Questa settimana il capo del Sovrano Consiglio del Sudan, il generale Abdel Fattah El Burhan, ha dichiarato lo scioglimento del consiglio di transizione, in vigore dal rovesciamento dell’ex presidente Omar el-Bashir nel 2019. Ha anche sciolto tutte le strutture che erano state istituito nell’ambito della tabella di marcia transitoria e decretato lo stato di emergenza.

In sostanza, ha organizzato un colpo di stato di palazzo contro l’autorità di transizione che presiedeva.

Le azioni del generale, che hanno incluso l’arresto del primo ministro Abdalla Hamdok, sono il culmine di un lungo periodo di tensione tra le ali civili e militari del consiglio. Le tensioni sono state punteggiate da un presunto tentativo di colpo di stato solo poche settimane prima. I giorni che portarono al colpo di stato di palazzo furono segnati da proteste di piazza a favore e contro i militari.

Questo segna la fine della transizione prevista dal movimento di protesta?

La rivolta popolare contro il governo di Bashir è stata guidata dalla Sudan Professional Association. Inaugurò l’unione politica di transizione dei civili e l’establishment militare. L’accordo provvisorio doveva portare a un ritorno al governo civile. Ma questa convivenza fu tenue fin dall’inizio, dato il ruolo sovradimensionato dei militari nella transizione. Inoltre, i militari sembravano riluttanti a vedere la leadership civile come un partner alla pari nel guidare la transizione.

Tuttavia, fino a poco tempo fa c’erano stati progressi verso la creazione dell’architettura istituzionale per la transizione. Nonostante le sfide e la notevole tensione tra i firmatari dell’accordo, non è mai stato evidente che la disfunzione fosse così grande da annunciare il crollo dell’autorità di transizione.

Per ora, la transizione potrebbe essere interrotta e di fatto temporaneamente capovolta. Ma la lezione del Sudan è di non contare mai le masse fuori dall’equazione. La loro capacità di mobilitare e affrontare le forze controrivoluzionarie non può essere sottovalutata.

Lavoro incompleto

Lo stesso patto di transizione era stato ancorato a otto protocolli faticosamente negoziati. Questi includevano l’autonomia regionale, l’integrazione dell’esercito nazionale, la condivisione delle entrate e il rimpatrio dei rifugiati interni. C’era anche un accordo per ripartire le posizioni nelle istituzioni politiche nazionali, come il ramo legislativo ed esecutivo.

I progressi verso questi obiettivi si sono verificati in diverse fasi di attuazione. Dopo la fine della transizione sarebbero seguiti progressi più sostanziali. Ciò era dovuto nel 2022, quando la presidenza del consiglio di sovranità passò a un leader civile. Questo intervento militare è chiaramente egoistico e una presa di potere opportunistica.

A novembre, la presidenza a rotazione del consiglio di transizione doveva essere trasferita dall’ala militare a quella civile del consiglio. Ciò significava che i militari avrebbero ceduto una forte influenza ai civili. Invece, con il colpo di stato in atto, Burhan ha annunciato sia lo scioglimento del consiglio che la revoca dei governatori provinciali. Ha promesso unilateralmente il ritorno al governo civile nel luglio 2023 attraverso le elezioni nazionali.

In precedenza, i militari avevano sistematicamente sfidato la preminenza dell’autorità civile. Li minava e li rimproverava pubblicamente per i fallimenti e le debolezze del governo. Negli ultimi mesi c’è stato un deliberato tentativo di criticare aspramente il consiglio civile in quanto pieno di divisioni, incompetente e minaccioso per la stabilità dello stato.

Dalla rivoluzione contro il governo di Bashir, i militari si sono immaginati generali in giacca e cravatta. Hanno continuato a esercitare un potere sufficiente per quasi gestire un governo parallelo in tensione con il primo ministro. Ciò è stato evidente quando i militari hanno continuato ad avere voce in capitolo sulla sicurezza e sugli affari esteri.

Da parte loro, i funzionari civili si sono concentrati sul ringiovanimento dell’economia e sulla mobilitazione del sostegno internazionale per il consiglio di transizione.

Ciò non ha impedito ai militari di accusare la leadership civile di non essere riuscita a rianimare l’economia malata del paese. È vero, l’economia ha continuato a lottare per l’elevata inflazione, la bassa produzione industriale e la diminuzione degli investimenti diretti esteri. Come in tutte le economie, le condizioni sono state aggravate dagli effetti del COVID-19.

L’indebolimento dell’economia del Sudan, tuttavia, non è una ragione sufficiente per l’intervento militare. Chiaramente questa è solo una scusa.

E dopo?

Il successo o il fallimento di questo colpo di stato dipenderà da una serie di fattori.

Il primo è la capacità dei militari di usare la forza. Ciò include il potenziale scontro violento con le forze contro il golpe. Ciò determinerà la capacità dei militari di modificare i termini della transizione.

Il secondo è se i militari possono sfruttare il sostegno pubblico popolare nello stesso modo in cui hanno fatto i militari guineani o egiziani. Questo sembra essere un compito arduo, dato che il sostegno popolare sembra essere molto meno imminente.

Terzo, la capacità delle masse sudanesi di mobilitarsi contro le autorità militari non può essere trascurata. Massicce proteste di piazza a livello nazionale e campagne di sfida sostenute da capacità organizzative sotterranee hanno abbattuto i governi nel 1964, 1985 e 2019. Potrebbero ancora una volta presentare un severo test per i militari.

Infine, l’appetito della comunità internazionale per i colpi di stato militari si sta esaurendo. La capacità dei militari di superare le pressioni degli attori regionali e internazionali per tornare allo status quo potrebbe essere decisiva, visto il sostegno internazionale necessario per sostenere l’economia paralizzata.

La popolazione sudanese potrebbe essere stata frustrata dalla capacità della sua autorità civile di soddisfare le richieste della rivoluzione. Ma è anche vero che un altro colpo di stato per ripristinare il governo militare non è qualcosa che i manifestanti credono possa affrontare le sfide che stavano affrontando.

Il Sudan ha avuto bisogno e richiederà un compromesso e una buona volontà politica di principio per realizzare una transizione difficile. Ciò comporterà battute d’arresto, ma indubbiamente un intervento militare in qualsiasi forma è monumentalmente controproducente per le aspirazioni del movimento di protesta.