Il caos degli ultimi giorni è un promemoria del pericolo con cui il Sudafrica continua a convivere, nonché un’indicazione delle lacune delle sue istituzioni di polizia.

Il pericolo deriva dalla promessa di una ‘vita migliore per tutti’ che l’African National Congress al governo ha promesso quando l’apartheid è finita, mentre la crisi delle istituzioni delle forze dell’ordine nasce da un sinistro motivo per eludere la responsabilità. I poveri usciranno peggio e i banditi sperano in istituzioni statali troppo indebolite per privarli della loro munificenza e gettarli in prigione.

L’incapacità di fermare l’incarcerazione dell’ex Presidente Jacob Zuma ha portato a dove si trova il Paese. Non si tratta di un risultato inevitabile, ma della fruizione di una strategia calcolata – chiamatelo ‘Piano B’. I fanatici di Zuma avevano sperato che le loro minacce di un’evasione violenta avrebbero spaventato la polizia dall’arrestarlo, costringendo così le autorità a escogitare un accordo che lo avrebbe tenuto fuori di prigione.

Una volta che le minacce si sono rivelate vane, il che ha portato Zuma ad essere incarcerato, il piano si è trasformato in incitamento all’illegalità. L’intenzione è quella di infliggere danni sufficienti alla proprietà e alle fonti di sostentamento e instillare il timore di una diffusa perdita di vite umane al punto che le autorità si pentano della decisione di procedere con l’incarcerazione di Zuma.

Per i loro piani distruttivi, i fanatici di Zuma hanno trovato complici volenterosi tra gli affamati, la malavita e i ladruncoli che cercano di nutrire un’abitudine alla droga. E la criminalità non è insolita in Sudafrica. Fa notizia a livello mondiale, di tanto in tanto.

Il saccheggio e la violenza non sono inaspettati per un Paese con il tipo di malattie sociali che il Sudafrica deve affrontare. Ad esempio, di coloro che sono in grado di lavorare, tra i 15 e i 65 anni, il 43% non riesce a trovare lavoro. Circa i due terzi dei disoccupati sono giovani, di età inferiore ai 34 anni. La maggior parte potrebbe non trovare mai un lavoro nella vita. Sono persone che hanno abbandonato la scuola senza alcuna abilità da vendere nel mercato del lavoro.

Di fronte a scarse prospettive di trovare lavoro e senza molto da fare, questi giovani disoccupati si sono dati alla droga per alleviare la loro miseria e alla criminalità come fonte di sostentamento. L’abuso di droga è emerso di recente come il problema più preoccupante tra i giovani del Paese. Li ha predisposti ancora di più alla criminalità.

Ciò che sta accadendo ora non può nemmeno sorprendere a causa della scarsa visibilità della polizia. L’assenza della polizia ha incoraggiato alcuni. Questi sono gli affamati della società sudafricana, ma sono rimasti obbedienti e hanno paura della prigione. Data l’improbabilità dell’arresto in questo clima, i solitamente timidi hanno deciso di unirsi alla frenesia dei saccheggi. E, anche se potrebbe non essere la loro prima scelta, forse si sentono tutti autorizzati a rubare per placare la fame.

Questa è la privazione sociale che i seguaci di Zuma stanno sfruttando con successo. Non si può escludere la possibilità che queste bande di predoni siano state inizialmente incoraggiate, o perseguitate, a saccheggiare. Non è insolito per i leader dell’African National Congress al governo arruolare l’aiuto della malavita, anche per l’omicidio dei propri compagni.

Una volta orchestrata, la frenesia del saccheggio e della distruzione ha assunto una vita propria. Ma l’obiettivo di coloro che sono coinvolti non è solo la distruzione sfrenata e sollevare lo spettro degli attacchi di folla. I seguaci di Zuma sono rimasti concentrati sulla liberazione della loro figura di culto. Stanno incolpando la magistratura per il caos, dicendo che i giuristi hanno preso una decisione irresponsabile. Il loro obiettivo è screditare la magistratura per giustificare un accordo che liberi Zuma dalla pena.

Un perdono politico, soprattutto in queste circostanze, porterebbe questo Paese su una strada potenzialmente irreversibile. Significherebbe che tutto ciò che il colpevole deve fare per evitare la responsabilità è minacciare la violenza. Ciò significherebbe che Zuma non sarebbe mai stato punito per le accuse di corruzione.

Se è riuscito a forzare la grazia ora, chi dice che non userebbe la violenza la prossima volta che affronterà il carcere? C’è una reale possibilità che Zuma torni in prigione. Attualmente sta affrontando un processo e le prove della sua scorrettezza si stanno accumulando presso la commissione Zondo che indaga su accuse di corruzione.

Se lo stato perdona Zuma ora, sta effettivamente dicendo che gode di un’indennità dall’accusa, indipendentemente da quanto gravi siano le sue scorrettezze. Una volta che ciò accadrà, il Sudafrica perderà qualsiasi pretesa di essere un Paese governato dallo stato di diritto. Aprirebbe la strada all’aumento di miliziani e milizie organizzate da uomini forti per minacciare le forze dell’ordine.

I Paesi non rinunciano allo Stato di diritto a causa di un mero rifiuto di conformarsi. L’idea è di far rispettare la legge. Ecco perché la polizia e i pubblici ministeri sono chiamati forze dell’ordine.

Ma il Sudafrica si trova di fronte a un terribile fallimento delle forze dell’ordine, derivante dalla totale incapacità di rilevare la probabilità dell’attuale caos. Imprigionamento di qualsiasi figura eroica, specialmente di chi incoraggia i suoi fanatici ad infrangere la legge, rischia di incitare al caos. La probabilità che ciò accada è ancora maggiore in un Paese con profonde rimostranze come il Sudafrica.

Come l’intelligence del Paese non avrebbe potuto prevedere questo è inspiegabile. O sono irrimediabilmente inetti, o hanno semplicemente disertato i loro posti e lasciato il paese esposto a minacce interne.

L’attuale caos ha riportato indietro il Paese. Più persone sono state probabilmente infettate da COVID-19 a causa della mancata osservanza delle misure preventive. È probabile che seguiranno ancora più morti a causa dell’interruzione del programma di vaccinazione e della mancanza di personale negli ospedali per paura di attacchi violenti da parte della folla.

Ciò andrà ad aggiungersi al già elevato numero di famiglie con figli a capo nel Paese. La distruzione delle imprese porterà a una moltiplicazione della disoccupazione, che è improbabile che diminuisca presto poiché gli uomini d’affari rimangono incerti sul ritorno della legge e dell’ordine. Ciò significa che è probabile che la criminalità aumenti ancora di più.

Il Sudafrica non può rimanere lo stesso Paese all’indomani di questo caos. Ci sono troppe tempeste in arrivo per continuare semplicemente così come fatto finora. Le istituzioni statali devono liberarsi delle persone che non stanno dimostrando il loro valore. La loro conservazione è davvero sconsiderata.

La ‘bomba ad orologeria’ in Sudafrica ha effettivamente il potenziale per esplodere. Le mere promesse di una vita migliore non bastano per disinnescare la bomba. Gli elementi malintenzionati all’interno del partito di governo sono determinati a portare con sé l’intero Paese. I sudafricani non possono dire di non essere stati avvertiti.

Traduzione dell’articolo ‘Unrest is being used to subvert South Africa’s democracy: giving in is not an option’