avendo bisogno di amministratori esperti e probabilmente alla ricerca di un’alleanza tattica con le fazioni islamiste, Burhan ha iniziato a riabilitare alcune figure dell’ex regime e islamiste».

L’alta posta in gioco della profonda crisi esistenziale del Sudan, rende molto più difficile rompere l’impasse. «Sotto il lungo governo di Bashir, lo Stato sudanese si è eroso e alla fine si è diviso, anche se il regime ha condotto guerre interne e ha alimentato le fiamme dell’islamismo e del nazionalismo arabo per rafforzare il sostegno dalla sua base politica».

La secessione del Sud Sudan nel 2011 è stata un duro colpo. «Il Sudan ha perso un terzo del suo territorio e la maggior parte delle sue riserve petrolifere, ma ha offerto al regime di Bashir un’opportunità per un ripristino politico. Ma le divisioni interne e il malcontento continuarono a crescere, poiché i funzionari del regime si impossessavano di beni, accumulavano potere tra le élite fluviali e sostanzialmente abbandonavano vaste regioni del Paese al governo dei signori della guerra, portando infine al collasso economico e alla cacciata di Bashir. La rivoluzione del 2019 ha così aperto le porte a un livello di contestazione senza precedenti sull’identità nazionale e sulle strutture statali del Sudan, compreso il ruolo dell’Islam nella politica e nella società, l’adattamento alle identità non arabe e la distribuzione del potere e delle risorse. L’ampliamento della schiera di campi armati e la proliferazione di armi da fuoco tra la popolazione aumenta il rischio di una maggiore instabilità».

«Un percorso chiaro per uscire dall’impasse deve ancora emergere. I gruppi di opposizione civile continuano a organizzare proteste ma rimangono divisi su come procedere. Devono ancora decidere se formare un governo ora, quali partiti includere se dovessero provare a farlo, e se lottare per un ritorno a qualcosa di vicino allo status quo ante stabilito dalla Dichiarazione costituzionale o forgiare consenso su un tabella di marcia che porta alle elezioni. Con lo slittamento della sicurezza, dell’economia e della politica del Paese, i giovani attivisti sono anche divisi sul fatto che le proteste a tempo indeterminato siano una strada sostenibile per un cambiamento significativo. Molti sudanesi credono che Burhan stia deliberatamente preparando i suoi oppositori al fallimento

Ma nonostante tutte queste sfide, il progresso resta possibile. Le forze pro-rivoluzione del Sudan possono essere fratturate, ma hanno anche mostrato una straordinaria determinazione a trasformare il Sudan cacciando un dittatore e ora ostacolando un colpo di Stato militare nel raggiungimento dei suoi obiettivi».



