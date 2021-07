L’ondata di violenza che ha travolto il Sudafrica mostra che non tutti i cittadini hanno interiorizzato la democrazia costituzionale e lo stato di diritto come principio organizzativo della società post-apartheid.

Vari interventi per istituzionalizzare la democrazia si sono concentrati più sugli interventi politici e sul rafforzamento delle istituzioni per salvaguardarla, ma non per garantire che fosse abbracciata dall’intera società, apprezzandola come base della sua evoluzione.

Le violenze sono iniziate nel KwaZulu-Natal in seguito all’incarcerazione dell’ex presidente Jacob Zuma a scontare una condanna a 15 mesi per oltraggio all’ordine della Corte costituzionale.

Questo è stato inizialmente salutato come una vittoria per lo stato di diritto . Ma la successiva rivolta e il saccheggio di massa dei punti vendita mostrano che è stata una vittoria di Pirro. Per molti versi, l’edificio della democrazia costituzionale del paese, dove l’autorità giudiziaria è affidata ai tribunali per istituzionalizzare lo stato di diritto, è andato in frantumi.

Questo tradisce i sacrifici di molti per creare una società ordinata, dove i progressi legati ai loro sforzi disinteressati hanno preso piede negli anni. In un batter d’occhio, tutto sta andando a fuoco.

Oltre il pallido in questa disobbedienza stridula c’è il clamore di un grido di guerra che chiede il rilascio di Zuma . Non è questo un tradimento, specialmente da parte di coloro che usano la loro posizione influente nella società per agitare le insurrezioni sotto forma di protesta? Questi concetti non sono gli stessi. La costituzione stabilisce che i cittadini hanno il diritto di “radunarsi, manifestare, picchettare e presentare petizioni”, ma “pacificamente e disarmati”. Questo è ciò che significa protestare.

Strettamente collegata ad essa è la libertà di espressione, che non include “l’incitamento alla violenza imminente oa causare danni”. Soprattutto nei social media, post sconsiderati con intenzioni incendiarie per alimentare la violenza, il saccheggio e la distruzione di proprietà incitano all’insurrezione, una rivolta contro lo stato.

Questa è illegalità, non protesta.

Il paese è tenuto in ostaggio da coloro che lusingano lo stato in concessioni destinate a smentire l’essenza della sua fondazione basata sulla supremazia della costituzione e dello stato di diritto. Ciò è in gran parte da parte di coloro che chiedono che la legge si applichi all’ex presidente in modo diverso.

Questa assurdità non dovrebbe in alcun modo essere presa in considerazione per non segnare l’inizio della morte dello stato di diritto.

Un principio importante nell’organizzazione della società post-apartheid è quello dell’uguaglianza davanti alla legge e che nessuno è al di sopra di essa.

A mio avviso, il potere statale dovrebbe essere scatenato per reprimere la violenza. Ma questo non è un modo sostenibile per far capire alla gente che il Sudafrica è una democrazia costituzionale. In molti modi i disordini mostrano che molti sudafricani non hanno afferrato ciò che il paese ha deciso di diventare come società post-apartheid.

Pericoli

La violenza e il saccheggio hanno generato una situazione di pericolo nazionale per il presidente Cyril Ramaphosa. Come comandante in capo delle forze di difesa era nei suoi poteri dichiarare lo stato di emergenza. Non l’ha fatto . Invece, ha deciso di consultarsi ampiamente per la prossima linea d’azione se la situazione non si fosse placata.

Questo è arrivato a definire la sua disposizione presidenziale. Lo stato di emergenza è l’intervento di ultima istanza per mantenere o riprendere il controllo della cosa pubblica. La costituzione lo prevede .

[Quando] la vita della nazione è minacciata da guerre, invasioni, insurrezioni generali, disordini, disastri naturali o altre emergenze pubbliche”, il Presidente può dichiarare lo stato di emergenza se ciò “è necessario per ristabilire la pace e l’ordine.

Un elemento centrale di questo è la sospensione dei diritti civili. In altre parole, quando la democrazia come principio organizzativo della società è in pericolo, si possono usare mezzi non democratici per salvarla.

Il che solleva la domanda: l’approccio cauto del presidente è difendibile? Gli episodi di violenza, che per loro natura equivalgono a insurrezioni, e quindi creano disordine, non sono una ragione sufficiente per la dichiarazione dello stato di emergenza?

Nonostante i discorsi duri di Ramaphosa e il dispiegamento di truppe , la criminalità continua senza sosta, sfruttando opportunisticamente la credulità dei gruppi svantaggiati della società per far sembrare tutte le azioni intraprese come un risentimento socioeconomico.

Ma questo non ci dà un indizio su dove potrebbe trovarsi la linea di frattura nell’istituzionalizzazione della democrazia costituzionale del Paese?

È necessario invocare il potere statale per mantenere l’ordine e la stabilità. Ma non è un modo sostenibile per far interiorizzare ai cittadini che il Sudafrica è una democrazia costituzionale.

Per molti versi le violenze suggeriscono che molti non sembrano aver aderito al concetto che lo stato di diritto sarebbe il principio organizzativo nel Sudafrica democratico. Vari interventi per istituzionalizzare la democrazia si sono concentrati maggiormente sugli interventi politici e sul rafforzamento delle istituzioni per salvaguardarla, ma non sull’assicurare che fosse abbracciata dall’intera società.

Se così fosse, molti non sarebbero caduti nell’inganno di non vedere la violenza scatenata contro la democrazia come una respingimento da parte dei beneficiari della corruzione. In altre parole, affinché una democrazia possa durare, deve esistere nella coscienza della società.

Ma come dovrebbe comportarsi il Sudafrica?

La costruzione di una democrazia

Ciò richiede istituzioni sociali come sottosistemi che ottimizzano la coesistenza per riaffermare il loro ruolo nella società, allo stesso modo in cui hanno animato il patriottismo nel galvanizzare la partecipazione dei cittadini alla creazione della costituzione del Sudafrica .

A giudicare dal caos che attanaglia il Paese, le indicazioni sono che quello che è diventato un contratto sociale al di fuori di questo esercizio – dove sono definiti i poteri e gli obblighi dello Stato in relazione ai diritti e alle responsabilità dei cittadini – potrebbe non avere stato deliberatamente e sistematicamente riportato nella comprensione della gente di cosa significhi modellare la coscienza della società.

Nell’arroganza della svolta democratica, le istituzioni sociali come piattaforme per modellare il carattere della nazione si sono ritirate da questo ruolo importante.

Molto di questo è evidente negli spazi di apprendimento, dove l’educazione tende a concentrarsi maggiormente sulla formazione della mente e meno sulla formazione del carattere. Molti di coloro che sono in prima linea nel caos che affligge il paese hanno interagito con l’istruzione nelle loro vite. Alcuni sono laureati. Sono istruiti ma mancano di carattere civico.

Ciò richiede una grande introspezione dell’approccio all’educazione, per timore che le istituzioni di apprendimento continuino a sfornare miscredenti che danneggiano piuttosto che costruire la società.

È tempo di introdurre l’educazione civica a tutti i livelli di apprendimento per trasversare le varie discipline. E dovrebbe enfatizzare la cittadinanza in quanto riguarda i valori condivisi dell’umanesimo, come sancito dalla costituzione, dove la convivenza riguarda il sostenersi a vicenda.

In funzione della cittadinanza responsabile, una buona società fa prosperare la democrazia. La sua sicurezza non risiede nel potere dello Stato di esigere obbedienza, ma nella coscienza collettiva della società. Le istituzioni sociali sono fondamentali per instillare questo.

Se queste fossero esistite, il momento Zuma che ha attanagliato il Paese sarebbe stato evitato poiché molti avrebbero saputo che il Sudafrica è una democrazia costituzionale basata sullo stato di diritto.