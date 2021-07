Oggi l’ex Presidente sudafricano Jacob Zuma si è costituito. Condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio, Zuma, “ha deciso di rispettare l’ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva”, ha scritto su Twitter la fondazione che lo rappresenta, pochi minuti prima dell’ultimatum fissato dalla giustizia a mezzanotte.

Jacob Zuma ha affrontato molteplici accuse di corruzione, ma, finora, è sempre sfuggito. Fu processato per stupro e assolto. Come presidente è stato accusato di aver lavorato con una famiglia indiana, i Gupta, nell’orchestrare la “cattura dello stato” (prendendo il controllo degli organi statali per scopi corrotti). Si rifiuta di collaborare con la commissione giudiziaria che indaga sulle accuse.

Alla fine è stato il suo disprezzo per l’ordine della Corte Costituzionale di collaborare con la commissione a mandarlo in prigione per 15 mesi, nonostante abbia chiesto la revoca dell’ordinanza.

Secondo l’ex capo dell’intelligence estera del Paese, Moe Shaik, la versione capace di Zuma era quella di “lotta”, e solo come presidente le cose sono andate male, anche se ha notato che non sapremo mai quando “precisamente Jacob Zuma ha perso la sua strada”. Ma forse, come afferma Gavin Evans, esperto della’University of London, Zuma si è perso un po’ prima di quanto Shaik pensi.

Per Gavin Evans, Zuma era disprezzato all’interno del Partito Comunista sudafricano. Era stato brevemente nel politburo del partito, ma era caduto in disgrazia in parte a causa dei conflitti tra l’intelligence dell’ANC e la sua ala armata Umkhonto we Sizwe. Un conflitto ha coinvolto il comandante Thami Zulu, che è stato bollato dagli alleati di Zuma come un agente nemico, detenuto per 14 mesi dall’ANC a Lusaka e poi morto per avvelenamento una settimana dopo il suo rilascio. Coloro che conoscevano Zulu insistevano sul fatto che fosse innocente. La sua morte ha contribuito all’odio per Zuma. Non era affatto l’unico crimine attribuito all’intelligence dell’ANC.

Zuma è nato a Nkandla, KwaZulu-Natal, nel 1942, figlio di un poliziotto e di una collaboratrice domestica. Ha ricevuto una scarsa istruzione formale, ma è emerso come un ragazzo con una mente acuta e una determinazione d’acciaio. A 17 anni si è unito all’ANC e tre anni dopo è stato arrestato come parte di un gruppo di reclute militari, portando a un periodo di 10 anni a Robben Island. Andò in esilio nel 1975.

La sua ambizione, la memoria prodigiosa e la personalità lo hanno aiutato e nel 1987 è diventato il principale rappresentante dell’ANC in Mozambico, membro del suo comitato politico e militare e del suo capo dell’intelligence. Coloro che lo hanno sostenuto tendevano a trascurare il suo lato più oscuro, inclusa la sua promiscuità sessuale.

Quando Zuma tornò in Sudafrica nel 1990, afferma Evans, il KwaZulu-Natal era nel mezzo di una guerra territoriale tra l’ANC e il movimento nazionalista Inkatha del capo Mangosuthu Buthelezi. A quel punto, è emerso come leader dell’ANC dopo aver salutato il signore della guerra dell’ANC Harry Gwala, usando il suo fascino e le credenziali Zulu per garantire la pace. Ma questo ha avuto un costo. L’ANC ha coinvolto alcuni dei più famosi assassini di Inkatha ed è scoppiata una nuova forma di violenza.

Questa volta non aveva niente a che fare con l’ideologia. Invece, era tutta una questione di soldi, come lo era quando c’era Zuma.

Nel 2004, quando Zuma era vicepresidente, il suo consigliere finanziario Schabir Shaik è stato arrestato per il suo ruolo in un affare di armi e condannato a 15 anni di reclusione (ma rilasciato dopo 28 mesi per falsi motivi di salute). È stato scoperto che aveva sollecitato tangenti per 500.000 rand all’anno per Zuma, che in seguito fu accusato di corruzione. Questo è stato seguito da ulteriori accuse relative a un altro affare di armi. Ma le irregolarità procedurali e le accuse di interferenza politica hanno significato che nessuno di questi è stato processato.

Ha affrontato un altro problema legale nel 2006, processato per presunto stupro di un’attivista dell’AIDS di 31 anni che sapeva essere sieropositivo (ha detto che credeva che una doccia dopo il sesso sarebbe stata una protezione adeguata). Zuma aveva affermato che era suo dovere come uomo Zulu fare sesso con una donna se indossava un corto kanga (involucro africano), e come non poteva lasciarla ‘insoddisfatta’. Ha sostenuto che gli uomini Zulu hanno il primato sessuale sulle donne e quindi non poteva essere colpevole.

Zuma è stato assolto mentre la presunta vittima veniva diffamata, con Zuma e i suoi sostenitori che cantavano la sua canzone preferita, Lethu Mshini Wami (Portami la mia mitragliatrice) durante e dopo il processo. La donna, in seguito chiamata Fezekile Ntsukela Kuzwayo, fuggì in esilio per motivi di sicurezza. È tornata dopo un decennio ed è morta nel 2016.

Thabo Mbeki aveva lasciato Zuma come suo vice nel 2005 e gli alleati di lunga data erano diventati nemici. Il paranoico Mbeki mancava del tocco comune ed era stranamente privo del suo antico fascino grazioso, mentre Zuma era l’opposto: amichevole e divertente. Facendo leva sulle preoccupazioni popolari sulla fornitura di servizi, la criminalità e l’AIDS, ed essendo amico dei sindacati, dei giovani e della sinistra, ha ottenuto il sostegno di persone che avrebbero dovuto essere più diffidenti.

Zuma ha sconfitto Mbeki per la leadership dell’ANC nel 2007 ed è diventato presidente nel 2009, rimanendo in carica per nove anni. La sinistra sperava di frenare i suoi eccessi, ma è successo il contrario. I Gupta alimentarono la sua avidità in cambio di contratti statali, al punto da offrire incarichi di governo a aspiranti obbedienti.

Alla fine, Zuma ha esagerato. Si è immerso nelle casse dello stato per migliorare la sua casa a Nkandla. Poi licenziò due ministri delle finanze che non vollero eseguire i suoi ordini.

Cyril Ramaphosa ha vinto la corsa alla leadership dell’ANC nel dicembre 2017. Due mesi dopo Zuma si è dimesso da Presidente del Paese. I Gupta fuggirono prontamente a Dubai.