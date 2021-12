Gauteng è la più piccola delle nove province del Sudafrica, ma ospita un quarto della popolazione del Paese di cui è anche la potenza economica del Paese. Questi fattori hanno contribuito a farla diventare l’epicentro dell’epidemia di COVID-19. La sorveglianza COVID-19 di Gauteng mira a fornire una comprensione dell’esperienza della provincia. Questo serve anche come sistema di allerta precoce per altre parti del paese.

Quali sono i dati che mostrano sul COVID-19 nel Gauteng?

Nelle quattro settimane epidemiologiche (dal 13 novembre al 4 dicembre 2021) si è registrato un aumento esponenziale dei nuovi casi di COVID-19. La provincia è entrata ufficialmente nella sua quarta ondata di COVID-19 il 1 dicembre.

Durante questo periodo gli scienziati sudafricani hanno annunciato di aver identificato una nuova variante di SARS-CoV-2, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha etichettato come una variante preoccupante e l’ha chiamata Omicron. I dati attuali mostrano che la variante Omicron sta dominando i nuovi casi di COVID-19 nella provincia.

Il tasso di aumento dei nuovi casi nel Gauteng è stato significativamente più alto rispetto a qualsiasi altro periodo dell’epidemia nella provincia. I tassi settimanali di aumento delle nuove infezioni, rispetto alla settimana precedente, sono stati del 71%, 341%, 379% e 272%.

Ciò si riflette nella forte inclinazione della curva per i casi di COVID-19 (Figura uno).

Il tasso di positività al test COVID-19 (il numero di test eseguiti che hanno un risultato positivo) nelle ultime quattro settimane è stato dell’1,4%, 5,0%, 19,0% e 33,9%. Ciò rivela un rapido aumento, e ora una trasmissione diffusa nella comunità, di SARS-CoV-2 nel Gauteng.

Cosa ci dicono i tuoi dati su Omicron?

Il recente aumento esponenziale di nuovi casi COVID-19, associato al rilevamento e al dominio della variante Omicron nella provincia, suggerisce che questa variante SARS-CoV-2 è altamente trasmissibile.

È anche possibile comprendere meglio la gravità della malattia monitorando le tendenze e gli esiti tra i pazienti ospedalizzati. Ci sono due serie di dati che forniscono approfondimenti: ricoveri e decessi in eccesso. I decessi in eccesso sono decessi superiori al numero previsto in una regione per quel momento e forniscono un’indicazione dei decessi correlati al COVID-19 in una regione.

Rispetto ai periodi precedenti durante i quali i numeri sono aumentati, gli ultimi numeri mostrano che i nuovi ricoveri giornalieri per COVID-19 e i decessi in eccesso sono stati inferiori al tasso di aumento dei nuovi casi di COVID-19, suggerendo che la variante potrebbe causare malattie meno gravi.

I tassi settimanali di nuovi ricoveri sono stati significativamente alti nelle ultime tre settimane (120%, 166% e 125%). Ma questo era ancora inferiore rispetto ai periodi precedenti in cui il numero di infezioni è aumentato. Inoltre, l’attuale aumento è derivato da una base molto bassa poiché i numeri di ammissione erano diminuiti dopo le ultime ondate di COVID-19 nel Gauteng (Figura due).

Un altro avvertimento è che alcuni pazienti sono stati ricoverati per altre condizioni e sono stati diagnosticati con COVID-19 a causa di protocolli di test di routine in ospedale e non perché hanno mostrato sintomi. A causa del numero di pazienti per i quali sono disponibili queste informazioni, questa proporzione potrebbe essere compresa tra il 7,4% e il 52,1% dei nuovi ricoveri COVID-19.

Un’altra differenza che mostrano i dati è che c’è un cambiamento nel profilo di età delle ammissioni. Le categorie di pazienti più giovani (0-9, 10-19 e 30-39) hanno rappresentato percentuali più elevate di ricoveri ospedalieri durante l’ultimo mese rispetto al passato.

Una percentuale significativa di questi ricoveri potrebbe essere dovuta a infezioni asintomatiche da COVID-19 che erano diagnosi accidentali dovute ai test di routine per COVID-19 al momento del ricovero in ospedale (tra il 7% e il 46%).

La durata media della degenza ospedaliera, per tutte le fasce di età dei pazienti, è risultata inferiore nell’ultimo mese rispetto a quella complessiva. Inoltre, un minor numero di pazienti è stato ricoverato in unità di terapia intensiva (5,6% contro 9%) e una percentuale inferiore di pazienti ha richiesto ossigenoterapia supplementare (19,4% contro 43,1%) o ventilazione (1,4% contro 8,2%) nelle ultime quattro settimane rispetto cumulativamente (tabella uno).

Anche i tassi di mortalità intraospedaliera sono stati inferiori nelle ultime quattro settimane rispetto al cumulato (2,6% rispetto al 22%). Tuttavia, c’era ancora una mortalità più elevata tra le persone di età superiore ai 50 anni.

I primi risultati suggeriscono infezioni da COVID-19 meno gravi, sebbene dovrebbero essere correlate con i quadri clinici e monitorate attentamente nelle prossime settimane per comprendere meglio le manifestazioni cliniche e gli esiti relativi alla variante Omicron.

Cosa devono fare le persone alla luce di queste informazioni?

Questi primi risultati della sorveglianza ci danno un’idea della dinamica di trasmissione e della virulenza della variante di Omicron nel Gauteng. Le tendenze dovranno essere attentamente monitorate nelle prossime settimane per comprendere appieno l’impatto di questa nuova variante.

I recenti alti tassi di trasmissione di COVID-19 e i continui tassi di mortalità più elevati tra i pazienti più anziani ricoverati in ospedale con COVID-19 hanno importanti implicazioni per le misure di salute pubblica. I seguenti sono fondamentali per ridurre il numero di nuovi casi di COVID-19:

distanziamento fisico

evitare assembramenti e spazi poco ventilati

indossare maschere in ogni momento quando si è in presenza di altre persone

garantire una buona igiene delle mani e delle vie respiratorie.

Tutte le persone idonee, in particolare quelle di età superiore ai 50 anni, dovrebbero essere completamente vaccinate contro COVID-19, per proteggersi da malattie gravi e morte. Dovrebbero anche avvalersi di colpi di richiamo dove indicato.