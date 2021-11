Secondo fonti militari sudanesi, sei soldati sudanesi sono stati uccisi sabato in un attacco delle forze etiopi contro un avamposto dell’Esercito sudanese vicino al confine tra i due Paesi, nella contesa regione di al-Fashaqa (o Fashaqa, al-Fashaga Al Fushqa, El-Fashaga, Al-Fashaq) in quello che potrebbe segnare l’inizio di una ennesima escalation delle tensioni nell’area e della guerra che sta lacerando l’Etiopia.

L’Etiopia ha negato l’attacco.

L’Esercito del Sudan ha dichiarato su Facebook che «gruppi dell’Esercito e delle milizie etiopi hanno attaccato le sue forze ad Al-Fashaga Al-sughra, provocando morti…».

Il portavoce del governo etiope Legesse Tulu ha affermato che l’Esercito etiope non ha effettuato alcun attacco al Sudan. «È un’informazione priva di fondamento diffusa da più media che il nostro Esercito abbia attaccato il Sudan. L’Ethiopian Defence Force non ha intenzione di attaccare alcun Paese sovrano», è il commento trasmesso dalla Ethiopian Broadcasting Corporation statale.

Gli attacchi nella regione contesa tendono ad intensificarsi durante il periodo del raccolto,spesso da parte delle milizie etiopi. La regione è sotto il Sudan da poco più di un decennio, da quando l’Etiopia ha ceduto la regione vantata dal Sudan a condizione che gli agricoltori etiopi potessero rimanere nelle loro fattorie.

Per quanto questi attacchi abbiano il carattere della consuetudine, a partire dallo scorso anno si sono intensificati e inquadrati nel conflitto etiope tra governo federale e il Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Lo scorso novembre-dicembre 2020, a poche settimane dall’inizio delle ostilità, avevano fatto temere il coinvolgimento del Sudan nel conflitto per il controllo del Tigray. Da allora Khartoum e Addis Abeba sono state bloccate in una tesa guerra verbale sulla regione, scambiando accuse di violenza e violazioni territoriali.

Ora alcuni analisti fanno notare che sarebbe l’Esercito del Sudan a guadagnare di più da un eventuale scontro con l’Etiopia, in quanto le ostilità aiuterebbero a rafforzare la posizione del generale golpista Abdel Fattah Al-Burhan –costretto, nei giorni scorsi, a restituire il potere al primo ministro civile del Paese causa le diffuseproteste anti-golpe- come ‘difensore della Nazione’, e che è improbabile che un Esercito etiope già sotto pressione e in sotto organico riesca aprire un nuovo fronte, mentre è impegnato in un ultimo disperato tentativo di respingere i ribelli del Tigray dalla loro avanzata sulla capitale. C’è, per altro, da considerare che anche l’Esercito sudanese è in forte difficoltà, in quanto è in atto un’epurazione dell’Esercito e della Polizia in Sudan. Sabato, otto generali dell’era Bechir si sono ritirati e il Primo Ministro Hamdok ha licenziato due capi di Polizia. La disputa sul confine alimenta tensioni più ampie nella regione, inclusa la controversa Grande diga rinascimentale etiope sul Nilo Azzurro. Il Sudan, insieme all’Egitto, è stato bloccato in un’aspra disputa sulla mega-diga per un decennio. Entrambi i Paesi a valle, dipendenti dal fiume per la maggior parte della loro acqua, lo vedono come una minaccia esistenziale. Da questo intreccio di interessi conflittuali che coinvolgono diversi Paesi, il rischio, già paventato lo scorso anno, di una guerra regionale che nell’area avrebbe conseguenze disastrose.

La zona di Al-Fashqa (o Fashaqa, al-Fashaga Al Fushqa, El-Fashaga, Al-Fashaq), dove il nord-ovest della regione etiope di Amhara incontra lo ‘Stato granaio’ del Sudan, il Gedaref, è al centro nei rapporti e scontri diplomatici tra Etiopia e Sudan, che condividono un confine di 1.600 chilometri, e si distingue per la sua fertilità agricola, adatta in particolare per la produzione di sesamo, mais, cotone, gomma arabica.

«Dal 1993, un appezzamento di terreno agricolo sul lato sudanese del confine, denominato Triangolo di al-Fashqa,è stato occupato dai contadini dell’Amara. Molti di loro erano stati trasferiti lì dal Governo sudanese in riconoscimento delle storiche rivendicazioni nell’area da parte di questa potente minoranza. Dal 2008 esiste un accordo de facto in base al quale l’Etiopia ha riconosciuto lo storico confine legale che pone al-Fashqa all’interno del Sudan, mentre il Sudan ha concesso agli agricoltori dell’Amara il diritto di continuare a coltivare la terra. Gli sforzi per delimitare definitivamente il confine sono stati bloccati dall’ultima riunione di una commissione di frontiera ad hoc l’anno scorso, ma i progetti del Sudan sulla regione non sono mai venuti meno. Infatti, non più tardi di agosto 2020, in osservazioni del capo dell’Esercito sudanese e presidente del Sovrano Consiglio del governo di transizione, il tenente generale Abdel Fattah al-Burhan, al comando generale dell’Esercito, ha annunciato che avrebbe “alzato la bandiera del Sudan sopra al-Fashqa… e non sprecato. un pollice della patria”.

Ciò che ha infranto lo status quo di oltre dieci anni è l’inizio del conflitto nel Tigray e una serie di calcoli strategici e tattici da parte delle forze armate sudanesi (SAF)».

La disputa territoriale è tra le eredità coloniali. Al-Fushaqa si estende lungo il confine sudanese-etiope per 744 km occupando circa 5.700 chilometri quadrati di area. È diviso in tre regioni: The Great Fushaqa, The Little Fushaqa e la regione meridionale. Gli agricoltori etiopi si sono infiltrati in queste terre dagli anni ’50, il che ha portato a ripetuti appelli per delimitare i confini in quella regione. Nel 1995, un accordo tra i due Paesi stabilì che l’area di confine sarebbe stata libera da eserciti regolari, quindi il controllo militare fu affidato alle Brigate di difesa popolare sudanese e sulla milizia etiope ‘Shifta’ sul lato opposto. L‘assenza dell’Esercito nella zona ha contribuito all’ingresso di contadini e a ripetuti scontri e saccheggi.

Nel 2017 è stato annunciato un accordo per delimitare i confini, ad eccezione dell’area Fushaqa, ancora in fase di negoziazione.

Alex de Waal, ricercatore britannico sulla politica d’élite africana, e direttore esecutivo della World Peace Foundation presso la Fletcher School of Law and Diplomacy presso la Tufts University, esperto di Sudan e Corno d’Africa, ricostruisce nei dettagli la disputa per Al-Fushaqa. Una ‘storia decennale di rivalità tra i due Paesi‘ la definisce de Waal, «anche se è raro che i due eserciti si combattano direttamente sul territorio».

«I confini nel Corno d’Africa sono aspramente contesi. L’Etiopia ha combattuto una guerra con la Somalia nel 1977 per la regione contesa dell’Ogaden. Nel 1998 ha combattuto contro l’Eritrea per un piccolo pezzo di terra contesa chiamato Badme. Circa 80.000 soldati sono morti in quella guerra che ha portato a profonda amarezza tra i Paesi, soprattutto perché l’Etiopia ha rifiutato di ritirarsi dalla città di Badme anche se la Corte internazionale di giustizia ha assegnato la maggior parte del territorio all’Eritrea. Ed è stato rioccupato dalle truppe eritree durante i combattimenti nel Tigray nel novembre 2020.

Dopo la guerra del 1998, l’Etiopia e il Sudan hanno ripreso i colloqui a lungo sospesi per stabilire l’esatta posizione del loro confine lungo 744 km (462 miglia).

L’area più difficile da risolvere è stata Fashaga. Secondo i trattati dell’era coloniale del 1902 e del 1907, il confine internazionale va a est. Ciò significa che la terra appartiene al Sudan, ma gli etiopi si erano stabiliti nell’area e hanno coltivato, pagando le tasse alle autorità etiopi. I negoziati tra i due governi hanno raggiunto un compromesso nel 2008. L’Etiopia ha riconosciuto il confine legale, ma il Sudan ha permesso agli etiopi di continuare a vivere lì indisturbati.

Era un classico caso di ‘confine morbido’ gestito in modo tale da non lasciare che l’ubicazione di un ‘confine duro’ togliesse ii mezzi di sussistenza delle persone nella zona di confine; vi è stata convivenza per decenni fino a poco tempo fa, quando l’Etiopia ha reclamato una linea sovrana definitiva.

La delegazione etiope ai colloqui che hanno portato al compromesso del 2008 era guidata da un alto funzionario del Fronte di liberazione del popolo del Tigray (TPLF), Abay Tsehaye.

Dopo che il TPLF è stato rimosso dal potere in Etiopia, nel 2018, i leader dell’etnia Amhara hanno condannato l’accordo come un patto segreto e hanno affermato di non essere stati adeguatamente consultati.

Ogni parte ha la sua storia su ciò che ha scatenato lo scontro a Fashaga. Quello che è successo dopo non è in discussione: l’Esercito sudanese ha respinto gli etiopi e ha costretto gli abitanti del villaggio a evacuare.

In un vertice regionale a Gibuti il 20 dicembre 2020, il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok ha sollevato la questione con il suo omologo etiope Abiy Ahmed. Hanno deciso di negoziare,ma ognuno ha precondizioni diverse. L’Etiopia vuole che i sudanesi risarciscano le comunità bruciate; Il Sudan vuole il ritorno allo status quo ante.

Come per la maggior parte delle controversie sui confini, ogni parte ha un’analisi diversa della storia, del diritto e di come interpretare i trattati secolari. Ma è anche un sintomo di due problemi più grandi, ognuno dei quali determinato dai cambiamenti politici di Abiy.

Gli etiopi che abitano a Fashaga sono di etnia Amhara, un collegio elettorale in cui Abiy ha sempre più attaccato il suo carro politico dopo aver perso un sostegno significativo nel suo gruppo etnico Oromo, il più grande in Etiopia. Gli amhara sono il secondo gruppo più grande in Etiopia e i suoi governanti storici.

Incoraggiati dalle vittorie dell’Esercito federale contro il TPLF, gli Amhara avanzano rivendicazioni territoriali nel Tigray.

Dopo che il TPLF si è ritirato, inseguito dalle milizie regionali di Amhara, hanno issato le loro bandiere e messo cartelli stradali che dicevano ‘benvenuti ad Amhara’. Questo era in terre rivendicate dallo Stato di Amhara ma assegnate al Tigray negli anni ’90, quando il TPLF era al potere in Etiopia. Il conflitto di Fashaga segue lo stesso schema di rivendicazione della sovranità, tranne per il fatto che non riguarda i confini interni dell’Etiopia, ma il confine con uno Stato vicino.

L’incapacità di risolverlo pacificamente è il risultato indiretto di un altro dei capovolgimenti politici di Abiy: le relazioni estere dell’Etiopia. Per 60 anni, l’obiettivo strategico dell’Etiopia è stato quello di contenere l’Egitto, Abiy ha teso una mano di amicizia. I due paesi considerano ciascuno il fiume Nilo come una questione esistenziale.

L’Egitto vede le dighe a monte come una minaccia per la sua quota delle acque del Nilo, stabilite nei trattati dell’era coloniale. L’Etiopia vede il fiume come una fonte essenziale di energia idroelettrica, necessaria per il suo sviluppo economico.

La disputa è giunta al culmine sulla costruzione della grande diga rinascimentale etiope (Gerd)». La preoccupazione dell’Egitto è anche quella del Sudan, il che, se gli scontri di al-Fashaga si aggravassero, l’Egitto potrebbe mettere in campo il suo forte Esercito per chiudere la partita della diga, e a quel punto lo scontro sarebbe regionale. Facile ipotizzare che l’Etiopia ne uscirebbe perdente e in frantumi. La balcanizzazione del Paese destabilizzerebbe il Corno.